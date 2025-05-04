Förvandla idéer, manus eller briefar till färdiga YouTube-videor med HeyGens AI-YouTube-videomakare. Skapa fullängdsavsnitt, ansiktslösa förklarande videor och Shorts med AI-genererade visuella element, naturliga voiceovers, automatiska undertexter och direkta YouTube-klara exporter – utan kamera, team eller redigeringsstudio.
Create regular episodes, explainers, and series faster. Use script templates to maintain pacing and style across every episode.
Convert lesson plans and transcripts into video lessons with slides, captions, and downloadable resources for learners.
Turn long episodes into dozens of Shorts and teaser clips optimized for YouTube discovery and watch time growth.
Produce clean, repeatable product demos from scripts and product pages with consistent visual templates and on-screen highlights.
Create polished thought leadership, announcements, and training videos that adhere to brand guidelines and can be localized.
Generate sponsorship-ready intros, ad segments, and brand-first deliverables with precise timing and clean production values.
Varför HeyGen är den bästa AI-videoskaparen för YouTube
HeyGen kombinerar sin avancerade AI-videogenerator, manusförståelse och YouTube-först-arbetsflöden för att hjälpa kreatörer och varumärken att publicera snabbare och smartare. Skapa större volym, jämn kvalitet och lokalt anpassat innehåll utan de vanliga flaskhalsarna i produktionen.
Från manus till export på några minuter, så att du snabbt kan skapa YouTube-innehåll. HeyGen automatiserar storyboard, visuellt innehåll, röst och timing så att du kan fokusera på att skapa innehåll i stället för att redigera.
Skapa längre avsnitt, tutorialsserier, Shorts, intros och återanvända klipp med exportfiler klara för metadata, förslag på miniatyrbilder och förinställda bildformat optimerade för räckvidd och retention.
Med videotranslatorn kan du översätta manus, skapa lokala voiceovers och lägga in korrekta undertexter så att varje video känns naturlig på varje marknad.
Script-till-video-intelligens
Klistra in ett manus eller ladda upp en transkription så analyserar HeyGen, ett AI-verktyg, scener, rytm och betoning för att skapa ett strukturerat storyboard för videoproduktion. AI-videomakaren för YouTube matchar visuellt material och B-roll mot manuset, skapar tidsatta undertexter och genererar naturligt klingande voiceovers som bevarar budskapet.
Skapa videor i fullängd och kortformat
Skapa avsnitt på över 8 minuter eller 15–60 sekunders Shorts från samma manus. HeyGen erbjuder plattformsförinställningar och automatisk storleksändring så att du skapar ett huvudmaterial och exporterar alla format du behöver.
AI-styrd grafik och scenkomposition
Skapa filmiska scener, animerad grafik, produktdemonstrationer eller abstrakta visuella effekter utifrån prompts. Motorn sätter automatiskt kamerarörelser, variation i bildutsnitt och övergångar för ett professionellt resultat.
Bild till video och återanvändning av klipp
Importera klipp eller längre material och beskära, trimma och remixa det automatiskt till Shorts eller highlight-reels. Använd funktioner för bild till video för att animera stillbilder och produktbilder till mer engagerande miniatyrer och segment.
Så använder du AI-verktyget för YouTube-videor
Förverkliga dina videoidéer med HeyGens avancerade AI YouTube Maker genom följande enkla steg.
Klistra in ett manus, ladda upp en transkription eller beskriv ett koncept. Du kan också lägga till befintligt videomaterial eller en produkt-URL.
Välj långform, kort eller båda. Välj en visuell stil, avataralternativ och röstmodell. Använd varumärkespresets vid behov.
HeyGen skapar ett storyboard och ett utkast till video. Redigera undertexter, byt B-roll, justera tempo eller uppdatera röstton med enkla reglage.
Exportera YouTube-optimerade filer, undertext-SRT:er, miniatyrbilder och metadata. Använd direktuppladdning eller API för schemalagd publicering och batcharbetsflöden.
En AI-youtubevideomakare omvandlar manus, briefar eller befintligt videomaterial till kompletta YouTube-videor med hjälp av AI för visuellt innehåll, röst, undertexter och scenkomposition. HeyGen skapar både långformat- och kortformatsmaterial som är redo att laddas upp så att kreatörer kan fokusera på innehållsstrategin.
Ja. HeyGen stöder generering i flera format. Skapa en längre huvudvideo och ta automatiskt fram Shorts, klipp och teaser-format med optimerade klippningar och undertexter för mobilvisning, så att du enklare kan skapa YouTube Shorts. Företag och kreatörer har redan skapat videor 136,655,440 med vår AI-plattform.
Ja. HeyGen föreslår titlar, beskrivningar, taggar och kapitelmarkörer som följer YouTubes bästa praxis, vilket hjälper innehållsskapare att bli upptäckta och indexerade mer effektivt.
Absolut. Importera befintligt videomaterial så kommer HeyGen automatiskt att klippa, lägga till undertexter, skapa B-roll och remixa innehållet till färdiga videor och Shorts.
HeyGen skapar automatiska undertexter med hög precision och stöder översättning till många språk. Undertexter och översatta voiceovers kan redigeras för att säkerställa regional korrekthet och nyans.
Ja. Ladda upp ett röstprov för att klona din röst, eller skapa en anpassad avatarvärd som presenterar manus konsekvent i avsnitt och serier, så blir det enklare att skapa YouTube-videor.
Exportera MP4-filer i standard- och vertikalt format, SRT-undertextfiler, miniatyrbilder och metadata-paket för att skapa högkvalitativa videor. API-integrationer stöder batchuppladdningar och schemalagd publicering.
De flesta utkast skapas på några minuter. Den slutliga renderingstiden beror på längd och komplexitet. Batchbearbetning och API-jobb kan skalas för att hantera produktion i hög volym för innehållsskapare. Lås upp avancerade AI-videofunktioner med planer från $49 per månad.
Du behåller full äganderätt och alla rättigheter till alla videor och tillgångar du skapar med HeyGen. Se till att tredjepartsinnehåll du använder är korrekt licensierat.
Ja. HeyGen använder säkerhet på företagsnivå, rollbaserad åtkomst och privata arbetsytor för att skydda innehåll och produktionsarbetsflöden.
