Säg hej till Avatar V, den mest naturtrogna avatar som någonsin skapats. Skapa din gratis

AI Yourself-verktyg för realistiska AI-avatarer

AI yourself låter dig skapa en realistisk digital version av dig själv med hjälp av AI. Med HeyGen kan du skapa AI yourself-innehåll som ser ut, pratar och presenterar som du, utan ständig filmning, fotograferingar eller produktionsarbete.

136 668 074Videos generated
111 253 103Avatars generated
18 815 732Videos translated
company logo 1
company logo 2
company logo 3
company logo 4
company logo 5
company logo 6
company logo 7
company logo 8
company logo 9
company logo 10
company logo 11
company logo 12
company logo 13
company logo 14
company logo 15
company logo 16
company logo 17
company logo 18
company logo 19
company logo 20
company logo 21
company logo 22
company logo 23
company logo 24
company logo 25
company logo 26
company logo 27
company logo 28
company logo 29
company logo 30
company logo 31
company logo 32
company logo 33
company logo 34
company logo 35
company logo 36
Trusted by millions worldwide to bring their stories to life.

Prova vår kostnadsfria bild‑till‑video‑generator

Kom igång gratis
Välj en avatar
Läppsynk läggs till efter att videon har skapats
Skriv ditt manus
Skriv på vilket språk som helst
us flagcn flagge flagsp flag+
0/200 characters
Svart bakgrund

Personligt varumärke och kreatörer

Creators use AI yourself to maintain a strong presence across social platforms without filming every day. This keeps content consistent while reducing production effort.

Svart bakgrund

Marknadsföring och thought leadership

Professionals deliver insights, announcements, and explanations using their AI self while staying visually consistent. Messaging remains polished across all channels.

Utbildning och coaching

Utbildning och coaching

Instructors use AI yourself to teach lessons, share feedback, and deliver training content at scale. This enables repeatable, high quality educational videos.

Svart platshållarbakgrund som visar en saknad eller laddande HeyGen AI-videoförhandsvisning

Intern företagskommunikation

Executives and leaders share updates and internal messages using an AI version of themselves without scheduling recordings. Communication stays timely and professional.

Svart bakgrund

Flerspråkig räckvidd

AI yourself enables global communication by translating scripts while preserving the same on screen identity. Audiences receive localized content without re-recording with the video translator.

Tom svart bakgrund

Återanvändning av innehåll

Turn written content into videos featuring your AI self to expand reach across formats. This maximizes existing content without additional production work.

Varför HeyGen är det bästa AI-verktyget för att skapa dig själv

AI yourself är byggt för personer som vill skala upp sin närvaro utan att tappa autenticitet genom skräddarsytt innehåll. HeyGen fokuserar på realism, konsekvent identitet och enkel skapandeprocess.

Kom igång gratis
Behåll en konsekvent identitet

AI yourself bevarar dina ansiktsdrag, din stil och din närvaro i alla dina material. Det gör att publiken alltid känner igen dig, även när innehåll skapas i stor skala med AI-videogeneratorn.

Skapa snabbare utan att tumma på kvaliteten

I stället för att boka inspelningar eller göra omtagningar skapar du AI-baserat innehåll från befintligt bildmaterial och manus, vilket minskar produktionstiden avsevärt.

Var närvarande överallt samtidigt

Med AI yourself kan du synas på olika plattformar, språk och format utan att fysiskt behöva vara där varje gång.

Identitetskonsekvent AI-generering

AI yourself skapar en stabil digital version av dig som ser likadan ut varje gång. Ansiktsstruktur, proportioner och visuell identitet är konsekventa, vilket undviker slumpmässiga eller förvrängda resultat. Det gör att AI-versionen tydligt går att känna igen som du.

Kom igång gratis →
image to video

Skapa en AI-version av dig själv från foto

Ladda upp ett litet antal foton för att skapa din AI-version av dig själv. Systemet lär sig hur du ser ut och skapar realistiska bilder utan att ändra din grundläggande identitet. På så sätt slipper du upprepade fotosessioner eller att hela tiden ladda upp nya bilder.

Kom igång gratis →
A smartphone displaying a dark TikTok app interface against a vibrant background of radiating pink and blue neon lights.

Röst- och uttrycksanpassning

AI-yourself-innehåll synkar ansiktsrörelser och uttryck med talet. Subtila rörelser och tajming gör att AI-versionen känns naturlig i stället för robotlik eller överdriven. Det ökar tittarens förtroende och engagemang.

