Script ve avatar varyasyonları için ölçeklenebilir toplu video oluşturucu
HeyGen avatarları arasında metinleri çoğaltın ve tüm varyantları tek seferde toplu olarak oluşturun. On metin yazın, beş sunucu seçin, elli video elde edin. Çekim yok, video başına kurulum yok. A/B testleri, çok avatar kullanılan kampanyalar ve hızlı iterasyon için idealdir.
Toplu video oluşturucunun özellikleri
Senaryo süreleri avatar çarpanı
Birden fazla metin girin ve birden fazla avatar seçin. HeyGen'in toplu iş motoru, bunları tek seferde tam bir video matrisi hâline getirir ve her kombinasyonu paralel olarak AI Video Generator üzerinden işler. Elle kuyruk yönetimini ve tek seferde bir video üretme zahmetini atlayın. Matrisinizdeki her hücre kendi render’ını alır; etiketlenmiş ve düzenlenmiş hâlde, çıktıları hangi metin ve sunucu tarafından üretildikleriyle kolayca eşleştirebilirsiniz.
Avatarlar ve metinler arasında video varyant testi
Farklı metinleri farklı avatarlarla eşleştirerek aynı mesajın birden fazla versiyonunu oluşturun. Her kombinasyon, inceleyebilmeniz, karşılaştırabilmeniz ve doğru varyantı doğru hedef kitleye gönderebilmeniz için kendi etiketli videosu olarak oluşturulur. Çıktıları, hiçbir manuel yeniden kayıt yapmadan kanallar genelinde yaratıcı testler olarak kullanın.
Proje adı ve en-boy oranı kontrolleri
HeyGen kitaplığınızda toplu işlemlerinizi düzenli tutmak için bir proje adı belirleyin ve sosyal medya için Dikey (9:16) ya da sunumlar ve reklamlar için Yatay (16:9) formatı arasından seçim yapın. Toplu işleminizdeki her video seçtiğiniz formatta oluşturulur; böylece çıktılarınız ek bir post-prodüksiyon gerektirmeden platforma hazır olur.
Her kombinasyon için YZ avatarı ve ses seçimi
HeyGen'in YZ avatar kütüphanesinden seçim yapın — her biri kendi sesi ve sunum tarzıyla birlikte gelir. Toplu çalışmanıza birden fazla avatar ekleyin ve her birini istediğiniz senaryoyla eşleştirin. Her avatar, kendisine atanan senaryoyu bağımsız olarak işler; böylece tek bir toplu çalıştırmadan tam bir sunucu varyasyonu seti elde edersiniz.
Toplu oluşturma ve düzenli çıktı
Tamamlanan her video, hangi metin ve avatar kombinasyonundan oluşturulduğunu belirten etiketle HeyGen kitaplığınıza düşer; böylece doğru versiyonu anında bulup paylaşabilirsiniz. Planınızın izin verdiği kadar çok kombinasyonu tek seferde çalıştırın — elle sıraya alma yok, renderlar arasında bekleme yok.
Kullanım alanları
Büyük ölçekte ücretli reklam kreatif testi
Traditional creative testing means studio time, casting presenters, and editing each variant by hand. With the batch video creator, write your script variants, pair them with different avatars, and ship a full creative test to Meta or TikTok in an afternoon instead of a month.
Çok avatar kullanılan marka kampanyası lansmanları
Global campaigns need different presenters for different markets or audience segments. Filming localized versions kills budget and calendar. With text-to-video batching, one script becomes five presenter-matched videos in a single run, launching every market on day one.
Role göre uyarlanmış onboarding varyasyonları
New hires across departments need tailored onboarding content, but filming one clip per role does not scale. With script and avatar variation, HR writes a base script, adds role callouts, pairs each with a different presenter, and ships the full library in hours.
Büyüme ekipleri için hızlı iterasyon
Growth teams need new creative every week for paid and organic channels. Traditional production cannot keep that cadence. With the batch video creator, generate a dozen variants each sprint, test them in-market, and feed winners into the next batch on repeat.
Kişiselleştirilmiş satış iletişimi videoları
Sales reps who send video messages close more meetings, but recording a personalized clip per prospect does not scale. With script and avatar batching, sales ops writes templates with swappable variables, picks avatars, and ships a library that reps can send on demand.
Düzenli bir tempoda sosyal içerik
Brand social accounts need consistent content to stay relevant, but filming daily is unsustainable. Text-to-video batching turns one content calendar into a week of clips in a single run, freeing your social team to focus on strategy and distribution instead of filming.
Nasıl çalışır
İlk toplu işleminizi, bir dizi metinden cilalı video varyantları kütüphanesine kadar sizi götüren dört adımda çalıştırın.
Metinlerinizi yazın
Metinlerinizi yazın veya yapıştırın. Toplu işlemin her satırında değişmesini istediğiniz değişkenleri işaretleyin.
Avatarları ve sesleri seçin
Avatar kitaplığından sunucular seçin, 300+ seçenek arasından sesleri eşleştirin veya kendi sesinizi klonlayın.
