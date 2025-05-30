Compress Video Size Online

Mag-compress ng laki ng video online sa loob ng ilang segundo habang malinaw pa rin ang visuals. I-upload ang anumang MP4, MOV, MKV o AVI file at gumawa ng mas maliit na bersyon na mas mabilis mag-load at madaling i-share. Ginagawang simple, ligtas, at mabilis ng HeyGen ang pagpapaliit ng malalaking video file nang hindi nag-i-install ng software at hindi rin nawawala ang kalidad.

Tool featured image
121,923,429Mga video na nabuo
95,887,733Mga avatar na nabuo
16,775,099Mga video na na-translate
company logo 1
company logo 2
company logo 3
company logo 4
company logo 5
company logo 6
company logo 7
company logo 8
company logo 9
company logo 10
company logo 11
company logo 12
company logo 13
company logo 14
company logo 15
company logo 16
company logo 17
company logo 18
company logo 19
company logo 20
company logo 21
company logo 22
company logo 23
company logo 24
company logo 25
company logo 26
company logo 27
company logo 28
company logo 29
company logo 30
company logo 31
company logo 32
company logo 33
company logo 34
company logo 35
company logo 36
Pinagkakatiwalaan ng milyun-milyon sa buong mundo na bigyang-buhay ang kanilang mga kuwento.
Export Videos in the Resolution You Need

Dapat kaya mong kontrolin ang kalidad ng video mo nang hindi na kailangang makialam sa kumplikadong settings. Pinapayagan ka ng online video compressor ng HeyGen na mag-export sa resolution na pinakaangkop sa proyekto mo, kung nagre-resize ka man ng HD footage o naghahanda ng mas magaan na file para sa mabilisang pag-share.

Upload your video and choose from resolutions like 4K, 1080p or 720p to manage file size while keeping your visuals clear. It’s an easy way to optimize content for email, mobile or web platforms without compromising on clarity.

Kung gusto mong pagandahin ang iyong video bago ito i-compress, gamitin ang Add Photo to Video tool para magdagdag ng mga larawan, overlays, o graphics na magpapaganda at magpapakawili sa iyong content.

Magsimula nang Libre →
a woman is smiling in 720p 1080p and 4k
Best Practices for Using a Video Compressor Online to Reduce File Size

Hindi kailangang mawala ang visual impact kahit mas maliit ang file. Sa ilang simpleng adjustments, puwede mong i-compress ang mga video mo habang nananatiling malinaw, smooth, at handang i-share. Inirerekomenda ng HeyGen na putulin ang sobrang footage bago mag-export para lumiit ang kabuuang file size at pumili ng 1080p o 720p para sa tamang balanse ng linaw at compression.

If you’re using avatars, graphics or voiceovers, keep your scenes simple so the compressor can work efficiently. Always preview your video before downloading to make sure everything looks right. These practices help you produce videos that load fast and stay easy to share across any device

Magsimula nang Libre →
a screenshot of a web page that says submit and post to #generation-wonderland
Mas Mabilis na Pagbabahagi sa Pamamagitan ng Online Video Compressor

Mas nagiging madali ang pag-share kapag mas maliit ang video file mo. Ang pag-compress online ay nakakatulong magpabilis ng upload, makaiwas sa email size limits, at masigurong mas smooth ang playback para sa mga nanonood. Lalo itong kapaki-pakinabang kapag nagpapadala ka ng updates, nagbabahagi ng marketing clips, o naghahanda ng content para sa social media platforms.

HeyGen helps you create a lighter version of your video without sacrificing clarity. Export your file, copy the shareable link and send it instantly across apps, emails or any platform without waiting for large uploads.

Magsimula nang Libre →
a screen that says ' publish to web ' on it
How It works?

How to Compress and Share Your Video easily

Ang pag-compress ng iyong video online ay nangangailangan lamang ng ilang simpleng hakbang. I-upload ang iyong file, piliin ang iyong mga setting, at ibahagi ang na-optimize na bersyon nang hindi na kailangang magpadala ng malalaking attachment o maghintay ng matagal sa pag-upload.

