Profesyonel, stüdyo kalitesinde videolar için YZ yüz değiştirme
HeyGen'in YZ Face Swap özelliğiyle videodaki herhangi bir yüzü değiştirin. Yeni yüzün fotoğrafını yükleyin, klibinizi seçin ve dakikalar içinde mimikleri ve dudak hareketleri uyumlu, doğal görünen bir sonuç elde edin. Çekim yok, compositing yok, kurgu deneyimi gerekmiyor. Pazarlama, sosyal medya içerikleri, ürün demoları ve çok dilli kampanyalar için idealdir.
YZ yüz değiştirme özellikleri
Fotoğraftan avatara yüz değiştirme
Net bir fotoğraf yükleyin; HeyGen'in YZ Face Swap motoru yüz hatlarınızı kütüphanedeki herhangi bir avatarın üzerine eşler. Sistem, kemik yapısını, ten rengini ve oranları analiz ederek, kimliğinizi her karede koruyan kusursuz bir birleşim oluşturur. Stüdyo çekimi yok, çok açılı kayıt yok, manuel ayar yok. Yüzünüz avatarın vücudu, kıyafetleri ve jestleriyle doğal biçimde bütünleşir ve ilk renderdan itibaren size gerçekten aitmiş gibi hissettiren bir çıktı sunar. Ortaya çıkan sonuç, oluşturduğunuz herhangi bir Metinden Videoya iş akışında sorunsuz çalışır.
Yüzünüzü yeniden kullanılabilir bir avatar olarak kaydedin
Yüzünüzü bir avatara aktardıktan sonra sonuç, gelecekteki videolarda tekrar kullanmanız için kişisel avatar kitaplığınıza kaydedilir. Her seferinde fotoğrafınızı yeniden yüklemenize veya yüz değiştirme işlemini tekrar çalıştırmanıza gerek yok. Aynı kişiselleştirilmiş sunucuyu HeyGen'in AI Avatar Generator ve diğer avatar tabanlı iş akışları boyunca kullanın; görünümünüz her render’da tutarlı kalsın. Tek bir fotoğraftan marka kullanıma hazır sunuculardan oluşan bir kitaplık oluşturun ve tanıdık bir yüze ihtiyaç duyduğunuz her yerde bunları devreye alın.
1.000+ stok avatar kütüphanesi
Farklı etnik kökenler, yaşlar, profesyonel stiller ve günlük görünümleri kapsayan 1.000’den fazla stok avatar arasından seçim yapın. Yüzünüzü takım elbiseli bir yöneticiye, rahat bir içerik üreticisine veya markalı bir sözcüye uygulayın ve aralarında özgürce geçiş yapın. Her avatar, önceden oluşturulmuş jestler, kıyafet seçenekleri ve doğrudan değiştirilmiş yüzünüzle eşleşen, sahneye hazır konumlandırma ile birlikte gelir. Doğru görünümü, yetenek kiralamaya veya çekim planlamaya gerek kalmadan markanız, kampanyanız veya kurum içi iletişiminiz için bulmak üzere tam YZ Avatar Oluşturucu kitaplığını inceleyin.
Tek tıkla değişimden tam videoya geçin
Yüzünüz değiştirildikten sonra, sonucu doğrudan HeyGen'in AI Video Generator özelliğine aktarmak için Video Oluştur'a dokunun. Bir metin yazın, sahneleri seçin ve kişiselleştirilmiş avatarınızla, değişimi yeniden yüklemeden veya yeniden yapılandırmadan tam uzunlukta bir video oluşturun. Değiştirilmiş avatar tüm sahnelerde görsel olarak tutarlı kalır; böylece tek bir fotoğraftan, sunucu anlatımlı bitmiş bir videoya, kesintisiz tek bir iş akışıyla hızla ilerleyebilirsiniz.
Kısa video kliplerde yüzleri değiştirin
Doğrudan video‑dan‑videoya yüz değiştirme için, 15 saniyeye kadar kısa bir klip ve hedef yüzün fotoğrafını yükleyin. Seedance tarafından desteklenen altyapı, klipteki yüzü değiştirirken orijinal hareketi, ışığı ve sahne kompozisyonunu korur. Bu iş akışını tepki videoları, kısa reklamlar, sosyal medya klipleri ve bir avatar render’ı yerine gerçek bir videodaki yüzü değiştirmeniz gereken her an için kullanın. Tek fotoğraf, tek klip; birkaç dakika içinde temiz bir yüz değişimi.
