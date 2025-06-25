AI Ad Creatives Generator para sa Mga Ad na Talagang Nakakahinto ng Scroll

Gawing scroll-stopping na AI ad creatives ang isang simpleng script sa loob lang ng ilang minuto. Walang camera, walang crew, walang editing software. Gumawa ng dose-dosenang video ad variations para sa Meta, TikTok, at YouTube, handang i-launch at i-test.

AI ad creatives generator interface showing multiple scroll-stopping video ad variations for Meta, TikTok, and YouTube generated from a single script.
144,055,056Mga video na nabuo
118,947,746Mga avatar na nabuo
19,880,508Mga video na na-translate
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Pinagkakatiwalaan ng milyun-milyon sa buong mundo na bigyang-buhay ang kanilang mga kuwento.
Istilong puting icon ng kotse sa asul na background.Mahahalagang Tampok

Mga Tampok ng AI Ad Creatives

Gumawa ng mga ad sa ilang segundo, hindi sa loob ng maraming araw

Gumawa ng ad creatives sa loob ng ilang segundo mula sa isang script lang, nang hindi na kailangang mag-book ng shoot. Palitan ang hook, headline, o call to action at agad na gumawa ng mga ad. Ang aming text to video engine ay ginagawang buong ad campaigns ang bawat ideya, na dinisenyo para pataasin ang conversion sa iba’t ibang channels.

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On-brand AI ad creatives generated from one script, showing several video ad variations with different hooks and headlines ready to launch.

Disenyong ad na talagang mapapahinto ang scroll at tatatak

Panalo ka sa unang tatlong segundo gamit ang native na creative na idinisenyo para maka-engganyo ng paid social audiences. Gayahin ang authentic na creator content gamit ang AI UGC video styles, at panatilihing nakaayon sa iyong mga kulay at logo ang bawat frame. Mananatiling nakaayon sa brand ang mga ai-driven na disenyo, na nagpapataas ng engagement at conversions.

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Scroll-stopping vertical video ad with a creator-style UGC look, brand colors and logo applied, designed to engage paid social audiences.

Multilingual na boses para sa bawat marketer

Bigyan ang bawat ad ng natural na tunog na boses sa mahigit 175 na wika nang hindi nire-record muli ang kahit isang linya. Gumawa ng narration gamit ang aming AI voice generator, itugma sa tono ng iyong brand, at gamitin muli ang iisang script sa iba’t ibang social channels. Isang platform lang ang kailangan para ma-localize ang isang campaign para sa bawat marketer at rehiyon nang walang aberya.

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AI voice generator panel localizing one ad script into 175+ languages, with a presenter and a list of language options for global campaigns.

I-edit ang disenyo ng ad mula sa plain text

Ayusin ang mga eksena, palitan ang mga background, magdagdag ng captions, at ilagay ang iyong logo gamit ang simpleng controls—walang kailangang timeline editing. Ang AI video editor ay nagbibigay sa’yo ng advanced na mga tool para ayusin ang pacing at panatilihing on-brand ang bawat cut. Makakakuha ka ng makinis, handa‑sa‑channel na output na walang learning curve, para sa square o vertical na format.

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AI video editor with simple text-based controls for swapping backgrounds, adding captions, and applying a logo to an ad, no timeline editing.

Gawing mga ad creative ang mga larawan ng produkto

Ipakita ang totoong mga produkto nang hindi kailangan ng studio, props, o magastos na product photography. I-drop lang ang kuha ng produkto sa mga eksena gamit ang AI product placement, i-upscale ang mga larawan, at iwasan ang generic na stock images. Bawat AI image ay naka-set sa tamang konteksto, kaya bawat spot ay parang espesyal na kinunan para sa brand mo.

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AI product placement dropping a real product photo into a styled scene to create a polished ecommerce video ad without a studio shoot.
Green gift box icon.Mga gamit

Mga gamit

Dashboard na naghahambing ng ilang paid social ad creatives sa isang A/B test, na may performance metrics na nagpapakita kung alin ang pinakamahusay na gumaganang AI video ad.

