Videopresentationsskapare för snabba bildspel

Gör om statiska presentationer och långa dokument till tydliga, presentatörsledda videopresentationer på några minuter. Med HeyGen kan du skapa förklarande videor, utbildningar och uppdateringar som känns mänskliga och engagerande – utan att spela in dig själv eller boka studiotid.

136 668 074Videos generated
111 253 103Avatars generated
18 815 732Videos translated
Välj en avatar
Skriv ditt manus
Skriv på vilket språk som helst
Introduktion av nya medarbetare och HR-utbildning

Welcome new hires with consistent, friendly video walkthroughs of policies, tools, and culture. Update one script and roll out new versions instantly as things change.

Produktdemonstrationer och funktionsöversikter

Turn product decks into video presentations that show how features work and why they matter. Use presenter segments, screen visuals, and overlays to make value crystal clear.

Säljpitchar och offerter

Send tailored video presentations that walk prospects through pitches and pricing. Reps can reuse core content while quickly customizing specific sections with the help of an AI generator.

Kundutbildning och handledningar

Teach customers how to get more value from your product with step by step video tutorials. Clear narration and visuals, enhanced by animation, help reduce support tickets and confusion.

Ledningsuppdateringar och stormöten

Share company news, strategy updates, and goals with clear and repeatable video formats using our AI presentation maker. People can watch on their own time while still hearing directly from leadership.

Akademiska presentationer och onlinekurs-presentationer

Convert lesson slides into structured video lectures with clear narration. Learners benefit from visual explanations and consistent teaching quality at scale.

Varför HeyGen är den bästa AI-videopresentationsskaparen

HeyGen gör det enkelt att omvandla ditt budskap till en genomarbetad videopresentation som folk faktiskt ser klart. Börja från ett manus, en disposition, en URL eller en befintlig presentation och låt AI skapa presentatörsdelar, visuellt innehåll och voiceover. Du kan fokusera på berättelsen medan HeyGen sköter produktionen i bakgrunden.

Förvandla torra presentationer till berättelsedrivna videor

I stället för att dela tunga presentationsbilder kan du göra om nyckelbudskap till scener som kombinerar presentatörssegment, visuella element och undertexter. Publiken får sammanhang, tydlighet och en mänsklig känsla som vanliga slides inte kan ge.

Håll varje presentation i linje med varumärket

Använd dina logotyper, typsnitt och färger i alla presentationer som skapas med vår AI-presentationsskapare så att allt känns enhetligt. Återanvänd layouter och stilar för framtida videor, vilket hjälper team att arbeta snabbare utan att tumma på kvaliteten.

Skala upp presentationer i team och på olika marknader

Skapa flera versioner av samma presentation för olika målgrupper, roller eller språk. HeyGen låter dig uppdatera manus snabbt så att informationen är aktuell och relevant överallt.

Skapa video från manus och presentation

Börja med ett skrivet manus, en punktlista eller importerade slides och skapa en komplett videopresentation. HeyGen delar upp innehållet i scener med presentatörssegment och text på skärmen så att du aldrig behöver börja från ett tomt blad.

AI-presentatörer och flerspråkig voiceover

Välj realistiska AI-presentatörer och röster som levererar ditt budskap på många språk. Det hjälper dig att nå en global publik utan extra inspelningsutrustning eller upprepade liveinspelningar.

Visuella layouter, media och bildtexter

Kombinera innehåll från slides, skärminspelningar och kompletterande visuellt material i flexibla layouter för att skapa presentationer som engagerar din publik. Lägg till automatiska undertexter för tillgänglighet och bättre förståelse i miljöer där ljudet är avstängt.

Enkel redigering och export

Uppdatera text, scener och timing i en enkel editor och exportera sedan videofiler i hög kvalitet. Använd dem i LMS-plattformar, säljverktyg, intranät och öppna kanaler utan extra steg.

Se hur företag som ditt skalar sitt innehållsskapande och driver tillväxt med den mest innovativa bild-till-video-plattformen på marknaden.

Miro
"Det har gett våra skribenter möjlighet att vara lika kreativa i processen som jag är när det gäller visuellt berättande."

Steve Sowrey, Designer inom lärandemedia
Vision Creative Labs
"Det magiska ögonblicket för mig var när vi hade en video som jag hade gjort varje vecka. Plötsligt insåg vi att jag kunde skriva ett manus, skicka in det och aldrig mer behöva stå framför en kamera."

