Gör om statiska presentationer och långa dokument till tydliga, presentatörsledda videopresentationer på några minuter. Med HeyGen kan du skapa förklarande videor, utbildningar och uppdateringar som känns mänskliga och engagerande – utan att spela in dig själv eller boka studiotid.
Welcome new hires with consistent, friendly video walkthroughs of policies, tools, and culture. Update one script and roll out new versions instantly as things change.
Turn product decks into video presentations that show how features work and why they matter. Use presenter segments, screen visuals, and overlays to make value crystal clear.
Send tailored video presentations that walk prospects through pitches and pricing. Reps can reuse core content while quickly customizing specific sections with the help of an AI generator.
Teach customers how to get more value from your product with step by step video tutorials. Clear narration and visuals, enhanced by animation, help reduce support tickets and confusion.
Share company news, strategy updates, and goals with clear and repeatable video formats using our AI presentation maker. People can watch on their own time while still hearing directly from leadership.
Convert lesson slides into structured video lectures with clear narration. Learners benefit from visual explanations and consistent teaching quality at scale.
Varför HeyGen är den bästa AI-videopresentationsskaparen
HeyGen gör det enkelt att omvandla ditt budskap till en genomarbetad videopresentation som folk faktiskt ser klart. Börja från ett manus, en disposition, en URL eller en befintlig presentation och låt AI skapa presentatörsdelar, visuellt innehåll och voiceover. Du kan fokusera på berättelsen medan HeyGen sköter produktionen i bakgrunden.
I stället för att dela tunga presentationsbilder kan du göra om nyckelbudskap till scener som kombinerar presentatörssegment, visuella element och undertexter. Publiken får sammanhang, tydlighet och en mänsklig känsla som vanliga slides inte kan ge.
Använd dina logotyper, typsnitt och färger i alla presentationer som skapas med vår AI-presentationsskapare så att allt känns enhetligt. Återanvänd layouter och stilar för framtida videor, vilket hjälper team att arbeta snabbare utan att tumma på kvaliteten.
Skapa flera versioner av samma presentation för olika målgrupper, roller eller språk. HeyGen låter dig uppdatera manus snabbt så att informationen är aktuell och relevant överallt.
Skapa video från manus och presentation
Börja med ett skrivet manus, en punktlista eller importerade slides och skapa en komplett videopresentation. HeyGen delar upp innehållet i scener med presentatörssegment och text på skärmen så att du aldrig behöver börja från ett tomt blad.
AI-presentatörer och flerspråkig voiceover
Välj realistiska AI-presentatörer och röster som levererar ditt budskap på många språk. Det hjälper dig att nå en global publik utan extra inspelningsutrustning eller upprepade liveinspelningar.
Visuella layouter, media och bildtexter
Kombinera innehåll från slides, skärminspelningar och kompletterande visuellt material i flexibla layouter för att skapa presentationer som engagerar din publik. Lägg till automatiska undertexter för tillgänglighet och bättre förståelse i miljöer där ljudet är avstängt.
Enkel redigering och export
Uppdatera text, scener och timing i en enkel editor och exportera sedan videofiler i hög kvalitet. Använd dem i LMS-plattformar, säljverktyg, intranät och öppna kanaler utan extra steg.
Så använder du AI-videopresentationsverktyget
HeyGen ger dig ett enkelt arbetsflöde som gör att vem som helst kan skapa AI-videopresentationer, även utan tidigare redigeringsvana. Du står för innehållet, plattformen gör det till en engagerande video.
Klistra in ditt manus, ladda upp en presentation skapad med vår AI-videogenerator eller dela en viktig URL. HeyGen analyserar innehållet och tar fram en första struktur för din videopresentation med hjälp av AI-teknik.
Välj en AI-presentatör, röst och visuell stil som passar ditt varumärke och din målgrupp. Bestäm hur stor del av skärmen som ska ägnas åt presentatören, bilderna och kompletterande visuella element.
Gå igenom varje scen och justera text, tempo och layout. Lägg till bilder, diagram eller skärminspelningar så att budskapet är tydligt och lätt att komma ihåg från början till slut.
Skapa den färdiga videon och exportera den till din önskade kanal. Dela via e-post, LMS, interna portaler eller mötesinbjudningar så att alla kan titta när det passar dem.
En AI-baserad videopresentationsskapare omvandlar manus, presentationer eller idéer till videopresentationer automatiskt. Den kombinerar AI-presentatörer, röstpålägg och visuella element så att du inte behöver kameror, studios eller avancerade redigeringsverktyg.
Nej. HeyGen är byggt för företagsanvändare, utbildare och marknadsförare. Mallar och guidade arbetsflöden hjälper dig att skapa professionella presentationer utan tidigare erfarenhet av videoproduktion. För enskilda kreatörer börjarCreator-planenpå $29.
Ja, du kan också skapa videoinnehåll. Du kan importera presentationer eller återskapa viktiga punkter direkt i HeyGen. Sedan lägger du till en presentatör, berättarröst och kompletterande visuellt material för att göra om presentationen till en sammanhållen videopresentation. För mer avancerade skapandebehov Pro-planen börjar på $49
Ja. Du kan skapa voiceovers och presentatörssegment på många språk och med olika accenter med en gratis AI-presentationsskapare. Det gör det enkelt att återanvända samma presentationsstruktur för olika regioner och målgrupper.
De flesta presentationer i standardlängd kan skapas på några minuter när ditt innehåll är klart. Du kan göra ändringar och snabbt skapa om sektioner när informationen ändras eller feedback kommer in.
Ja. Du kan använda dina logotyper, typsnitt och färgpaletter i alla videor. Varumärkeskonsekvensen bevaras samtidigt som du fortfarande kan anpassa efter team eller projekt.
Du kan använda exporterade videor som skapats med vår AI-videogenerator i utbildningsplattformar, säljverktyg, interna kommunikationshubbar, webbsidor och sociala kanaler. Filerna är kompatibla med vanliga system för hosting och uppspelning.
Ja. Team kan dela åtkomst till projekt, föreslå ändringar och hantera olika versioner. Det hjälper ämnesexperter, utbildare och kommunikationsteam att arbeta smidigt tillsammans.
Ja, så länge du följer din organisations riktlinjer och datapraxis när du använder AI-generatorn. HeyGen är utformat för att stödja säkra arbetsflöden så att interna uppdateringar och utbildning förblir skyddade.
Ja. Du kan öppna ett befintligt projekt, redigera manus eller bilder och skapa om de berörda scenerna. Det sparar tid och håller återkommande utbildningar och presentationer uppdaterade med personligt anpassat innehåll.
