4K kalite için YZ video yükseltici uygulaması
HeyGen Apps içine doğrudan entegre edilmiş difüzyon tabanlı YZ ile herhangi bir videoyu 4K çözünürlüğe yükseltin. Standard ve Precise motorları arasından seçim yapın, çıktıyı 1080p veya 4K alın, kare hızını 120fps’ye kadar ayarlayın ve MP4, MOV ya da WEBM dosyaları yükleyin. Fiyatlandırma, video uzunluğuna (saniye başına kredi kullanımı) göre yapılır.
YZ video yükselticinin özellikleri
Standart ve Hassas yükseltme motorları
İki motor farklı ihtiyaçlara hizmet eder. Standard, hızın önemli olduğu yüksek hacimli iş akışları için hızlı ve temiz bir büyütme sunar. Precise ise ince detayları, doğal yüz dokusunu, okunabilir metni ve gerçekçi kumaş ile bitki dokusunu piksel düzeyinde yeniden oluşturan difüzyon tabanlı bir model çalıştırır. Precise, nihai teslimatlar, müşteri çalışmaları ve büyük ekranlarda izlenecek içerikler için en yüksek doğrulukta çıktı üretir. Herhangi bir projede motorlar arasında, dosyaları yeniden yüklemeden geçiş yapabilirsiniz. Büyütülmüş çıktınızı herhangi bir YZ Video Oluşturucu iş akışıyla eşleştirin ve nihai render, her izleme mesafesinde kalitesini korur.
1080p ve 4K çıkış çözünürlüğü
İşleme başlamadan önce hedef çözünürlüğünüzü seçin. YZ modeli, 360p ve üzerindeki herhangi bir başlangıç çözünürlüğündeki görüntüyü kabul eder ve bunu 1080p veya 4K’ya ölçeklendirir. Precise motoru, yeniden yapılandırma yoğunluğunu giriş kalitesine göre ayarlar; düşük çözünürlüklü kaynaklara daha güçlü detay oluşturma uygular, hedefe zaten yakın olan görüntülere ise daha hafif bir iyileştirme uygular. Çıktı, ek bir kodlama adımına gerek kalmadan yayınlama, gömme veya arşivleme için indirilmeye hazırdır. Bunu, YZ ile oluşturulan içeriği yayın kalitesine çıkarmak için birMetinden Videoyaoluşturma işleminden sonra kullanın.
120fps'ye kadar kare hızı kontrolü
Çıkış kare hızını Orijinal, 30, 60, 90 veya 120 fps olarak ayarlayın. YZ kare enterpolasyonu, aradaki kareleri pürüzsüz ve doğal şekilde oluşturarak titrek görüntüleri akıcı hale getirir, aksiyon sahneleri net oynatılır ve ağır çekim içerikler sinematik görünür. Daha yüksek kare hızlarının 4K çözünürlükle birlikte kullanılması, monitörlerde, projektörlerde ve büyük ekranlarda premium hissettiren bir çıktı sağlar. Kare hızı artırmayı uygulayarak YZ Video Editörü dışa aktarmalarını yumuşatın veya YZ ile oluşturulmuş kliplere cilalı bir oynatma deneyimi kazandırın.
Entegre gürültü giderme ve aliasing azaltma
Precise motoru, tek bir yükseltme geçişi sırasında gürültüyü giderir, aliasing’i azaltır ve keskinleştirir. Gren, renk gürültüsü, sıkıştırma bantları, tırtıklı kenarlar ve merdiven benzeri bozulmalar ayrı bir işleme adımına gerek kalmadan kare kare düzeltilir. Model, gerçek dokuyu gürültüden ayırt eder; böylece cilt doğal, metin net ve kenarlar temiz kalır. Ek filtrelere veya eklentilere gerek yoktur. Çıktıyı bir Altyazı Oluşturucu üzerinden geçirin ve bindirmeleriniz yapaylık içermeyen karelerin üzerinde yer alsın.
Kareler arasında zamansal tutarlılık
Kareleri tek tek ölçeklendirmek, oynatma sırasında titreme, yanıp sönme ve sürünen yapaylıklar oluşturur. YZ modeli, tam zamansal tutarlılığı korumak için kareler arasındaki hareketi ve detay akışını analiz eder. Hareketli nesneler stabil kalır, düz arka planlar bantlanma kaynaklı titreme olmadan temiz görünür ve renk ilk kareden son kareye kadar sabit kalır. Kare enterpolasyonu ile birleştirildiğinde, ürün gibi içeriklerde herhangi bir çözünürlük ve kare hızında pürüzsüz, titremesiz oynatma elde edilir.ürün tanıtım videosu çıktıları.