Kom igång gratis →
Voice cloning

Flerspråkig AI för egen leverans

Ditt AI-jag kan tala flera språk och ändå se likadant ut. Det gör att du kan kommunicera globalt utan att återskapa visuellt innehåll eller presentera dig på nytt på varje marknad.

Kom igång gratis →
motion graphics photos to video

Används av över 100 000 team som värdesätter kvalitet, enkelhet och snabbhet

Se hur företag som ditt skalar sitt innehållsskapande och driver tillväxt med den mest innovativa bild-till-video-plattformen på marknaden.

Miro
"Det har gett våra skribenter möjlighet att vara lika kreativa i processen som jag är när det gäller visuellt berättande."

Steve Sowrey, Learning Media Designer
Vision Creative Labs
"Det magiska ögonblicket för mig var när vi hade en video som jag hade gjort varje vecka. Plötsligt insåg vi att jag kunde skriva ett manus, skicka in det och aldrig mer behöva stå framför en kamera."

Roger Hirst, Medgrundare
Workday
"Det jag gillar med HeyGen är att jag inte längre behöver tacka nej till projekt. Det är som att vi har förstärkt vårt team. Vi kan göra mycket mer med de resurser vi har."

Justin Meisinger, Program Manager
reviews logo4.8
1,300+ reviews
reviews trophy
Så funkar det

Så här använder du verktyget AI Yourself

Förvandla dina foton till en AI-version av dig själv i fyra enkla steg.

Kom igång gratis
Steg 1

Ladda upp dina foton

Ladda upp tydliga foton för att skapa din AI-version. Systemet lär sig hur du ser ut och känner igen din identitet.

Steg 2

Lägg till text eller manus

Skriv vad du vill att ditt AI-jag ska säga. Ingen inspelning behövs.

Steg 3

Skapa AI-genererat innehåll själv

HeyGen skapar realistiska bilder eller videor som ser ut och känns som du.

Steg 4

Exportera och dela

Använd ditt AI-genererade innehåll på egna webbsidor, i sociala medier och i interna kanaler.

An Apple iMac displays a data dashboard with charts and metrics, a keyboard, smartphone, and mug on a wooden desk.

Vanliga frågor (FAQ)

Vad betyder ”AI yourself”?

”AI yourself” innebär att skapa en digital version av dig själv med hjälp av AI. Det gör att du kan skapa bilder eller videor som ser ut som du, utan manuell produktion.

Hur träffsäker är AI Yourself?

AI yourself är utformat för att bevara din identitet konsekvent. Ansiktsdrag och proportioner förblir stabila så att AI-versionen tydligt går att känna igen som du.

Hur många foton behövs för att skapa en AI-avatar av dig själv?

Ett litet antal tydliga foton räcker oftast. Dessa bilder hjälper systemet att lära sig hur du ser ut och skapa träffsäkra resultat.

Kan AI användas av dig själv för videor och visuellt innehåll?

Ja, AI yourself kan användas för att skapa både bilder och videor. Det gör den flexibel för olika innehållsformat och plattformar. Företag och kreatörer har redanskapat videor 136,655,440 videor med vår AI-plattform.

Kan min AI-version av mig själv prata olika språk?

Ditt AI-jag kan leverera innehåll på flera språk genom att ändra manus. Den visuella identiteten förblir densamma oavsett språk.

Behöver jag teknisk kompetens eller redigeringskunskaper?

Nej. AI-yourself-innehåll skapas genom ett enkelt arbetsflöde med foton och text, utan avancerade verktyg eller redigeringskunskaper.

Kan jag återanvända min AI-version av mig själv flera gånger?

Ja, när din AI-version väl är skapad kan du återanvända den i obegränsat antal projekt. Det gör det enkelt att skapa innehåll i stor skala med enhetlig kvalitet.

Vem ska använda AI själv?

AI yourself är perfekt för kreatörer, utbildare, yrkespersoner och ledare som vill skala upp sin närvaro utan att ständigt behöva filma.

Explore more AI powered tools

Bring any photo to life with hyper‑realistic voice and movement using Avatar IV.

AI Video GeneratorVideo TranslatorText to Video AIAudio to Video AIAI Lip Sync Faceswap AIAI Voice GeneratorAI UGC AdsUrl to VideoScript to VideoAI Reel GeneratorAI Avatar GeneratorImage to Video AIVoice CloningYoutube Video TranslatorVideo AvatarAI Youtube Video MakerAI Tiktok Video GeneratorAI Caption GeneratorAdd Text to VideoAI Subtitle GeneratorVideo Script GeneratorText to Speech AvatarAdd Photo to VideoAI Video Compressor

Börja skapa med HeyGen

Förvandla dina idéer till professionella videor med AI.

Kom igång gratis →
CTA background