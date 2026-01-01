Ses modelleri nelerdir

İçeriklerinizin daha doğal, daha kişisel ya da belirli bir marka sesine daha uyumlu olmasını hiç istediyseniz, ses modelleri bunu mümkün kılar.

HeyGen'de sesler, YZ (yapay zeka) ile oluşturulan anlatım sayesinde senaryolarınıza ve avatarlarınıza hayat verir. Seçtiğiniz her ses, doğal, ifade gücü yüksek ve dile tam uyumlu konuşma üretmek üzere tasarlanmış bir ses motoru tarafından desteklenir. Doğru motoru seçmek, mesajınızın tonunu, hızını ve duygusunu en iyi şekilde yakalamanıza yardımcı olur.

Ses modelleri nedir

Ses modeli, konuşma oluşturan temel yapay zeka sistemidir. Bir sesin nasıl duyulduğunu, ne kadar ifade gücüne sahip olduğunu, ne kadar hızlı konuştuğunu ve farklı dillerde ne kadar iyi performans gösterdiğini belirler.

HeyGen, eğitim, pazarlama, hikâye anlatımı veya yerelleştirme gibi farklı kullanım senaryoları için optimize edilmiş birden fazla ses motoru sunar.

Otomatik ses motoru

Otomatik ayarı, videonuzun dili ve içeriğine göre en uygun ses motorunu HeyGen’in otomatik olarak seçmesini sağlar. Modeli elle seçmekle uğraşmadan güvenilir sonuçlar almak istiyorsanız bu iyi bir seçenektir.

ElevenLabs ses motoru

ElevenLabs, 70'ten fazla dilde stüdyo kalitesinde anlatım sunarak çoğu video ve ses projesi için uygun hale getirir.

Özel bir ses kullanıyorsanız, ton ve gerçekçilik üzerinde daha fazla kontrol sağlamak için onu hangi ses modelinin destekleyeceğini de seçebilirsiniz. Varsayılan olarak HeyGen, doğal ifade ve güçlü çok dilli performansıyla bilinen ElevenLabs’in çok dilli V3 modelini kullanır.

Turbo ses modelleri

Daha hızlı oluşturma gerektiren projeler için Turbo modellerinden birine geçebilirsiniz. Bu modeller daha düşük gecikme süresi ve daha hızlı işlem sunar, ancak öncelikli olarak İngilizce içerik için optimize edilmiştir.

Starfish ses motoru

Starfish, çince, japonca ve korece dahil asya dilleri için optimize edilmiştir. Bölgeye özgü içerikler için doğal telaffuz ve ritim sağlar.

Panda ses motoru

Panda, duygusal anlatım ve gelişmiş kontrol için tasarlanmış, HeyGen’in ifade odaklı motorudur. Voice Director ve Voice Mirroring gibi özellikleri destekleyerek zamanlama, vurgu ve ton üzerinde hassas kontrol sağlar.

Fish ses motoru

fish.audio tarafından desteklenen Fish, etkileyici İngilizce seslendirmelere odaklanır. Hikâye anlatımı, sohbet tarzı videolar ve nüanslı anlatımdan fayda sağlayan içerikler için son derece uygundur.

Ses motorları ve modeller birlikte, videolarınızın ton ve duygudan hıza ve dilsel doğruluğa kadar nasıl duyulacağı üzerinde size tam kontrol sağlar.