Kullanım alanları
GenAI videoyu 720p'den 4K'ya yükseltin
Output from Sora, Kling, Veo, and similar models often caps at 720p or 1080p with softness and aliasing. Select Precise engine, set output to 4K, and the diffusion model reconstructs native-looking detail tuned specifically for AI-generated footage.
Eski VHS, miniDV ve 8mm kayıtları geri yükleyin
Archival transfers carry decades of grain, noise, and resolution loss. Upload the file, choose Precise for maximum detail reconstruction, and output at 1080p or 4K. The integrated denoiser removes grain while the upscaler rebuilds sharpness frame by frame.
Titreşimli görüntüleri 60 veya 120 fps’e yumuşatın
Low-frame-rate recordings, screen captures, and older clips play with visible judder. Set output frame rate to 60 or 120fps and the interpolation engine generates clean in-between frames, turning stuttery playback into fluid motion.
Web kamerası ve ekran kayıtlarını netleştirin
Compressed Zoom calls, webinar exports, and screen captures look soft on playback. Upscale to 1080p or 4K with Standard engine for fast turnaround, delivering clear footage for Course Builder libraries and on-demand viewing.
Düşük ışıklı ve gürültülü görüntüleri temizleyin
High-ISO indoor clips, nighttime recordings, and poorly lit interviews carry visible chroma noise. The Precise engine denoises while upscaling, removing grain without the over-smoothed plastic look that standard filters produce. Output retains natural skin and marketing videos texture.
Çevrilmiş veya dublajlı videoyu iyileştirin
Re-encoding during AI Dubbing or translation introduces compression artifacts. Run the localized file through the upscaler as a final step to restore sharpness and match every language variant to the original master quality.
Nasıl çalışır
Bir video yükleyin, motoru, çözünürlüğü ve kare hızını yapılandırın, ardından 4K çıktı alın. Yazılım yok, GPU yok, kurgu becerisi gerekmez.
Videonuzu yükleyin
MP4, MOV veya WEBM dosyanızı yükleyici alanına sürükleyin ya da Dosya seç'e tıklayın. Tüm giriş çözünürlükleri kabul edilir.
Motoru ve ayarları seçin
Standard veya Precise seçin. Çıkışı 1080p veya 4K olarak ayarlayın. Kare hızını Orijinal, 30, 60, 90 veya 120 fps olarak belirleyin.
YZ ile her kareyi güçlendirin
YZ, kare kare gürültüyü azaltır, keskinleştirir ve çözünürlüğü artırır — ayrıntıyı, dokuyu ve netliği otomatik olarak yeniden oluşturur.
İndirin ve yayınlayın
Kullanıma hazır geliştirilmiş videonuzu geri alın. Ek kodlama yok, düzenleme yok — sadece yayımlayın.
Sıkça sorulan sorular
Precise yükseltme motoru nedir ve nasıl çalışır?
Precise motoru, milyonlarca video karesi üzerinde eğitilmiş, difüzyon tabanlı bir ölçek büyütme modeli olan Topaz Labs Starlight Precise 2.5 tarafından desteklenir. Piksel düzeyinde ince dokuyu, doğal yüz detaylarını, kumaş yapısını ve okunabilir metni yeniden oluşturur. Pikselleri yalnızca genişleten standart enterpolasyonun aksine, difüzyon modeli, sahne bağlamına göre makul yeni detaylar oluşturur; böylece çıktı, daha yüksek çözünürlükte yerel olarak çekilmiş gibi görünür.
Standard ve Precise motorları arasındaki fark nedir?
Standard, piksel düzeyinde doğruluktan çok hızın önemli olduğu yüksek hacimli iş akışları için hızlı ve temiz bir çözünürlük artışı sunar. Precise ise maksimum detay geri kazanımı için difüzyon tabanlı modeli çalıştırır. Precise, nihai teslimatlar, müşteri içerikleri ve büyük ekranlarda görüntülenecek tüm içerikler için önerilir. Standard, taslaklar, dahili incelemeler ve toplu işleme için idealdir.
Sora, Kling veya Veo ile oluşturulan yapay zeka videolarını çözünürlük artırma (upscale) işlemi yapabilir miyim?
