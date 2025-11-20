AI Product Video Generator para sa Mabilisang Product Demos

Gawing makikinis na product videos ang mga product page, larawan, o maikling script nang walang camera o editing. Awtomatikong ginagawa ni HeyGen ang mga eksena, voiceover, caption, at mga export na handa para sa iba’t ibang platform para makagawa ang mga team ng launch-ready na demos, ads, at social clips sa malaking sukat.

121,923,429Mga video na nabuo
95,887,733Mga avatar na nabuo
16,775,099Mga video na na-translate
Pinagkakatiwalaan ng milyun-milyon sa buong mundo na bigyang-buhay ang kanilang mga kuwento.

Mga demo para sa paglulunsad ng produkto

Launching a product usually needs expensive shoots and editing. HeyGen turns your product page into a crisp demo video with clear benefit-led scenes and CTAs so you can launch faster.


Mga listahan ng produkto sa ecommerce

Creating engaging listing videos at scale is time consuming. HeyGen automates product b-roll, closeups, and feature callouts for every SKU, ensuring catalogs stay fresh and conversion-ready with efficient video content.

Maikling social media ads

Short social creatives must hook fast. HeyGen crafts vertical edits with punchy hooks, readable captions, and platform-friendly pacing to maximize early engagement on Reels and Shorts.

Mga explainer at how-to na clip

Manual explainer videos require scripting and recording. HeyGen converts your how-to script into clear step-by-step videos with synced voiceovers and illustrative visuals.

Retargeting at mga personalisadong variant

Retargeting needs tailored messages. HeyGen produces audience-specific variants highlighting discounts, benefits, or social proof to improve warm-funnel performance.

Pagsasanay at edukasyon sa produkto

Product education demands repeatable quality. HeyGen generates consistent, captioned product walkthroughs and onboarding clips that scale across teams and languages.

Bakit Piliin ang HeyGen para sa AI Product Video Generator

Pinagsasama ng HeyGen ang awtomatikong pagbuo ng mga eksena, makatotohanang narasyon, at batch generation para palitan ang mababagal na shoot ng isang episyenteng text-to-video na workflow. Kumuha ng pare-pareho at on-brand na mga product video na epektibong nagko-convert sa iba’t ibang channel.

Mula sa maikling buod hanggang sa tapos na ang video, nang mabilis

Mag-paste ng URL, mag-upload ng mga larawan, o maglagay ng maikling script, at awtomatikong gagawa si HeyGen ng kumpletong product video sa loob ng ilang minuto, na nakakatipid ng maraming araw ng production work at gastos sa agency gamit ang mga kakayahan ng video editor nito.

Produksyon na kalidad kahit walang studio

Awtomatikong inaayos ng HeyGen ang ilaw, galaw ng kamera, b-roll, at audio mixing para magmukhang pulido at handang i-broadcast ang mga video kahit walang pisikal na shoot.

I-scale ang mga variant at lokalisasyon

Gumawa ng dose-dosenang bersyon ng ads at demo, isalin ang mga script gamit ang video translator, at gumawa ng mga lokal na voiceover para mabilis na masubukan ang iba’t ibang mensahe sa iba’t ibang merkado.

Link sa paggawa ng video mula sa mga product page

I-paste ang URL ng isang product o landing page, at awtomatikong kukunin ni HeyGen ang mahahalagang larawan, specs, at selling points para sa iyong video content. Ima-map ito ng system sa mga naka-ayos na scenes, at gagawa ng maiikling demo at mas mahahabang explainer nang hindi mo na kailangang mag-edit nang mano-mano.

Script papuntang video na may tunog-taong mga voiceover

Maglagay ng script o hayaan ang HeyGen na gumawa nito para sa iyo. Gumagawa ang platform ng natural na voiceover, lip sync para sa mga on-screen presenter kapag ginagamit, at iba’t ibang tono para tumugma ang narasyon sa boses ng iyong brand sa iyong video content.

Mga kasangkapan para sa batch generation at lokalisasyon

Gumawa ng malalaking batch ng product videos na may iba’t ibang hook, CTA, at larawan. Gamitin ang video translator para muling gumawa ng mga lokal na voiceover at caption para maipalabas ang mga campaign sa buong mundo sa loob lamang ng ilang minuto.

Voice cloning

Flexible na mga Estilo at Kontrol sa Galaw

I-customize ang haba ng video, aspect ratio, at pacing. I-guide ang mga transition gamit ang text-based na mga command tulad ng “slow pan” o “zoom on subject.” Binibigyan ka ng video generator tool na ito ng kumpletong kontrol nang walang kailangang pag-aralan.

Ginagamit ng mahigit 100,000 na team na pinahahalagahan ang kalidad, kadalian, at bilis

Tingnan kung paano pinapalawak ng mga negosyo na katulad ng sa iyo ang paggawa ng content at pinapabilis ang paglago gamit ang pinaka-makabagong image-to-video platform sa merkado.

"Binibigyan nito ng kapangyarihan ang aming mga manunulat na magkaroon ng kaparehong antas ng pagkamalikhain sa proseso na mayroon ako pagdating sa mga visual na paraan ng pagkukuwento."

Steve Sowrey, Learning Media Designer
Vision Creative Labs
"Ang mahiwagang sandali para sa akin ay noong meron kaming isang video na ginagawa ko linggo-linggo. Bigla naming na-realize na puwede pala akong magsulat ng script, ipadala ito, at hindi ko na kailangang humarap sa camera ulit."

