Ses yansıtmayı nasıl kullanırsınız

Voice Mirroring, avatarınızın nasıl ses çıkardığı üzerinde tam yaratıcı kontrol sağlar; kendi ses tonunuzla performans sergilemesine imkân tanır. Standart metinden sese sistemlere güvenmek yerine, kendi sesinizi, doğal tonunuzu, ritminizi ve konuşma hızınızı kaydedersiniz; HeyGen bunu seçtiğiniz avatar ve ses üzerinden yansıtır. Ortaya çıkan sonuç, özgün, ifade gücü yüksek ve tarzınıza tamamen uygun hissedilir.

Yeni bir projeyle veya mevcut bir projeyle başlayın

Yeni bir video oluşturun veya mevcut bir projeyi açın. Yeni bir sahne ekleyin ve avatarınızı seçin.

Betik düzenleyicisinde Ses'e tıklayın. Buradan yeni bir ses kaydedebilir veya mevcut bir dosya yükleyebilirsiniz. Bu adım adım anlatım için Ses Kaydet'i seçin.

Teslimatınızı kaydedin

Kayıt alırken, avatarınızın taklit etmesini istediğiniz ton, tempo ve duyguyla konuşun. Kayıt tamamlandığında, önizleyin ve gerekirse yeniden kaydedin.

Memnun kaldığınızda Voice Mirroring özelliğini etkinleştirin ve Add Audio’ya tıklayın. HeyGen sesinizi otomatik olarak yazıya döker, metni sahnede gösterir ve doğruluğunu gözden geçirmenize olanak tanır.

Anlatımınızı bir sese uygulayın

Ardından kullanmak istediğiniz sesi seçin. Kayıtlı okumanız; ton, tempo ve duyguyu da içerecek şekilde seçtiğiniz sese yansıtılacaktır.

Mevcut bir sahnede Voice Mirroring kullanın

Yalnızca metinden oluşan bir senaryoyla başlayıp seslendirme tam istediğiniz gibi gelmezse, bunu Voice Mirroring kullanarak iyileştirebilirsiniz.

Metninizin yanındaki üç noktalı menüye tıklayın ve Ses Klonlamaya Dönüştür’ü seçin. Metniniz, bir teleprompter gibi görünecek ve istediğiniz tonlamayla ses kaydetmenize veya ses dosyası yüklemenize olanak tanıyacaktır.

Kaydedildikten sonra, yeni ses otomatik olarak sahneye eklenir.

Sesinizi düzenleyin veya geri alın

Gerekirse kaydınızı özel bir ses klonuna dönüştürebilirsiniz. Metne geri dönmek isterseniz Ses Kaydını Metne Dönüştür’ü seçin veya kaydı tamamen kaldırmak için Ses Kaydını Sil’i tercih edin.