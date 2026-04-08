Seedance 2.0 YZ video oluşturma uygulaması
Dünyanın en sinematik YZ video modeli artık HeyGen içinde çalışıyor. Bir prompt ile sinematik b-roll oluşturun, kendinizi Seedance görüntülerine yerleştirin veya tek bir fikirden eksiksiz, bitmiş bir videoya geçin. Üç araç, tek platform, ekip gerekmez.
HeyGen'deki Seedance 2.0 özellikleri
Tek bir prompt çubuğundan çok modlu sinematik video
Açın YZ Video Oluşturucu, Seedance 2 modelini seçin ve sahne açıklamanızı yazın. Referans görseller ekleyin, bir karakter seçin, ses ekleyin ve en-boy oranınızı ve sürenizi tek bir prompt çubuğundan ayarlayın. Hemen başlamak için Çoklu Sahne Kesimi, UGC Tarzı Reklam, Dinamik Kamera Hareketi veya Çok Karakterli Sahne gibi bir hazır ayar seçin.
Sinematik kamera kontrolüyle metinden videoya
İstediğiniz sahneyi tarif edin; Seedance 2.0, fiziksel olarak doğru hareket, gerçekçi ışıklandırma ve prodüksiyon kalitesinde alan derinliğiyle çekimler oluşturur; bunun için Metinden Videoya aracını kullanır. Model, prompt’unuzdan kamera yönlendirmesini yorumlar; böylece dolly hareketleri, vinç çekimleri, FPV sekansları ve yakın planlar doğal dile göre şekillenir. B-roll görüntüleriniz üretilmiş değil, yönetilmiş gibi görünür.
Referans görseli ve video girişi
Bir ürün fotoğrafı, marka varlığı veya mevcut bir klip yükleyin ve Ref to Video moduna geçin. Seedance 2.0, referansınızı temel alarak sinematik görüntüler oluşturur; Image to Video iş akışını kullanarak renk düzenini, kompozisyonu ve görsel kimliği korur, aynı zamanda durağan içeriği hayata geçiren dinamik kamera hareketleri ve fiziksel olarak doğru hareketler ekler.
Yerel ses klonlama ve çok dilli dudak senkronizasyonu
HeyGen üzerindeki Seedance 2.0 görüntüleri, tam ses entegrasyonu ile sunulur. Anlatımı 175+ dilde AI Voice Cloning kullanarak, ekrandaki hareketle her kelimeyi senkronize eden kare hassasiyetinde Lip Sync ile katmanlayın. Seedance çıktısı sunan diğer platformlar ham, sessiz klipler üretir. HeyGen ise eksiksiz yerelleştirilmiş video sunar.
Seedance görüntülerinde doğrulanmış insan yüzleri
Seedance 2.0, herkese açık API'sinde gerçek insan yüzlerine izin vermez. HeyGen'in birinci taraf rıza ve kimlik doğrulama altyapısı bunu değiştiriyor. YZ Klonu birkaç dakika içinde oluşturun ve doğrulanmış suretiniz, her karede kilitli kimlik, kıyafet ve görsel tutarlılıkla Avatar IV aracılığıyla sinematik Seedance görüntülerinde yer alsın. Bunu sunabilen başka hiçbir platform yok.
Kullanım alanları
Marka ve kampanya videoları
Traditional branded video takes weeks of scheduling, filming, and post-production. Seedance 2.0 on HeyGen generates cinematic scenes with consistent lighting, framing, and identity so you can publish marketing videos at the quality your brand demands in minutes, not months.
Sosyal içerik ve UGC tarzı reklamlar
Select the UGC-Style Ad preset, drop in a product reference, and generate scroll-stopping Seedance 2.0 promo video footage optimized for Reels, TikToks, and Shorts. Cinematic quality at social speed, without filming a single take.