Bawasan ang gastos sa ads para sa pag-test sa paid social

Ang pagte-test ng paid social ay kadalasang nauubos ang ad spend sa iisang shoot lang. Gumawa ng magkakatugmang ad creatives, maglunsad ng kumpletong test set, at kunin ang performance data mula sa iyong ad accounts para ma-scale ang pinaka-epektibong AI video ad.

Creator-style na UGC video ads na ginagawa on demand, na may AI influencer presenter na mukhang native sa social feed.

Mga UGC ad na parang gawa ng creator, on demand

Mabagal ang pag-scale kapag lagi kang kumukuha ng creators para sa bawat UGC ad. Gumawa ng maraming creatives mula sa iisang script at panatilihing tuloy-tuloy ang content creation. Gumamit ng AI influencer generator para sa mga look na parang natural at native sa bawat feed.

Larawan ng produktong ecommerce na ginawang video ad gamit ang image-to-video, kung saan ang bawat SKU listing ay may sarili nitong maikling patalastas.

Mga Ecommerce product ad na talagang nakakabenta

Ang pag-shoot ng ads para sa bawat SKU ay ubos-oras at ubos-badyet. Gawing image-to-video ang isang larawan at gumawa ng video ad para sa bawat listing. Maglunsad ng digital ads nang hindi gumagamit ng camera, at i-scale ang paggawa ng video sa loob lang ng ilang minuto.

Mga na-refresh na variation ng marketing video ads na pumapalit sa pagod nang creative, na may pataas na performance curve na nagpapakita ng pagbangon ng conversions.

I-optimize ang performance ng ad at talunin ang ad fatigue

Nakakasawa ang paulit-ulit na ads at bumababa ang performance, tapos mabagal pa ang reshoot. I-edit lang ang script, i-refresh ang visuals, at makapaglabas ng high-performing na ad sa parehong hapon. Panatilihing mataas ang conversion ng iyong marketing videos nang hindi na kailangan ng panibagong production.

Isang matagumpay na ad na nilokal sa iba’t ibang wika gamit ang AI dubbing, na ipinapakita kung paano nito naaabot ang iba’t ibang rehiyonal na audience mula sa iisang source video.

Mga lokal na kampanya sa marketing nang mabilis

Ang pag-aangkop ng mga marketing campaign para sa mga bagong merkado ay kadalasang nangangahulugang pagbuo muli ng bawat isa. I-translate ang isang matagumpay na ad sa mahigit 175 na wika gamit ang AI dubbing na pinananatili ang tono mo, para maabot ng isang creative ang lahat ng target audience mula sa iisang source.

Workflow ng ahensya na gumagawa ng maraming video ad concept para sa iba’t ibang client brands mula sa briefs gamit ang script-to-video na pipeline.

Ginawa para sa mga brand at ahensya

Mas mabilis ang paglaki ng demand para sa paggawa ng ads kaysa sa kaya ng isang maliit na team. Gumawa ng kahit anong uri ng ad mula sa isang brief at mag-deliver ng maraming video concepts para sa bawat kliyente. Ang script-to-video na workflow ay nagpapalawak ng production output para sa mga brand at agency.

Malabong puting icon ng dokumento na may play button sa mapusyaw na asul na background.Paano ito gumagana

Kung paano gumagana ang mga AI ad creative

Mula sa simpleng brief hanggang sa handa‑nang‑i‑launch na ad creatives sa apat na madaling hakbang—walang camera, walang crew, at walang kailangang editing software.

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Hakbang 1: Piliin ang istilo ng iyong ad

Pumili ng template, aspect ratio, at format para sa platform kung saan ka mag-a-advertise, feed man o stories.

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Hakbang 2: Isulat ang script ng iyong ad

I-paste ang iyong hook, mensahe, at call to action, o gumawa ng script mula sa isang maikling buod at itakda ang tono.

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Hakbang 3: I-customize at i-brand

Idagdag ang iyong logo, mga kulay, captions, at boses, tapos ay ayusin ang pacing para manatiling on brand ang bawat variation.

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Hakbang 4: Bumuo at ilunsad

I-render ang bawat ad creative sa HD, pagkatapos i-download ang bawat variation na handang i-publish sa lahat ng iyong channels.

