Skapa digitala människor för realistiska AI-videor

Skapa digitala människor som levererar tydlig, mänsklig videokommunikation med HeyGens AI-videogenerator. Förvandla text eller bild till professionella digitala människovideor med naturligt tal, uttryck och flerspråkig leverans – utan kameror, skådespelare eller produktionskostnader.

136 668 074Videos generated
111 253 103Avatars generated
18 815 732Videos translated
Trusted by millions worldwide to bring their stories to life.

Kundnära vägledning

Websites and portals often overwhelm users with text. Digital humans explain processes and answers through video, helping customers understand information faster and reducing support friction.

Varumärkesrepresentation och berättande

Brands need a recognizable voice, especially when utilizing virtual human avatars. Digital humans act as consistent brand representatives for campaigns, announcements, and product narratives without scheduling or production delays.

Utbildningsprogram för anställda

Traditional training videos become outdated quickly. Digital humans allow teams to update scripts and regenerate training content instantly without re filming sessions.

Kommunikation i offentlig sektor

Clear communication builds trust. Digital humans deliver policies, updates, and instructions in an approachable video format that is easier for citizens to understand.

Utbildning och kursleverans

Learners engage more with human presenters, especially when they can see realistic facial expressions. Digital humans, powered by machine learning, provide structured, repeatable lesson delivery across courses while maintaining consistent quality.

Intern spridning av kunskap

Internal teams waste time repeating explanations. Digital humans deliver standardized video answers for HR, IT, and operations, improving efficiency across organizations.

Varför HeyGen är den bästa skaparen av digitala människor

HeyGen gör digitala människor praktiska för verklig affärsanvändning. Team skapar konsekventa, kontrollerbara mänskliga videopresentatörer som förklarar, vägleder och kommunicerar tydligt i olika kanaler, på olika språk och till olika målgrupper – utan begränsningarna från traditionell videoproduktion.

Konsekvent mänsklig närvaro

Digitala människor levererar samma ansikte, röst och framförande varje gång. Det tar bort variationen som finns med livepresentatörer och säkerställer konsekvent kommunikation i kampanjer, regioner och team.

Manusstyrd precision

Varje digital människa följer godkända manus och innehåll. Det gör budskapen korrekta, regelefterlevande och i linje med affärsmålen, samtidigt som oförutsägbara svar undviks.

Skalbarhet redo för företag

Skapa, uppdatera och lokalisera digitala människor i stor skala. Ett manus kan ligga till grund för hundratals videor med metahumans utan extra inspelning eller produktion.

Bestående digital presentatörsidentitet

Skapa en digital människa som fungerar som en långsiktig presentatör för ditt varumärke, din produkt eller din organisation. Samma digitala människa kan synas i videor, uppdateringar och kampanjer, bygga igenkänning och förtroende och samtidigt minska beroendet av live-talanger.

Textstyrd prestationsleverans

Digitala människor styrs helt av text. Justera tempo, betoning och struktur direkt i manus, så skapar HeyGen den motsvarande animerade prestationen utan omtagningar eller manuellt redigeringsarbete.

Ansiktsuttryck med hög precision

Digitala människor ger realistiska ansiktsrörelser som följer talet. Subtila uttryck, ögonfokus och munrörelser är exakt synkroniserade, vilket skapar videor som känns genomarbetade och professionella för seriös kommunikation.

Global språkkontinuitet

Skapa digitala människor som talar över 175 språk och samtidigt behåller samma visuella identitet. Videöversättning säkerställer en enhetlig leverans i olika regioner utan att du behöver anlita presentatörer eller producera separata videor, tack vare digital människoteknik.

Används av över 100 000 team som värdesätter kvalitet, enkelhet och snabbhet

Se hur företag som ditt skalar sitt innehållsskapande och driver tillväxt med den mest innovativa bild-till-video-plattformen på marknaden.

Miro
"Det har gett våra skribenter möjlighet att vara lika kreativa i processen som jag är när det gäller visuellt berättande."

Steve Sowrey, Learning Media Designer
Vision Creative Labs
"Det magiska ögonblicket för mig var när vi hade en video som jag hade gjort varje vecka. Plötsligt insåg vi att jag kunde skriva ett manus, skicka in det och aldrig mer behöva stå framför en kamera."

Roger Hirst, Medgrundare
Workday
"Det jag gillar med HeyGen är att jag inte längre behöver tacka nej till projekt. Det är som att vi har förstärkt vårt team. Vi kan göra mycket mer med de resurser vi har."

Justin Meisinger, Program Manager
Så fungerar det

Så använder du AI Digital Humans Maker

Skapa digitala människor med ett tydligt arbetsflöde i fyra steg som omvandlar text till videokommunikation.

Steg 1

Välj en digital människa

Välj utseende och presentationsstil för din digitala människa. Definiera språk, ton och kommunikationssyfte för din digitala människa-avatar.

Steg 2

Skriv ditt manus

Lägg till ditt budskap som text. HeyGen analyserar struktur och tempo för att förbereda en naturlig och lättföljd leverans.

Steg 3

Anpassa presentation

Justera röststil, undertexter, layout och varumärke. Säkerställ att den digitala människan stämmer överens med din målgrupp och ditt användningsområde.

Steg 4

Skapa och distribuera

Skapa den slutliga digitala människovideon och dela den på webbsidor, plattformar eller interna system. Uppdatera när som helst genom att redigera texten så att den speglar förändringar i realtid.

Vanliga frågor (FAQ)

Vad är digitala människor?

Digitala människor är AI-genererade mänskliga videopresentatörer som levererar talat innehåll genom realistisk video. De används för att förmedla information, vägledning och budskap utan livepresentatörer.

Hur används digitala människor i företag?

Digitala människor används för kundvägledning, utbildning, lärande, varumärkeskommunikation och intern kommunikation där konsekvens och skalbarhet är viktigt.

Stöder digitala människor flera språk?

Ja. HeyGen digitala människor kan tala över 175 språk med hjälp av flerspråkig videogenerering och videöversättare samtidigt som samma visuella identitet behålls.

Behöver jag filminspelnings- eller produktionsutrustning?

Nej. Digitala människor skapas helt och hållet från text. Inga kameror, mikrofoner, studios eller livespelningssessioner behövs.

Hur enkelt är det att uppdatera en digital människovideo?

Uppdateringar är enkla och kan animeras för bättre engagemang. Redigera manus och återskapa videon. Du behöver inte spela in på nytt eller bygga om innehållet.

Kan jag styra varumärke och presentation?

Ja. Du kan anpassa röststil, undertexter, layouter, färger och visuell utformning så att de stämmer med ditt varumärkes krav.

Hur realistiska är HeyGens digitala människor?

HeyGen skapar naturligt tempo, synkroniserade läpprörelser och uttrycksfulla ansiktsrörelser som passar för professionell kommunikation och företagskommunikation.

Stöds äganderätt och säkerhet för innehåll?

Ja. HeyGen följer säkerhetsrutiner på företagsnivå, och alla manus och genererade digitala människovideor förblir under din kontroll, vilket säkerställer integriteten i ditt virtuella människoinnehåll.

