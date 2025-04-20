Tagasalin ng YouTube Video

Palawakin ang iyong abot sa tulong ng isang AI-powered na YouTube Video Translator na may makatotohanang voiceovers, eksaktong lip-sync, at mga pagsasalin sa mahigit 175 na wika.

Tool featured image
121,923,429Mga video na nabuo
95,887,733Mga avatar na nabuo
16,775,099Mga video na na-translate
company logo 1
company logo 2
company logo 3
company logo 4
company logo 5
company logo 6
company logo 7
company logo 8
company logo 9
company logo 10
company logo 11
company logo 12
company logo 13
company logo 14
company logo 15
company logo 16
company logo 17
company logo 18
company logo 19
company logo 20
company logo 21
company logo 22
company logo 23
company logo 24
company logo 25
company logo 26
company logo 27
company logo 28
company logo 29
company logo 30
company logo 31
company logo 32
company logo 33
company logo 34
company logo 35
company logo 36
Pinagkakatiwalaan ng milyun-milyon sa buong mundo na bigyang-buhay ang kanilang mga kuwento.
AI Tagasalin

Gusto mo bang makipag-connect sa mga international na audience at palakihin ang iyong followers?

Sa AI-powered YouTube Video Translator ng HeyGen, mabilis mong maisasalin ang iyong mga video sa mahigit 175 na wika habang tinitiyak ang natural na tunog ng voiceover at perpektong lip-syncing. Kalimutan na ang magastos na dubbing services—i-upload mo lang ang iyong video, piliin ang gusto mong wika, at hayaang ang AI ang mag-asikaso ng buong proseso ng pagsasalin.

Ang tool na ito ay perpekto para sa mga YouTuber, content creator, guro, at mga negosyo na gustong palawakin ang kanilang global na abot at pataasin ang engagement sa iba’t ibang rehiyon. Dahil sa AI-driven na translation, multilingual na avatars, at nako-customize na voiceovers, madali nang makakakonekta ang iyong content sa mga manonood mula sa iba’t ibang panig ng mundo.

Magsimula nang Libre →
an advertisement for heygen the future of storytelling
Mga Pinakamainam na Paraan sa Pagsasalin ng mga YouTube Video

Para masulit ang iyong mga resulta gamit ang mahusay na YouTube Video Translator ng HeyGen, sundin ang mga pinakamahusay na praktis upang matiyak na tuluy-tuloy at natural ang mga pagsasalin.

  • Piliin ang Tamang Target na Wika– Pumili mula sa mahigit 175 na wika para ma-localize ang iyong content.
  • Gumamit ng AI lip-synced na voiceovers– Panatilihin ang natural na pagsabay para sa mas nakaka-engganyong karanasan.
  • Tiyakin ang Malinaw na Pagbigkas – Nagbibigay ang mga AI-powered na boses ng parang-taong pagbigkas para sa mas mahusay na pakikipag-ugnayan.
  • Magdagdag ng Subtitles at Captions – Pahusayin ang accessibility at SEO para maabot ang mas malawak na audience.
Magsimula nang Libre →
HeyGen face swap avatar June HR role with tips for AI video creation.
Pabilisin ang Paglago ng Iyong YouTube gamit ang Multilingual na mga Video

Huwag mong limitahan ang content mo sa iisang wika—sa pamamagitan ng multilingual na mga video, makakaakit ka ng international na subscribers, mapapataas ang watch time, at mapapaganda ang YouTube SEO rankings mo. Gamit ang AI-powered na video translator ng HeyGen, makakagawa ka ng eksakto at de-kalidad na mga voiceover na tunog natural sa kahit anong wika.

Ang YouTube Video Translator ng HeyGen ay higit pa sa simpleng paglalagay ng subtitles sa iyong content—nagbibigay ito ng AI-generated na voiceovers, real-time na lip-syncing, at kumpletong mga pagsasalin. Ibig sabihin, mabilis mong malolokalisa ang iyong content nang hindi na kailangang mag-hire ng mga voice actor o editor.

Magsimula nang Libre →
a purple button that says translated video on it
How It works?

Isalin ang Iyong Mga Video sa 4 na Simpleng Hakbang

Abutin ang mga international na audience gamit ang AI-driven na voiceover, tumpak na pagsasalin, at tuluy-tuloy na lokalization.

Hakbang 1

I-upload ang Iyong Source Video

Magsimula sa pag-upload ng malinaw at high-resolution na video sa iyong orihinal na wika. Ito ang magiging panimulang punto para sa pagsasalin at pag-dub.

