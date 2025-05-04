AI YouTube-videoskapare för kreatörer och varumärken

Förvandla idéer, manus eller briefar till färdiga YouTube-videor med HeyGens AI-YouTube-videomakare. Skapa fullängdsavsnitt, ansiktslösa förklarande videor och Shorts med AI-genererade visuella element, naturliga voiceovers, automatiska undertexter och direkta YouTube-klara exporter – utan kamera, team eller redigeringsstudio.

136 668 074Videos generated
111 253 103Avatars generated
18 815 732Videos translated
Trusted by millions worldwide to bring their stories to life.

Produktion av YouTube-kanal

Create regular episodes, explainers, and series faster. Use script templates to maintain pacing and style across every episode.

Utbildningskurser och handledningar

Convert lesson plans and transcripts into video lessons with slides, captions, and downloadable resources for learners.

Återanvändning av innehåll och Shorts-strategi för kreatörer

Turn long episodes into dozens of Shorts and teaser clips optimized for YouTube discovery and watch time growth.

Produktdemonstrationer och recensionskanaler

Produce clean, repeatable product demos from scripts and product pages with consistent visual templates and on-screen highlights.

Företagskanaler och intern kommunikation

Create polished thought leadership, announcements, and training videos that adhere to brand guidelines and can be localized.

Innehåll redo för intäktsgenerering

Generate sponsorship-ready intros, ad segments, and brand-first deliverables with precise timing and clean production values.

Varför HeyGen är den bästa AI-videoskaparen för YouTube

HeyGen kombinerar sin avancerade AI-videogenerator, manusförståelse och YouTube-först-arbetsflöden för att hjälpa kreatörer och varumärken att publicera snabbare och smartare. Skapa större volym, jämn kvalitet och lokalt anpassat innehåll utan de vanliga flaskhalsarna i produktionen.

Publicera snabbare och oftare

Från manus till export på några minuter, så att du snabbt kan skapa YouTube-innehåll. HeyGen automatiserar storyboard, visuellt innehåll, röst och timing så att du kan fokusera på att skapa innehåll i stället för att redigera.

Byggd för tillväxt på YouTube

Skapa längre avsnitt, tutorialsserier, Shorts, intros och återanvända klipp med exportfiler klara för metadata, förslag på miniatyrbilder och förinställda bildformat optimerade för räckvidd och retention.

Skala globalt med lokalisering

Med videotranslatorn kan du översätta manus, skapa lokala voiceovers och lägga in korrekta undertexter så att varje video känns naturlig på varje marknad.

Script-till-video-intelligens

Klistra in ett manus eller ladda upp en transkription så analyserar HeyGen, ett AI-verktyg, scener, rytm och betoning för att skapa ett strukturerat storyboard för videoproduktion. AI-videomakaren för YouTube matchar visuellt material och B-roll mot manuset, skapar tidsatta undertexter och genererar naturligt klingande voiceovers som bevarar budskapet.

Skapa videor i fullängd och kortformat

Skapa avsnitt på över 8 minuter eller 15–60 sekunders Shorts från samma manus. HeyGen erbjuder plattformsförinställningar och automatisk storleksändring så att du skapar ett huvudmaterial och exporterar alla format du behöver.

AI-styrd grafik och scenkomposition

Skapa filmiska scener, animerad grafik, produktdemonstrationer eller abstrakta visuella effekter utifrån prompts. Motorn sätter automatiskt kamerarörelser, variation i bildutsnitt och övergångar för ett professionellt resultat.

Bild till video och återanvändning av klipp

Importera klipp eller längre material och beskära, trimma och remixa det automatiskt till Shorts eller highlight-reels. Använd funktioner för bild till video för att animera stillbilder och produktbilder till mer engagerande miniatyrer och segment.

Används av över 100 000 team som värdesätter kvalitet, enkelhet och snabbhet

Se hur företag som ditt skalar sitt innehållsskapande och driver tillväxt med den mest innovativa bild-till-video-plattformen på marknaden.

Miro
"Det har gett våra skribenter möjlighet att vara lika kreativa i processen som jag är när det gäller visuella berättarformat."

Steve Sowrey, Learning Media Designer
Vision Creative Labs
"Det magiska ögonblicket för mig var när vi hade en video som jag hade gjort varje vecka. Plötsligt insåg vi att jag kunde skriva ett manus, skicka in det och aldrig mer behöva stå framför en kamera."

