AI Caption Generator para sa Video

Create accurate captions for any video in seconds. HeyGen’s AI Caption Generator turns spoken audio into clean, ready-to-use captions that improve accessibility, boost engagement and help your content perform better across every platform. Upload your video, generate captions instantly and edit them with simple tools that keep your workflow fast and stress free.
Auto-Generate Captions with AI
Captions help more people watch and understand your content. They improve accessibility, increase retention and make your videos perform better on social platforms. HeyGen gives you a simple way to create accurate captions without relying on complex software or manual transcription.
Sa tulong ng AI na gumagawa ng mabibigat na gawain, makakakuha ka agad ng malinis at naka-timing na captions na tugma sa audio mo. Madali mo itong mai-e-edit, mapapalitan ang style, at ma-e-export sa file format na kailangan mo para sa YouTube, TikTok, Instagram, Reels, o long-form na content. Lahat ito nangyayari direkta sa browser mo, kaya puwede kang maglagay ng captions sa video mula sa kahit anong device nang hindi nag-aalala tungkol sa storage o setup.
Kung kailangan pang putulin ang clip mo bago lagyan ng captions, mabilis mo itong malilinis gamit ang Online Video Trimmer na tool:
Mga Pinakamainam na Gawi para sa Mas Mahuhusay na AI-Generated na Caption
Good captions help people follow your message even when they can’t turn up the sound. To get the best results from HeyGen’s AI Caption Generator, a few simple steps can make a big difference.
1. Gumamit ng malinaw na audio hangga’t maaari. Ang malinaw na pagsasalita ay tumutulong sa AI na makuha nang tama ang bawat salita. Ang pagbawas ng ingay sa paligid o alingawngaw ay nagpapaganda sa pagiging maaasahan ng iyong mga caption.
2. Magsalita sa pare-parehong bilis. Ang sobrang bilis o hindi pantay na pagsasalita ay maaaring magdulot ng problema sa timing. Ang tuloy-tuloy at pantay na bilis ay nakakatulong para manatiling tugma ang iyong captions sa iyong video.
3. Suriin at pagandahin ang iyong mga caption. Malayo na ang naitutulong ng AI, pero ang mabilis na muling pagbasa ay nakakatiyak na tama ang mga pangalan, teknikal na termino, at mga punto ng diin.
4. Iayon ang istilo ng iyong caption sa platform. Kadalasan, kailangan ng mga short-form na video ang makapal at madaling basahin na text. Mas bagay naman sa long-form na content ang simpleng subtitles na hindi nakakaabala sa pinapanood.
5.Choose the right export format SRT and VTT files work best for YouTube or training content. Burned-in captions are ideal for TikTok, Instagram and Reels.
Abutin ang Mas Maraming Manonood gamit ang Mga Caption na Nagko-convert
Binibigyan ka ng HeyGen ng kumpletong set ng mga tool para makagawa ng eksaktong mga caption nang hindi pinapabagal ang iyong workflow. Dinisenyo ang lahat para mabilis kang makalipat mula upload hanggang export habang nananatili ang buong kontrol mo sa magiging final na resulta.
1.AI Powered Automatic CaptionsGenerate captions in seconds using advanced speech recognition. HeyGen captures speech clearly and delivers clean, timed subtitles that match your video.
2. Simpleng Mga Tool sa Pag-edit Ayusin ang maliliit na pagkakamali, i-adjust ang timing, o baguhin ang bantas direkta sa editor. Gawin ang mabilis na mga pag-improve nang hindi na kailangang mag-download ng karagdagang software.
3. I-embed o I-export ang Caption FilesI-export ang SRT o VTT files para sa mga platform tulad ng YouTube, o i-embed nang direkta ang mga caption sa iyong video para sa TikTok, Instagram at Reels.
4. Suporta sa Multilingual na CaptionGumawa ng mga caption sa iba’t ibang wika para maabot ang pandaigdigang audience. Mainam para sa mga video sa marketing, edukasyon, at training.
5. Custom Styles and FormattingAdjust font, color, size and placement so your captions match your brand or platform style. Use clean subtitles or attention-grabbing text for short-form content.
If you want to add extra on-screen text or highlight key moments, try the Add Text to Video tool:
Magdagdag ng Mga Caption sa Iyong Video sa 4 na Madadaling Hakbang
Creating captions with HeyGen takes only a few steps. You don’t need editing experience or extra software. Everything happens online, and you get clean, accurate captions in minutes.
Piliin ang iyong MP4, MOV o WebM file at i-upload ito sa HeyGen.
HeyGen analyzes your audio and creates accurate, timestamped captions automatically.
Suriin ang mga pangalan, teknikal na termino, o kailangang ayusin sa timing. I-edit ang mga caption direkta sa editor
I-download ang iyong mga caption bilang SRT o VTT file, o mag-export ng video na may naka-burn-in na mga caption kung magpo-post ka sa TikTok, Instagram, o Reels.
Gumagamit ang isang AI caption generator ng speech recognition para gawing text ang audio, tapos nilalagyan nito ng timestamps para lumabas ang captions sa tamang oras. Maaari mong i-review, i-edit, at i-export ang captions bilang subtitle files o mga video na may kasamang captions na agad.
Oo. Gumagana ang tool na ito bilang AI caption generator at subtitle generator. Maaari kang awtomatikong gumawa ng subtitles, i-edit ang mga ito para sa katumpakan, at mag-export ng SRT o VTT files para sa mga platform na sumusuporta sa pag-upload ng subtitles.
Kapag malinaw ang audio, napakataas ng accuracy ng AI-generated captions at kadalasan kaunting edits na lang ang kailangan. Ang pagre-review ng captions ay nakakatulong para masigurong tama ang mga pangalan, technical terms, at brand language bago i-publish.
Yes. You can adjust wording, punctuation, and timing directly in the editor. This allows you to fine-tune captions without re-uploading your video or using separate software.
You can export captions as SRT or VTT subtitle files or download a video with captions burned in. Burned-in captions are ideal for TikTok, Instagram, Reels, and other social platforms.
Yes. Many people watch videos without sound. Captions help viewers understand your message immediately, which can improve watch time, retention, and overall engagement.
Yes. Many teams use captions alongside the AI Video Script Generator to create clear scripts first, then turn them into captioned videos faster with fewer revisions.
Pagkatapos mong i-export ang iyong video na may captions, maaari mong gamitin ang HeyGen’s Share Video na tool para magpadala ng link diretso sa mga kasamahan o kliyente nang hindi na kailangang mag-download ng malalaking file.
