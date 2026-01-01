Voice director nasıl kullanılır

Voice Director, avatarınızın performansı üzerinde çok daha derin bir kontrol sağlar. Düz bir okuma yerine, ton, tempo ve duyguyu doğrudan metninizin içinde yönlendirebilir, markanızla uyumlu, kasıtlı ve etkileyici bir anlatım oluşturabilirsiniz.

Open Voice Director

Projenizin içinde, komut dosyası düzenleyicisini açın ve eğik çizgi “/” yazın. Bu, ek seçeneklerin bulunduğu bir panel açar. Listeden Voice Director'ı seçin.

Teslimat tonunu seçin

Voice Director açıldığında, Haz, Sakin, Rahat, Havalı, Ciddi, Komik, Kızgın, Alaycı ve Gülerek gibi hazır ton seçeneklerinin bir listesini göreceksiniz.

Mesajınıza en uygun tonu seçin. Her ton, istediğiniz anlatıma daha iyi uyacak şekilde düzenleyebileceğiniz varsayılan bir talimatla birlikte gelir.

Yönü uygulayın

Yönergeyi ayarladıktan sonra, nasıl uygulanmasını istediğinizi seçin. Yalnızca mevcut sahneye uygulayabilir veya aynı sesi paylaşan tüm sahnelerde aynı tonun kullanılması için doğrudan sesin kendisine uygulayabilirsiniz.

Önizleyin ve iyileştirin

Önizleme penceresinde Oynat’a tıklayarak avatarınızın seçtiğiniz yönlendirmeye göre repliği nasıl söylediğini dinleyin. Kulağa tam olarak istediğiniz gibi gelmiyorsa, geri dönüp tonu ayarlayabilir veya yönergeyi yeniden yazarak ifadenin doğal ve niyetinizle uyumlu olmasını sağlayabilirsiniz.

Artık Voice Director’ı kullanarak avatarınızın performansını şekillendirmeyi ve videolarınıza duygu katmayı biliyorsunuz. Tonlarla denemeler yaparak ve yönergelerinizi geliştirerek, kasıtlı, ifade gücü yüksek ve ilgi çekici performanslar oluşturabilirsiniz.