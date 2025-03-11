Säg hej till Avatar V, den mest naturtrogna avatar som någonsin skapats. Skapa din gratis

Få foton att sjunga – animera vilken bild som helst med AI

Ladda upp ett foto eller klistra in en bildlänk och få direkt en färdig, sjungande video. HeyGen animerar ansikten, synkar läppar till ljudet, lägger till naturliga uttryck, textning och plattformsanpassade exporter så att du kan skapa delningsklara klipp utan kameror eller manuell animering.

136 668 074Videos generated
111 253 103Avatars generated
18 815 732Videos translated
Trusted by millions worldwide to bring their stories to life.

Virala klipp och memes för sociala medier

Creators want fast, funny, or nostalgic clips to grow audiences. HeyGen turns photos into singable moments—perfect for memes, trend riffs, and short-form platforms where shareability matters.

Personliga meddelanden och hälsningar

Instead of a static ecard, send a singing portrait for birthdays, anniversaries, or surprises. HeyGen creates heartfelt or humorous clips that feel personal and memorable.

Verktyg för utbildning och språkinlärning

Teachers and language creators use singing photos to illustrate pronunciation and cadence. HeyGen’s lip sync and multilingual audio help learners see and hear how phrases are formed.

Varumärkeskampanjer och maskotar

Marketing teams animate mascots or product characters to perform jingles or taglines. HeyGen helps brands produce short, repeatable clips for campaigns without studio time.

Hyllnings- och minnesanimationer

Bring historic photos or family portraits to life with singing messages and preserved expressions. These emotionally rich clips are ideal for memorials, archives, and family sharing.

Virtuella influencers och VTubing

Turn illustrations or avatars into singing performers for channels and virtual events using our AI photo animator. HeyGen’s expressive animation gives characters a unique voice and stage presence without motion capture.

Varför HeyGen är det bästa verktyget för att få foton att sjunga

HeyGen kombinerar avancerad ansiktsanimation, högkvalitativ röst och läppsynk samt färdiga plattformsinställningar så att kreatörer och team kan skapa virala sångklipp snabbt och pålitligt. Skapa dussintals varianter, lokalisera ljudet och dela dem i sociala kanaler.

Realistiska ansiktsrörelser

Vårt system modellerar subtila blinkningar, munrörelser och huvudrörelser så att sjungande foton ser naturliga och uttrycksfulla ut – utan tidskrävande redigering bild för bild.

Enkelt arbetsflöde för alla

Ladda upp en tydlig bild, välj eller ladda upp ljud, så sköter HeyGen ansiktsigenkänning, läppsynk och rendering så att skapare utan erfarenhet av animation får resultat på proffsnivå.

Skala upp, lokalisera och dela

Skapa många lokala versioner med videotranslatorn och batchexporter så att du kan testa hooks, språk och format för olika målgrupper och plattformar.

Bild till sjungande video med smart ansiktsigenkänning

HeyGen upptäcker ansiktslandmärken och matchar ljudet med realistiska munrörelser och uttryck. Bild‑till‑video‑processen återskapar subtila rörelsemönster och ljussättningens kontinuitet så att din video känns levande och övertygande redan vid första visningen.

image to video

Träffsäker läppsynk och uttrycksfull tajming

Vår läppsynkmotor matchar ljudet på stavelsenivå och lägger till naturliga pauser, andetag och mikroexpressioner för att skapa en engagerande AI-sångupplevelse. Resultatet är ett sjungande porträtt som håller rytm, känsla och tittarens uppmärksamhet samtidigt som det låter autentiskt och får ditt foto att komma till liv.

Flexibla ljudalternativ och röststöd

Använd valfri uppladdad låt eller röstspår, välj bland högkvalitativa röstmodeller eller skapa sångbar ljudfil på flera språk. HeyGen har stöd för flerspråkigt uttal så att du kan få karaktärer att sjunga på olika språk med trovärdig känsla.

Plattformsredo export och förinställningar

Exportera MP4-klipp optimerade för vertikala, kvadratiska och horisontella format med textning och säker textplacering. Förinställningar säkerställer att ditt klipp följer riktlinjerna för sociala plattformar och ser bra ut i flödesförhandsvisningar eller stories.

Används av över 100 000 team som värdesätter kvalitet, enkelhet och snabbhet

Se hur företag som ditt skalar sitt innehållsskapande och driver tillväxt med den mest innovativa bild-till-video-plattformen på marknaden.

Miro
"Det har gett våra skribenter möjlighet att vara lika kreativa i processen som jag är när det gäller visuella berättarformat."

Steve Sowrey, Learning Media Designer
Vision Creative Labs
"Det magiska ögonblicket för mig var när vi hade en video som jag hade gjort varje vecka. Plötsligt insåg vi att jag kunde skriva ett manus, skicka in det och aldrig mer behöva stå framför en kamera."

