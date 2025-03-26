Säg hej till Avatar V, den mest naturtrogna avatar som någonsin skapats. Skapa din gratis

Videopresentationsskapare för snabba presentationer

Förvandla statiska presentationsbilder till engagerande videopresentationer som informerar, övertygar och fastnar. HeyGen omvandlar din disposition eller dina slides till en berättad, varumärkesanpassad video med naturtrogna presentatörer, undertexter och studiokvalitet i tempot, så att du kan leverera konsekventa, klickbara berättelser i möten, utbildning och marknadsföring.

136 668 074Videos generated
111 253 103Avatars generated
18 815 732Videos translated
company logo 1
company logo 2
company logo 3
company logo 4
company logo 5
company logo 6
company logo 7
company logo 8
company logo 9
company logo 10
company logo 11
company logo 12
company logo 13
company logo 14
company logo 15
company logo 16
company logo 17
company logo 18
company logo 19
company logo 20
company logo 21
company logo 22
company logo 23
company logo 24
company logo 25
company logo 26
company logo 27
company logo 28
company logo 29
company logo 30
company logo 31
company logo 32
company logo 33
company logo 34
company logo 35
company logo 36
Trusted by millions worldwide to bring their stories to life.

Prova vår kostnadsfria bild‑till‑video‑generator

Kom igång gratis
Välj en avatar
Läppsynk läggs till efter generering
Skriv ditt manus
Skriv på vilket språk som helst
us flagcn flagge flagsp flag+
0/200 characters
Onboarding och utbildning på distans

Onboarding och utbildning på distans

Replace long manuals with short narrated walkthroughs that learners can watch on-demand and revisit as needed by creating a video presentation.

Säljdemonstrationer och produktturer

Säljdemonstrationer och produktturer

Deliver consistent product walkthroughs that highlight features and benefits with a persuasive on-screen host.

Rapporter till ledning och uppdateringar till investerare

Rapporter till ledning och uppdateringar till investerare

Send polished, data-driven presentations that keep stakeholders informed, no scheduling conflicts required.

Asynkrona teamuppdateringar

Asynkrona teamuppdateringar

Record monthlies or project updates once and share across time zones with captions and attachments.

Kundutbildning och hjälpvideor för hjälpcenter

Kundutbildning och hjälpvideor för hjälpcenter

Turn support articles into short, clear videos that lower support volume and improve customer success metrics using our online video presentation maker.

Konferens- och eventanmälningar

Konferens- och eventanmälningar

Submit polished, self-contained presentation videos for virtual conferences, panels, and speaking slots.

Varför använda HeyGen för videopresentationer

Skapa presentationer som fungerar on‑demand och på vilken tidplan som helst, och ta fram en videopresentation som passar dina behov. HeyGen tar bort friktionen i inspelning, redigering och textning så att du kan fokusera på ditt budskap, inte tekniken. Skapa asynkrona demos, internutbildningar, investerarpitchar och säljpresentationer som ser och låter professionella ut varje gång med en AI-videogenerator.

Kom igång gratis
Snabbt skapande, felfri leverans

Skapa en storyboard och ett AI-manus från en kort brief, välj en presentatör och finjustera sedan visuellt innehåll och timing – allt på ett ställe.

Tillgängligt, varumärkesanpassat innehåll

Automatiska undertexter, textning och stöd för varumärkessats gör att din presentation är inkluderande och direkt igenkännbar.

Återanvänd överallt

Exportera flera bildformat och versioner för LMS, e-post, sociala medier och landningssidor utan att spela in igen.

AI-manus- och dispositionsskapare

Klistra in anteckningar från dina slides eller en kort brief så skapar HeyGen ett kortfattat, presentationsklart manus med hooks, övergångar och en tydlig CTA. Spara tid på strukturen och håll din berättelse fokuserad och relevant för publiken.

Kom igång gratis →
A mobile screen transforms from a text document to a grid of image thumbnails.

Realistiska presentatörer och röstalternativ

Välj bland uttrycksfulla AI-presentatörer eller klona din egen röst för att berätta till dina slides. Naturliga gester och flerspråkiga röster gör att ditt budskap känns mänskligt och trovärdigt – utan en Studio.

Kom igång gratis →
A smiling woman with a voice tone selection interface showing "Calm" highlighted, and a text input reading "Slowly breathe in and out."

Automatiska bildtexter och undertexter

Automatisk transkribering skapar redigerbara bildtexter och lokala undertexter. Förbättra tillgänglighet, engagemang och visningstid i olika format och regioner.

Kom igång gratis →
A broadly smiling woman, with a 'CC' icon and 'AI Captions' text overlay.

Scenkompositör och bildsynk

Synka bildspel, animationer och b-roll automatiskt med berättarrösten. Byt enkelt ut stockklipp, logotyper eller skärmdumpar och justera tajmingen scen för scen.

Kom igång gratis →
A woman smiles into a microphone on a video call, with an interface overlay for creating slides and two other people in smaller video calls.

Används av över 100 000 team som värdesätter kvalitet, enkelhet och snabbhet

Se hur företag som ditt skalar sitt innehållsskapande och driver tillväxt med den mest innovativa bild-till-video-plattformen på marknaden.

