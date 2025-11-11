Verktyg för videolokalisering för globala målgrupper

Lokalisera dina videor till dussintals språk utan att spela in på nytt, klippa om eller hantera röstskådespelare. HeyGen-videolokalisering använder AI för att översätta, dubba, texta och synkronisera videor så att ditt budskap upplevs som lokalt på varje marknad. Nå globala målgrupper snabbare samtidigt som du behåller konsekvens, tydlighet och förtroende för varumärket i stor skala.

136 668 074Videos generated
111 253 103Avatars generated
18 815 732Videos translated
Kom igång gratis
Globala marknadsföringskampanjer

Launch the same campaign in multiple regions without recreating videos from scratch. Localized delivery increases engagement, trust, and conversion across international audiences.

Utbildning och onboarding

Ensure employees receive the same information in their native language. Localized training improves comprehension and reduces errors across distributed teams.

Produktutbildning och demo

Explain features clearly to global customers using localized audio and subtitles. This reduces support tickets and improves product adoption.

Intern internkommunikation

Deliver leadership messages consistently across regions. Localization keeps tone and intent aligned while removing language barriers.

Kundsupport och hjälpinnehåll

Localize tutorials and FAQs so users can self-serve in their preferred language, ensuring the content adheres to localization best practices. This improves satisfaction while reducing support load.

Utbildnings- och lärandeinnehåll

Expand courses and lessons to new markets without rebuilding content. Localization increases accessibility and learning outcomes.

Varför HeyGen är det bästa verktyget för videolokalisering

Videolokalisering ska inte bromsa tillväxten eller tömma produktionsbudgeten. HeyGen ersätter splittrade översättningsarbetsflöden med ett AI-drivet system utformat för snabbhet, precision och konsekvens i alla språk och format, med både voiceovers och text på skärmen.

Byggd för global skala

HeyGen gör det möjligt för team att lokalisera en eller tusentals videor utan att ändra sina arbetsflöden. Oavsett om du lanserar en global kampanj eller uppdaterar utbildningsmaterial förblir lokaliseringen snabb och repeterbar.

Utformad för autenticitet

Lokalanpassade videor behåller naturlig röstton, tempo och visuell synkronisering. Det gör att tittarna upplever att videon är skapad just för dem – inte bara mekaniskt översatt.

Optimerad för kontinuerliga uppdateringar

När innehållet uppdateras kan lokala versioner återskapas direkt. Det förhindrar föråldrade budskap mellan regioner och håller arbetet effektivt.

AI-videöversättning mellan språk

HeyGen översätter talat innehåll till flera språk samtidigt som den ursprungliga avsikten och betydelsen bevaras. Språkidentifiering och översättning hanteras automatiskt för att minska manuellt arbete. Det gör att team kan utöka sin räckvidd utan att anlita översättare eller hantera komplexa arbetsflöden.

Naturlig AI-röstdubbning

Lokaliserat ljud skapas med naturligt klingande AI-röster med realistiskt tempo och intonation, vilket ger röstpålägg av hög kvalitet. Rösterna är utformade för att kännas mänskliga och engagerande snarare än robotlika. Det här ökar tittarnas förtroende och förståelse på olika marknader.

Läppsynkjustering

Den översatta rösten synkas visuellt med personerna på skärmen. Munrörelser och timing justeras för att minska visuell osynk. Det ger en sömlös tittarupplevelse som känns naturlig på varje språk.

Flerspråkiga undertexter och textning

HeyGen skapar korrekta undertexter tillsammans med dubbad ljudbild när det behövs. Textning förbättrar tillgänglighet, mobilvisning och hur lätt innehållet är att hitta. Undertexter kan redigeras och återanvändas på olika plattformar.

Används av över 100 000 team som värdesätter kvalitet, enkelhet och snabbhet

Se hur företag som ditt skalar sitt innehållsskapande och driver tillväxt med den mest innovativa bild-till-video-plattformen på marknaden.

Miro
"Det har gett våra skribenter möjlighet att vara lika kreativa i processen som jag är när det gäller visuellt berättande."

Steve Sowrey, Designer för lärandemedia
Vision Creative Labs
"Det magiska ögonblicket för mig var när vi hade en video som jag hade gjort varje vecka. Plötsligt insåg vi att jag kunde skriva ett manus, skicka in det och aldrig mer behöva stå framför en kamera."

Roger Hirst, Medgrundare
Workday
"Det jag gillar med HeyGen är att jag inte längre behöver tacka nej till projekt. Det är som att vi har förstärkt vårt team. Vi kan göra mycket mer med de resurser vi har."

Justin Meisinger, Program Manager
Så fungerar det

Så använder du verktyget för AI-videolokalisering

Gör om dina videor till flera språk i bara fyra enkla steg.

Steg 1

Ladda upp din video

Ladda upp en befintlig video eller skapa en med HeyGen. Systemet upptäcker automatiskt talat språk och struktur.

Steg 2

Välj målspråk

Välj ett eller flera språk för lokalisering. Röst-, undertext- och läppsynkinställningar tillämpas automatiskt.

Steg 3

Skapa lokala versioner

HeyGen översätter, dubbar, synkar och textar varje version. Granska och justera vid behov.

Steg 4

Exportera och publicera

Ladda ner eller publicera lokaliserade videor för marknadsföring, utbildning och supportkanaler med beprövade metoder för effektiv kommunikation.

Vanliga frågor (FAQ)

Vad är videolokalisering?

Videolokalisering anpassar videoinnehåll för olika språk och regioner. Det omfattar översättning, dubbning, undertexter och visuell anpassning så att innehållet upplevs som lokalt i stället för översatt.

Hur skiljer sig videolokalisering från enkel översättning?

Översättning omvandlar text eller tal till ett annat språk. Lokalisering anpassar ton, leverans, timing och tillgänglighet så att videon stämmer med hur målgrupper i varje region faktiskt tar del av innehåll.

Behöver jag separata videor för varje språk?

Nej. HeyGen låter dig skapa flera lokala versioner från en enda källvideo med video translator. Det gör att produktionen kan hållas centraliserad och konsekvent.

Hur träffsäker är AI-videolokalisering?

HeyGen använder avancerade AI-modeller som är tränade på flerspråkiga talmönster. Noggrannheten är hög för de flesta professionella, utbildningsrelaterade och marknadsföringsrelaterade användningsområden, med redigeringsmöjligheter när det behövs.

Kan jag lokalisera videor med flera talare?

Ja. HeyGen har stöd för detektering och lokalisering av flera talare, vilket gör det enklare att engagera en ny publik. Varje talare hanteras noggrant för tydlighet och korrekt synkronisering.

Förbättrar lokalisering videons resultat?

Lokalanpassade videor ökar tittartid, förståelse och engagemang. Publiken är mer benägen att lita på och agera på innehåll som levereras på deras eget språk.

Kan jag uppdatera lokaliserade videor senare?

Ja. När källinnehållet ändras kan alla lokala versioner återskapas direkt. Det förhindrar föråldrade budskap i olika regioner.

Är videolokalisering lämplig för företag?

Ja. HeyGen stödjer lokalisering i stor skala, konsekvent varumärkeskommunikation och säkra arbetsflöden för globala team. För mer avancerade skapandebehov börjar Pro-planen på $49

