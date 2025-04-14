Att skapa en loopvideo ska vara enkelt, snabbt och pålitligt. Med HeyGen kan du förvandla vilket klipp som helst till en jämn, sömlös loop på några sekunder utan att ladda ner programvara eller lära dig krångliga redigeringsverktyg. Oavsett om du gör innehåll för sociala medier, presentationer eller digitala skärmar ger HeyGen dig ett enkelt sätt att upprepa dina videor, styra tidsinställningen och exportera resultat i hög kvalitet som ser snygga ut på alla plattformar. Det är byggt för kreatörer, marknadsförare och alla som behöver en professionell loopvideo utan onödiga extra steg.

136 668 074 Videos generated
111 253 103 Avatars generated
18 815 732 Videos translated
Letar du efter perfekta videoloopar?

Skapa mjuka, sömlösa loopvideor utan krånglig redigering eller programvara. Ladda upp ditt klipp, ställ in hur många gånger det ska upprepas och exportera en ren loopvideo som ser bra ut på alla plattformar. Perfekt för inlägg i sociala medier, produktdemonstrationer, bakgrundsvisualiseringar, presentationer och mycket mer.
Viktiga fördelar
• Snabbt och enkelt
• Fungerar på alla enheter
• Ingen vattenstämpel
• Stöder MP4, MOV, WebM med flera
• Export i hög kvalitet

Best practice för att skapa en sömlös loopvideo

En bra loop känns naturlig och ren. Oavsett om du loopar ett kort klipp eller en längre sekvens finns det några enkla steg som får din video att se professionell ut.

• Välj ett klipp med jämn rörelse eller ljussättning
• Trimma start- och slutpunkter så att övergången känns naturlig
• Håll loopar korta och rytmiska för sociala plattformar
• Använd tidslinjen för att lyfta fram det bästa ögonblicket
• Matcha ljudets tajming eller håll ljudet diskret
• Exportera i samma upplösning som ditt originalklipp

Skapa AI-video

Kraftfulla loopvideofunktioner byggda för att spara tid åt dig

HeyGen ger dig allt du behöver för att skapa en ren, professionell loop utan att använda komplicerad programvara. Varje funktion är utformad för att göra processen snabb och enkel.
• Sömlösa oändliga loopar: Upprepa ditt klipp i all oändlighet eller ange ett eget antal repetitioner.
• Tidslinjebaserad loopväljare: Välj exakt den del du vill upprepa med en tydlig och enkel tidslinje.
• Direkt förhandsvisning och snabb export: Se din loop medan du redigerar och ladda ner den på några sekunder.
• Stöd för flera format: Fungerar med MP4, MOV, WebM och fler.
• Allt-i-ett-redigeringsverktyg: Klipp, beskära, snabba upp, sakta ner, stäng av ljud eller lägg till ljud direkt i editorn.

För att lägga till text, undertexter eller titlar i din loopade video kan du också använda HeyGens Lägg till text eller bild i video-verktyg. Det är ett enkelt sätt att lyfta ditt innehåll för sociala medier eller presentationer.

Så här fungerar det

Skapa sömlöst loopande videor i 4 enkla steg

Skapa felfria AI-videor med naturlig läppsynk som kan loopas sömlöst och håller kvar tittarnas uppmärksamhet.

Steg 1

Skriv in text eller ladda upp ljud

Börja med en ren ljudfil eller skriv ditt manus – HeyGen stöder både röstinspelning och text-till-tal. Det här är en kraftfull funktion i våra AI-videogeneratorverktyg.

Steg 2

Välj en avatar

Använd en talande AI-avatar eller läppsynka över riktigt videomaterial med människor för ett naturtroget framförande.

Steg 3

Välj en AI-röst eller ladda upp riktigt videomaterial

Välj bland över 300 röster på mer än 175 språk för att matcha din ton och målgrupp. Ditt val förbättrar kvaliteten på din AI-genererade video.

Steg 4

Skapa och dela din synkade video

HeyGen synkar automatiskt läppar, röst och ansiktsuttryck – exportera och dela dina AI-videor på några sekunder.

Vanliga frågor om loopvideo

Hur loopar jag en video online med HeyGen?

Ladda upp din MP4-, MOV-, AVI- eller WebM-fil, välj den del du vill upprepa och förhandsgranska loopen direkt. När den ser jämn ut exporterar du en HD-loopande video med ett klick. För ännu mer exakt timing kan du först finjustera ditt klipp medOnline Video Trimmer

Kan jag loopa en video gratis?

Ja. HeyGen låter dig loopa videor online gratis utan vattenstämpel eller programvaruinstallation. Du kan upprepa ditt klipp flera gånger, skapa oändliga loopar och exportera en färdig fil direkt från din webbläsare. För enskilda kreatörer börjar Creator-planen på $29

Minskar upprepning videokvaliteten?

Nej. HeyGen bevarar videons ursprungliga skärpa och upplösning, så att varje upprepat segment ser sömlöst och tydligt ut. Även efter flera loopar förblir den exporterade videon ren och redo för plattformar som TikTok eller Instagram.

Kan jag loopa bara en del av en video?

Ja. Du kan markera ett specifikt ögonblick på tidslinjen och loopa bara det avsnittet för en jämn och naturlig upprepning. Om du vill ha ännu mer precision kan du klippa bort oönskade ögonblick i förväg med verktyget Återanvänd video tool

Vilka videoformat stöder HeyGen för loopning?

Du kan ladda upp MP4, MOV, AVI, WebM och andra standardformat. Din slutliga loopade export levereras som en MP4 för bred kompatibilitet i sociala medier, presentationer och på webbsidor.

Fungerar verktyget för loopvideo på mobila enheter?

Ja. HeyGen körs helt i webbläsaren, så du kan loopa videor på iPhone, Android, surfplattor, Chromebooks, Windows och Mac utan att installera något. Gränssnittet är snabbt och responsivt på alla enheter.

Är mina uppladdade videor säkra?

Ja. Alla filer bearbetas privat, krypteras under redigering och tas automatiskt bort efter nedladdning. HeyGen lagrar eller delar aldrig ditt innehåll längre än nödvändigt, vilket säkerställer fullständig integritet medan du arbetar.

