Gawing scroll-stopping na AI ad creatives ang isang simpleng script sa loob lang ng ilang minuto. Walang camera, walang crew, walang editing software. Gumawa ng dose-dosenang video ad variations para sa Meta, TikTok, at YouTube, handang i-launch at i-test.
Mga Tampok ng AI Ad Creatives
Gumawa ng mga ad sa ilang segundo, hindi sa loob ng maraming araw
Gumawa ng ad creatives sa loob ng ilang segundo mula sa isang script lang, nang hindi na kailangang mag-book ng shoot. Palitan ang hook, headline, o call to action at agad na gumawa ng mga ad. Ang aming text to video engine ay ginagawang buong ad campaigns ang bawat ideya, na dinisenyo para pataasin ang conversion sa iba’t ibang channels.
Disenyong ad na talagang mapapahinto ang scroll at tatatak
Panalo ka sa unang tatlong segundo gamit ang native na creative na idinisenyo para maka-engganyo ng paid social audiences. Gayahin ang authentic na creator content gamit ang AI UGC video styles, at panatilihing nakaayon sa iyong mga kulay at logo ang bawat frame. Mananatiling nakaayon sa brand ang mga ai-driven na disenyo, na nagpapataas ng engagement at conversions.
Multilingual na boses para sa bawat marketer
Bigyan ang bawat ad ng natural na tunog na boses sa mahigit 175 na wika nang hindi nire-record muli ang kahit isang linya. Gumawa ng narration gamit ang aming AI voice generator, itugma sa tono ng iyong brand, at gamitin muli ang iisang script sa iba’t ibang social channels. Isang platform lang ang kailangan para ma-localize ang isang campaign para sa bawat marketer at rehiyon nang walang aberya.
I-edit ang disenyo ng ad mula sa plain text
Ayusin ang mga eksena, palitan ang mga background, magdagdag ng captions, at ilagay ang iyong logo gamit ang simpleng controls—walang kailangang timeline editing. Ang AI video editor ay nagbibigay sa’yo ng advanced na mga tool para ayusin ang pacing at panatilihing on-brand ang bawat cut. Makakakuha ka ng makinis, handa‑sa‑channel na output na walang learning curve, para sa square o vertical na format.
Gawing mga ad creative ang mga larawan ng produkto
Ipakita ang totoong mga produkto nang hindi kailangan ng studio, props, o magastos na product photography. I-drop lang ang kuha ng produkto sa mga eksena gamit ang AI product placement, i-upscale ang mga larawan, at iwasan ang generic na stock images. Bawat AI image ay naka-set sa tamang konteksto, kaya bawat spot ay parang espesyal na kinunan para sa brand mo.
Ang pagte-test ng paid social ay kadalasang nauubos ang ad spend sa iisang shoot lang. Gumawa ng magkakatugmang ad creatives, maglunsad ng kumpletong test set, at kunin ang performance data mula sa iyong ad accounts para ma-scale ang pinaka-epektibong AI video ad.
Mabagal ang pag-scale kapag lagi kang kumukuha ng creators para sa bawat UGC ad. Gumawa ng maraming creatives mula sa iisang script at panatilihing tuloy-tuloy ang content creation. Gumamit ng AI influencer generator para sa mga look na parang natural at native sa bawat feed.
Ang pag-shoot ng ads para sa bawat SKU ay ubos-oras at ubos-badyet. Gawing image-to-video ang isang larawan at gumawa ng video ad para sa bawat listing. Maglunsad ng digital ads nang hindi gumagamit ng camera, at i-scale ang paggawa ng video sa loob lang ng ilang minuto.
Nakakasawa ang paulit-ulit na ads at bumababa ang performance, tapos mabagal pa ang reshoot. I-edit lang ang script, i-refresh ang visuals, at makapaglabas ng high-performing na ad sa parehong hapon. Panatilihing mataas ang conversion ng iyong marketing videos nang hindi na kailangan ng panibagong production.
