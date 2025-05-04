PDF to Video: Gawing Mga Dokumento Bilang May-Narrate at Naibabahaging Mga Video

Gawing makikinis na video sa loob lang ng ilang minuto ang iyong slide decks, whitepapers, manuals, at reports gamit ang HeyGen’s pdf to video converter. I-upload ang PDF, pumili ng boses at istilo, at awtomatikong makakakuha ka ng tapos na MP4 na may narration, visuals, captions, at handang i-export sa iba’t ibang platform—walang kailangang editing skills.

121,923,429Mga video na nabuo
95,887,733Mga avatar na nabuo
16,775,099Mga video na na-translate
Pinagkakatiwalaan ng milyun-milyon sa buong mundo na bigyang-buhay ang kanilang mga kuwento.
Pagsasanay at eLearning

Turn manuals, SOPs, and course PDFs into narrated lessons with chapter markers and downloadable transcripts.


Mga demo ng produkto at sales enablement

Convert spec sheets, product guides, and pitch decks into concise videos reps can share with prospects.


Marketing at nilalamang pang-social media

Repurpose whitepapers and case studies into short, engaging videos and explainer videos.


Panloob na komunikasyon at onboarding

Produce consistent, repeatable onboarding videos and company updates from policy documents and handbooks.

Pagbuo ng awtoridad at muling paggamit ng content

Turn long-form reports and research into digestible video summaries that increase reach and time on content by converting PDF documents.

Bakit HeyGen para sa PDF to video

Ang HeyGen ang bahala sa mga nakaka-boring na bahagi ng pag-convert ng text to video para makapag-scale ang mga team sa learning, marketing, at sales enablement. Binabasa ng aming tool ang content mo, gumagawa ng scene-by-scene na storyboard, nagdadagdag ng natural-sounding na narration, at pinayayaman ang mga page gamit ang dynamic na visuals at motion — lahat ay naka-optimize para sa retention at shareability.

Makatipid sa oras ng produksyon

Palitan ang oras ng pagre-record at pag-e-edit gamit lang ang ilang click. Gumawa ng buong video mula sa isang PDF at diretsong magpunta sa distribution.

Pagandahin ang pag-unawa at pakikilahok

Ang pagsasalaysay, teksto sa screen, at galaw ay nagpapadali sa pagsunod at pag-alala sa kumplikadong nilalaman kumpara sa mga static na dokumento.

I-publish kahit saan, agad-agad

I-export ang MP4, mga subtitle file, at mga vertical format na na-optimize para sa LMS, YouTube, LinkedIn, Instagram, at internal comms.

Awtomatikong paggawa ng script at mga eksena

Binabasa ng HeyGen ang iyong PDF na dokumento, kinukuha ang mga heading at talata, at hinahati ang nilalaman sa mga eksenang may oras gamit ang advanced na kakayahan nito sa pag-convert ng PDF sa AI video generator. Bawat pahina ng PDF ay nagiging malinaw na mabasang video slide na may tamang pacing para natural ang daloy ng iyong mensahe.

Natural-sounding na AI na pagbigkas

Natural-sounding na AI na pagbigkas

AI na mga visual at kontekstuwal na b-roll

Awtomatikong magdagdag ng kaugnayan at visual na interes. Nagmumungkahi ang HeyGen ng mga larawan, icon, at maiikling clip para ilarawan ang mga ideya at i-highlight ang mahahalagang datos mula sa iyong dokumento.

Pagsasalin at lokalisasyon sa malakihang antas

Gamit ang tagasalin ng video, maaari kang magsalin ng mga script at gumawa ng mga lokal na voiceover at caption para sa pandaigdigang pagsasanay o mga kampanyang pang‑marketing nang hindi muling nagre-record.

Ginagamit ng mahigit 100,000 team na pinahahalagahan ang kalidad, kadalian, at bilis

Tingnan kung paano pinapalawak ng mga negosyo na tulad sa iyo ang paggawa ng content at pinapabilis ang paglago gamit ang pinaka-makabagong image-to-video platform sa merkado.

Miro
"Binibigyan nito ng kapangyarihan ang aming mga manunulat na magkaroon ng kaparehong antas ng pagkamalikhain sa proseso na mayroon ako pagdating sa mga visual na paraan ng pagkukuwento."

Steve Sowrey, Learning Media Designer
Vision Creative Labs
"Ang mahiwagang sandali para sa akin ay noong nagkaroon kami ng isang video na ginagawa ko linggo-linggo. Bigla naming na-realize na puwede pala akong magsulat ng script, ipadala ito, at hindi ko na kailangang humarap sa camera muli."