Ürün demoları ve vitrinler
Upload a product photo and Seedance 2.0 generates cinematic footage with dynamic lighting, realistic motion, and multiple angles through the product demo video workflow. Studio-quality product content without a studio, a photographer, or a production budget.
Birden fazla karakterli sinematik sahneler
Select the Multi-Character Scene preset and place multiple characters in a single cinematic shot with synchronized motion using AI Face Swap. Conversations, interviews, and panel-style content with consistent likeness across every person in frame.
Eğitim ve öğretim
Build complete training video modules with cinematic Seedance 2.0 footage and presenter narration. Video Agent generates structured, fully edited content up to three minutes long, ready for any LMS. Update content by editing the script and regenerating without reshooting.
Düşünce liderliği ve kişisel marka
Seedance 2.0 generates cinematic settings for your message while the Reel Generator formats and publishes to every platform. Publish consistently without being on camera every time, with the production value your audience expects.
Nasıl çalışır
Seedance 2.0, HeyGen içinde yer alan üç araca entegre edilmiştir. Her biri farklı bir iş akışı için tasarlanmıştır. İsterseniz yalnızca birini kullanın, isterseniz üçünü birden bir arada değerlendirin.
YZ Video Oluşturucuyu açın
HeyGen içinde YZ Video Oluşturucu’yu başlatın. Referansa dayalı oluşturma için kullanılabilen Ref to Video modu ile varsayılan olarak Seedance 2 seçilidir.
Prompt'unuzu yazın veya bir hazır şablon seçin
Sahne açıklamanızı yazın veya Çoklu Sahne Kesimi, UGC Tarzı Reklam, Dinamik Kamera Hareketi ya da Çok Karakterli Sahne seçeneklerinden birini seçin. Süreyi 15 saniyeye kadar ayarlayın ve 16:9 ya da dilediğiniz en-boy oranını seçin.
Referansları ekleyin ve oluşturun
Referans görseller ekleyin, bir karakter seçin, bir dil belirleyin veya giriş çubuğundan ses dosyası ekleyin. Oluştur’a tıklayın; Seedance 2.0 tek seferde sinematik görüntüler oluşturur.
Gözden geçirin, düzenleyin ve yayınlayın
Oluşturduğunuzu Son Çekimler bölümünde önizleyin. MP4 olarak indirin, daha fazla düzenleme için Avatar Shots veya Video Agent’a gönderin ya da doğrudan istediğiniz platformda yayınlayın.
Sıkça sorulan sorular
Seedance 2.0 nedir ve neden HeyGen içinde yer alıyor?
Seedance 2.0, fiziksel olarak doğru hareketler, çok modlu girdi ve karakter tutarlılığıyla öne çıkan sinematik bir YZ video oluşturma modelidir. HeyGen, ham klip oluşturmanın ötesine geçip doğrulanmış yüzler, seslendirme, çok dilli çıktı ve bağımsız Seedance platformlarının sunamadığı editoryal kontrol ile eksiksiz videolar hazırlayabilmeniz için bu modeli üç farklı araca entegre etti.
HeyGen'deki Seedance 2.0 ile başka hiçbir yerde yapamayacağım neleri oluşturabilirim?
Bağımsız Seedance platformları, gerçek insan yüzleri olmadan sessiz 15 saniyelik klipler oluşturur. HeyGen, doğrulanmış kimlik katmanını AI Avatar Generator ile, Video Agent üzerinden eksiksiz video montajını, 175+ dilde seslendirmeyi, dudak senkronizasyonunu ve üç dakikaya kadar sinematik görüntüleri ekler. Bu entegrasyon, ham bir modeli uçtan uca bir prodüksiyon iş akışına dönüştürür.
Seedance 2.0 ile sinematik b-roll videolarını nasıl oluşturabilirim?