Ang pag-aangkop ng mga marketing campaign para sa mga bagong merkado ay kadalasang nangangahulugang pagbuo muli ng bawat isa. I-translate ang isang matagumpay na ad sa mahigit 175 na wika gamit ang AI dubbing na pinananatili ang tono mo, para maabot ng isang creative ang lahat ng target audience mula sa iisang source.
Mas mabilis ang paglaki ng demand para sa paggawa ng ads kaysa sa kaya ng isang maliit na team. Gumawa ng kahit anong uri ng ad mula sa isang brief at mag-deliver ng maraming video concepts para sa bawat kliyente. Ang script-to-video na workflow ay nagpapalawak ng production output para sa mga brand at agency.
Kung paano gumagana ang mga AI ad creative
Mula sa simpleng brief hanggang sa handa‑nang‑i‑launch na ad creatives sa apat na madaling hakbang—walang camera, walang crew, at walang kailangang editing software.
Pumili ng template, aspect ratio, at format para sa platform kung saan ka mag-a-advertise, feed man o stories.
I-paste ang iyong hook, mensahe, at call to action, o gumawa ng script mula sa isang maikling buod at itakda ang tono.
Idagdag ang iyong logo, mga kulay, captions, at boses, tapos ay ayusin ang pacing para manatiling on brand ang bawat variation.
I-render ang bawat ad creative sa HD, pagkatapos i-download ang bawat variation na handang i-publish sa lahat ng iyong channels.
Ang AI ad creatives ay mga video ad na ginagawa mula sa isang nakasulat na script sa halip na sa isang aktwal na shoot. Sa isang AI ad creative platform, ita-type mo ang iyong hook at mensahe, pipili ng style, at ang isangAI video generatorang siyang bubuo ng visuals, boses, at timing para maging isang kumpletong ad na handa nang i-launch. Para itong ad generator para sa video, hindi para sa mga static na larawan.
Ganito gumagana ang generative AI: mga proprietary AI at AI models na sinanay sa napakalalaking dataset ng mga matagumpay na ads ang humahawak sa scripting, visuals, boses, at timing. Nakatuon ang sistema sa pagbuo ng content kada eksena, para makagawa ng de-kalidad na AI-generated ads at makatotohanang footage gamit ang mga opsyon tulad ng AI actors, kaya nakakakuha ka ng pulidong resulta nang hindi na kailangang mag-shoot ng video.
Bawat AI tool ay may kanya-kanyang parte ng trabaho. Tinutulungan ka ng ChatGPT sa copywriting at ad copy, gumagawa naman ang Midjourney ng still na AI image, at nakatutok ang Creatify sa maiikling UGC clips. Pinagdurugtong ng HeyGen ang buong workflow, ginagawang kumpletong, on-brand na video ads ang mga kopya at larawan, para makapaglabas ka ng mas magagandang ads mula sa iisang lugar. Ang mga team na lumilipat mula sa Creatify ay napapanatili ang UGC look nila habang nakakadagdag ng multilingual na video.
Oo, kapag pinagsama ang AI at gabay ng tao. Ang AI ay mahusay sa bilis at dami, habang ang team mo ang gumagabay sa creative na trabaho, mga hook, at emosyonal na storytelling. Pinapalakas ng generative AI ang isang malakas na ideya sa halip na palitan ang pagkamalikhain ng tao, at ikaw pa rin ang nagtatakda ng tono ng brand mo, kaya ang emosyonal na dating ng isangAI talking headay ramdam pa rin na ikaw iyon.
Oo. Higit pa sa simpleng copywriting, ang tagalikha ng video script ng platform ay gumagawa ng ad copy, text at headline, at mga script ng eksena mula sa simpleng AI prompts. Pinapayagan ka ng AI na gumawa ng walang limitasyong mga bersyon, kaya maaari kang lumikha ng maraming ad mula sa iisang ideya nang hindi na kailangan ng hiwalay na manunulat.
