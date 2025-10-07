Säg hej till Avatar V, den mest naturtrogna avatar som någonsin skapats. Skapa din gratis

AI-videogenerator för annonser – skapa annonser direkt

Börja med en produkt-URL, ett kort manus eller en enkel brief och skapa färdiga videoannonser utan kameror eller manuell redigering. HeyGen skapar automatiskt tempo, röstpålägg, undertexter och plattformsanpassade exporter så att team kan lansera fler annonsvarianter och se vad som skalar.

136 668 074Videos generated
111 253 103Avatars generated
18 815 732Videos translated
company logo 1
company logo 2
company logo 3
company logo 4
company logo 5
company logo 6
company logo 7
company logo 8
company logo 9
company logo 10
company logo 11
company logo 12
company logo 13
company logo 14
company logo 15
company logo 16
company logo 17
company logo 18
company logo 19
company logo 20
company logo 21
company logo 22
company logo 23
company logo 24
company logo 25
company logo 26
company logo 27
company logo 28
company logo 29
company logo 30
company logo 31
company logo 32
company logo 33
company logo 34
company logo 35
company logo 36
Trusted by millions worldwide to bring their stories to life.

Prova vår AI-videoreklamgenerator

AI Video Ads Generator hjälper dig att skapa effektiva videoannonser utan inspelning eller manuellt redigeringsarbete. Börja med ett manus eller en idé, så omvandlar HeyGen det automatiskt till plattformsanpassade annonser optimerade för sociala medier, performance och digitala kampanjer. Skapa, uppdatera och skala annonsmaterial snabbare – utan mallar, tidslinjer eller produktionsförseningar.


Kom igång gratis
Välj en avatar
Läppsynk läggs till efter att videon har skapats
Skriv ditt manus
Skriv på valfritt språk
us flagcn flagge flagsp flag+
0/200 characters
Snabba annonser för produktlansering

Snabba annonser för produktlansering

When launches demand speed, traditional shoots create delays, but our AI ad solutions can streamline the process. HeyGen converts product pages or briefs into short, benefit-led launch videos so you can start paid campaigns in hours instead of weeks.

Katalog- och marknadsplatskampanjer

Katalog- och marknadsplatskampanjer

Large SKU catalogs need consistent creativity for every product. HeyGen automates b-roll, closeups, and feature callouts for each item so eCommerce teams can create scalable catalog promos with uniform quality.

Sociala, korta annonser för sociala medier

Sociala, korta annonser för sociala medier

Short form content requires immediate hooks and tight pacing. HeyGen builds vertical edits with punchy opening frames, readable captions, and platform-ready timing to improve click through and watch time on Reels and Shorts.

Retargeting och dynamiska annonser

Retargeting och dynamiska annonser

Retargeting needs tailored messages for different audience segments. HeyGen produces personalized variants highlighting discounts, benefits, or testimonials to increase conversions from warm traffic.

Byråns kampanjleverans

Byråns kampanjleverans

Agencies need volume and consistency across clients, especially when generating video ads in minutes. HeyGen enforces brand kits, produces organized exports, and speeds up iteration so agencies deliver more creatives without inflating costs.

Internationella lanseringar på nya marknader

Internationella lanseringar på nya marknader

Expanding globally requires localized creatives. HeyGen’s video translator regenerates voiceovers, captions, and pacing for each language so teams can test and launch localized campaigns quickly.

Varför HeyGen är det bästa AI-verktyget för att skapa video från manus

HeyGen förvandlar vilket manus som helst till en högkvalitativ, naturtrogen video på några minuter. Börja från en grov idé, ett färdigt manus eller bara några punktlistor. HeyGen skapar realistiska pratande scener med kraftfulla kontroller, så att du kan gå från ord till färdig video utan ett traditionellt produktionsarbetsflöde.

Kom igång gratis
Blixtsnabb generering

Förvandla manus till färdiga videor på några minuter. Det går mycket snabbare och är billigare än inspelning, omtagningar eller krångliga redigeringstidslinjer.

