AI Human Generator: สร้างบุคคล AI สมจริงสำหรับวิดีโอ
ไม่ต้องใช้นักแสดง ไม่ต้องถ่ายทำเมื่อใช้คอนเทนต์ที่สร้างด้วย AI ด้วย AI Person Generator ของ HeyGen คุณสามารถสร้างบุคคลดิจิทัลสมจริงที่พูดตามสคริปต์ของคุณได้อย่างเป็นธรรมชาติด้วยเทคโนโลยี AI ขั้นสูง
สร้างผู้บรรยาย พรีเซนเตอร์ หรือคาแร็กเตอร์เสมือนจริงที่พร้อมนำเสนอและเป็นตัวแทนแบรนด์ของคุณได้ตลอดเวลา
เติมความเป็นมนุษย์จริงให้กับวิดีโอของคุณด้วยมนุษย์ AI
สร้างคอนเทนต์สไตล์อินฟลูเอนเซอร์ในงบเพียงเศษเสี้ยวของเดิม ใช้พลังของการมีส่วนร่วมที่ขับเคลื่อนโดยครีเอเตอร์และเครื่องมือ AI ขั้นสูงเพื่อผลักดันประสิทธิภาพ
สร้างวิดีโอ AI ที่มีคนเป็นผู้นำเสนอได้ทันที
เปลี่ยนสคริปต์ให้กลายเป็นวิดีโอที่มีดิจิทัลพีเพิลได้ในไม่กี่นาที HeyGen ช่วยให้สร้างคอนเทนต์มืออาชีพสำหรับ TikTok, Reels, YouTube, LinkedIn และแพลตฟอร์มอื่นๆ ได้ง่ายๆ โดยไม่ต้องใช้กล้องหรือทีมถ่ายทำ
ทดสอบข้อความด้วย AI ที่หลากหลายเหมือนมนุษย์
ทดลองใช้เสียง โทน และบุคลิกที่หลากหลาย ทำ A/B test ข้อความของคุณด้วยการสลับคน AI อย่างรวดเร็วเพื่อดูว่าแบบไหนให้ผลลัพธ์ดีที่สุดกับกลุ่มเป้าหมายของคุณ
เลือกจากมนุษย์ AI หลายร้อยแบบ
เลือกจากไลบรารีขนาดใหญ่ของ AI คนสำเร็จรูป ตั้งแต่ลุคมืออาชีพทางการไปจนถึงสไตล์สบายๆ ในชีวิตประจำวัน คุณจะพบอวตารที่เหมาะกับกลุ่มเป้าหมายและสไตล์แคมเปญของคุณ
ใช้อวตาร AI เป็นผู้พรีเซนต์แบรนด์ที่เชื่อถือได้
ใช้งานผู้บรรยายดิจิทัลที่สื่อสารได้อย่างสม่ำเสมอและตรงประเด็นเสมอ ใช้มนุษย์ AI เป็นโฆษก วิทยากร หรือโฮสต์ เพื่อแทนภาพลักษณ์แบรนด์ของคุณอย่างชัดเจนและเป็นมืออาชีพในทุกวิดีโอ โดยไม่ต้องพึ่งนักแสดงหรือกำหนดตารางถ่ายทำ
ทดสอบบุคคล เสียง และสไตล์การพูด
ทดสอบบุคคล AI เสียง และโทนที่หลากหลายเพื่อปรับแต่งข้อความและประสิทธิภาพ สลับผู้บรรยายดิจิทัลได้ทันทีเพื่อค้นหาว่าแบบไหนโดนใจที่สุดโดยไม่ต้องรอขั้นตอนการโปรดักชันล่าช้า
ทำไมทีมต่างๆถึงเลือก HeyGen AI Human Generator
การผลิตวิดีโอแบบดั้งเดิมใช้เวลา การประสานงาน และงบประมาณ ด้วยคนเสมือนจาก AI ทีมสามารถสร้างวิดีโอระดับมืออาชีพได้เร็วขึ้น ลดต้นทุน และควบคุมข้อความที่ต้องการสื่อได้อย่างเต็มที่
คลังมนุษย์ AI ขนาดใหญ่
เลือกชมบุคคล AI สมจริงมากกว่า 500 แบบที่ออกแบบมาเพื่อตอบโจทย์อุตสาหกรรมและกลุ่มเป้าหมายหลากหลาย ไลบรารีอัปเดตอยู่เสมอ ช่วยให้คุณมีตัวเลือกใหม่ๆ เพื่อให้คอนเทนต์ทันสมัยและดึงดูดผู้ชมตลอดเวลา
บุคคล AI เฉพาะอุตสาหกรรม