Ang dami at patuloy na pagte-test ang nagtutulak ng mas mataas na conversion. Sa paggawa ng maraming variation na tugma sa brief, maiaangkop mo ang bawat ad sa tamang audience, mapapataas ang click-through rate, at mas mabilis mong matutuklasan ang AI creative na may mataas na conversion. Sinusuportahan nito ang mga performance marketing goal tulad ng lead generation, at pinapahusay pa ng mga video ang mga resulta bilang AI na mga ad sa social media.
Sinumang marketer, brand, o ahensya na nangangailangan ng mas maraming ads, nang mas mabilis. Ang ai ad generator na ito ay isang ai-powered na ad at ai design tool na tumutulong sa maliliit na team gumawa ng mga ad kahit walang studio. Gamitin ang ad generator para sabay-sabay gumawa ng mga konsepto, mula sa isang product video hanggang sa promo, at panatilihing laging puno ang bawat campaign.
Sumulat ng isang pangunahing script, pagkatapos ay palitan ang hook, headline, visuals, o call to action at i-regenerate. Bawat maliit na pagbabago ay gumagawa ng bagong variation sa loob ng ilang segundo.Facebook adMaaari ka ring gumawa ng mga cut na nakaangkop sa bawat platform, tulad ng isang Facebook ad at isang vertical na bersyon, mula sa iisang source.
Pwede. Pumili ng creator-style na itsura at natural na delivery para magmukhang organic sa feed ang ad, hindi parang corporate na patalastas. Ang isang clip generator ang tutulong sa’yo gumawa ng maiikling, native-paced na edits na kayang humawak ng atensyon sa unang ilang segundo.
Gaano man karami ang kailangan ng iyong campaign. Dahil nagsisimula sa text ang bawat variation, wala nang kailangang i-schedule na shoot, kaya makakagawa ka ng dose-dosenang ad creatives sa loob ng isang araw. Ang mga team na nag-i-scale ng paid social ay madalas na ipinapareha ito sa isang TikTok video para sa short-form testing.
Karaniwang naniningil ang mga ahensya kada asset at inaabot ng ilang araw bawat round. Ginagawang tapos na mga ad creative ng HeyGen ang isang script sa loob lang ng ilang minuto at sa mas mababang gastos, kaya hawak mo ang buong proseso at makakapag-iterate ka ayon sa sarili mong iskedyul. Isang AI spokesperson ang puwedeng manguna sa mga kampanya nang hindi na kailangang mag-book ng talento.
May libreng plano na hindi nangangailangan ng credit card para makagawa ka ng iyong unang ad creatives nang walang bayad. Nagsisimula ang mga bayad na plano sa $24 bawat buwan at nagbibigay ng access sa voice cloning, mas mahahabang video, at ang kumpletong template library para sa mas malalaking kampanya.
Oo. Kapag nagsisimula nang humina ang performance ng isang ad, i-edit ang script o palitan ang mga visual at gumawa muli ng panibagong bersyon sa parehong araw. Maaari mo ring i-reframe ang isang matagumpay na konsepto bilang isangreel generatorna format para mapahaba ang buhay nito sa mga bagong placement.
Oo. Isalin ang isang matagumpay na ad sa mahigit 175 na wika habang pinapanatili ang boses at timing mo, para isang creative lang ang kailangan para sa bawat merkado. Ipares ito sa isang instagram ad maker na layout para ma-localize ang mga short-form na placement sa bawat rehiyon nang hindi muling binubuo ang buong campaign.
Mag-explore pa ng AI-powered na mga tool
Bigyang-buhay ang anumang larawan gamit ang sobrang realistiko na boses at galaw sa pamamagitan ng Avatar IV.
Gawing nakakakuha ng atensyon na AI ad creatives ang isang simpleng script sa loob lang ng ilang minuto.