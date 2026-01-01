Markalı, raflara hazır kesitler için YZ ürün yerleştirme videosu
HeyGen'in YZ Ürün Yerleştirme Videosu ile herhangi bir ürün görselini markanıza uygun, profesyonel bir videoya dönüştürün. Bir packshot yükleyin, bir sahne seçin; platform ürününüzü doğru ışık, ölçek ve hareketle gerçekçi bir ortama yerleştirsin. Fotoğraf çekimine, CGI sürecine veya video düzenleme deneyimine gerek yok. E-ticaret, UGC reklamları, sosyal medya içerikleri ve çoklu pazar lansmanları için idealdir.
YZ ürün yerleştirme videosunun özellikleri
Ürün görseli ve avatar yükleme
Bir ürün fotoğrafı ve bir yüz fotoğrafı — kendi fotoğrafınız veya bir örnek — yükleyin; HeyGen bunları, ürününüzü öne çıkaran bir sunucu videosuna dönüştürsün. Ürün görseli, ürünün ortada ve net göründüğü en az 720p çözünürlükte olmalıdır. Avatar görselinde yüz net bir şekilde görünmelidir. Stüdyo kurulumuna, green screen’e veya çekim yapmaya gerek yok.
Script tabanlı ürün anlatımı
Ürün videonuza bir metin ekleyin, HeyGen avatarınızın sesiyle senkronize bir anlatım oluşturur. Ürününüzün özelliklerini, faydalarını veya harekete geçirici mesajını anlatan metni yazın ya da yapıştırın; yapay zeka sesi, sunucunun ekrandaki anlatımıyla eşleştirir. 175’ten fazla dilde YZ Ses Klonlama ve küresel kampanyalar için dudak senkronizasyonu ile kullanılabilir.
Birleşik görsel oluşturma
Ürün ve avatar fotoğraflarınızı yükledikten sonra HeyGen, sunucuyu ürünün yanında konumlandıran birleşik bir görsel oluşturur. Tam video oluşturma aşamasına geçmeden önce bu kompoziti inceleyin. Bu adım, tam prodüksiyona geçmeden önce eşleşmenin doğru göründüğünden emin olmanızı sağlar.
Ürün pazarlaması için yüksek kaliteli video çıktısı
Kullanım alanları
E-ticaret ürün lansmanları
Need scroll-stopping product ads for your online store? Upload your product photo, select an environment that resonates with your target customer, and generate a polished promo video ad ready to publish on your storefront or paid channels within minutes.
İçerik üretici briefleri olmadan UGC tarzı reklamlar
Need consistent product content across channels? Generate variations from a single photo and choose the resolution that fits each destination, creating a steady pipeline of AI Social Media content that keeps your feed active.
Mevsimsel kampanya yenilemeleri
Need to build hype around a new release before the physical product is widely available? Generate aspirational lifestyle scenes showcasing your product in use before it ships, creating marketing videos that drive pre-orders and waitlist signups.
TikTok ve Reels için sosyal kısa videolar
Need video content for Amazon, Shopify, or retail partner pages? Produce listing videos for your entire catalog from product photos alone, boosting conversion rates with engaging visuals that highlight features in realistic settings.
Perakende ve mağaza içi ekranlar
Need authentic-looking content without hiring creators? Generate lifestyle scenes that place your product in relatable environments, pairing them with AI UGC Video presenters who deliver scripted reviews with the look and feel of organic creator content.
B2B ürün demoları ve sunumları
Need to localize product ads for international markets? Generate one master product video and translate the narration and on-screen text into 175+ languages using HeyGen's AI Dubbing engine, delivering localized ads to every market simultaneously.
Nasıl çalışır
Ürün fotoğrafınızdan cilalı, platforma hazır bir video reklama uzanan dört net adımda YZ ürün yerleştirme video reklamları oluşturun.
Ürününüzü yükleyin
Bir ürün görseli, 3D model veya temiz ürün fotoğrafı ekleyin. Kategori, boyut ve korunmasını istediğiniz marka detaylarını onaylayın.
Bir sahne seçin
Bir şablon seçin veya bir sahne tarif edin. Onaylamadan önce ışığı ve kompozisyonu gözden geçirin.
Yerleşimi iyileştirin
Konumu ve ölçeği ayarlayın. Altyazılar, seslendirme ve uyarı notları ekleyin. İşleme almadan önce tam kurguyu önizleyin.
Render edin ve yayınlayın
HD olarak oluşturun ve DAM sisteminize, reklam platformunuza veya mağazanıza aktarın. Gelecekteki tüm varyantlar için aynı şablonu tekrar kullanın.
Sıkça sorulan sorular
YZ Ürün Yerleştirme Videosu nedir ve CGI'dan farkı nedir?
YZ Ürün Yerleştirme Videosu, ürününüzün bir stüdyoda fiziksel olarak çekilmesi yerine, gerçekçi ve yapay zeka ile oluşturulmuş bir sahnenin içine dijital olarak yerleştirildiği bir video reklamdır. Bir ürün fotoğrafı yüklersiniz, HeyGen'in yapay zekası ürünün etrafında doğru ışık ve derinlik ile bir ortam oluşturur, hareket ve anlatım ekler ve ortaya bitmiş bir video çıkarır. Ortaya çıkan video, hiçbir fiziksel prodüksiyon olmadan profesyonelce çekilmiş bir ürün reklamı gibi görünür.