Hakbang 2

Piliin ang Iyong Target na Wika

Pumili mula sa higit 175 na sinusuportahang wika. Awtomatikong isasalin ng AI ng HeyGen ang iyong content habang pinananatili ang tono, konteksto, at layunin.

Hakbang 3

Gumawa ng AI Voiceover na may Lip-Sync

Palitan ang orihinal mong audio ng makatotohanang AI voiceover sa napiling wika. Awtomatikong isasabay ang galaw ng labi para maging natural ang pagbigkas.

Hakbang 4

I-preview, Ayusin at I-publish

Suriin ang isinaling video, gawin ang anumang huling pag-aayos, at i-export ang iyong na-localize na content—handa nang makipag-ugnayan sa mga audience sa buong mundo.

Mga Madalas Itanong Tungkol sa YouTube Video Translator

How do I translate a YouTube video using HeyGen?

I-paste ang iyong YouTube link, piliin ang target na wika, at awtomatikong gagawa ang HeyGen ng subtitles, transcripts, o AI voiceover. Hindi mo na kailangan ng software o editing tools. Para sa Spanish-language localization, subukan ang English to Spanish Video Translator

Kaya bang i-translate ng HeyGen ang mga video na wala pang subtitles?

Oo. Gumagawa ang HeyGen ng mga subtitle direkta mula sa audio ng video gamit ang AI-powered na speech recognition, kahit wala pang existing na captions. Maaari mong i-edit ang transcript bago mag-export para maging eksakto ang resulta.

Sinusuportahan ba ng HeyGen ang AI voiceovers para sa mga isinaling video?

Yes. You can replace the original audio with a natural, multilingual AI voice that matches tone and pacing. Lip-sync support ensures translated speech aligns with the speaker’s mouth movements for a natural look.

Gaano ka-accurate ang mga salin?

Ang katumpakan ay pangunahing nakadepende sa linaw ng audio, pero sinanay ang HeyGen sa tunay na mga pattern ng pananalita at iba’t ibang accent sa buong mundo para sa napakataas na pagiging maaasahan ng mga salin. Maaari mong suriin at i-adjust ang mga subtitle o bigkas bago mag-export.

Gaano katagal bago ma-translate ang isang YouTube video?

Kadalasan, natatapos ang mga translation sa loob lang ng ilang minuto. Awtomatikong inaasikaso ng HeyGen ang transcription, translation, timing, at voiceover, kaya isa ito sa pinakamabilis na YouTube translation tools na available.

Will translation affect my video quality?

Hindi. Pinapanatili ng HeyGen ang eksaktong parehong resolusyon ng iyong video. Maaari mong i-export ang isinaling video sa orihinal nitong kalidad nang walang compression o anumang pagbawas sa linaw.

Maaari ko bang i-edit ang aking subtitles o transcript bago i-download?

Oo. May kasamang built-in na editing ang HeyGen para ma-adjust mo ang timing, maitama ang mga termino, maayos ang mga line break, o maitama ang mga pangalan bago mo i-export ang iyong mga file sa SRT o VTT na format.

Ligtas ba ang YouTube video ko kapag isinasalin ko ito?

Oo. Ang content mo ay pinoproseso nang ligtas at hindi iniimbak nang mas matagal kaysa kinakailangan. Maaari ka ring mag-upload ng mga pribadong file sa halip na mga URL para sa mas mahigpit na kontrol sa privacy. Kung gusto mong mag-imbak ng mga personalized at secure na output sa malakihang antas, subukan ang Personalized Video Platform

Explore more AI powered tools

Bring any photo to life with hyper‑realistic voice and movement using Avatar IV.

AI Video GeneratorVideo TranslatorText to Video AIAudio to Video AIAI Lip Sync Faceswap AIAI Voice GeneratorAI UGC AdsUrl to VideoScript to VideoAI Reel GeneratorAI Avatar GeneratorImage to Video AIVoice CloningYoutube Video TranslatorVideo AvatarAI Youtube Video MakerAI Tiktok Video GeneratorAI Caption GeneratorAdd Text to VideoAI Subtitle GeneratorVideo Script GeneratorText to Speech AvatarAdd Photo to VideoAI Video Compressor

Magsimulang lumikha gamit ang HeyGen

Gawing propesyonal na video ang iyong mga ideya gamit ang AI.

Get started for free →
CTA background