Mga Madalas Itanong

Ano nga ba ang AI ad creatives at paano ito gumagana?

Ang AI ad creatives ay mga video ad na ginagawa mula sa isang nakasulat na script sa halip na sa isang aktwal na shoot. Sa isang AI ad creative platform, ita-type mo ang iyong hook at mensahe, pipili ng style, at ang isangAI video generatorang siyang bubuo ng visuals, boses, at timing para maging isang kumpletong ad na handa nang i-launch. Para itong ad generator para sa video, hindi para sa mga static na larawan.

Paano gumagana ang generative AI na nasa likod ng mga ad creatives na ito?

Ganito gumagana ang generative AI: mga proprietary AI at AI models na sinanay sa napakalalaking dataset ng mga matagumpay na ads ang humahawak sa scripting, visuals, boses, at timing. Nakatuon ang sistema sa pagbuo ng content kada eksena, para makagawa ng de-kalidad na AI-generated ads at makatotohanang footage gamit ang mga opsyon tulad ng AI actors, kaya nakakakuha ka ng pulidong resulta nang hindi na kailangang mag-shoot ng video.

Mas maganda ba ito kaysa sa Creatify o ChatGPT para sa paggawa ng mga ad?

Bawat AI tool ay may kanya-kanyang parte ng trabaho. Tinutulungan ka ng ChatGPT sa copywriting at ad copy, gumagawa naman ang Midjourney ng still na AI image, at nakatutok ang Creatify sa maiikling UGC clips. Pinagdurugtong ng HeyGen ang buong workflow, ginagawang kumpletong, on-brand na video ads ang mga kopya at larawan, para makapaglabas ka ng mas magagandang ads mula sa iisang lugar. Ang mga team na lumilipat mula sa Creatify ay napapanatili ang UGC look nila habang nakakadagdag ng multilingual na video.

Kaya bang tapatan ng AI ad creatives ang pagiging malikhain ng tao at ang brand voice ko?

Oo, kapag pinagsama ang AI at gabay ng tao. Ang AI ay mahusay sa bilis at dami, habang ang team mo ang gumagabay sa creative na trabaho, mga hook, at emosyonal na storytelling. Pinapalakas ng generative AI ang isang malakas na ideya sa halip na palitan ang pagkamalikhain ng tao, at ikaw pa rin ang nagtatakda ng tono ng brand mo, kaya ang emosyonal na dating ng isangAI talking headay ramdam pa rin na ikaw iyon.

Isusulat din ba ng AI ang mga headline at prompt ng ad ko?

Oo. Higit pa sa simpleng copywriting, ang tagalikha ng video script ng platform ay gumagawa ng ad copy, text at headline, at mga script ng eksena mula sa simpleng AI prompts. Pinapayagan ka ng AI na gumawa ng walang limitasyong mga bersyon, kaya maaari kang lumikha ng maraming ad mula sa iisang ideya nang hindi na kailangan ng hiwalay na manunulat.

Paano pinapahusay ng AI ad creatives ang performance ng mga ad?

Ang dami at patuloy na pagte-test ang nagtutulak ng mas mataas na conversion. Sa paggawa ng maraming variation na tugma sa brief, maiaangkop mo ang bawat ad sa tamang audience, mapapataas ang click-through rate, at mas mabilis mong matutuklasan ang AI creative na may mataas na conversion. Sinusuportahan nito ang mga performance marketing goal tulad ng lead generation, at pinapahusay pa ng mga video ang mga resulta bilang AI na mga ad sa social media.

Sino ang dapat gumamit ng AI ad generator na ito?

Sinumang marketer, brand, o ahensya na nangangailangan ng mas maraming ads, nang mas mabilis. Ang ai ad generator na ito ay isang ai-powered na ad at ai design tool na tumutulong sa maliliit na team gumawa ng mga ad kahit walang studio. Gamitin ang ad generator para sabay-sabay gumawa ng mga konsepto, mula sa isang product video hanggang sa promo, at panatilihing laging puno ang bawat campaign.

Paano ako makakagawa ng maraming bersyon ng ad creative mula sa iisang script?