Sonuçtaki yerleştirme, gerçek bir fotoğraf çekimine kıyasla ne kadar gerçekçi?
HeyGen'in render motoru, oluşturulan ortamla aydınlatma yönünü, gölge konumunu, yüzey yansımalarını ve mekânsal ölçeği birebir eşleştirir. Ürünler, üstüne katman olarak eklenmek yerine piksel düzeyinde sahnelere entegre edilir. Çıktı, izleyicilerin cilalı, stüdyo kalitesinde görseller beklediği ücretli reklam platformları ve ürün listeleme sayfalarının kalite eşiğini karşılayacak şekilde tasarlanmıştır.
Kendi sahnemi kullanabilir miyim, yoksa sadece stok kütüphaneyi mi kullanabilirim?
Evet. Yalnızca bir ürün fotoğrafına ihtiyacınız var; bu fotoğraf bir render’dan, üretici örnek görselinden veya 3D mockup’tan gelebilir. Bu da YZ Ürün Yerleştirme Videosunu, fiziksel stokların henüz geleneksel çekimler için hazır olmadığı lansman öncesi kampanyalar, kitlesel fonlama tanıtımları ve ürün duyuruları için özellikle kullanışlı hale getirir.
Tek bir videoda birden fazla ürünü işleyebilir mi?
Sabit bir sınır yoktur. Sahne ortamını, anlatım dilini ve görsel stili değiştirerek onlarca varyasyon oluşturabilirsiniz. Bu sayede tek bir ürün görselinden, tek bir oturum içinde A/B testleri için tam bir reklam kreatifi seti üretmek pratik hale gelir.
Farklı dillerde ürün videoları oluşturabilir miyim?
Evet. Metninizi bir kez yazın, HeyGen 175’ten fazla dil ve lehçede doğal tonlama ve telaffuzla anlatım oluşturur. Ayrıca belirli bir marka sesini klonlayabilir ve tüm dil versiyonlarında kullanabilirsiniz. Yerelleştirilmiş altyazılarla birlikte, tek bir ürün tanıtım videosu hiçbir şeyi yeniden kaydetmeden veya yeniden çekmeden eksiksiz bir küresel reklam varlığına dönüşür.
Ürün yerleştirme videosu oluşturmak ne kadar sürer?
Geleneksel bir ürün videosu çekimi için stüdyo kiralamak, fotoğrafçı ve ekip tutmak, aksesuar ve set tasarımı ayarlamak, farklı açılardan çekim yapmak ve ardından post prodüksiyon montajı gerekir. Bu süreç genellikle binlerce dolara mal olur ve günler hatta haftalar sürer. AI Product Placement, yalnızca tek bir ürün fotoğrafından dakikalar içinde, maliyetin çok küçük bir kısmına benzer görsel kalite sunar ve her varyasyon veya güncelleme için yeniden çekim yapmaya gerek kalmaz.
Bir katalog için çok sayıda ürün videosunu toplu olarak oluşturabilir miyim?
HeyGen, ürün yerleştirme videolarını MP4 formatında dışa aktarır. Çıktının en-boy oranı, kaynak ürün görselinizle eşleşir; çözünürlük her bir oluşturma için ayarlanabilir. Altyazılar, erişilebilirlik ve platform uyumluluğu için SRT dosyaları olarak dışa aktarılabilir.
HeyGen'de YZ Ürün Yerleştirme Videosunun maliyeti nedir?
HeyGen, kredi kartı gerektirmeyen ücretsiz bir plan sunar; bu plan ile ürün yerleştirme iş akışını keşfedebilir ve videolar oluşturabilirsiniz. Aylık 24 $'dan başlayan ücretli planlar ise daha yüksek çözünürlüklü dışa aktarımlar, daha uzun video süreleri, ses klonlama ve sahne şablonları ile görsel stil kütüphanesinin tamamına erişimin kilidini açar.
Tüm varyantların görsel olarak marka kimliğinize uygun kalmasını nasıl sağlayabilirim?
Evet. HeyGen tarafından oluşturulan videolar, tüm büyük reklam platformlarında ticari kullanım için tasarlanmıştır. Çıktılar; çözünürlük, en-boy oranı ve dosya boyutu gereksinimleri de dahil olmak üzere Meta Ads, Google Ads ve TikTok Ads Manager’ın teknik şartnamelerini karşılar. Çıktının sahibi sizsiniz ve videoları doğrudan reklam hesaplarınızda yayınlayabilirsiniz.
Oluşturulan ürün videolarını ücretli reklamlarda ve perakende kanallarında kullanabilir miyim?
Logonuz, renk paletiniz, yazı tipleriniz, açılış ve kapanış kartlarınız ile tercih ettiğiniz görsel stili içeren bir marka şablonu oluşturun. HeyGen bu ayarları oluşturduğunuz her videoya uygular ve tüm ürün kataloğunuz ile kampanyalarınızda tutarlı bir görünüm sağlar. Şablonda yaptığınız güncellemeler, mevcut videoları baştan oluşturmanıza gerek kalmadan yeni render’lara otomatik olarak yansır.
Ürün yerleştirme videolarını bugün oluşturun
Tek bir fotoğraftan profesyonel ürün yerleştirme video reklamları oluşturun. Stüdyo yok, kamera yok, kurgu yok.