Roger Hirst, Medgrundare
Workday
"Det jag gillar med HeyGen är att jag inte längre behöver tacka nej till projekt. Det är som att vi har förstärkt vårt team. Vi kan göra mycket mer med de resurser vi har."

Justin Meisinger, Program Manager
Så fungerar det

Så här använder du verktyget Make Photo Sing

Skapa ett sjungande fotoklipp i fyra enkla steg från bild till video.

Steg 1

Ladda upp ditt foto

Välj en tydlig bild framifrån eller klistra in en bild-URL. HeyGen identifierar automatiskt ansiktet och rekommenderar den bästa inramningen för läppsynk.

Steg 2

Lägg till eller välj ljud

Ladda upp en låt, ett röstklipp eller välj bland röstmodeller. Välj språk och timing; HeyGen analyserar rytmen och kopplar fonem till munrörelser.

Steg 3

Förhandsgranska och justera

Granska det skapade utkastet, justera formuleringar, lägg till undertexter eller ändra tajming. Skapa alternativa tagningar eller använd en annan röst för variation.

Steg 4

Exportera och dela

Exportera MP4-filer optimerade för Reels, TikTok eller Stories med undertexter och säker textplacering. Batchexportera flera versioner för A/B-testning eller flerspråkiga kampanjer.

Vanliga frågor (FAQ)

Vad betyder ”make photo sing” och hur åstadkommer HeyGen det?

Att få ett foto att sjunga innebär att animera ett statiskt ansikte så att det framför ett valt ljudspår med synkroniserade läpprörelser och uttrycksfulla gester. HeyGen använder ansiktsigenkänning, fonemkartläggning och rörelsesyntes för att skapa realistiska munrörelser, ögonblinkningar och subtila huvudrörelser som följer ljudet för ett övertygande resultat.

Vilka bilder fungerar bäst för sjungande porträtt?

Frontbilder där ansiktet är väl upplyst och inte täcks av något ger bäst resultat. Undvik extrema sidovinklar, mycket som skymmer ansiktet eller bilder med väldigt låg upplösning för att säkerställa att din AI-bild ser så bra ut som möjligt. Om du bara har ett foto taget i vinkel, prova att beskära det tydligare runt ansiktet för bättre läppsynk och uttryck.

Kan jag använda vilken låt eller röstinspelning som helst?

Ja, du kan ladda upp låtar eller röstspår inom plattformens begränsningar för längd och format. Var uppmärksam på upphovsrätt när du använder kommersiell musik. HeyGen erbjuder också licensierade ljud och röstmodeller för säker kommersiell användning och snabb prototypframtagning.

Hur realistisk är läppsynken och ansiktsuttrycken?

HeyGens läppsynk fungerar på fonemnivå och lägger till tidsjusteringar, andetag och mikroexpressioner för att öka realismen. Resultaten är mycket övertygande för korta klipp i sociala medier och personliga meddelanden; extrema närbilder eller mer filmiska tagningar kan avslöja begränsningar i den nuvarande syntesen.

Kan jag få flera personer att sjunga i samma foto?

De flesta verktyg är optimerade för ett animerat ansikte åt gången. Om ett foto innehåller flera ansikten kan du skapa separata klipp för varje ansikte eller ladda upp en samlad bild och välja vilket ansikte som ska animeras där det stöds.

Stöder HeyGen flera språk och olika accenter?

Ja. Plattformen har stöd för flerspråkiga ljud- och uttalsmodeller, så att du kan få ditt foto att sjunga på flera olika språk. Använd videöversättaren för att skapa om ljudspår och undertexter så att dina sjungande AI-klipp låter naturliga på olika språk.

Är de skapade videorna lämpliga för kommersiellt bruk?

Genererade klipp som skapas med HeyGen och tillhandahållna licensierade tillgångar är lämpliga för kommersiellt bruk, så att du kan få vilken bild som helst att sjunga. Kontrollera licenserna för allt ljud och alla bilder från tredje part som du laddar upp för att säkerställa att du följer rättigheter och plattformsregler när du använder AI-foton.

Kan jag redigera den genererade sångvideon?

Ja. Förhandsgranska utkast och gör ändringar som till exempel intensitet i mimik, undertextning eller alternativa ljudspår. Skapa snabbt nya versioner för att testa olika röster, språk och timing.

Hur lång tid tar genereringen och vilka filformat finns tillgängliga?

Korta klipp renderas vanligtvis på några sekunder upp till ett par minuter beroende på längd och komplexitet, så att du snabbt kan skapa sjungande foton online gratis. Exporter levereras som MP4-filer optimerade för vertikalt, kvadratiskt och horisontellt format, med möjlighet att bränna in undertexter.

Är mitt foto och mina data skyddade?

HeyGen krypterar uppladdningar och följer strikta sekretessregler. Du behåller äganderätten till innehållet du skapar. Läs plattformens villkor för detaljer om lagring, lagringstid och delningsbehörigheter.