Ingen inlärningskurva

Skapa videor i proffsklass med ett arbetsflöde som är enkelt och intuitivt. Ingen erfarenhet av videoredigering. Ingen teknisk setup. Skriv bara, skapa, finslipa

Allt-i-ett kreativ editor

Från första utkast till slutlig export effektiviserar HeyGens textbaserade editor hela processen. Uppdatera repliker, justera tempo, ändra scener och iterera snabbt – som att redigera ett dokument, inte en tidslinje.

Länka till videoarbetsflöden från produktsidor

Klistra in en produkt- eller landningssida-URL så hämtar HeyGen bilder, specifikationer och budskap för att skapa ett storyboard. Arbetsflödet från länk till video mappar sidans innehåll till flersceniga annonser eller korta reklamklipp som är optimerade för sociala medier, med minimalt manuellt arbete.

Kom igång gratis →
Multiple smartphone screens display a live video of a woman, with language flags for French, Spanish, Chinese, and German.

Manus till video med alternativ för mänsklig röst

Skriv ett kort manus eller låt HeyGen ta fram hooks och CTA:er. Motorn skapar naturligt klingande voiceovers i flera tonlägen och språk och lägger på exakt läppsynk när du använder talking head- eller avatarresurser så att berättarrösten alltid är i synk.

Kom igång gratis →
A digital document editing interface displaying text, "Q3 Result Overview," and a photo of a smiling man.

Kreativ automatisering och stilförinställningar

Välj visuella teman, tempo och bildformat så lägger HeyGen automatiskt till snygga rörelser, textningsstil och övergångar. Förinställningar i plattformen ser till att varje export är optimerad för annonsplacering och tittarens uppmärksamhet utan extra arbete med att ändra storlek.

Kom igång gratis →
A wave of colorful play button-shaped frames, each featuring the same smiling woman in various professional roles.

Stöd för batchgenerering, testning och analys

Skapa hundratals annonsvarianter genom att variera hooks, bilder eller CTA:er i stor skala med vår AI-annonsplattform. Exporter organiseras för annonskonton och A/B-tester. Använd inbyggda förslag för målgrupper och följ prestandasignaler så att team snabbt kan identifiera vilka kreativa element som fungerar bäst.

Kom igång gratis →
A man smiling and wearing glasses, with an overlay showing a device with colorful buttons and the text '+ Add product'.

Används av över 100 000 team som värdesätter kvalitet, enkelhet och snabbhet

Se hur företag som ditt skalar sitt innehållsskapande och driver tillväxt med den mest innovativa bild-till-video-plattformen på marknaden.

Miro
"Det har gett våra skribenter möjlighet att vara lika kreativa i processen som jag är när det gäller visuellt berättande."

Steve Sowrey, Learning Media Designer
Vision Creative Labs
"Det magiska ögonblicket för mig var när vi hade en video som jag hade gjort varje vecka. Plötsligt insåg vi att jag kunde skriva ett manus, skicka in det och aldrig mer behöva stå framför en kamera."

Roger Hirst, Medgrundare
Workday
"Det jag gillar med HeyGen är att jag inte längre behöver tacka nej till projekt. Det är som att vi har förstärkt vårt team. Vi kan göra mycket mer med de resurser vi har."

Justin Meisinger, Program Manager
reviews logo4.8
1,300+ reviews
reviews trophy
Så fungerar det

Så använder du AI-videogeneratorn för annonser

Skapa annonsklara videor i fyra tydliga steg, från brief till publiceringsklara resurser.

Kom igång gratis
Steg 1

Lägg till din källa

Klistra in en produkt-URL, ladda upp bilder eller skriv ett kort manus. HeyGen analyserar innehållet, plockar ut viktiga egenskaper och tar fram en scen-för-scen-storyboard som guidar genereringen.

Steg 2

Välj stil och format

Välj bildförhållande, visuellt tema och tempo. Använd din brand book så att logotyper, typsnitt och färger är konsekventa i alla varianter och placeringar.

Steg 3

Skapa och förbättra varianter

Skapa flera versioner med olika hooks, visuella element och CTA:er. Förhandsgranska dem sida vid sida, justera text eller bildmaterial och generera nya varianter för A/B-testning utan manuell redigering av tidslinjen med vår annonsgenerator.

