AI na tagapagsalita na mga video

Ang AI Spokesperson tool ay makakagawa ng de-kalidad na mga video nang mabilis at hindi na kailangan ng pag-shoot o pag-edit. Kung gumagawa ka man ng content para sa video marketing, training, o social media, maaari kang magkaroon ng makatotohanang AI spokesperson sa loob lamang ng ilang minuto. Walang shooting, walang editing, puro resulta.

  • Mag-upload ng larawan o pumili ng avatar
  • Magdagdag ng script o audio
  • Gumawa ng makinis at propesyonal na spokesperson video sa loob ng ilang minuto
121,923,429Mga video na nabuo
95,887,733Mga avatar na nabuo
16,775,099Mga video na na-translate
Pinagkakatiwalaan ng milyun-milyon sa buong mundo na bigyang-buhay ang kanilang mga kuwento.
Paano gumawa ng AI spokesperson na mga video?

Ang AI spokesperson ay isang digital na avatar na binibigkas ang iyong script na may perpektong pagsabay ng boses at galaw ng labi. Maaari mong gamitin ang teknolohiyang ito para gumawa ng mga propesyonal na video nang hindi na kailangan ng mga aktor o mamahaling kagamitan sa pagfi-film.

Hakbang 1

I-upload ang Iyong Script

I-type o i-paste lang ang iyong script sa platform. Kung ito man ay isang promotional na mensahe, educational na module, o social media post, handa ang system na magtrabaho sa kahit anong uri ng content.

Hakbang 2

Pumili ng iyong avatar

Pumili ng avatar mula sa mga available na opsyon o gumawa ng custom na avatar na sumasalamin sa iyong brand. I-personalize ang itsura ng avatar para umayon sa tono ng iyong video.

Hakbang 3

I-sync ang boses at galaw ng labi

Inaayos ng AI ang pagsabay ng boses mo sa galaw ng bibig ng avatar para magmukhang natural ang lahat.

Hakbang 4

Gumawa at Ibahagi

Kapag handa na ang iyong video, i-download ito o kunin ang shareable link. Gamitin ito sa iyong website, social media, o sa mga email.

Mga Tampok ng AI Spokesperson

Makapangyarihang mga feature para maiangat ang kalidad ng iyong video content

Ginawa namin ang AI Spokesperson tool na madaling gamitin pero puno ng mga feature para matugunan lahat ng pangangailangan mo sa paggawa ng video. Heto kung bakit perpektong pagpipilian ang tool namin para sa paglikha ng mga propesyonal na video:

AI Avatar

Realistikong Paggalaw ng Labi

Ang aming AI ay perpektong nagsi-sync ng boses sa galaw ng labi ng avatar. Bawat salita ay eksaktong tumutugma, kaya mukhang natural at propesyonal ang iyong mga video.
Tinitiyak ng teknolohiyang ito na maihahatid ng iyong spokesperson ang mga mensahe nang may tunay na emosyon at makatotohanang detalye na talagang kumakapit sa atensyon ng mga manonood.

AI Avatar

Suporta sa Maraming Wika

Abutin ang pandaigdigang audience sa pamamagitan ng paggawa ng mga video sa mahigit 70 wika. Tinitiyak ng tool na maririnig at maiintindihan ang mensahe mo sa iba’t ibang rehiyon at kultura. Madali mong malolokalisa ang mensahe ng iyong brand para makakonekta sa mga international na audience at mapalawak ang presensya mo sa merkado.

AI Avatar

Mga Nako-customize na Avatar

Maaari kang pumili mula sa iba’t ibang pre-made na avatar o gumawa ng sarili mong akma sa iyong brand. Sa mga opsyon sa pag-customize, maaari mong baguhin ang itsura at personalidad ng avatar para tumugma sa tono ng iyong video.
Bawat avatar ay maaaring magpakita ng pagkakakilanlan ng iyong brand, na tumutulong sa iyo na mapanatili ang konsistensi at propesyonalismo sa lahat ng iyong content.