Roger Hirst, Medgrundare
Workday
"Det jag gillar med HeyGen är att jag inte längre behöver tacka nej till projekt. Det är som att vi har förstärkt vårt team. Vi kan göra mycket mer med de resurser vi har."

Justin Meisinger, Program Manager
Så fungerar det

Så använder du AI-videopresentationsverktyget

HeyGen ger dig ett enkelt arbetsflöde som gör att vem som helst kan skapa AI-videopresentationer, även utan tidigare redigeringsvana. Du står för innehållet, plattformen gör det till en engagerande video.

Steg 1

Börja från ett manus, bilder eller en URL

Klistra in ditt manus, ladda upp en presentation skapad med vår AI-videogenerator eller dela en viktig URL. HeyGen analyserar innehållet och tar fram en första struktur för din videopresentation med hjälp av AI-teknik.

Steg 2

Välj din presentatör och stil

Välj en AI-presentatör, röst och visuell stil som passar ditt varumärke och din målgrupp. Bestäm hur stor del av skärmen som ska ägnas åt presentatören, bilderna och kompletterande visuella element.

Steg 3

Finjustera scener och kompletterande visuellt material

Gå igenom varje scen och justera text, tempo och layout. Lägg till bilder, diagram eller skärminspelningar så att budskapet är tydligt och lätt att komma ihåg från början till slut.

Steg 4

Skapa och dela

Skapa den färdiga videon och exportera den till din önskade kanal. Dela via e-post, LMS, interna portaler eller mötesinbjudningar så att alla kan titta när det passar dem.

Vanliga frågor (FAQ)

Vad är en AI-videopresentationsskapare?

En AI-baserad videopresentationsskapare omvandlar manus, presentationer eller idéer till videopresentationer automatiskt. Den kombinerar AI-presentatörer, röstpålägg och visuella element så att du inte behöver kameror, studios eller avancerade redigeringsverktyg.

Behöver jag design- eller videokunskaper för att använda HeyGen?

Nej. HeyGen är byggt för företagsanvändare, utbildare och marknadsförare. Mallar och guidade arbetsflöden hjälper dig att skapa professionella presentationer utan tidigare erfarenhet av videoproduktion. För enskilda kreatörer börjarCreator-planenpå $29.

Kan jag använda mina befintliga slides i HeyGen?

Ja, du kan också skapa videoinnehåll. Du kan importera presentationer eller återskapa viktiga punkter direkt i HeyGen. Sedan lägger du till en presentatör, berättarröst och kompletterande visuellt material för att göra om presentationen till en sammanhållen videopresentation. För mer avancerade skapandebehov Pro-planen börjar på $49

Stöder HeyGen flera språk för presentationer?

Ja. Du kan skapa voiceovers och presentatörssegment på många språk och med olika accenter med en gratis AI-presentationsskapare. Det gör det enkelt att återanvända samma presentationsstruktur för olika regioner och målgrupper.

Hur lång tid tar det att skapa en videopresentation?

De flesta presentationer i standardlängd kan skapas på några minuter när ditt innehåll är klart. Du kan göra ändringar och snabbt skapa om sektioner när informationen ändras eller feedback kommer in.

Kan jag hålla presentationer konsekventa med mitt varumärke?

Ja. Du kan använda dina logotyper, typsnitt och färgpaletter i alla videor. Varumärkeskonsekvensen bevaras samtidigt som du fortfarande kan anpassa efter team eller projekt.

Var kan jag använda de exporterade presentationsvideorna?

Du kan använda exporterade videor som skapats med vår AI-videogenerator i utbildningsplattformar, säljverktyg, interna kommunikationshubbar, webbsidor och sociala kanaler. Filerna är kompatibla med vanliga system för hosting och uppspelning.

Kan flera personer samarbeta i samma presentation?

Ja. Team kan dela åtkomst till projekt, föreslå ändringar och hantera olika versioner. Det hjälper ämnesexperter, utbildare och kommunikationsteam att arbeta smidigt tillsammans.

Är AI-videopresentationer lämpliga för konfidentiellt innehåll?

Ja, så länge du följer din organisations riktlinjer och datapraxis när du använder AI-generatorn. HeyGen är utformat för att stödja säkra arbetsflöden så att interna uppdateringar och utbildning förblir skyddade.

Kan jag uppdatera en presentation utan att börja om från början?

Ja. Du kan öppna ett befintligt projekt, redigera manus eller bilder och skapa om de berörda scenerna. Det sparar tid och håller återkommande utbildningar och presentationer uppdaterade med personligt anpassat innehåll.