YZ Video Oluşturucu’yu açın, Seedance 2’yi seçin ve sahne açıklamanızı yazın veya Ref to Video modunda bir referans görsel yükleyin. Bir hazır ayar seçin, sürenizi ve en-boy oranınızı belirleyin; model gerçekçi ışıklandırma ve kamera hareketleriyle sinematik görüntüler oluşturur. Yardıma ihtiyaç duyarsanız prompt’unuzu yazmak için Video Senaryo Oluşturucuyu kullanın.
Kendi yüzümü Seedance 2.0 görüntülerine ekleyebilir miyim?
Seedance 2.0’nun herkese açık API’si gerçek insan yüzlerini engeller. HeyGen, birinci taraf rızası ve kimlik doğrulaması sayesinde doğrulanmış yüzlerin Seedance görüntülerinde göründüğü tek platformdur. Kendinizi bir kez klonlayın; oluşturduğunuz her sinematik sahnede suretiniz kilitli ve güvende kalsın.
YZ Video Oluşturucu'daki hazır ayarlar nelerdir?
Prompt çubuğu, dört Seedance 2.0 hazır ayarı içerir: Çoklu çekim sekansları için Multi-Scene Cut, sosyal öncelikli içerikler için UGC-Style Ad, sinematik kamera dili için Dynamic Camera Move ve tek bir karede birden fazla kişiyi konumlandırmak için Multi-Character Scene. Her bir hazır ayar, modeli belirli bir yaratıcı iş akışı için yapılandırır.
Seedance 2.0 videolarını diğer dillere çevirebilir miyim?
HeyGen'deki her Seedance 2.0 videosu, AI Video Translator ve AI Dubbing ile 175+ dilde tam çeviri destekler. Seslendirme, her hedef dilde kare hassasiyetinde dudak senkronizasyonuyla klonlanır; böylece tek bir video, yeniden kayıt yapmadan küresel bir varlığa dönüşür.
Görüntü kalitesi ücretli medya ve yayıncılık için yeterince yüksek mi?
Seedance 2.0, G2’de gerçekçilik açısından 1 numara olarak değerlendirilen sinematik görüntüler üretir; fiziksel olarak doğru hareketler ve tutarlı görsel kimlik sunar. Her sahneyi YZ Video Editörü ile ince ayar yapın ve yayına, ücretli sosyal medya kampanyalarına veya web’e gömmeye hazır formatlarda dışa aktarın.
Prodüksiyon ekipleri ölçülebilir sonuçlar görüyor mu?
Vision Creative Labs, HeyGen kullanarak yıllık 1-2 video üretiminden günde 50-60 videoya ölçeklendi. Seedance 2.0 görüntülerini eklemek, ek personel, stüdyo rezervasyonu veya prodüksiyon lojistiği gerektirmeden bu hacme sinematik kalite katıyor.
HeyGen'de Seedance 2.0'ın fiyatı ne kadar?
HeyGen, üç aracın tamamında Seedance 2.0 erişimi içeren ücretsiz bir plan sunar. Taahhütte bulunmadan önce Avatar Shots, Video Agent ve YZ Video Oluşturucu’yu test edin. Ücretli planlar içerik üreticileri için ayda 24 $’dan başlar; büyük ölçekli ekipler için özel kurumsal fiyatlandırma sunulur.
Ref to Video modu nedir ve ne zaman kullanmalıyım?
Video moduna referans, mevcut görüntüleri veya klipleri metin prompt’unuzla birlikte referans girdi olarak yüklemenizi sağlar. Seedance 2.0, referansınızdaki hareketi, stili ve ritmi analiz eder ve bunlarla eşleşen yeni sinematik görüntüler oluşturur. Mevcut bir kamera hareketini kopyalamak, var olan bir görsel stile uyum sağlamak veya hâlihazırda çektiğiniz bir sahneyi uzatmak istediğinizde kullanın.
HeyGen ile oluşturmaya başlayın
Seedance 2.0 ile sinematik YZ videoları oluşturun. Tek bir prompt ile B-roll, avatar çekimleri ve eksiksiz videolar hazırlayın. Ekip gerekmez.