AI Avatar

Walang Kailangan na Kamera o Studio

Kalimutan na ang mahal na filming equipment at mahabang oras sa studio. I-upload lang ang iyong script, piliin ang iyong avatar, at hayaan ang system na gumawa ng lahat. Mabilis, madali, at mahusay ang proseso. Sa ganitong paraan, makakagawa ka ng high-quality na spokesperson videos kahit kailan at saan, perpekto para sa marketing, training, at corporate communication.

Mga Madalas Itanong Tungkol sa AI Spokespersons

Ano ang AI spokesperson video?

Ang AI spokesperson video ay gumagamit ng digital na avatar na binibigkas ang iyong script na may makatotohanang paggalaw ng labi at natural na mga ekspresyon. Pinapahintulutan ka nitong gumawa ng mga propesyonal na video nang hindi na kailangang umupa ng mga aktor o mag-set up ng mga kagamitan sa pagfi-film.

Paano gumagana ang AI spokesperson tool?

I-upload o i-type lang ang iyong script, pumili ng avatar, at awtomatikong ise-sync ng AI ang boses sa makatotohanang galaw ng bibig. Magagawa ang iyong spokesperson video sa loob ng ilang minuto, handa nang i-download o i-share.

Maaari ba akong gumawa ng custom na avatar para sa aking tagapagsalita?

Oo. Maaari kang pumili mula sa mga pre-made na avatar o magdisenyo ng custom na avatar na tumutugma sa hitsura at personalidad ng iyong brand. Para sa lubos na personalized na mga avatar, subukan ang aming AI Talking Head Generator.

Kailangan ko ba ng script bago gumawa ng spokesperson video?

Maaari kang magsulat ng sarili mong script o gumawa nito gamit ang mga AI tool. Kung kailangan mo ng tulong sa pagbuo ng diyalogo, subukan ang AI Video Script Generator para sa mabilis at pulidong mga script.

Gaano katagal bago magawa ang isang AI spokesperson na video?

Mabilis ang proseso. Kapag naibigay mo na ang iyong script at nakapili ka na ng avatar, awtomatikong gagawa ang system ng pulidong video sa loob lamang ng ilang minuto, kahit para sa mas mahahabang content o maraming bersyon.

Maaari ko bang gamitin ang mga AI spokesperson video para sa training, support, o marketing?

Oo. Perpekto ang mga ito para sa mga tutorial, onboarding, product demo, corporate updates, at marami pang iba. Tinutulungan ng mga AI avatar na maihatid nang malinaw ang impormasyon habang binabawasan ang oras at gastos sa produksyon.

Paano ko magagamit ang AI Spokesperson ng HeyGen sa marketing?

Gawin mo lang ang video mo sa HeyGen at ikonekta ito sa mga tool tulad ng Zapier para i-automate ang paggawa ng mga video para sa lead follow-ups, onboarding, o social posts. Kapag handa na ang mga video, maaari mo na silang ibahagi sa email, social media, o sa website mo at subaybayan ang performance ng mga ito.

Bakit matipid sa gastos para sa mga kumpanya ang paggamit ng AI Spokespersons?

Ang mga AI Spokesperson ay nagpapababa ng gastos sa pamamagitan ng pag-alis ng pangangailangan para sa mga aktor, studio, biyahe, at reshoots. Isang avatar lang ang kailangan para makagawa ng walang limitasyong mga video, kaya nagiging abot-kaya ang high-quality na produksyon para sa anumang team.

Libre bang subukan ang AI Spokesperson tool?

Oo. Maaari mong subukan ang tool nang libre at tuklasin ang mga feature nito bago mag-upgrade. Para makapagsimula kaagad, bisitahin ang HeyGen Signup.

Explore more AI powered tools

Bring any photo to life with hyper‑realistic voice and movement using Avatar IV.