Sumulat ng isang pangunahing script, pagkatapos ay palitan ang hook, headline, visuals, o call to action at i-regenerate. Bawat maliit na pagbabago ay gumagawa ng bagong variation sa loob ng ilang segundo.Facebook adMaaari ka ring gumawa ng mga cut na nakaangkop sa bawat platform, tulad ng isang Facebook ad at isang vertical na bersyon, mula sa iisang source.

Magmumukha bang tunay at akma sa social feeds ang mga AI ad creatives ko?

Pwede. Pumili ng creator-style na itsura at natural na delivery para magmukhang organic sa feed ang ad, hindi parang corporate na patalastas. Ang isang clip generator ang tutulong sa’yo gumawa ng maiikling, native-paced na edits na kayang humawak ng atensyon sa unang ilang segundo.

Ilang ad creatives ang maaari kong gawin para sa A/B testing?

Gaano man karami ang kailangan ng iyong campaign. Dahil nagsisimula sa text ang bawat variation, wala nang kailangang i-schedule na shoot, kaya makakagawa ka ng dose-dosenang ad creatives sa loob ng isang araw. Ang mga team na nag-i-scale ng paid social ay madalas na ipinapareha ito sa isang TikTok video para sa short-form testing.

Bakit mas mainam gamitin ang HeyGen kaysa kumuha ng agency para sa ad creatives?

Karaniwang naniningil ang mga ahensya kada asset at inaabot ng ilang araw bawat round. Ginagawang tapos na mga ad creative ng HeyGen ang isang script sa loob lang ng ilang minuto at sa mas mababang gastos, kaya hawak mo ang buong proseso at makakapag-iterate ka ayon sa sarili mong iskedyul. Isang AI spokesperson ang puwedeng manguna sa mga kampanya nang hindi na kailangang mag-book ng talento.

Magkano ang gastos sa paggawa ng AI ad creatives nang maramihan?

May libreng plano na hindi nangangailangan ng credit card para makagawa ka ng iyong unang ad creatives nang walang bayad. Nagsisimula ang mga bayad na plano sa $24 bawat buwan at nagbibigay ng access sa voice cloning, mas mahahabang video, at ang kumpletong template library para sa mas malalaking kampanya.

Maaari ko bang i-refresh ang mga pagod nang ad creatives nang hindi muling nagsu-shoot?

Oo. Kapag nagsisimula nang humina ang performance ng isang ad, i-edit ang script o palitan ang mga visual at gumawa muli ng panibagong bersyon sa parehong araw. Maaari mo ring i-reframe ang isang matagumpay na konsepto bilang isangreel generatorna format para mapahaba ang buhay nito sa mga bagong placement.

Maaari ba akong gumamit ng parehong ad creative sa iba’t ibang wika?

Oo. Isalin ang isang matagumpay na ad sa mahigit 175 na wika habang pinapanatili ang boses at timing mo, para isang creative lang ang kailangan para sa bawat merkado. Ipares ito sa isang instagram ad maker na layout para ma-localize ang mga short-form na placement sa bawat rehiyon nang hindi muling binubuo ang buong campaign.

Mag-explore pa ng AI-powered na mga tool

Bigyang-buhay ang anumang larawan gamit ang sobrang realistiko na boses at galaw sa pamamagitan ng Avatar IV.

AI Tagalikha ng VideoTagasalin ng VideoAI na Gumagawa ng Video mula sa TekstoAudio tungo sa Video na AIAI Lip Sync Faceswap AIAI Voice GeneratorAI UGC na mga AdUrl ng VideoScript tungo sa VideoAI Tagalikha ng ReelAI Avatar GeneratorAI na Gumagawa ng Video mula sa LarawanPagkopya ng BosesTagasalin ng Video sa YouTubeVideo AvatarAI Tagagawa ng Video sa YouTubeAI Tiktok Video GeneratorAI Tagagawa ng CaptionMagdagdag ng Teksto sa VideoAI Tagalikha ng SubtitleTagalikha ng Script ng VideoText-to-Speech AvatarMagdagdag ng Larawan sa VideoAI Video Compressor

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Gawing nakakakuha ng atensyon na AI ad creatives ang isang simpleng script sa loob lang ng ilang minuto.

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