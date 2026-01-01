Adobe ile entegre edin

Adobe Express’i HeyGen ile nasıl entegre edeceğinizi öğrenin; böylece yaratıcı tasarımdan dinamik, yapay zeka destekli videoya zahmetsizce geçiş yapabilirsiniz. İster kampanyasını mükemmelleştiren bir pazarlamacı, ister içerik üreten bir tasarımcı, ister ölçeklenmek isteyen bir içerik üreticisi olun, bu entegrasyon her şeyi tek ve akıcı bir iş akışında toplamanıza yardımcı olur.

Entegrasyonu kurun

HeyGen kontrol panelinizden Apps bölümüne gidin ve Integrations'ı açın, ardından Adobe Express eklentisini seçin. Adobe hesabınızla oturum açmanız veya henüz bir hesabınız yoksa yeni bir hesap oluşturmanız istenecektir.

Adobe Express’e giriş yaptıktan sonra, eğer otomatik olarak HeyGen eklentisine yönlendirilmezseniz, sol taraftaki menüden Eklentiler’e tıklayın. HeyGen’i arayın ve eklentiyi yüklemek için Ekle’ye tıklayın. Kurulumdan sonra HeyGen, doğrudan Adobe Express içinde kullanılabilir olacaktır.

Bir avatar ekleyin ve videonuzu oluşturun

Kullanmak istediğiniz avatarı seçerek başlayın. Ardından, metninizi ekleyin. Add your script bölümünün altındaki Text seçeneğine tıklayın, ardından önceden yazdığınız bir metni yapıştırın veya metni doğrudan editörde yazın.

Metninizi ekledikten sonra bir ses seçin. Önce avatarınızla uyumlu dili ve cinsiyeti belirleyin. Ardından farklı tonlara, enerji seviyelerine ve stillere sahip çeşitli ses seçeneklerini göreceksiniz. Mesajınıza en uygun olanı seçin.

Kendi sesinizi kullanmayı tercih ediyorsanız, Ses'e tıklayın ve cihazınızdan bir dosya yükleyin. Desteklenen formatlar arasında MP3, M4A ve WAV bulunur.

Videoyu oluşturun ve tasarımınıza ekleyin

Her şey hazır olduğunda, Generate your video seçeneğine tıklayın ve gerisini HeyGen'e bırakın. Video tamamlandığında Add to design seçeneğine tıklayın.

Artık videoyu Adobe Express tuvalinizde istediğiniz yere sürükleyip konumlandırabilirsiniz.

Projenizi özelleştirin ve son haline getirin

Videoyu ekledikten sonra, Adobe Express araçlarını kullanarak tasarımınızı tamamen özelleştirebilirsiniz. Düzeninizi güçlendirmek için stok müzik, metin, grafikler ve diğer tasarım öğelerini ekleyin.

Birden fazla avatar videosu eklemek istiyorsanız, ek HeyGen klipleri oluşturup eklemek için aynı adımları basitçe tekrarlayın.

Projeniz tamamlandığında, onu indirebilir veya doğrudan paylaşabilirsiniz. Bir bağlantı paylaşmayı seçerseniz, erişimi kontrol edebilir veya bağlantıya sahip olan herkesin erişimine açabilirsiniz.