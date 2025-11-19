Säg hej till Avatar V, den mest naturtrogna avatar som någonsin skapats. Skapa din gratis

Skapa virtuella personer för realistiska AI-videor

Skapa en virtuell person som kan presentera, förklara, sälja och utbilda utan att du behöver vara framför kameran varje gång. Med HeyGen kan du skapa en realistisk, AI-driven virtuell person som talar naturligt, ger konsekvent budskap och kan användas i olika videor, språk och användningsområden. Bygg förtroende, spara tid och kommunicera tydligt med en mänsklig digital närvaro.

136 668 074Videos generated
111 253 103Avatars generated
18 815 732Videos translated
company logo 1
company logo 2
company logo 3
company logo 4
company logo 5
company logo 6
company logo 7
company logo 8
company logo 9
company logo 10
company logo 11
company logo 12
company logo 13
company logo 14
company logo 15
company logo 16
company logo 17
company logo 18
company logo 19
company logo 20
company logo 21
company logo 22
company logo 23
company logo 24
company logo 25
company logo 26
company logo 27
company logo 28
company logo 29
company logo 30
company logo 31
company logo 32
company logo 33
company logo 34
company logo 35
company logo 36
Trusted by millions worldwide to bring their stories to life.

Prova vår kostnadsfria bild‑till‑video‑generator

Kom igång gratis
Välj en avatar
Läppsynk läggs till efter att videon har skapats
Skriv ditt manus
Skriv på vilket språk som helst
us flagcn flagge flagsp flag+
0/200 characters
Försäljning och leadengagemang

Försäljning och leadengagemang

Use a virtual person to greet visitors, explain offerings, and guide prospects. Humanlike delivery increases trust while enabling 24/7 availability.

Marknadsföring och varumärkesberättande

Marknadsföring och varumärkesberättande

Present campaigns, product launches, and updates with a consistent face. Virtual persons, as digital humans, help brands feel approachable without increasing production time.

Utbildning och onboarding av anställda

Utbildning och onboarding av anställda

Deliver lessons and instructions clearly using a familiar presenter. Updates can be made instantly as processes change.

Kundutbildning och support

Kundutbildning och support

Explain workflows, answer common questions, and guide users visually. Virtual persons reduce support load while improving clarity.

Intern internkommunikation

Intern internkommunikation

Share leadership messages and company updates consistently across teams. Virtual persons remove scheduling friction while maintaining a personal tone, similar to that of a real human.

Flerspråkigt och globalt innehåll

Flerspråkigt och globalt innehåll

Reuse the same virtual person across languages. This keeps identity consistent while expanding reach.

Varför HeyGen är det bästa verktyget för att skapa virtuella personer

Videoproduktion ska inte vara beroende av inspelningsscheman, studios eller omtagningar. HeyGens Virtual Person Maker tar bort de här begränsningarna samtidigt som tydlighet, personlighet och trovärdighet bevaras – precis som publiken förväntar sig av riktiga mänskliga presentatörer.

Kom igång gratis
Alltid tillgänglig, alltid konsekvent

En virtuell person levererar samma ton, utseende och kvalitet i varje video. Den här konsekvensen stärker varumärkeskännedomen och tar bort variationer som orsakas av liveinspelning, vilket säkerställer en enhetlig digital människa‑upplevelse.

Utformad för skala och snabbhet

Skapa en virtuell person och använd den i dussintals eller tusentals videor. Innehållsteam kan publicera snabbare utan att öka produktionskomplexiteten.

Mänsklig närvaro utan mänskliga begränsningar

Virtuella personer kombinerar igenkänningen av en mänsklig presentatör med effektiviteten hos AI och skapar realistiska interaktioner. Du är närvarande på skärmen utan att behöva spela in varje uppdatering.

Realistiskt människoliknande utseende

Virtuella personer är utformade för att se naturliga och professionella ut på skärmen, med balanserad hållning, tydliga ansiktsdrag och god visuell skärpa. Subtila rörelser hjälper till att undvika ett statiskt eller konstlat intryck. Den här realismen gör att fokus ligger på budskapet i stället för på tekniken bakom.

Kom igång gratis →
Three people visible in overlapping video call windows: a red-haired woman, a Black woman, and a blurred man.

Naturligt tal och uttrycksfullt framförande

Varje virtuell person talar med jämnt tempo, tydlig artikulation och naturlig intonation. Talet skapas för att kännas som ett samtal snarare än manusbundet eller robotlikt. Det gör längre videor lättare att titta på och förbättrar publikens förståelse genom engagerande ansiktsuttryck.

Kom igång gratis →
A woman interacts with a voice cloning app on a tablet, showing three smiling women and a "Christine Voice Clone" option.

Konsekvent varumärkesenlig presentation

Din virtuella person behåller samma visuella identitet och leveransstil i alla videor. Det hjälper varumärken att vara igenkännbara även när innehållet skalar snabbt. Den här konsekvensen gör också granskning och godkännande enklare för större team.

