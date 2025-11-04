ELB Learning ay isang full-service na propesyonal na serbisyo at learning tech provider na tumutulong sa mga organisasyon na ilipat ang pag-aaral online at pagandahin pa ito. Si Rich Vass, Senior Vice President of Global Learning, ang namumuno sa operasyon ng ELB sa U.S. at India para sa services team, na nakatuon sa custom learning, advisory strategy, at pag-deploy ng learning technology.
ELB’s client roster includes roughly 90 % of the Fortune 100. They build everything from VR training tools and asset libraries to AI‑driven micro‑learning platforms. As video becomes central to learning, ELB needed a smarter, faster way to produce scalable, high-quality content. That’s where HeyGen came in.
Overcoming bottlenecks in traditional video workflows
For over a decade, ELB Learning’s teams built explainer videos, talking-head segments, and motion graphics using traditional tools like Adobe After Effects and Camtasia. As Rich put it, “video is such an important medium for learning.” Yet, the process remained labor-intensive and rigid.
Ang paggawa ng mga video sa tradisyonal na paraan ay nangangailangan ng pagsusulat ng script, pag-shoot, pag-edit, at paggawa ng graphics, na magastos sa oras at lakas ng tao. Ang pagsasalin ng content sa iba’t ibang wika ay nangangailangan ng muling paggawa ng malalaking bahagi ng workflow. Bukod pa rito, mas madalas nang magtanong ang mga kliyente, “Anong tool ang ginagamit ninyo?” na naglalagay ng dagdag na pressure sa ELB na gumamit ng mas moderno at mas transparent na mga pamamaraan.
Rich described how ELB initially experimented with Colossyan, but moved to HeyGen when internal engineers and client demands pushed them that way. A client insisted on HeyGen, which accelerated their decision. “The flexibility you offered us was exactly what we needed,” Rich said.
What once took months for versioning, translation, and rework was becoming a major strategic friction point. ELB had to find a video solution that would enable speed, scale, localization, and lower cost while maintaining quality.
Transforming production and sales by implementing HeyGen
Nang gamitin ng ELB ang HeyGen, naging isang estratehikong kasangkapan ito hindi lang sa kanilang production pipeline kundi pati na rin sa sales at pagbuo ng mga solusyon. Ipinaliwanag ni Rich na bahagi na ngayon ng kanilang karaniwang alok ang AI video: “Bago kami pumirma ng statement of work, isinasama na namin ang video bilang solusyon. Tinutanong ng mga kliyente kung anong tool ang gamit namin—sinasabi naming HeyGen.”
For one large micro-learning project, ELB estimated 200+ hours of design, scripting, review, and build time. Using HeyGen, they completed it in around 70 hours, a reduction of nearly 65–75%.
Ipinapakita na ngayon ng mga sales team ng ELB ang HeyGen bilang isang value driver at hindi lang basta mas murang mga video. Gaya ng sabi ni Rich, iniiwasan nilang ipresenta ito bilang isang “cheap route” at sa halip ay ipinoposisyon ito bilang isang “cost-effective, value-based” na delivery.
Nakatulong din ang HeyGen sa ELB na makakuha ng panibagong negosyo. Ikinuwento ni Rich ang tungkol sa isang content aggregator na kliyente na nagkaloob sa ELB ng kontrata para sa daan-daang micro-course, pangunahin dahil kayang maabot ng ELB ang mahihigpit na deadline gamit ang HeyGen.
Finally, ELB remains transparent with clients about their tool stack. “They ask what tool we use,” Rich said. “We open the code and disclose it. Using HeyGen gives them confidence that we are using leading‑edge solutions.”
Pagpapaigting sa kompetitibong bentahe ng ELB gamit ang mabilis at tunay na AI na video
Mula nang gamitin ang HeyGen, napabilis ng ELB ang paghahatid, napalawak ang kanilang kakayahan, at napahusay ang kanilang posisyon sa merkado:
- 65–75% reduction in development hours: For a micro‑learning project SaaS scope, ELB moved from ~200 + hours to ~70 hours using HeyGen.
- Nagiging panukalang benta ang bilis sa mga proposal: Maaari na ngayong may kumpiyansang mangako ang ELB ng mas maiikling timeline para sa parehong mga paparating na proyekto at sales proposal.
- New client wins enabled by AI capability: HeyGen helped ELB land a contract to build “hundreds of micro-courses” by offering aggressive delivery timelines and lower production cost.
Napansin ni Rich na ang mga internal na team at mga nakuha nilang engineering leaders ang nagtulak sa paglipat: “Iminumungkahi ng mga engineer ang HeyGen, sinasabing ‘ito ang pinakamahusay sa market’ at may isang mahalagang kliyente na humiling na gamitin namin ito, kaya nagdesisyon na kami.” Ngayon, ang HeyGen ay karaniwang naka-embed na sa mga solution package ng ELB.
Beyond metrics, Rich emphasized the intangible shift: clients, internal stakeholders, and prospects now see ELB as a forward-thinking, capable partner in AI video. “They know enough to ask what tool we’re using,” Rich said. “HeyGen is part of how we differentiate now.”