Kullanım alanları
Kişiselleştirilmiş pazarlama videoları
Sending generic emails with text-only introductions fails to capture attention. Recording individual videos for every prospect is impossible at volume. With AI Face Swap, apply your face to a professional avatar, write a custom script per prospect, and generate personalized AI Video Ad messages that feel one-to-one without filming a single take.
ölçeklenebilir UGC tarzı reklamlar
Producing instructor-led training content requires scheduling, filming, and re-recording for every update. That slows rollout and inflates costs. With AI Face Swap, your L&D team applies the instructor's face to an avatar, types the lesson script, and produces updated training video modules instantly in any language.
Tutarlı bir sunucu ile ürün demoları
Leadership messages need a personal touch, but executives rarely have time for repeated filming sessions. Coordinating schedules and studios creates delays. With AI Face Swap, executives upload one photo, and the team generates polished announcements, quarterly updates, and town hall recaps using their likeness and an AI Spokesperson avatar.
Eğitim ve işe alıştırma güncellemeleri
Content creators need to publish across TikTok, YouTube, Instagram, and LinkedIn with consistent branding. Filming for each platform is time-consuming and repetitive. With AI Face Swap, creators apply their face to different avatar styles, generate platform-specific clips using a Reel Generator, and maintain a personal presence everywhere.
Yerelleştirilmiş sosyal medya içeriği
Expanding campaigns into new markets traditionally means reshooting with local talent or producing separate assets per region. That multiplies cost and production time. With AI Face Swap, your branded presenter appears in every language using one face, one photo, and HeyGen's AI Dubbing to deliver localized versions in an afternoon.
Yönetici ve liderlik mesajları
Producing product demo video content requires a consistent on-camera host who may not always be available. Scheduling conflicts and reshoots slow the release cycle. With AI Face Swap, your product team applies the designated presenter's face to an avatar, writes the demo script, and ships polished walkthroughs on demand.
Nasıl çalışır
Tek bir fotoğraftan, kendi yüzünüzün yer aldığı, paylaşmaya hazır, profesyonel görünümlü bir videoya uzanan dört adımda kişiselleştirilmiş yüz değiştirme videoları oluşturun.
Klibinizi yükleyin
Bir video yükleyin veya bir şablon seçin. En-boy oranını ayarlayın, bölümü kırpın ve değişimin gerçekleşmesini istediğiniz sahneyi onaylayın.
Yeni yüzü ekleyin
Hedef yüzün net bir fotoğrafını yükleyin. Motor, kişiyi algılar, yüz hatlarını tespit eder ve değişim için hazırlar.
Ayarları yapın ve önizleyin
Mimik yoğunluğunu, dudak senkronizasyonunu ve ışık harmanlamasını ayarlayın. Her sahneyi işleme almadan önce orijinaliyle yan yana önizleyin.
Oluşturun ve paylaşın
Son kurguyu HD olarak oluşturun. Çıktıyı indirin, yayınlayın veya bir çeviri iş akışına aktarın.
Sıkça sorulan sorular
YZ yüz değiştirme nedir ve bir filtreden farkı nedir?
HeyGen'deki YZ Yüz Değiştirme iki farklı seçenek sunar. Kendi yüzünüzü HeyGen'in 1.000+ profesyonel avatarından herhangi birine uygulayarak tekrar tekrar kullanabileceğiniz kişiselleştirilmiş bir sunucu oluşturabilir veya kısa bir video klibindeki yüzü (15 saniyeye kadar, Seedance altyapısıyla) doğrudan değiştirerek reaksiyon videoları ve sosyal medya içerikleri üretebilirsiniz. Her iki iş akışı da eğlence amaçlı, geçici klipler değil; kurumsal kullanım için uygun, prodüksiyon kalitesinde çıktı sağlar.
Kendi fotoğrafımı kaynak yüz olarak kullanabilir miyim?
Evet. HeyGen'in işleme motoru, avatarın jest ve mimiklerini kare kare eşleştirirken yüz yapınızı, ten renginizi ve oranlarınızı korur. Ortaya çıkan video, görsel güvenilirliğin kritik olduğu iş iletişimi, satış iletişimi ve markalı içerikler için tasarlanmıştır. Doğal Lip Sync ve ses eşleştirme ile birleştirildiğinde, sonuç geleneksel yöntemlerle çekilmiş sunucu videolarından ayırt edilemez.
Nihai çıktı, çekilmiş görüntülerle karşılaştırıldığında ne kadar gerçekçi görünüyor?