Step 1

I-upload ang Iyong Video

I-drag at i-drop ang iyong full-resolution na video sa HeyGen workspace. Sinusuportahan ng uploader ang MP4, MOV, MKV, AVI at iba pa.

Hakbang 2

Gumawa ng Mabilis na Pag-edit

Putulin ang mas mahahabang bahagi o alisin ang mga hindi nagagamit na clip para mabawasan ang laki ng final na file at manatiling malinis ang iyong video.

Hakbang 3

Choose Your Resolution

Pumili ng 1080p, 720p o iba pang export size na babagay sa pangangailangan mo. Aayusin ng tool ang laki ng file batay sa pinili mo

Hakbang 4

Share Instantly

I-download ang na-compress mong video o gumamit ng maibabahaging link para ipadala ito sa email, mensahe, o mga social platform.

Mga Madalas Itanong Tungkol sa Video Size Compressor

Ano ang HeyGen Video Size Compressor?

Ang Video Size Compressor ay isang online na tool na nagpapaliit ng laki ng file habang malinaw at matalas pa rin ang iyong video. Tinutulungan ka nitong mag-export ng mga video sa 4K, 1080p o 720p para mas madali itong i-upload, i-share o i-email. Subukan ito dito: Video Size Compressor.

Nakakababa ba ng kalidad ng video ang pag-compress nito?

Maaaring bahagyang bumaba ang kalidad dahil sa compression, pero ino-optimize ng HeyGen ang footage mo para manatiling malinaw at smooth kahit sa mas mababang resolution. Ang pagpili ng 1080p o 720p ay nakakatulong para manatiling malinaw ang video mo habang malaki ang nababawas sa laki ng file.

Aling mga format ng video ang maaari kong i-compress?

Maaari kang mag-upload ng MP4, MOV, MKV, AVI, FLV, 3GP at iba pang kilalang format. Awtomatikong ino-optimize ng tool ang bawat format para sa mabilis na pag-play at pagiging compatible sa iba’t ibang device.

Maaari ba akong mag-compress ng malalaking file tulad ng 1GB o 2GB?

Oo. Madaling hinahandle ng HeyGen ang malalaking video file at kino-convert ang mga ito sa mas maliliit at madaling i-share na bersyon nang hindi nagha-hang at hindi na kailangan ng installation. Maaari kang mag-compress ng mahahabang video, camera footage, o high-resolution na mga clip.

Gaano katagal ang proseso ng compression?

Kadalasan, natatapos ang pag-compress sa loob lang ng ilang segundo, depende sa laki ng file mo at bilis ng internet. Pagkatapos ma‑process, maaari mo agad i-download ang na-optimize na video o ibahagi ito gamit ang isang link.

Maaari ko bang i-edit ang aking video bago ito i-compress?

Oo. Maaari mong putulin ang mga hindi kinakailangang bahagi para mas lalo pang lumiit ang laki ng file. Para sa mas eksaktong pag-edit, gamitin ang Online Video Trimmer bago patakbuhin ang compression.

Maaari ba akong magdagdag ng graphics o overlays bago i-compress?

Oo naman. Kung gusto mong maglagay ng mga larawan, logo, o sticker bago i-compress, puwede mong pagandahin ang iyong footage gamit ang avatars na tool para mas maging pulido ang resulta.

Libre bang gamitin ang Video Size Compressor?

Yes. Many of the core compression features are available for free, and you can compress videos without installing any software. Simply upload, choose your resolution and download your optimized file.

Explore more AI powered tools

AI Video GeneratorVideo TranslatorText to Video AIAudio to Video AIAI Lip Sync Faceswap AIAI Voice GeneratorAI UGC AdsUrl to VideoScript to VideoAI Reel GeneratorAI Avatar GeneratorImage to Video AIVoice CloningYoutube Video TranslatorVideo AvatarAI Youtube Video MakerAI Tiktok Video GeneratorAI Caption GeneratorAdd Text to VideoAI Subtitle GeneratorVideo Script GeneratorText to Speech AvatarAdd Photo to VideoAI Video Compressor

Simulan ang paglikha gamit ang HeyGen

Gawing propesyonal na video ang iyong mga ideya gamit ang AI.

Get started for free →
CTA background