Roger Hirst, Medgrundare
Workday
"Det jag gillar med HeyGen är att jag inte längre behöver tacka nej till projekt. Det är som att vi har förstärkt vårt team. Vi kan göra mycket mer med de resurser vi har."

Justin Meisinger, Program Manager
Så fungerar det

Så använder du AI-verktyget för YouTube-videor

Förverkliga dina videoidéer med HeyGens avancerade AI YouTube Maker genom följande enkla steg.

Steg 1

Lägg in ditt innehåll

Klistra in ett manus, ladda upp en transkription eller beskriv ett koncept. Du kan också lägga till befintligt videomaterial eller en produkt-URL.

Steg 2

Välj ett YouTube-format

Välj långform, kort eller båda. Välj en visuell stil, avataralternativ och röstmodell. Använd varumärkespresets vid behov.

Steg 3

Förhandsgranska och justera scener

HeyGen skapar ett storyboard och ett utkast till video. Redigera undertexter, byt B-roll, justera tempo eller uppdatera röstton med enkla reglage.

Steg 4

Exportera och publicera

Exportera YouTube-optimerade filer, undertext-SRT:er, miniatyrbilder och metadata. Använd direktuppladdning eller API för schemalagd publicering och batcharbetsflöden.

Vanliga frågor (FAQ)

Vad är en AI-videoskapare för YouTube?

En AI-youtubevideomakare omvandlar manus, briefar eller befintligt videomaterial till kompletta YouTube-videor med hjälp av AI för visuellt innehåll, röst, undertexter och scenkomposition. HeyGen skapar både långformat- och kortformatsmaterial som är redo att laddas upp så att kreatörer kan fokusera på innehållsstrategin.

Kan jag skapa både långa videor och Shorts med samma manus?

Ja. HeyGen stöder generering i flera format. Skapa en längre huvudvideo och ta automatiskt fram Shorts, klipp och teaser-format med optimerade klippningar och undertexter för mobilvisning, så att du enklare kan skapa YouTube Shorts. Företag och kreatörer har redan skapat videor 136,655,440 med vår AI-plattform.

Skapar verktyget SEO-vänliga titlar och beskrivningar?

Ja. HeyGen föreslår titlar, beskrivningar, taggar och kapitelmarkörer som följer YouTubes bästa praxis, vilket hjälper innehållsskapare att bli upptäckta och indexerade mer effektivt.

Kan jag ladda upp mitt videomaterial och låta HeyGen redigera det till en YouTube-video?

Absolut. Importera befintligt videomaterial så kommer HeyGen automatiskt att klippa, lägga till undertexter, skapa B-roll och remixa innehållet till färdiga videor och Shorts.

Hur exakta är de automatiska undertexterna och översättningarna?

HeyGen skapar automatiska undertexter med hög precision och stöder översättning till många språk. Undertexter och översatta voiceovers kan redigeras för att säkerställa regional korrekthet och nyans.

Kan jag använda min egen röst eller skapa en återkommande värd?

Ja. Ladda upp ett röstprov för att klona din röst, eller skapa en anpassad avatarvärd som presenterar manus konsekvent i avsnitt och serier, så blir det enklare att skapa YouTube-videor.

Vilka exportformat och YouTube-verktyg ingår?

Exportera MP4-filer i standard- och vertikalt format, SRT-undertextfiler, miniatyrbilder och metadata-paket för att skapa högkvalitativa videor. API-integrationer stöder batchuppladdningar och schemalagd publicering.

Hur lång tid tar det att skapa en video?

De flesta utkast skapas på några minuter. Den slutliga renderingstiden beror på längd och komplexitet. Batchbearbetning och API-jobb kan skalas för att hantera produktion i hög volym för innehållsskapare. Lås upp avancerade AI-videofunktioner med planer från $49 per månad.

Vem äger videorna jag skapar?

Du behåller full äganderätt och alla rättigheter till alla videor och tillgångar du skapar med HeyGen. Se till att tredjepartsinnehåll du använder är korrekt licensierat.

Är HeyGen säkert för kanal- eller varumärkestillgångar?

Ja. HeyGen använder säkerhet på företagsnivå, rollbaserad åtkomst och privata arbetsytor för att skydda innehåll och produktionsarbetsflöden.

