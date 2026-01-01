Ana sayfa Akademi Entegrasyonlar Hubspot ile entegre edin

Hubspot ile entegre edin

Günümüz alıcıları artık sıradan mesajlardan fazlasını bekliyor. Bir e-postaya yalnızca ad eklemek gibi basit kişiselleştirmeler artık dikkat çekmiyor. Video ise bunu değiştiriyor. Doğru yapıldığında dikkat çekiyor, güven oluşturuyor ve aksiyon aldırıyor. Zorluk şu ki, geleneksel video prodüksiyonu kişiselleştirilmiş kampanyalar için ölçeklenebilir değil. İşte tam bu noktada HeyGen ve HubSpot entegrasyonu devreye giriyor.

HeyGen'i HubSpot ile entegre ederek, çekim, montaj veya prodüksiyon ekibine ihtiyaç duymadan birkaç dakika içinde otomatik olarak kişiselleştirilmiş videolar oluşturabilirsiniz. Bu videoları satış iletişiminden ve potansiyel müşteri beslemeden, kullanıcı aktivasyonu, takip süreçleri ve ürün benimsemeye kadar huninin her aşamasında kullanabilirsiniz.

HeyGen uygulamasını HubSpot'a yükleyin

HubSpot Marketplace'ten HeyGen uygulamasını yükleyerek başlayın. Kurulum sırasında HubSpot, CRM verilerini görüntüleme ve yönetme izni isteyecektir. Bu sayede HeyGen, HubSpot'ta saklanan kişi bilgilerini kullanarak videolar oluşturabilir.

Kurulumun bir parçası olarak iki özel kişi özelliği eklenir. Bunlardan biri HeyGen video paylaşım sayfası URL'sini, diğeri ise önizleme GIF'i URL'sini saklar. Bu özellikler, kişiselleştirilmiş videoları doğrudan e-postalara yerleştirmek için kullanılır.

Ayrıca etkin bir kişi listesi oluşturulur. Varsayılan olarak bu liste, tüm pazarlama kişilerini içerir. Bu listeye eklenen her kişi, kişiselleştirilmiş video oluşturma için uygun hale gelir.

Sizin için oluşturulmuş bir pazarlama e-posta şablonu da göreceksiniz. Bu e-posta, HeyGen videosu ve GIF özelliklerine referans veren gerekli HTML modülünü içerir. E-posta varsayılan olarak yayımlanmaz; bu nedenle göndermeden önce gözden geçirmeniz ve gerekli tüm alanları doldurmanız gerekir.

HubSpot iş akışını anlayın

Kurulum sırasında “Generate HeyGen Video for a Contact” adlı bir iş akışı oluşturulur. Bu iş akışı, video oluşturma ve iletimini sağlar ve başlangıçta devre dışı durumda olur.

İş akışındaki ilk adım kayıttır. Aktif listeye eklenen her kişi otomatik olarak kaydedilir.

İkinci adım video oluşturmadır. Bu aşamada HeyGen, her bir kişi için kişiselleştirilmiş bir video oluşturur ve özel alanları video bağlantısı ile GIF önizlemesiyle günceller. Bu adımın çalıştırılmadan önce yapılandırılması gerekir.

Üçüncü adım hataları yönetir. Video oluşturma başarısız olursa iş akışı sorunsuz bir şekilde sonlanır. Başarılı olursa iş akışı devam eder ve kişiselleştirilmiş videoyu içeren pazarlama e-postasını gönderir.

Video oluşturmayı yapılandırın

Kurulumu tamamlamak için iş akışındaki video oluşturma eylemini açın. Eylem panelinde HeyGen API jetonunuzu yapıştırın. Bu jetonu HeyGen hesap ayarlarınızda API sekmesi altında bulabilirsiniz.

Token eklendikten sonra HubSpot, kullanılabilir HeyGen şablonlarınızı yükleyecektir. Kullanmak istediğiniz şablonu seçin. Şablonunuz değişkenler içeriyorsa, her birini ilgili HubSpot kişi özelliğiyle eşleştirin.

Yaygın değişkenler arasında ad, şirket veya konum yer alır. Bu alanları eşleştirmek, videonun her bir kişi kaydındaki verilerle dinamik olarak doldurulmasını sağlar. Şablonunuz kullanılabilir olandan daha az değişken kullanıyorsa, kullanılmayan alanları boş bırakabilirsiniz.

Henüz bir şablonunuz yoksa, HubSpot’a dönmeden önce HeyGen’de bir tane oluşturun.

Yayınlayın ve başlatın

Her şey yapılandırıldıktan sonra, iş akışını ve pazarlama e-postasını yayınlayın. Bu noktadan sonra, aktif listeye eklenen her yeni kişi için otomatik olarak kişiselleştirilmiş bir video oluşturulacak ve bu video kendilerine e-posta yoluyla gönderilecektir.