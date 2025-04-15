Create presenter-led videos, UGC-style ads, and training clips with realistic AI actors, no camera, studio, or casting. Pick a stock actor, clone your own voice, or build a brand actor and publish platform-ready videos in minutes.
Try our free Image to video generator
Create UGC-style testimonials, product demos, and trend-led shorts with believable spokespeople that drive engagement and conversions.
Generate consistent training presenters and explainer videos for global teams with synchronized captions and SCORM exports for LMSs.
Build repeatable product demos and feature explainers that sales reps can customize with region-specific messaging.
Produce influencer-style clips and multi-language variants for international rollouts without travel, casting, or scheduling.
Turn knowledge-base articles into narrated, on-screen explanations that reduce support tickets and improve resolution times.
Bakit ang HeyGen ang Pinakamahusay na AI Actor Generator
Pinagsasama ng mga AI actor ng HeyGen ang natural na ekspresyon, eksaktong lipsync, at enterprise-grade na mga kontrol para mapalitan ng mga marketing, learning, at product team ang mababagal na shoot ng mabilis at paulit-ulit na produksyon gamit ang mga AI avatar.
Pumili ng mga expressive na aktor o gumawa ng custom na aktor mula sa isang maikling webcam recording. Ginagawa ng HeyGen na natural ang maliliit na galaw ng mukha at timing para tumugon ang mga manonood na parang sa isang totoong performer.
Mag-batch-generate ng dose-dosenang hanggang libu-libong variation para sa mga product catalog, lokal na merkado, at A/B tests gamit ang AI-generated assets. Gamitin ang mga brand kit at template para manatiling pare-pareho ang bawat video sa malakihang produksyon, kabilang na ang mga may AI-generated na content.
Gumawa ng mga voiceover at caption sa mahigit 100 wika. Muling inaayos ng HeyGen ang timing ng isinaling script ng video translator tool para maging parang lokal ang mga video nang hindi na kailangang mag-reshoot.
Higit sa 250 handang-gamitin na aktor at custom na clone
Access a diverse library of actors in multiple ages, ethnicities, and styles. Or create a private clone by recording a short consented sample to produce a brand-locked actor that speaks any script.
Studio-quality na lipsync at kontrol sa emosyon
Inaayon ng HeyGen ang audio sa mga ponema na may sub-frame na katumpakan at ini-mamapa ang galaw ng mukha para ang mga salita, paghinto, at maliliit na ekspresyon ay lumabas nang natural, parang isang AI na aktres. Kontrolin ang tono, enerhiya, at maliliit na galaw upang tumugma sa mensahe.
Gawing video ang script sa loob ng ilang minuto
I-paste ang isang script para sa text to video na paggawa o URL ng produkto at awtomatikong gagawa ang HeyGen ng mga layout ng eksena, voiceover, captions, at mga mungkahi para sa b-roll. I-edit ang text, palitan ang mga aktor, at agad na gumawa ng mga alternatibong take gamit ang mga AI-generated na opsyon para sa mas mabilis na turnaround.
Multi-format na pag-export at mga preset ng platform
Export MP4, SRT/VTT captions, thumbnails, and mobile presets for Reels, Stories, Feed, and web players. Bundles are named and sized for direct upload to ad managers and LMSs.
See how businesses like yours scale content creation and drive growth with the most innovative image to video platform on the market.
Paano Gamitin ang AI Actors Generator
Buhayin ang iyong ideal na aktor gamit ang AI Actor Generator ng HeyGen sa apat na simpleng hakbang.
Pumili mula sa mga stock actor o mag-record ng maikling selfie video para makagawa ng pribadong brand actor gamit ang AI video generator.
Enter your copy or URL. HeyGen extracts key points, suggests hooks, and drafts scene-by-scene narration.
Pumili ng voice model, i-adjust ang energy at ekspresyon ng mukha, at magdagdag ng captions o mga callout sa screen.
I-preview ang iba’t ibang variation, magpatakbo ng batch jobs para sa maraming SKU o wika, at mag-export ng mga bundle na handa na para sa platform ng TikTok at iba pang mga platform.
Ang mga AI actor ay mga sintetikong tagaganap sa screen—maaaring stock na aktor, avatar, o kinopyang anyo—na kayang magsalita ng anumang script na may natural na galaw at emosyon para sa video content.
Oo. Mag-record ng maikling video na may malinaw na pahintulot at gagawa ang HeyGen ng pribadong actor clone. Tinitiyak ng consent workflows at mga security setting ang ligtas na paggamit at pagmamay-ari.
Gumagamit ang HeyGen ng sub-frame lipsync, facial mesh retargeting, at human-quality text-to-speech o voice clones. Ang mga resulta ay pinino para maging makatotohanan ang galaw ng bibig, pagkurap, at maliliit na ekspresyon sa mukha.
Oo. Nagbibigay ang HeyGen ng mga tuntunin para sa komersyal na paggamit at mga opsyon para sa branded na aktor. Laging tiyaking mayroon kang karapatan sa anumang third-party na content na isasama mo at sundin ang mga patakaran ng platform.
HeyGen supports 100+ languages and regional accents for voiceovers and captions, making it ideal for TikTok creators. Translations are resynchronized to keep pacing and natural delivery.
Custom clones are private by default and can be locked to your account, ensuring exclusive access to your AI actor. HeyGen encrypts assets and offers enterprise controls for governance and access.
Ang mga simpleng clip ay nare-render sa loob lamang ng ilang minuto. Ang mga batch job para sa malalaking katalogo ay tumatakbo nang sabay-sabay kaya nagagawa ng mga team na makagawa ng daan-daang asset nang mahusay.
Hindi. Ang HeyGen ay tumatakbo sa cloud, kaya maaari kang makagawa ng AI-generated na content kahit saan. Kailangan mo lang ng browser para magsulat ng script, mag-preview, mag-edit, at mag-export ng mga video.
You retain ownership of videos and assets you create. HeyGen provides the license to use generated outputs commercially based on your plan.
Explore more AI powered tools
