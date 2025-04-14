Gumawa ng tumpak na subtitles para sa kahit anong video sa loob ng ilang segundo. Ginagawang malinaw at handang‑gamitin ni HeyGen’s AI Subtitle Generator ang sinasalitang audio bilang subtitles na nagpapahusay ng accessibility, nagpapataas ng engagement, at tumutulong na mas gumanda ang performance ng content mo sa lahat ng platform. I-upload lang ang iyong video, awtomatikong gumawa ng subtitles, at i-edit ang mga ito gamit ang simpleng mga tool na nagpapanatili sa iyong workflow na mabilis at walang stress.
Bakit Gamitin ang HeyGen para Lagyan ng Subtitles ang Iyong mga Video
Nakakatulong ang subtitles sa mga manonood na masundan ang mensahe mo, nagpapahusay ng accessibility at nagpapataas ng engagement. Pinapabilis ng HeyGen ang proseso sa pamamagitan ng awtomatikong pag‑generate ng eksaktong subtitles, kaya hindi mo na kailangan ng manual transcription o dagdag na mga hakbang.
Inaako ng AI ang transcription, timing, at formatting, at nagbibigay sa’yo ng handa‑nang‑gamitin na subtitles na tugma sa audio mo. Maaari mo itong i-edit, i‑style para sa iba’t ibang platform, at i‑export sa format na kailangan mo para sa YouTube, TikTok, Instagram, Reels, o long‑form na content. Lahat ay tumatakbo sa browser mo, kaya maaari kang maglagay ng subtitles sa mga video mula sa kahit anong device nang hindi nag-i-install ng software.
Kung kailangan pang putulin ang iyong clip bago ka gumawa ng subtitles, maaari mo itong ihanda nang mabilis gamit ang Online Video Trimmer:
Mga Pinakamainam na Paraan sa Pagbuo ng mga Subtitle
Ang tamang subtitles ay nagpapadaling sundan ang content mo, kahit hindi makagamit ng sound ang mga nanonood. Sundin ang mga simpleng tips na ito para pagandahin ang kalidad ng subtitles at matulungan ang AI na mas maunawaan ang audio mo:
✓ Gumamit ng malinis na audio: Malinaw na pagsasalita at kaunting ingay sa background ang nakakatulong sa mas tumpak na resulta.
✓ Magsalita sa pantay na bilis: Ang consistent na pagsasalita ay tumutulong para manatiling naka-sync ang subtitles sa video mo.
✓ I-review ang mahahalagang detalye: I-double-check ang mga pangalan, technical terms, at mga parirala ng brand.
✓ Pumili ng madaling basahing style: Gumamit ng malilinis na font at malinaw na contrast para sa mahahabang video. Gumamit ng mas malalaking letra para sa short-form platforms tulad ng TikTok o Reels.
✓ I-export nang tama: Gumamit ng SRT o VTT para sa mga platform na sumusuporta sa caption files. Gumamit ng burned-in subtitles para sa mga app na hindi.
✓ I-preview bago mag-publish: I-check ang timing, formatting, at readability bago ito ilabas.
Pagpapahusay ng Accessibility ng Video gamit ang AI Subtitles
Binibigay sa iyo ng HeyGen ang lahat ng kailangan mo para gumawa ng eksaktong subtitles, i-edit ang mga ito nang madali, at mag-publish ng content para sa kahit anong platform. Bawat feature ay nakakatipid ng oras habang binibigyan ka ng buong kontrol sa iyong final subtitles.
✓ AI Powered Subtitle Generation: Gumawa ng malinaw at eksaktong subtitles sa loob ng ilang segundo. Sinusuri ng HeyGen ang iyong audio at gumagawa ng malilinis na subtitles na may tamang timing.
✓ Simple Editing Controls: Ayusin agad ang timing, bantas, o spelling nang hindi na kailangan ng karagdagang tools o software.
✓ Export or Burn-In Subtitles: I-download ang SRT o VTT files para sa mga platform tulad ng YouTube, o mag-export ng videos na may naka-burn-in na subtitles para sa TikTok, Instagram o Reels.
✓ Multiple Language Support: Gumawa ng subtitles sa iba’t ibang wika para maabot ang global na audience.
✓ Fast, Browser-Based Workflow: Lahat ay tumatakbo online kaya maaari kang mag-upload, maglagay ng subtitles, at mag-export mula sa kahit anong device.
✓ Secure and Private: Mananatiling protektado ang iyong mga video sa buong proseso.
I-style at i-customize ang iyong mga subtitle. Baguhin ang font, laki, pwesto at background para maging malinaw at handa para sa anumang platform ang iyong mga subtitle. Kung gusto mong magdagdag ng karagdagang on-screen na text o branding, subukan ang Add Text to Video na tool:
Magdagdag ng Subtitles sa Iyong Video sa 4 na Madadaling Hakbang
Ang paggawa ng subtitles gamit ang HeyGen ay ilang mabilis na hakbang lang. Hindi mo kailangan ng experience sa editing o anumang espesyal na software. Lahat ay ginagawa online, at mula upload hanggang export, ilang minuto lang ang kailangan.
Piliin ang iyong MP4, MOV o WebM file at i-upload ito direkta mula sa iyong device. Sinusuportahan ng HeyGen ang karamihan sa mga karaniwang video format.
Awtomatikong sinusuri ng HeyGen ang iyong audio at gumagawa ng eksaktong, naka-time na mga subtitle batay sa kung ano ang sinasabi.
Ayusin ang timing, itama ang mga pangalan, magdagdag ng bantas, o baguhin ang itsura ng iyong mga subtitle. Ikaw ang may buong kontrol sa magiging final na resulta.
I-download ang subtitles bilang SRT o VTT files, o mag-export ng video na may naka-burn-in na subtitles para sa mga platform tulad ng TikTok, Instagram, at Reels.
Gumagamit ang HeyGen ng advanced na speech recognition para makagawa ng napakatumpak na subtitles, kahit para sa mabilis na pananalita. Sa isang mabilis na pag-review, maaari mong ayusin ang mga pangalan, acronym, o teknikal na termino para maging perpekto ang resulta.
Oo. I-export ang mga SRT/VTT file para sa mga platform na sumusuporta sa captions o i-burn nang direkta ang mga subtitle sa iyong video para sa TikTok, Reels at Shorts. Para sa pag-trim bago maglagay ng subtitle, subukan angOnline Video Trimmer
Marami sa mga pangunahing feature, kabilang ang awtomatikong paggawa ng subtitle, mga editing tool, at SRT/VTT export, ay libre gamitin. Maaari kang maglagay ng subtitles sa mga video kaagad nang hindi nag-i-install ng software.
Sinusuportahan ng HeyGen ang MP4, MOV, AVI at WebM, kaya madali kang makakapaglagay ng subtitles sa content mula sa mga phone, camera o screen recording.
Oo, maaari kang gumawa ng mga subtitle sa iba’t ibang wika, para maging mas madaling ma-access ang iyong content ng mga audience sa buong mundo sa social media, e-learning, at mga marketing channel.
Hindi. Mananatili ang orihinal na linaw ng iyong video kahit mag-download ka lang ng subtitle files o diretsong sunugin ang captions sa video para sa mga platform tulad ng TikTok o Instagram.
Hindi naman. Simple at browser-based ang interface, kaya kahit sino ay kayang gumawa, mag-edit, at mag-style ng subtitles sa loob ng ilang minuto. Kung kailangan mo pa ng karagdagang text sa screen, maaari mo ring gamitin ang Magdagdag ng Text sa Video
