Förvandla ditt foto eller din korta video till en levande digital version av dig själv. Med HeyGen kan du skapa en AI-avatar som talar, rör sig och skapar kontakt på över 175 språk. Det går snabbt, ser realistiskt ut och passar perfekt för videor, utbildning eller sociala medier.
Vill du ha en unik AI-avatar till dina videor?
Med HeyGens AI-avatargenerator kan du skapa en realistisk digital version av dig själv eller designa en helt egen karaktär som representerar ditt varumärke. Oavsett om du skapar marknadsföringsvideor, utbildningsmaterial eller innehåll för sociala medier hjälper din personliga avatar dig att synas överallt utan att vara framför kameran.
HeyGen låter dig anpassa din avatars utseende, röst och uttryck så att den passar din ton och personlighet perfekt. Välj ansiktsdrag, kläder och gester som speglar din varumärkesidentitet. Din avatar kan till och med tala på över 175 språk, vilket gör global kommunikation enkel och autentisk.
Med HeyGens AI-drivna videoproduktion kan du skapa professionella avatarer utan kameror, skådespelare eller krångliga redigeringsverktyg. Det är det enklaste sättet att skapa engagerande, skalbart videoinnehåll som når fram till din målgrupp.
Best practices för att skapa din AI-avatar
För att få din anpassade avatar att se naturlig och professionell ut, följ de här enkla tipsen:
✓ Använd video eller bilder av hög kvalitet: Skarp, väl upplyst inspelning ger de mest naturtrogna resultaten.
✓ Spela in i stark, jämn belysning: Undvik skuggor så att AI:n fångar exakta detaljer.
✓ Håll bakgrunder enkla: Enkla, störningsfria bakgrunder ger ett renare slutresultat.
✓ Testa röstkloning: Använd HeyGens AI-röstkloning för att få din avatar att låta som du.
✓ Anpassa kläder och uttryck: Justera klädsel, ton och gester så att de passar ditt varumärke.
✓ Lägg till flera språk: Tala naturligt på över 175 språk och dialekter för att nå en global publik
Vill du spela in guider eller produktdemonstrationer med din avatar? Prova AI Screen Recorder för att spela in dina videor direkt i webbläsaren
Öka engagemanget med AI-avatarer
HeyGen gör det enkelt att skapa professionella, naturtrogna avatarer utan kameror, skådespelare eller redigeringskunskaper. Allt körs i din webbläsare, så du kan få ett snyggt resultat på några minuter.
✓ Naturliga uttryck och gester: Avatater talar och rör sig med realistiska ansiktsanimationer som matchar din ton.
✓ AI-baserad röstkloning: Ge din avatar din egen röst med hjälp av avancerad talsyntes.
✓ Globalt språkstöd: Kommunicera naturligt på över 175 språk och dialekter.
✓ Enkelt arbetsflöde i webbläsaren: Skapa, anpassa och rendera videor online utan att installera någon programvara.
HeyGens funktion Skapa din egen avatar ger liv åt karaktärer med uttrycksfulla rörelser, naturligt röstläge och realistiska detaljer som hjälper dig att skapa kontakt med din publik.
Skapa din egna AI-avatar i 4 enkla steg
Från en kort video till en fullt personaliserad, redo-att-tala digital version av dig själv. Att skapa din AI-avatar med HeyGen är snabbt och enkelt. Du behöver bara en kort video eller ett foto för att komma igång. På bara några minuter är din skräddarsydda AI-avatar redo att tala, presentera och skapa kontakt med din publik.
Spela in ett tydligt, väl upplyst klipp på dig själv genom att följa den enkla guiden på skärmen.
Ditt videomaterial bearbetas säkert för att skapa din personliga avatar.
Justera din stil, dina uttryck och din ton så att de matchar din personlighet eller ditt varumärke.
Skriv ditt manus så levererar din avatar ditt budskap naturligt på vilket språk som helst.
Det är ett AI-drivet verktyg som gör om din video eller bild till en talande digital version av dig. Du kan använda det för företagsvideor, presentationer och innehållsskapande. Få full tillgång till 500 och utforska alla offentliga avatarer.
Ja. Ladda upp ett tydligt foto eller ett kort videoklipp, så skapar HeyGen din naturtrogna avatar på några minuter.
Ja. Din avatar kan tala på mer än 175 språk och dialekter, vilket gör den perfekt för en global publik.
Ja. Du kan ta bort, återskapa eller uppdatera avatarer från din instrumentpanel vid behov, beroende på din abonnemangsnivå.
Anpassad avatarskapande är tillgängligt i premiumplaner, och vissa planer inkluderar gratis provperioder eller begränsad åtkomst. För mer avancerade behov av skapande finns Pro-planen från $49