เลือก AI มนุษย์ที่ออกแบบมาเพื่อตอบโจทย์เฉพาะของอุตสาหกรรมคุณ ใช้บุคคลดิจิทัลที่เชื่อถือได้สำหรับให้คำแนะนำด้านสุขภาพ มืออาชีพภาพลักษณ์เนี้ยบสำหรับเทรนนิงองค์กร โฮสต์สไตล์เป็นกันเองสำหรับวิดีโอรีเทล หรือคาแรกเตอร์พลังงานล้นสำหรับคอนเทนต์ความบันเทิง
ประหยัดเวลาและต้นทุนการผลิต
การผลิตวิดีโอแบบดั้งเดิมอาจต้องใช้เวลาวางแผนเป็นสัปดาห์ แต่ด้วยเครื่องมือ AI คุณสามารถทำให้กระบวนการทั้งหมดรวดเร็วและมีประสิทธิภาพมากขึ้น ด้วย HeyGen คุณข้ามทุกขั้นตอนที่ล่าช้าไปได้เลย AI people ช่วยให้คุณสร้างวิดีโอพร้อมเผยแพร่ได้ภายในไม่กี่นาที ประหยัดงบได้หลายพัน และให้คุณมีอิสระในการสร้างสรรค์ได้ทุกเมื่อที่ต้องการ พร้อมทั้งทำให้ข้อความของคุณมีความเป็นมนุษย์มากขึ้น
สร้างวิดีโอ AI บุคคลได้ทันที
สร้างวิดีโอด้วย AI คนเสมือนใน 4 ขั้นตอนง่ายๆ ตั้งแต่สคริปต์จนถึงวิดีโอพร้อมส่งออก
เลือกบุคคล AI ของคุณ
เลือกจากไลบรารีของบุคคล AI สมจริงหรือสร้างมนุษย์ดิจิทัลแบบกำหนดเอง
ปรับแต่งลุคและสไตล์
ปรับรูปลักษณ์ บทบาท โทน และสไตล์ให้สอดคล้องกับเป้าหมายคอนเทนต์ของคุณ
เพิ่มสคริปต์และภาษา
เขียนสคริปต์ของคุณและเลือกภาษา ระบบจะจัดการเสียง ลิปซิงก์ และท่าทางให้อัตโนมัติ มอบประสบการณ์ที่ลื่นไหลด้วยข้อความที่สร้างจาก AI
สร้างและเผยแพร่
สร้างวิดีโอของคุณแล้วส่งออกไปใช้สำหรับการตลาด การฝึกอบรม หรือการใช้งานภายในองค์กร
คำถามที่พบบ่อย (FAQs)
AI Human Generator คืออะไร และใช้ข้อความที่สร้างด้วย AI อย่างไร
เป็นแพลตฟอร์มสำหรับสร้างวิดีโอมนุษย์เสมือนจริงด้วยวิดีโอ AI โดยใช้อวตาร AI HeyGen ช่วยให้คุณเขียนสคริปต์ ปรับแต่ง และสร้างวิดีโอเหล่านี้ได้ในปริมาณมาก
ข้อจำกัดของตัวสร้างมนุษย์ AI มีอะไรบ้าง?
เครื่องมือสร้างมนุษย์ AI ทรงพลังมากแต่ยังไม่สามารถทดแทนทุกสถานการณ์จริงได้อย่างสมบูรณ์ เหมาะที่สุดสำหรับการสื่อสารแบบมีสคริปต์และมีโครงสร้าง เช่น เดโมสินค้า การตลาด การฝึกอบรม และการศึกษา
ระบบนี้ไม่ได้ออกแบบมาสำหรับการแสดงอารมณ์เข้มข้น การสนทนาแบบไม่ได้เตรียมสคริปต์ไว้ล่วงหน้า หรือปฏิสัมพันธ์สดที่ซับซ้อนนอกเหนือจากอินทิเกรชันที่รองรับ
วิธีใช้ AI human generator เพื่อทำให้คอนเทนต์ของคุณดูเป็นมนุษย์มากขึ้น
การใช้ AI Human Generator ของ HeyGen ทำได้ง่ายมาก เพียงเขียนสคริปต์ เลือกหรือสร้างดิจิทัลฮิวแมน แล้วสร้างวิดีโอของคุณ ระบบจะจัดการลิปซิงก์ ท่าทาง และเสียงให้อัตโนมัติ ทำให้ AI human ของคุณดูและฟังเป็นธรรมชาติ
ฟีเจอร์ของ AI human generator มีอะไรบ้าง?
