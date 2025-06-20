AI Product Placement Video Maker para sa Walang Putol na Branded Videos

Gumawa ng natural at realistiko na AI product placement sa mga video gamit ang HeyGen. Ipasok ang mga produkto sa mga eksena kung saan mukhang sinadya at akma sa konteksto, nang hindi na kailangang mag-reshoot ng footage o mano-manong mag-edit ng bawat frame, habang pinananatiling totoo ang storytelling at ligtas ang brand.

121,923,429Mga video na nabuo
95,887,733Mga avatar na nabuo
16,775,099Mga video na na-translate
company logo 1
company logo 2
company logo 3
company logo 4
company logo 5
company logo 6
company logo 7
company logo 8
company logo 9
company logo 10
company logo 11
company logo 12
company logo 13
company logo 14
company logo 15
company logo 16
company logo 17
company logo 18
company logo 19
company logo 20
company logo 21
company logo 22
company logo 23
company logo 24
company logo 25
company logo 26
company logo 27
company logo 28
company logo 29
company logo 30
company logo 31
company logo 32
company logo 33
company logo 34
company logo 35
company logo 36
Pinagkakatiwalaan ng milyun-milyon sa buong mundo na bigyang-buhay ang kanilang mga kuwento.

Subukan ang aming libreng Image to Video generator

Magsimula nang Libre
Pumili ng avatar
Ang lip sync ay ia-apply pagkatapos ng pag-generate
I-type ang iyong script
Mag-type sa kahit anong wika
us flagcn flagge flagsp flag+
0/200 characters
Branded na content at sponsorships

Creators integrate sponsor products naturally into videos without interrupting storytelling or viewer experience.

Mga video para sa marketing at advertising

Teams showcase products in realistic environments that match campaign messaging without organizing new shoots.

Pagkukuwento tungkol sa mga produkto sa e-commerce

Brands demonstrate products in use, context, or lifestyle settings that help viewers imagine ownership.

Pakikipagtulungan sa mga influencer at creator

Creators deliver consistent product placement across multiple videos while maintaining creative control and authenticity.

Pagsasanay at panloob na mga demo

Companies place tools or products into instructional videos without re-recording every update.

Lokalisasyon at pandaigdigang mga kampanya

Reuse the same base video and adjust product placement for different markets or regions digitally, changing product visibility as needed.

Bakit ang HeyGen ang Pinakamahusay na AI Product Placement Video Maker

Dinadala ng HeyGen ang product placement sa panahon ng AI video generation, binabago ang tradisyonal na paraan gamit ang mga AI tool. Sa halip na pilit na overlays o halatang inserts, inilalagay nito ang mga produkto sa paraang nakaayon sa konteksto ng eksena, atensyon ng manonood, at daloy ng kuwento, para mas mapaganda ang integrasyon ng produkto.

Magsimula nang libre
Dinisenyo para sa pagiging makatotohanan at pagtitiwala

Gumagana lang ang AI product placement kapag natural ang dating. Nakatuon ang HeyGen sa makatotohanang paglalagay ng produkto para magmukhang bahagi lang ito ng eksena at hindi nakakasira ng immersion.

Mas mabilis kaysa sa tradisyonal na placement workflows

Wala nang tawaran, reshoots, at mano-manong pag-edit. Inaayos na ng AI ang placement nang digital, kaya nababawasan ang production time mula sa ilang linggo hanggang ilang minuto.

Ginawa para sa makabagong mga format ng content

Mula sa maiikling social clips hanggang sa mas mahahabang branded videos, awtomatikong umaangkop ang placements sa format, framing, at pacing.

Konteksto-naangkop na paglalagay ng produkto

Sinusuri ng HeyGen ang kapaligiran ng eksena, anggulo ng kamera, at visual flow bago ilagay ang isang produkto para matiyak ang pinakamahusay na integrasyon. Sa ganitong paraan, lumalabas ang produkto sa lugar kung saan ito lohikal na nababagay, at hindi parang basta nakalutang. Ang resulta ay mukhang natural na bahagi ng eksena, hindi parang patalastas.

Magsimula nang Libre →
image to video

Brand-safe na visual alignment

Ang mga produkto ay inilalagay gamit ang kontroladong sukat, ilaw, at posisyon upang tumugma sa nakapaligid na eksena, na parang mga propesyonal na larawan ng produkto. Pinoprotektahan nito ang pananaw sa brand habang iniiwasan ang eksaherado o nakakaistorbong mga biswal. Bawat paglalagay ay sumusuporta sa kredibilidad at tiwala ng manonood, na napakahalaga para sa matagumpay na mga larawan ng produkto.

Magsimula nang Libre →
A smartphone displaying a dark TikTok app interface against a vibrant background of radiating pink and blue neon lights.

Paglalagay batay sa script at eksena

Maaaring gabayan ang product placement ng script o ng intensyon ng eksena, para masigurong seamless ang pag-integrate ng mga larawan ng produkto. Kung ang isang produkto ay kailangang i-highlight, basta makita sa background, o bahagyang banggitin lang, inaangkop ng AI ang antas ng pagiging kapansin-pansin nito, na nagpapaganda sa product photography. Sa ganitong paraan, nananatiling nakaayon ang mensahe sa mga layunin ng kampanya.