Marka ve çıktı ayarlarını yapılandırın
Marka şablonunuzu, en-boy oranını ve çıktı formatını kilitleyin. Çalıştırmadan önce bir satırı önizleyin.
Toplu işlemi çalıştırın
Toplu işlemi başlatın. Her video, indirmeye veya yayımlamaya hazır şekilde etiketlenmiş olarak HeyGen kitaplığınıza eklenir.
Sıkça sorulan sorular
HeyGen'in toplu video oluşturucusu, platform arayüzünde tam olarak ne yapar?
Arayüz, metinlerinizi ve seçtiğiniz avatarları alır ve tek seferde her kombinasyon için bir video oluşturur. Hızlı ve yaratıcı varyasyonlar için metin-çarpı-avatar çarpanı gibi çalışır. CSV tabanlı, satır satır kişiselleştirme HeyGen'in API'si üzerinden çalışır, arayüz üzerinden değil.
Tek bir toplu çalıştırmada kaç video oluşturabilirim?
Toplu işlem, her çalıştırmada yüzlerce kombinasyonu işler. Üst sınır, plan seviyenize bağlıdır; ücretli planlar yüksek hacimli yaratıcı testler için tasarlanmıştır. İster A/B testleri için 20 varyant, ister tam bir kampanya için 200 varyant olsun, toplu işlem bunların hepsini paralel olarak oluşturur.
Bir mail merge işlemindeki birleştirme alanları gibi CSV tabanlı kişiselleştirme yapabilir miyim?
Satır satır CSV kişiselleştirme, birleştirme alanlarıyla birlikte platform arayüzü üzerinden değil, HeyGen'in API'si üzerinden çalışır. Arayüz, yaratıcı testler için metin ve avatar varyasyonlarını yönetir. Alıcı düzeyinde kişiselleştirilmiş videolara ihtiyaç duyan ekipler, toplu işlem arayüzünün dışında, doğrudan API üzerinde geliştirme yapar.
Bu çözüm ile bir YZ video oluşturucu arasındaki fark nedir?
Standart bir YZ video oluşturucu, her prompt için tek bir video üretir. Toplu video oluşturucu ise birçok senaryoyu birçok avatar üzerinde paralel olarak çalıştırır; böylece yaratıcı matrisi bir kez tanımlayıp, her varyantı tek tek oluşturmak yerine hepsini tek seferde işleyebilirsiniz.
Sesimi klonlayıp partideki tüm videolarda kullanabilir miyim?
Kısa bir örnekten sesinizi klonlayın ve partideki tüm videolara uygulayın. Her senaryo varyantı sizin sesinizle oluşturulur; böylece avatarlar satırlar arasında değişse bile tüm kreatif set marka tutarlılığını korur. Ses klonlama 175’ten fazla dilde çalışır.
50 videoluk bir partinin render edilmesi ne kadar sürer?
Toplu işler paralel olarak işlenir; bu nedenle 50 video, genellikle senaryo uzunluğu ve çıktı ayarlarına bağlı olarak, tek bir videonun kendi başına tamamlanacağı süreye yakın bir sürede biter. Her video için sırada dakika dakika beklemezsiniz. Motor, tüm matrisi paralel hâle getirir.
Marka şablonumu farklı partilerde tekrar kullanabilir miyim?
Logolar, renkler, ekrandaki yerleşimler, açılış ve kapanış kartları ile müziği içeren bir marka şablonunu bir kez oluşturun. Başlattığınız her seri bu şablonu devralır ve yaptığınız güncellemeler yeni oluşturulan videolara otomatik olarak yansır. Aynı sistem tek bir varyantı da, yüzlerce varyantı da sorunsuz şekilde destekler.
Hazır videoları doğrudan CRM’ime veya reklam platformuma gönderebilir miyim?
Videolar, oluşturuldukları metin ve avatara göre etiketlenmiş standart MP4 dosyaları olarak dışa aktarılır; bu sayede bunları DAM, CRM ya da reklam platformunuza yönlendirmek yalnızca ek bir adım olur. Otomatikleştirilmiş iş akışları için HeyGen'in API'si, toplu çıktıyı harici araçlara programatik olarak bağlar.
HeyGen'in toplu video oluşturucusunu ücretsiz denemenin bir yolu var mı?
HeyGen, kredi kartı gerektirmeyen ücretsiz bir plan sunar; böylece videolar oluşturabilir ve iş akışını test edebilirsiniz. Batch Mode ve ses klonlama, aylık 24 $'dan başlayan ücretli planlarda açılır ve üretim ölçeğinde yaratıcı testler yürüten ekipler için daha yüksek hacim limitleri sağlar.
Toplu video oluşturucuyu günlük olarak kimler gerçekten kullanıyor?
Ücretli reklam testleri yürüten kreatif ekipler, çok pazarlı kampanyalar başlatan pazarlama ekipleri, yeni kreatifler üzerinde hızla iterasyon yapan büyüme ekipleri ve sunucu anlatımlı video kütüphaneleri hazırlayan satış operasyonları, hepsi batch özelliğini kullanır. Üretim hacmine ihtiyaç duyup ek operasyonel yük istemeyen tüm ekipler için idealdir.