Miro
"Det har gett våra skribenter möjlighet att vara lika kreativa i processen som jag är när det gäller visuellt berättande."

Steve Sowrey, Learning Media Designer
Vision Creative Labs
"Det magiska ögonblicket för mig var när vi hade en video som jag hade gjort varje vecka. Plötsligt insåg vi att jag kunde skriva ett manus, skicka in det och aldrig mer behöva stå framför en kamera."

Roger Hirst, Medgrundare
Workday
"Det jag gillar med HeyGen är att jag inte längre behöver tacka nej till projekt. Det är som att vi har förstärkt vårt team. Vi kan göra mycket mer med de resurser vi har."

Justin Meisinger, Program Manager
reviews logo4.8
1,300+ reviews
reviews trophy
Så fungerar det

Så använder du videopresentationsskaparen

Tre enkla steg tar dig från idé till delningsklar video.

Kom igång gratis
Steg 1

Ladda upp eller klistra in ditt innehåll

Börja med slides, ett dokument eller en enkel brief. HeyGen skapar en storyboard och flera manusförslag anpassade efter längd och ton för att hjälpa dig göra dina videor mer engagerande.

Steg 2

Välj presentatör och finslipa

Välj en AI-avatar eller ladda upp ett kort klipp för att skapa din egen klon, och finjustera sedan visuellt innehåll, undertexter och tempo direkt i editorn.

Steg 3

Anpassa för varje målgrupp

Anpassa dina scener med varumärkesfärger, layouter och element på skärmen så att de passar utbildning, marknadsföring eller interna uppdateringar.

Steg 4

Exportera och distribuera

Exportera högkvalitativa videor, SRT-undertextfiler och miniatyrbilder på några minuter, eller publicera direkt till ditt LMS, CMS eller dina sociala plattformar.

An Apple iMac displays a data dashboard with charts and metrics, a keyboard, smartphone, and mug on a wooden desk.

Vanliga frågor (FAQ)

Vad är en videopresentation?

En videopresentation är en bildbaserad eller manusstyrd presentation som spelas in som en delbar video, ofta med talande person, berättarröst, undertexter och synkroniserade visuella element. Den passar perfekt för utbildning på begäran, pitchar och uppdateringar på distans, särskilt när du spelar in en presentation för din publik.

Kan jag göra om befintliga slides till en videopresentation?

Ja. Ladda upp PPT, PDF eller bilder så synkar HeyGen automatiskt bilderna med berättarröst och scenövergångar, så att du slipper spela in igen. Vår plattform har redan skapat 111,252,277 AI-drivna avatarer för kreatörer och företag.

Behöver jag en webbkamera eller mikrofon?

Nej, använd HeyGens AI-presentatörer och text-till-tal för att berätta. Om du föredrar det kan du ladda upp din egen video eller röst och kombinera riktigt videomaterial med AI-element.

Hur exakta är de automatiska undertexterna?

HeyGens transkribering är mycket träffsäker och redigerbar; du kan snabbt justera formuleringar, timing eller lägga till lokala undertexter innan export.

Kan jag använda mitt företags varumärke?

Absolut. Ladda upp logotyper, ställ in typsnitt och färger i Brand Kit och använd dem i videotemplates för enhetliga presentationer i linje med ditt varumärke. Lås upp avancerade AI-videofunktioner med planer från $49 per månad.

Vilka exportformat finns tillgängliga?

Exportera MP4-videor i widescreen (16:9), kvadratisk (1:1) eller vertikal (9:16), plus SRT-undertextfiler och miniatyrbilder som är optimerade för delning med vår webbaserade videopresentationsskapare.

Är HeyGen säkert för konfidentiella presentationer?

Ja. Enterprise-planer inkluderar SSO, rollbaserad åtkomst, krypterad lagring och regelefterlevnadsalternativ. Kontakta säljteamet för anpassade säkerhets- och hostingkrav.

Kan jag skapa flerspråkiga versioner?

Ja, översätt manus, växla till lokala TTS-röster och exportera flera språkvarianter för att nå en global publik med videöversättare.

Hur lång tid tar det att skapa en presentation?

Många presentationer kan skapas och finslipas på några minuter; den slutliga redigeringstiden beror på längden och hur mycket anpassning du väljer när du använder en videopresentation.

Erbjuder ni onboarding eller support för team?

Vi erbjuder onboarding, utbildningsresurser och dedikerad support för Team- och Enterprise-kunder för att hjälpa dig att skala upp videoproduktionen och skapa videopresentationer.

Explore more AI powered tools

Bring any photo to life with hyper‑realistic voice and movement using Avatar IV.

AI Video GeneratorVideo TranslatorText to Video AIAudio to Video AIAI Lip Sync Faceswap AIAI Voice GeneratorAI UGC AdsUrl to VideoScript to VideoAI Reel GeneratorAI Avatar GeneratorImage to Video AIVoice CloningYoutube Video TranslatorVideo AvatarAI Youtube Video MakerAI Tiktok Video GeneratorAI Caption GeneratorAdd Text to VideoAI Subtitle GeneratorVideo Script GeneratorText to Speech AvatarAdd Photo to VideoAI Video Compressor

Börja skapa med HeyGen

Förvandla dina idéer till professionella videor med AI.

Kom igång gratis →
CTA background