Kesinlikle. Kısa bir ses örneğinden sesinizi klonlayabilir ve ürettiğiniz her videoya uygulayabilirsiniz. Bu sayede yüz değiştirilmiş avatarınız sadece size benzemekle kalmaz, aynı zamanda sizin gibi konuşur. Klonlanan ses, desteklenen 175+ dilin tamamında çalışır; böylece yeniden kayıt yapmadan, kendi tonunuzla yerelleştirilmiş içerik sunabilirsiniz.
İngilizce dışındaki dillerdeki videolarda yüz değiştirme yapabilir miyim?
HeyGen'in 1.000'den fazla stok seçeneğinden oluşan avatar kütüphanesindeki herhangi bir avatara yüzünüzü uygulayabilirsiniz. Kullanabileceğiniz avatar sayısında hiçbir sınır yoktur ve projeleriniz arasında dilediğiniz gibi avatarlar arasında geçiş yapabilirsiniz. Her avatar, farklı kıyafet, duruş ve stil seçenekleri sunarak, farklı içerik formatlarına ve hedef kitlelere tam yaratıcı esneklikle uyum sağlamanıza olanak tanır.
Bir yüz değiştirme işleminin oluşturulması ne kadar sürer?
Evet. İlk videonuzu oluşturduktan sonra, HeyGen'in Video Translator özelliğini kullanarak videonuzu 175+ dile çevirebilirsiniz; üstelik doğru dudak senkronizasyonu ve korunmuş ses tonuyla. Yüzünüz tüm yerelleştirilmiş sürümlerde tutarlı kalır ve anlatım, her dilin ritmine ve telaffuzuna otomatik olarak uyum sağlar.
Aynı sahnede birden fazla yüzü değiştirebilir miyim?
Çoğu video, metninizi ve avatar seçiminizi tamamladıktan sonra beş dakikadan kısa sürede oluşturulur. HeyGen yüz eşleştirme, ses sentezi, dudak senkronizasyonu ve görsel oluşturmayı aynı anda işler. Daha uzun, çok sahneli videolar biraz daha fazla zaman alabilir, ancak fotoğraf yüklemeden bitmiş videoya kadar tüm iş akışı genellikle tek bir oturum içinde tamamlanır.
Yüz değiştirme işlemi güvenli ve rıza kurallarına uygun mu?
En iyi sonuç için önden çekilmiş, aydınlatması net, yüz ifadesi nötr ve güneş gözlüğü ya da yoğun gölgeler gibi engeller olmayan tek bir fotoğraf yeterlidir. Görselin güncel ve yüksek çözünürlüklü olması gerekir. Geri kalan her şeyi, yüzünüzü avatarın hareket ve ifade aralığıyla eşleştirmek de dahil olmak üzere HeyGen'in YZ'si halleder; bu nedenle ek açıdan çekilmiş fotoğraflara veya video görüntülerine gerek yoktur.
YZ yüz değiştirmeyi denemenin maliyeti nedir?
HeyGen, kredi kartı gerektirmeyen ve platformu keşfetmenize, videolar oluşturmanıza olanak tanıyan ücretsiz bir plan sunar. Yüz değiştirme özelliği tüm planlarda mevcuttur; aylık 24 $'dan başlayan ücretli katmanlar ise daha uzun videoları, ses klonlamayı ve tam avatar kütüphanesine erişimi açar. Kurumsal planlar, ekip iş birliği ve desteklenen özellikler için HeyGen'in daha kapsamlı API erişimini içerir.
Yüz değiştirmeyi oluşturulan bir senaryoyla birleştirebilir miyim?
Bir sunucu işe almak; her güncelleme veya yeni dil için oyuncu seçimi, planlama, stüdyo kiralama, çekim, montaj ve yeniden çekimleri içerir. Bu süreç genellikle her video için günler sürer ve binlerce dolara mal olur. AI Face Swap ile tek yapmanız gereken bir fotoğraf yüklemek, metninizi yazmak ve maliyetin çok küçük bir kısmına, dakikalar içinde hazır bir video oluşturmaktır. Güncellemeler için yalnızca metni düzenleyip videoyu yeniden işlemek yeterlidir; yeniden çekim yapmanız gerekmez.
HeyGen ile oluşturmaya başlayın
Yüzünüzü herhangi bir HeyGen avatarına yerleştirin veya kısa bir video klibindeki yüzleri değiştirin. Bir fotoğraf yükleyin ve içeriğinizi dakikalar içinde dönüştürün.