Evet. Precise motoru, standart yükseltmenin artırdığı hafif yumuşaklık, aliasing ve kare tutarsızlıkları gibi üretken YZ görüntülerine özgü ince kusurlar için özel olarak optimize edilmiştir. Bu desenleri düzeltirken yaratıcı niyeti korur veScript to Videoçıktılarını ve prompt tabanlı oluşturma süreçlerini temiz, doğal görünümlü 4K’ya taşır.
Hangi video formatları ve giriş çözünürlükleri destekleniyor?
Görüntü yükseltici, 360p ve üzerindeki herhangi bir giriş çözünürlüğünde MP4, MOV ve WEBM dosyalarını kabul eder. Çıkışı 1080p veya 4K olarak ayarlayabilirsiniz. YZ modeli, başlangıç kalitesine göre yeniden yapılandırma yoğunluğunu ayarlar; daha düşük çözünürlüklü kaynaklara daha güçlü iyileştirme, hedefe daha yakın görüntülere ise daha hafif bir düzeltme uygular.
Kare hızı ayarlaması nasıl çalışır?
Çıkış kare hızını Orijinal, 30, 60, 90 veya 120 fps olarak seçersiniz. YZ kare enterpolasyonu, mevcut kareler arasındaki hareketi analiz eder ve aradaki kareleri akıcı olacak şekilde oluşturur. Sosyal medya içerikleri için 30 veya 60 fps genellikle yeterlidir. Aksiyonun yoğun olduğu, sinematik veya büyük ekran içeriklerde ise 90 veya 120 fps gözle görülür derecede daha akıcı bir hareket sunar.
Yükseltici, gürültüyü ve sıkıştırma artefaktlarını otomatik olarak giderir mi?
Evet. Precise motoru, gürültü giderme, aliasing azaltma ve artefakt temizlemeyi ölçek büyütme adımının entegre bir parçası olarak gerçekleştirir. Gerçek dokuyu gren, renk gürültüsü (chroma noise) ve sıkıştırma bantlaşmasından ayırt eder; istenmeyen öğeleri kaldırırken kenarları ve detayları korur. Ek bir gürültü giderme adımına veya eklentiye gerek yoktur.
Her bir çözünürlük artırma dönüşümünün maliyeti nedir?
Görüntü iyileştirme (upscaling) fiyatlandırması video uzunluğuna göre belirlenir — paylaşılan kredi havuzunuzdan, çıktıdaki her saniye için kredi düşülür. Bakiyeniz HeyGen editöründe zaman çizelgesi üzerinde görünür. Aylık 24 $’dan başlayan ücretli planlar, görüntü iyileştirmeyi de kapsayan premium kredilerin yanı sıra şu özellikleri içerir: YZ Ses Klonlama ve Yüz Değiştirme (Face Swap).
Kredi harcamadan önce yükseltilmiş önizlemeyi görebilir miyim?
Evet. Yükseltici, siz onay vermeden önce seçtiğiniz motor, çözünürlük ve kare hızında kısa bir önizleme işler. Ayarları değiştirin ve sonuç standartlarınıza uyana kadar girdi ile çıktıyı karşılaştırın. Krediler yalnızca tam işleme işlemini onayladığınızda düşülür.
Videoları çevirdikten veya dublaj yaptıktan sonra çözünürlüklerini yükseltebilir miyim?
Evet. Video Çevirici veya YZ Lip-sync iş akışından geçen videolar, yeniden kodlama nedeniyle kalite kaybeder. Yerelleştirilmiş dosyayı yükselticiden geçirmek, keskinliği geri kazandırır ve her dil sürümünün orijinalle eşleşmesini sağlar. Her bir varyantın fiyatlandırması, uzunluğuna göre belirlenir.
Yazılım kurmam veya güçlü bir GPU'ya sahip olmam gerekiyor mu?
Hayır. Yükseltici tamamen tarayıcı içinde HeyGen Apps üzerinden çalışır. Tüm render işlemleri bulut tabanlı GPU’lar tarafından gerçekleştirilir. Kurulum gerekmez, sistem gereksinimi yoktur ve yerel GPU’ya ihtiyaç duyulmaz. MP4, MOV veya WEBM dosyanızı yükleyin, ayarları yapılandırın, önizleyin; tüm render işlemlerini bulut sizin için halleder.