ฟีเจอร์หลักได้แก่รูปลักษณ์มนุษย์สมจริง เสียงและการลิปซิงก์เป็นธรรมชาติ รองรับหลายภาษา ปรับแต่งหน้าตาและสไตล์ได้ มีไลบรารีมนุษย์สต็อกมากกว่า 500 แบบ ความสามารถในการสร้างดิจิทัลทวิน และการสร้างวิดีโอความเร็วสูงจากข้อความหรือรูปภาพ
AI มนุษย์ช่วยปรับปรุงแคมเปญการตลาดได้อย่างไร?
AI humans ช่วยให้ทดสอบบุคคล เสียง และโทนหลากหลายรูปแบบได้อย่างรวดเร็ว จึงเป็นเครื่องมือสำคัญสำหรับนักการตลาด ช่วยให้ค้นหาสไตล์ที่สร้างยอดแปลงได้ดีที่สุด และประหยัดต้นทุนจากการจ้างอินฟลูเอนเซอร์หรือพิธีกรหลายคน
มนุษย์ AI สามารถเป็นตัวแทนแบรนด์ของฉันได้อย่างปลอดภัยหรือไม่?
ใช่แล้ว โซลูชันที่สร้างด้วย AI กำลังพลิกโฉมการสื่อสาร มนุษย์เสมือนจาก AI ทุกตัวมีความสม่ำเสมอ ควบคุมได้เต็มที่ และไม่พูดหลุดประเด็นด้วยอัลกอริทึม AI ขั้นสูง ต่างจากการใช้บุคลากรแบบเดิมที่มีความเสี่ยงเรื่องภาพลักษณ์หรือปัญหาเรื่องตารางเวลา
มนุษย์ AI ช่วยงานขายได้ไหม?
ได้ อวตารเหล่านี้สามารถทำหน้าที่เป็นเซลส์ 24/7 อธิบายสินค้า ตอบคำถามที่พบบ่อยผ่านวิดีโอ และพาผู้มุ่งหวังไปจนถึงการจองนัดหมายหรือทำการซื้อ
AI มนุษย์ช่วยสนับสนุนทีมระดับโลกได้อย่างไร?
AI humans สามารถพูดได้หลายภาษาแบบทันทีพร้อมคงโทนเสียงธรรมชาติและลิปซิงก์สมจริง ทำให้ข้อความจาก AI ดูเป็นธรรมชาติมากขึ้นและช่วยเพิ่มการมีส่วนร่วม ส่งผลให้การขยายคอนเทนต์ไปยังหลายภูมิภาคทำได้ง่ายและคุ้มค่ามากขึ้น
มนุษย์ AI จะแทนที่เทรนเนอร์หรือพิธีกรตัวจริงได้ไหม?
Agent เหล่านี้เหมาะสำหรับงานสื่อสารที่ทำซ้ำได้และขยายขนาดได้ เช่น การออนบอร์ด การเทรนนิง หรือการตลาด จึงมีคุณค่ามากสำหรับนักการตลาด สำหรับหลายทีม สิ่งนี้ช่วยลดความจำเป็นในการจัดเซสชันแบบสดและเร่งกระบวนการส่งมอบคอนเทนต์ให้เร็วขึ้น
สามารถเข้าถึง AI มนุษย์สำเร็จรูปที่ช่วยทำให้คอนเทนต์ดูเป็นธรรมชาติมากขึ้นได้จากที่ไหน?
HeyGen มีไลบรารีอวตาร AI สำเร็จรูปขนาดใหญ่ให้เลือกใช้งานใน AI avatar generator ที่ดูเหมือนมนุษย์จากหลากหลายสายอาชีพ คุณสามารถเลือกอวตารที่เหมาะกับแบรนด์ของคุณหรือออกแบบอินฟลูเอนเซอร์เพอร์โซน่าแบบกำหนดเองได้
เปลี่ยนภาพถ่ายใดๆ ให้มีชีวิตด้วยเสียงและการเคลื่อนไหวสมจริงขั้นสุดด้วย Avatar IV