Roger Hirst, Co-Founder
Workday
"Ang gusto ko sa HeyGen ay hindi ko na kailangang tumanggi sa mga proyekto. Para bang nadagdagan ang miyembro ng team namin. Mas marami na kaming nagagawa gamit lang ang mga resources na meron kami."

Justin Meisinger, Tagapamahala ng Programa
Paano ito gumagana

Paano Gamitin ang PDF to Video Generator

Bigyan ng buhay ang iyong mga PDF at gawing kamangha-manghang mga video gamit ang apat na simpleng hakbang na ito.

Hakbang 1

I-upload ang iyong PDF

Mag-drag ng file, i-paste ang URL, o mag-import ng slides. Tumatanggap ang HeyGen ng multi-page na PDF files hanggang sa limit ng iyong plan.

Hakbang 2

Pumili ng boses, estilo, at haba

Pumili ng AI na boses, visual na tema, aspect ratio (16:9, 9:16, 1:1), at bilis ng pag-deliver ng video. Maaari ka ring mag-clone ng sarili mong boses para sa pare-parehong brand identity.

Hakbang 3

Suriin ang mungkahing storyboard

I-preview ang AI-generated na scene breakdown, palitan ang visuals, i-edit ang text sa screen, o i-refine ang narration gamit lang mga simpleng utos sa natural na wika.

Hakbang 4

Gumawa at i-export

Mag-render ng broadcast-ready na MP4, SRT captions, at mga social-sized na bersyon para sa iyong narrated na video. Magbahagi ng link, i-embed ang video, o i-download at i-publish.

Mga Madalas Itanong (FAQs)

Anong mga uri ng PDF ang pinakamainang gamitin para sa PDF to video?

Ang mga dokumentong may malinaw na mga heading, bullet list, at lohikal na mga seksyon ang pinakamagandang nako-convert dahil kayang gumawa ng HeyGen ng magkakahiwalay na mga eksena mula sa mga istruktural na palatandaang iyon, at gawing video ang isang PDF. Ang mga slide deck, gabay, manual, ulat, at whitepaper ay lahat nagbibigay ng napakagagandang resulta kapag kino-convert mo ang PDF to video.


Kailangan ko bang i-record ang sarili kong boses?

Hindi. Pumili mula sa library ng natural na AI voices o mag-clone ng boses gamit ang maikling sample para sa pare-parehong narration sa iyong narrated na video. Maaari ka ring mag-upload ng sarili mong voiceover kung mas gusto mong ikaw ang may buong kontrol sa narration ng iyong engaging na video.


Gaano kahaba ang magiging generated na video?

Ang haba ng video ay umaayon sa haba ng iyong PDF at sa bilis na gusto mo. Nag-aalok ang HeyGen ng mga kontrol para sa bilis ng narasyon at timing ng bawat eksena para ma-compress mo ang isang mahabang dokumento tungo sa maikling buod o makagawa ng isang kumpletong walkthrough.

Maaari ko bang i-edit ang visuals at text pagkatapos ng conversion?

Oo. Palitan ang mga imaheng inirerekomenda, i-adjust ang text sa screen, baguhin ang istilo ng caption, o i-tweak ang timing. I-regenerate ang anumang eksena pagkatapos ng mga pagbabago nang hindi muling binubuo ang buong proyekto para manatiling bago at kaengganyo ang iyong video.

Kasama ba ang captions at mga salin?

Oo. Awtomatikong gumagawa ang HeyGen ng mga caption at sumusuporta sa pagsasalin sa maraming wika, na may naka-sabay na voiceover at timing ng subtitle para sa mga lokal na bersyon ng iyong mga video.

Anong mga format ng export ang available?

I-export ang high-quality na MP4, SRT captions, thumbnail images, at mga vertical o square na variant na na-optimize para sa mga social platform at LMS uploads.

May watermark ba sa mga libreng export?

Ang watermark policy ay nakadepende sa iyong HeyGen plan. Maaaring may watermark ang mga libreng trial; ang mga paid plan naman ay nagbibigay ng exports na walang watermark, mas mataas na resolution, at mga advanced na feature.

Sino ang may-ari ng mga video na ginagawa ko?

Ikaw ang may ganap na pagmamay-ari ng lahat ng video at asset na ginagawa mo. Hindi inaangkin ng HeyGen ang anumang karapatan sa iyong content. Tiyakin na ang anumang third-party media na idinadagdag mo ay may tamang lisensya.

Gaano kasigurado ang seguridad ng PDF content ko?

Ang mga ina-upload mo ay naka-encrypt habang ipinapadala at habang nakaimbak. Nag-aalok ang mga Enterprise plan ng karagdagang kontrol, pribadong storage, at mga opsyon sa compliance para sa sensitibong content.

Explore more AI powered tools