Kom igång gratis →
A smiling woman with overlaid UI elements for brand fonts, colors, and a "Safety & Security" title.

Återanvändbar i olika format och kanaler

Samma virtuella person kan synas i förklarande videor, utbildningar, annonseringar och supportvideor. Det minskar behovet av flera olika presentatörer eller stilar. Publiken lär känna ett och samma digitala ansikte.

Kom igång gratis →
SCORM export interface with 'Export as SCORM' enabled, version 'SCORM 1.2' selected, and a smiling man in the background.

Används av över 100 000 team som värdesätter kvalitet, enkelhet och snabbhet

Se hur företag som ditt skalar sitt innehållsskapande och driver tillväxt med den mest innovativa bild-till-video-plattformen på marknaden.

Miro
"Det har gett våra skribenter möjlighet att vara lika kreativa i processen som jag är när det gäller visuella berättarformat."

Steve Sowrey, Learning Media Designer
Vision Creative Labs
"Det magiska ögonblicket för mig var när vi hade en video som jag hade gjort varje vecka. Plötsligt insåg vi att jag kunde skriva ett manus, skicka in det och aldrig mer behöva stå framför en kamera."

Roger Hirst, Medgrundare
Workday
"Det jag gillar med HeyGen är att jag inte längre behöver tacka nej till projekt. Det är som att vi har förstärkt vårt team. Vi kan göra mycket mer med de resurser vi har."

Justin Meisinger, Program Manager
reviews logo4.8
1,300+ reviews
reviews trophy
Så fungerar det

Så använder du Virtual Person Maker

Väck vilken virtuell person som helst till liv med den här realistiska generatorn för virtuella personer i fyra enkla steg.

Kom igång gratis
Steg 1

Välj din virtuella person

Välj en färdig virtuell person eller skapa en personlig. Varje alternativ är utformat för professionell leverans.

Steg 2

Skriv ditt manus

Skriv eller klistra in texten du vill få levererad av en virtuell människa. Välj språk och toninställningar efter behov.

Steg 3

Anpassa din video

Justera bakgrund, layout och kompletterande visuella element. Håll varumärket konsekvent i allt innehåll.

Steg 4

Skapa och publicera

Skapa din video och exportera den för alla plattformar. Återanvänd samma virtuella person för framtida uppdateringar.

An Apple iMac displays a data dashboard with charts and metrics, a keyboard, smartphone, and mug on a wooden desk.

Vanliga frågor (FAQ)

Vad är en virtuell person?

En virtuell person är en digital, människoliknande presentatör skapad med AI. Den kan tala, presentera information och synas i videor utan liveinspelning, liknande en avatar i en virtuell värld.

Hur skiljer sig en virtuell person från en chatbot?

En chatbot kommunicerar via text. En virtuell person kommunicerar visuellt och verbalt via video och skapar en starkare mänsklig kontakt.

Kan jag använda en virtuell person för företagsvideor?

Ja. Virtuella personer används ofta för marknadsföring, försäljning, utbildning och intern kommunikation, där animation används för att skapa engagemang. De är utformade för professionella miljöer.

Ser virtuella personer verklighetstrogna ut?

Ja. HeyGen:s virtuella personer är utformade med naturliga ansiktsrörelser, talrytm och presentation. Det gör videorna lätta att titta på och att lita på.

Kan jag uppdatera videor utan att återskapa den virtuella personen?

Ja. Samma virtuella person kan återanvändas i obegränsat antal videor. Du behöver bara uppdatera manuset för att skapa nytt innehåll med AI-videogeneratorn.

Är en virtuell person lämplig för globala målgrupper?

Ja. Virtuella personer kan leverera innehåll på flera språk och samtidigt behålla samma visuella identitet med videöversättnings-funktionen. Detta ger en konsekvent global kommunikation.

Vem kontrollerar innehållet med den virtuella personen?

Du behåller full kontroll över manus, videor och användning. Virtuella personer är bara tillgängliga i din HeyGen-arbetsyta.

Varför använda en virtuell person i stället för livevideo?

Virtuella personer sparar tid, minskar produktionskostnaderna och gör det möjligt att uppdatera snabbare. De ger en mänsklig närvaro utan begränsningarna med inspelning.Pro-planen börjar på $49

Explore more AI powered tools

Bring any photo to life with hyper‑realistic voice and movement using Avatar IV.

AI Video GeneratorVideo TranslatorText to Video AIAudio to Video AIAI Lip Sync Faceswap AIAI Voice GeneratorAI UGC AdsUrl to VideoScript to VideoAI Reel GeneratorAI Avatar GeneratorImage to Video AIVoice CloningYoutube Video TranslatorVideo AvatarAI Youtube Video MakerAI Tiktok Video GeneratorAI Caption GeneratorAdd Text to VideoAI Subtitle GeneratorVideo Script GeneratorText to Speech AvatarAdd Photo to VideoAI Video Compressor

Börja skapa med HeyGen

Förvandla dina idéer till professionella videor med AI.

Kom igång gratis →
CTA background