Blogg till AI-video för snabb innehållsskapande

Gör om dina blogginlägg till korta videor som folk faktiskt tittar på. Med HeyGen kan du omvandla artiklar, guider och nyhetsbrev till presenterade videor som kombinerar text på skärmen, visuellt innehåll och berättarröst – helt utan att öppna ett videoredigeringsprogram. Återanvänd ditt bästa skrivna innehåll som scrollvänliga klipp för alla kanaler.

136 668 074Videos generated
111 253 103Avatars generated
18 815 732Videos translated
Trusted by millions worldwide to bring their stories to life.

Thought leadership och content marketing

Turn opinion pieces, industry analysis, and strategy articles into snackable videos. Share them on LinkedIn, X, and newsletters so audiences can engage with your ideas quickly, even when they do not have time to read the full post.

Produktutbildning och funktionsuppdateringar

Convert product launch blogs and feature deep dives into walkthrough videos. Show what changed, why it matters, and how to use it, all using the video creation content your team has already written for the blog.

Återanvändning av SEO-innehåll

Give your ranking articles a second life by turning them into videos that can be embedded back into the post. This keeps visitors on the page longer and lets you distribute the same insight across video platforms.

Förbättringar av e-post och nyhetsbrev

Pair your written updates with short summary videos generated from the same blog. Readers can skim or watch, and you get better engagement from subscribers who prefer high-quality visual content.

Sammanfattningar för lärande och utveckling

Transform internal knowledge base articles and training blogs into quick explainer videos. Employees can watch short modules instead of rereading long documents, which helps important topics stick.

Klipp och serier för sociala medier

Break one long article into a series of short clips, each focused on a single takeaway or example. Use templates and consistent presenters so your channel feels cohesive while still publishing frequently.

Varför välja HeyGen för AI-video från blogg

HeyGen gör det enkelt att omvandla längre skrivet innehåll till korta videor som passar hur människor tar till sig information idag. Börja med en bloggadress eller inklistrad text, låt sedan AI sammanfatta huvudidéerna, skapa ett manus och sätta ihop scener åt dig. Du får varumärkesanpassade videor från ditt befintliga innehållsbibliotek utan att behöva börja om från början.

Återanvänd befintliga bloggar till ett videobibliotek

Gör om artiklar, guider och thought leadership-inlägg som redan presterar bra till högkvalitativa videor som förlänger deras räckvidd. Ett blogginlägg kan bli flera klipp för sociala flöden, e-postkampanjer och landningssidor, så att du får ut mer värde av innehåll du redan har skapat.

Behåll din varumärkesröst och struktur intakt

HeyGen analyserar din blogg för att bevara ton, huvudbudskap och grundstruktur. Du kan finslipa manus, byta ut exempel och justera längden så att varje video fortfarande låter som du, fast i ett mer visuellt och koncist format med AI-röst.

Skapa videor utan filmteam eller komplexa verktyg

Hoppa över kameror, tidslinjer och manuella redigeringar. HeyGen tar hand om presentatörer, layouter och tempo, så att marknadsförare, skribenter och ämnesexperter kan skapa videor direkt från sitt innehåll utan produktionsflaskhalsar.

Blogg-URL, dokument eller text till video

Börja med en länk till ett liveblogginlägg, ett uppladdat dokument eller inklistrad text. HeyGen extraherar rubriker, nyckelstycken och viktiga exempel och gör om dem till en tydlig videoöversikt. Du bestämmer vad som ska behållas, kortas ner eller tas bort innan du skapar videon.


AI-manusgenerering och sammanfattning

Låt AI omvandla långa avsnitt till kortfattad berättarröst som följer videons tempo. Skapa ett utkast till manus från din artikel och justera sedan ton, längd och uppmaningar till handling. Kortare manus håller tittarna engagerade samtidigt som dina huvudbudskap bevaras.

Presentatörer, voiceovers och undertexter

Välj realistiska presentatörer eller format med enbart AI-röst för att leverera ditt budskap på många språk. Automatiska undertexter förbättrar tillgänglighet och tittartid, särskilt på plattformar där ljudet är avstängt, medan röstinställningar gör att leveransen ligger i linje med ditt varumärke.

Visuella layouter, media och bildförhållanden

Använd layouter som kombinerar text, presentatör och kompletterande media utan manuellt designarbete. Lägg till stockbilder, skärmdumpar eller diagram som stärker din berättelse och exportera sedan i vertikalt, kvadratiskt eller widescreen-format för alla kanaler för att skapa engagerande videor.

Används av över 100 000 team som värdesätter kvalitet, enkelhet och snabbhet

Se hur företag som ditt skalar sitt innehållsskapande och driver tillväxt med den mest innovativa bild-till-video-plattformen på marknaden.

Miro
"Det har gett våra skribenter möjlighet att vara lika kreativa i processen som jag är när det gäller visuella berättarformat."

