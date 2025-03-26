Förvandla statiska presentationsbilder till engagerande videopresentationer som informerar, övertygar och fastnar. HeyGen omvandlar din disposition eller dina slides till en berättad, varumärkesanpassad video med naturtrogna presentatörer, undertexter och studiokvalitet i tempot, så att du kan leverera konsekventa, klickbara berättelser i möten, utbildning och marknadsföring.
Replace long manuals with short narrated walkthroughs that learners can watch on-demand and revisit as needed by creating a video presentation.
Deliver consistent product walkthroughs that highlight features and benefits with a persuasive on-screen host.
Send polished, data-driven presentations that keep stakeholders informed, no scheduling conflicts required.
Record monthlies or project updates once and share across time zones with captions and attachments.
Turn support articles into short, clear videos that lower support volume and improve customer success metrics using our online video presentation maker.
Submit polished, self-contained presentation videos for virtual conferences, panels, and speaking slots.
Varför använda HeyGen för videopresentationer
Skapa presentationer som fungerar on‑demand och på vilken tidplan som helst, och ta fram en videopresentation som passar dina behov. HeyGen tar bort friktionen i inspelning, redigering och textning så att du kan fokusera på ditt budskap, inte tekniken. Skapa asynkrona demos, internutbildningar, investerarpitchar och säljpresentationer som ser och låter professionella ut varje gång med en AI-videogenerator.
Skapa en storyboard och ett AI-manus från en kort brief, välj en presentatör och finjustera sedan visuellt innehåll och timing – allt på ett ställe.
Automatiska undertexter, textning och stöd för varumärkessats gör att din presentation är inkluderande och direkt igenkännbar.
Exportera flera bildformat och versioner för LMS, e-post, sociala medier och landningssidor utan att spela in igen.
AI-manus- och dispositionsskapare
Klistra in anteckningar från dina slides eller en kort brief så skapar HeyGen ett kortfattat, presentationsklart manus med hooks, övergångar och en tydlig CTA. Spara tid på strukturen och håll din berättelse fokuserad och relevant för publiken.
Realistiska presentatörer och röstalternativ
Välj bland uttrycksfulla AI-presentatörer eller klona din egen röst för att berätta till dina slides. Naturliga gester och flerspråkiga röster gör att ditt budskap känns mänskligt och trovärdigt – utan en Studio.
Automatiska bildtexter och undertexter
Automatisk transkribering skapar redigerbara bildtexter och lokala undertexter. Förbättra tillgänglighet, engagemang och visningstid i olika format och regioner.
Scenkompositör och bildsynk
Synka bildspel, animationer och b-roll automatiskt med berättarrösten. Byt enkelt ut stockklipp, logotyper eller skärmdumpar och justera tajmingen scen för scen.
Så använder du videopresentationsskaparen
Tre enkla steg tar dig från idé till delningsklar video.
Börja med slides, ett dokument eller en enkel brief. HeyGen skapar en storyboard och flera manusförslag anpassade efter längd och ton för att hjälpa dig göra dina videor mer engagerande.
Välj en AI-avatar eller ladda upp ett kort klipp för att skapa din egen klon, och finjustera sedan visuellt innehåll, undertexter och tempo direkt i editorn.
Anpassa dina scener med varumärkesfärger, layouter och element på skärmen så att de passar utbildning, marknadsföring eller interna uppdateringar.
Exportera högkvalitativa videor, SRT-undertextfiler och miniatyrbilder på några minuter, eller publicera direkt till ditt LMS, CMS eller dina sociala plattformar.
En videopresentation är en bildbaserad eller manusstyrd presentation som spelas in som en delbar video, ofta med talande person, berättarröst, undertexter och synkroniserade visuella element. Den passar perfekt för utbildning på begäran, pitchar och uppdateringar på distans, särskilt när du spelar in en presentation för din publik.
Ja. Ladda upp PPT, PDF eller bilder så synkar HeyGen automatiskt bilderna med berättarröst och scenövergångar, så att du slipper spela in igen. Vår plattform har redan skapat 111,252,277 AI-drivna avatarer för kreatörer och företag.
Nej, använd HeyGens AI-presentatörer och text-till-tal för att berätta. Om du föredrar det kan du ladda upp din egen video eller röst och kombinera riktigt videomaterial med AI-element.
HeyGens transkribering är mycket träffsäker och redigerbar; du kan snabbt justera formuleringar, timing eller lägga till lokala undertexter innan export.
Absolut. Ladda upp logotyper, ställ in typsnitt och färger i Brand Kit och använd dem i videotemplates för enhetliga presentationer i linje med ditt varumärke. Lås upp avancerade AI-videofunktioner med planer från $49 per månad.
Exportera MP4-videor i widescreen (16:9), kvadratisk (1:1) eller vertikal (9:16), plus SRT-undertextfiler och miniatyrbilder som är optimerade för delning med vår webbaserade videopresentationsskapare.
Ja. Enterprise-planer inkluderar SSO, rollbaserad åtkomst, krypterad lagring och regelefterlevnadsalternativ. Kontakta säljteamet för anpassade säkerhets- och hostingkrav.
Ja, översätt manus, växla till lokala TTS-röster och exportera flera språkvarianter för att nå en global publik med videöversättare.
Många presentationer kan skapas och finslipas på några minuter; den slutliga redigeringstiden beror på längden och hur mycket anpassning du väljer när du använder en videopresentation.
Vi erbjuder onboarding, utbildningsresurser och dedikerad support för Team- och Enterprise-kunder för att hjälpa dig att skala upp videoproduktionen och skapa videopresentationer.