Roger Hirst, Co-Founder
Workday
"Ang pinakagusto ko sa HeyGen ay hindi ko na kailangang tumanggi sa mga proyekto. Parang nadagdagan ang miyembro ng team namin. Mas marami na kaming nagagawa gamit ang mga resources na meron kami."

Justin Meisinger, Tagapamahala ng Programa
Paano ito gumagana

Paano Gamitin ang AI Product Video Generator

Magsimulang gumawa ng mga product video sa apat na simpleng hakbang.

Hakbang 1

Idagdag ang pinagmulan ng iyong produkto

I-paste ang URL ng produkto, mag-upload ng mga larawan, o mag-type ng maikling brief. Sinusuri ng HeyGen ang content at kinukuha ang mga feature, specs, at visuals para gabayan ang mga eksena sa iyong video generation process.

Hakbang 2

Pumili ng istilo at haba

Pumili ng visual style, aspect ratio, at target na haba ng video. Piliin ang boses, mood ng musika, at mga branding option para manatiling pare-pareho ang bawat video.

Hakbang 3

I-preview at pinuhin ang iba’t ibang bersyon ng iyong video content para sa pinakamainam na resulta.

Suriin ang mga nagawang draft, ayusin ang mga headline, palitan ang mga larawan, o mag-regenerate ng iba’t ibang hook. Gumawa ng maraming variant para sa A/B testing nang hindi na kailangang mag-edit nang mano-mano.

Hakbang 4

I-export at i-deploy ang iyong video content na ginawa gamit ang AI video generator.

I-download ang mga MP4 o PNG na naka-optimize para sa iyong mga platform, o mag-export ng maayos na nakaayos na mga batch na handa para sa ad managers at pag-upload sa iyong storefront.

Mga Madalas Itanong (FAQs)

Ano ang AI product video generator at paano ito ginagamit ng HeyGen?

Ang AI product video generator ay nagko-convert ng text, images, o product URLs sa mga handa-nang-i-publish na video gamit ang automated scene composition, voice synthesis, at editing. Ginagawang demo videos, ads, at explainers ng HeyGen ang mga briefs nang hindi na kailangan ng actual na pag-shoot o manual na pag-edit sa timeline.

Makakagawa ba ang HeyGen ng parehong maiikling ad clips at mas mahahabang demo videos?

Oo, ang paggamit ng AI tool ay makakapagpa-improve ng experience. Ang HeyGen, isang AI video generator, ay sumusuporta sa short-form na vertical ads at mas mahahabang horizontal demos. Pumili lang ng duration at format at iaangkop ng HeyGen ang pacing, captions, at structure ng mga scene para sa tamang placement.

Kailangan ko bang magbigay ng script o puwedeng si HeyGen na ang gumawa?

Maaari mong i-paste ang sarili mong script o hayaan si HeyGen, ang video maker, na gumawa ng mga mapanghikayat na script na nakatuon sa conversion mula sa mga detalye ng produkto. Gumagawa ang platform ng mga hook, CTA, at mga paglalarawan ng eksena na naka-optimize para sa product storytelling.

Paano gumagana ang localization at translation?

Gamitin ang video translator para isalin ang mga script sa mga target na wika. Ang HeyGen ay muling gumagawa ng mga voiceover, inaayos ang lip sync kapag naaangkop, at ina-update ang on-screen text para maging parang lokal ang mga na-localize na video.


Magagamit ba ng HeyGen ang aking brand assets at guidelines?

Oo. I-upload ang mga logo, font, at color palette sa iyong brand kit. Tinitiyak ng HeyGen ang paggamit ng brand styling sa lahat ng ginagawang draft at template upang mapanatili ang pare-parehong visual na identidad sa malakihang produksyon.

Anong mga export format at preset para sa mga platform ang available?

Nag-e-export ang HeyGen ng MP4 na mga video at high-resolution na mga larawan na naka-format para sa Feed, Stories, Reels, at mga product page. Inaayos ng batch export ang mga file gamit ang malinaw na paglalagay ng pangalan para sa mga ad manager at CMS uploads.

Maaari ba akong gumawa ng maraming product videos nang sabay-sabay?

Oo. Pinapayagan ka ng batch generation ng HeyGen na gumawa ng daan-daang SKU-specific na video sa pamamagitan ng pagma-map ng mga row ng data sa mga template, para makagawa ka ng mga campaign sa buong catalog nang may kaunting manwal na trabaho.

Gaano ka-customizable ang mga nagawang video?

Ang mga generated na draft mula sa AI video generator ay ganap na nae-edit para umangkop sa iyong pangangailangan. Maaari kang magpalit ng mga eksena, magpalit ng mga imahe, mag-adjust ng tono ng boses, at mag-ayos ng kopya. Nagbibigay ang HeyGen ng mabilis na mga opsyon para mag-regenerate upang ang mga pagbabago ay awtomatikong maipasa sa lahat ng variant.

Ang mga video bang ginawa gamit ang HeyGen ay puwedeng gamitin para sa paid ads?

Oo. Gumagawa ang HeyGen ng mga video na may kalidad para sa production na naka-optimize para sa mga ad platform, may tamang aspect ratio, malinaw na captions, at pacing na dinisenyo para makakuha ng atensyon at maghatid ng mas maraming conversions.

Sino ang may-ari ng mga karapatan sa mga video na ginawa sa HeyGen?

Ikaw ang may-ari ng lahat ng video na ginagawa mo. Gumagamit ang HeyGen ng mga lisensyadong asset at ang lahat ng nabuong content ay ibinibigay para sa komersyal na paggamit. Laging tiyakin na ang anumang third-party assets na iyong ia-upload ay may tamang mga karapatan.

