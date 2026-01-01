Ana sayfa Akademi Entegrasyonlar Canva ile entegre edin

Canva ile entegre edin

HeyGen, video oluşturmayı daha hızlı ve daha erişilebilir hale getirmek için Canva ile entegre olur. Bu entegrasyon sayesinde, gerçeğe yakın YZ videolarını HeyGen avatarları ve videolarıyla birlikte doğrudan Canva tasarımlarınıza taşıyarak Canva’nın basit ve iş birliğine dayalı tasarım araçlarıyla birleştirebilirsiniz.

HeyGen'i Canva'ya bağlayın

Öncelikle HeyGen kontrol panelinizi açın ve Entegrations’a tıklayın. Canva entegrasyonunu bulun ve bağlanmak için tıklayın. Bu işlem HeyGen hesabınızı Canva ile ilişkilendirir ve Canva tasarım iş akışınız içinde HeyGen özelliklerine doğrudan erişmenizi sağlar.

HeyGen içeriğini Canva tasarımınıza ekleyin

Bağlantıyı kurduktan sonra Canva’da tasarımınızı açın. Buradan, bir avatar ekleyerek, metninizi yerleştirerek ve mesajınıza uygun bir ses seçerek HeyGen’i projenize dahil edebilirsiniz. Avatar videonuz şekillendikçe, Canva’nın tasarım araçlarını kullanarak yerleşimi, görselleri ve genel stilinizi geliştirmeye devam edebilirsiniz.

Videonuzu dışa aktarın ve paylaşın

Nihai sonuçtan memnun kaldığınızda, Canva’nın sağ üst köşesindeki Paylaş’a tıklayın ve İndir’i seçin. Avatar destekli videonuz artık dilediğiniz her yerde paylaşılmaya hazır.