Magsimula nang Libre →
Voice cloning

Flexible na paggamit sa iba’t ibang kampanya

Kapag nailagay na ang isang produkto, puwedeng gamitin muli ang mga eksena sa iba’t ibang video o bersyon. Dahil dito, kayang mag-scale ng mga team ng mga campaign nang hindi na inuulit ang paglalagay ng produkto o pag-setup ng production, sa tulong ng mga AI tools.

Magsimula nang Libre →
motion graphics photos to video

Ginagamit ng mahigit 100,000 na team na pinahahalagahan ang kalidad, kadalian, at bilis

Tingnan kung paano pinapalawak ng mga negosyo na tulad sa iyo ang paggawa ng content at pinapabilis ang paglago gamit ang pinaka-makabagong image-to-video platform sa merkado.

Miro
"Binibigyan nito ng kapangyarihan ang aming mga manunulat na magkaroon ng kaparehong antas ng pagkamalikhain sa proseso na mayroon ako pagdating sa mga visual na paraan ng pagkukuwento."

Steve Sowrey, Learning Media Designer
play buttonWatch video
Vision Creative Labs
"Ang mahiwagang sandali para sa akin ay noong nagkaroon kami ng isang pelikulang ginagawa ko tuwing linggo. Bigla naming na-realize na puwede pala akong magsulat ng script, ipadala ito, at hindi ko na kailangang humarap sa kamera muli."

Roger Hirst, Co-Founder
play buttonWatch video
Workday
"Ang gusto ko sa HeyGen ay hindi ko na kailangang tumanggi sa mga proyekto. Parang nadagdagan ang lakas ng team namin. Mas marami na kaming nagagawa gamit ang mga resources na meron kami."

Justin Meisinger, Tagapamahala ng Programa
play buttonWatch video
reviews logo4.8
1,300+ reviews
reviews trophy
Paano ito gumagana

Paano Gamitin ang AI Product Placement Video Maker

Gumawa ng AI product placement videos gamit ang isang pinasimpleng workflow na dinisenyo para sa bilis at ganap na kontrol.

Magsimula nang libre
Hakbang 1

Mag-upload o gumawa ng video

Magsimula sa isang existing na video o gumawa ng bago gamit ang AI video tools ng HeyGen.

Hakbang 2

Ilarawan ang produkto at layunin

Ilarawan ang produkto, layunin ng placement, at antas ng visibility na gusto mo sa eksena.

Hakbang 3

Gamitin ang AI placement

Ipinapasok ng HeyGen ang produkto gamit ang konteksto ng eksena, ilaw, at perspektibo para maging makatotohanan.

Hakbang 4

Suriin at i-export

I-preview ang placement, mag-adjust kung kinakailangan, at i-export ang final na video.

An Apple iMac displays a data dashboard with charts and metrics, a keyboard, smartphone, and mug on a wooden desk.

Mga Madalas Itanong (FAQs)

Ano ang AI product placement?

  1. Ang AI product placement ay digital na naglalagay ng mga produkto sa mga video sa makatotohanan at kontekstuwal na paraan, nang hindi nangangailangan ng pisikal na props o muling pag-shoot gamit ang AI video generator.

Gaano ka-realistic ang mga placement?

Ang mga placement ay idinisenyo upang tumugma sa ilaw, sukat, at perspektibo ng eksena para magmukhang natural na bahagi ng kapaligiran, katulad ng mahusay na product photography.

Maaari ko bang kontrolin kung gaano ka-kita ang produkto?

Oo. Maaari mong gabayan kung ang produkto ay banayad lang, pangalawa, o malinaw na tampok sa eksena gamit ang mga AI tool.

Gumagana ba ito para sa maiikli at mahahabang video?

Gumagana ang AI product placement sa iba’t ibang format, kabilang ang social clips, ads, explainers, at mas mahahabang branded content.

Maaari bang baguhin ang placements sa ibang pagkakataon?

Oo. Maaaring baguhin nang digital ang mga produkto o ang pagpo-posisyon nang hindi muling ginagawa ang video.

Angkop ba ito para sa sponsored na content?

Oo. Maraming team ang gumagamit ng AI product placement para sa sponsorships kung saan mahalaga ang pagiging totoo at tiwala ng mga manonood, gamit ang AI-generated na mga larawan ng produkto.

Kailangan ko ba ng kasanayan sa pag-edit ng video?

Hindi. May gabay ang proseso at hindi nangangailangan ng manual na compositing o advanced na mga editing tool.

Sino ang dapat gumamit ng AI product placement?

Pinakamakinabang dito ang mga brand, creator, ahensya, at marketer na nais magkaroon ng nasusukat at makatotohanang pagpapakita ng produkto nang hindi dumadaan sa kumplikadong tradisyunal na produksyon.

Bring any photo to life with hyper‑realistic voice and movement using Avatar IV.

AI Video GeneratorVideo TranslatorText to Video AIAudio to Video AIAI Lip Sync Faceswap AIAI Voice GeneratorAI UGC AdsUrl to VideoScript to VideoAI Reel GeneratorAI Avatar GeneratorImage to Video AIVoice CloningYoutube Video TranslatorVideo AvatarAI Youtube Video MakerAI Tiktok Video GeneratorAI Caption GeneratorAdd Text to VideoAI Subtitle GeneratorVideo Script GeneratorText to Speech AvatarAdd Photo to VideoAI Video Compressor

Simulan ang paglikha gamit ang HeyGen

Gawing propesyonal na video ang iyong mga ideya gamit ang AI.

Get started for free →
CTA background