Steve Sowrey, Learning Media Designer
Vision Creative Labs
"Det magiska ögonblicket för mig var när vi hade en video som jag hade gjort varje vecka. Plötsligt insåg vi att jag kunde skriva ett manus, skicka in det och aldrig mer behöva stå framför en kamera."

Roger Hirst, Medgrundare
Workday
"Det jag gillar med HeyGen är att jag inte längre behöver tacka nej till projekt. Det är som att vi har förstärkt vårt team. Vi kan göra mycket mer med de resurser vi har."

Justin Meisinger, Program Manager
Så fungerar det

Så använder du AI-videogeneratorn för bloggar

HeyGen ger dig ett guidat flöde från blogg till färdig video i några få, fokuserade steg. Du står för innehållet, systemet hjälper dig att paketera det för snabb visning.

Börja från din blogg eller artikel

Klistra in en blogg-URL, ladda upp en PDF eller klistra in artikeltexten. HeyGen analyserar innehållet, identifierar nyckelavsnitt och tar fram en strukturerad disposition som du kan finslipa till övertygande videor.

Skapa och finslipa ditt manus

Använd AI för att sammanfatta långa stycken till korta, lättsamma rader som är enkla att säga. Redigera manuset så att det passar din röst, justera längden och lyft fram det viktigaste för din publik.

Välj presentatörsstil och visuella element

Välj en presentatör eller röstprofil, välj layouter och lägg till visuellt material. Använd skärmdumpar, produktbilder eller stockklipp för att göra abstrakta idéer lättare att förstå.

Skapa, exportera och återanvänd

Skapa videon, gå igenom timing och exportera sedan i format som passar din blogg, dina sociala kanaler eller interna plattformar. Öppna projektet igen när som helst för att uppdatera manus eller visuellt innehåll när ditt material ändras.

Vanliga frågor (FAQ)

Vad är AI för blogg-till-video?

Blogg-till-video-AI är en teknik som omvandlar skrivet innehåll som blogginlägg, artiklar och guider till video. Den sammanfattar texten, skapar ett manus och sätter ihop scener med berättarröst, undertexter och visuellt innehåll så att människor kan titta i stället för att läsa.

Hur omvandlar HeyGen en blogg till en video?

HeyGen läser in din blogg­länk eller text, hittar huvudidéerna och föreslår ett manus och en scenstruktur. Du finslipar manuset, väljer presentatör och visuellt innehåll och skapar sedan en video som följer flödet i din ursprungliga artikel för en bredare publik.

Behöver jag videoproduktionskunskaper för att använda det här?

Nej. Arbetsflödet är gjort för marknadsförare, skribenter och utbildare som kan sitt innehåll – inte redigeringsverktyg – för att förenkla videoproduktion. Mallar, presentatörer och enkla kontroller sköter layouter och timing åt dig.

Kan jag behålla min varumärkesröst och stil?

Ja. Du kan redigera manus, välja röster och lägga till varumärkeselement som färger och logotyper. På så sätt hålls blogg­baserade videor i linje med ditt befintliga innehåll och dina riktlinjer för design vid videoskapande.

Kan jag skapa videor från äldre blogginlägg?

Ja. Klistra in webbadresser eller text från ditt innehållsarkiv och gör om blogginlägg till nya videor. Det här är ett enkelt sätt att återuppliva och återanvända artiklar som fortfarande är värdefulla genom videoinnehåll.

Vilka språk och regioner stöds?

HeyGen stöder många språk för berättarröst och undertexter, så att du kan återanvända samma blogginnehåll i olika regioner. Du kan skapa videor på flera språk från en enda artikel utan att återskapa det visuella varje gång med hjälp av videöversättaren.

Var kan jag använda videor som skapats från bloggar?

Du kan bädda in dem i det ursprungliga blogginlägget, publicera dem i sociala medier, använda dem i e-postkampanjer, dela dem på interna portaler eller lägga upp dem på landningssidor som videoinnehåll. Alla platser där en läsare kan ha nytta av en visuell sammanfattning passar bra.

Hur lång bör en blogg­baserad video vara?

Många blogg­baserade videor fungerar bäst när de är mellan en och tre minuter för övergripande sammanfattningar. För mer fördjupande innehåll kan du dela upp en längre artikel i flera kortare videor så att tittarna kan välja de avsnitt de bryr sig mest om.

Kan jag uppdatera en video när min blogg ändras?

Ja. Öppna projektet, uppdatera manuset eller de avsnitt som har ändrats i din artikel och skapa videon på nytt. På så sätt håller du ditt videoinnehåll och din blogg i synk utan att behöva bygga om allt från början.

Är mitt blogginnehåll säkert när jag laddar upp det?

Ja. Din text, ditt material och dina genererade videor behandlas med fokus på integritet och säkerhet. Du behåller kontrollen över ditt innehåll och hur de färdiga videorna distribueras.