Steg 4

Exportera och starta kampanjer

Ladda ner MP4-filer och bilder som är optimerade för Feed, Reels, Stories och in-stream-placeringar. Använd batchexporter för att ladda upp organiserade tillgångar direkt till annonsverktyg och börja testa direkt.

An Apple iMac displays a data dashboard with charts and metrics, a keyboard, smartphone, and mug on a wooden desk.

Vanliga frågor (FAQ)

Vad är en AI-videoreklamgenerator och hur använder HeyGen den?

En AI-videogenerator för annonser omvandlar underlag, URL:er, bilder eller manus till färdiga annonsmaterial med automatiserad scenkomposition, röstsyntes, textning och exportformat. HeyGen kombinerar text till video och AI-avatarer för att skapa engagerande innehåll.bild till videoarbetsflöden för att skapa snygga annonser utan kameror eller manuellt redigeringsarbete.

Hur skiljer sig HeyGen från andra verktyg för AI-videoreklam?

HeyGen fokuserar på tydlighet, kontroll och hastighet i stället för tung mallberoende. Genom att låta team uppdatera manus i stället för att bygga om videor blir det enklare att iterera, hålla enhetlighet mellan kampanjer och skala upp annonsmaterial utan att bromsa produktionsarbetsflödet

Kan AI-skapade videoannonser faktiskt prestera bra?

AI hjälper dig att skapa fler annonsvarianter snabbare, vilket förbättrar testning och optimering. Resultaten beror fortfarande på ditt erbjudande och ditt budskap, men snabbare iteration gör det enklare att lära av utfallet och finslipa ditt material utan flaskhalsar i produktionen. Företag och kreatörer har redan skapat videor 136,655,440 videor med vår AI-plattform.

Är den här AI-videogeneratorn för annonser lämplig för annonser i sociala medier?

Ja. HeyGen stöder skapande av annonser för TikTok, Instagram, Facebook, YouTube och Google Ads. Många team använder också Återanvänd video för att anpassa samma annonsmaterial till flera plattformar utan att börja om från början.

Behöver jag erfarenhet av design eller videoredigering för att använda HeyGen?

Nej. HeyGen är gjort för marknadsförare, grundare och team som vill ha resultat utan avancerade redigeringsverktyg. De flesta ändringar handlar om enkla textuppdateringar, så det är lätt att använda även om du aldrig har redigerat en video tidigare.

Vilka varumärkesinställningar finns tillgängliga?

Använd ett varumärkespaket med logotyper, typsnitt och färger. HeyGen upprätthåller varumärkesregler i alla genererade utkast och mallar, och gör det möjligt att låsa viktiga element så att team kan behålla konsekvens i stor skala.

Vilka exportformat och placeringar stöds?

HeyGen exporterar MP4-videofiler och högupplösta bilder som är formaterade för Feed, Reels, Stories, Messenger och in-stream-placeringar. Batchexport organiserar filer med tydlig namngivning för annonsansvariga och kampanjverktyg.

Följer HeyGen-annonser plattformarnas riktlinjer?

HeyGen följer vanliga plattformsrekommendationer som bildförhållande, läsbarhet för undertexter och typiska textratioer, men det är annonsören som i slutändan ansvarar för att följa riktlinjerna och få annonser godkända.

Är HeyGen gratis att prova?

Du kan komma igång snabbt och testa arbetsflödet innan du skalar upp. HeyGen låter dig skapa din första AI-videoreklam direkt i webbläsaren, så att du kan se hur den passar in i din marknadsföringsprocess innan du bestämmer dig.planer från $49 per månad.

Vilka typer av videoannonser kan jag skapa med det här verktyget?

Du kan skapa produktkampanjer, varumärkesbyggande annonser, performance-creatives, utbildande annonser och meddelanden. För strukturerade layouter börjar många team med en videomall för att hålla varumärket enhetligt i alla kampanjer.

Explore more AI powered tools

Bring any photo to life with hyper‑realistic voice and movement using Avatar IV.

AI Video GeneratorVideo TranslatorText to Video AIAudio to Video AIAI Lip Sync Faceswap AIAI Voice GeneratorAI UGC AdsUrl to VideoScript to VideoAI Reel GeneratorAI Avatar GeneratorImage to Video AIVoice CloningYoutube Video TranslatorVideo AvatarAI Youtube Video MakerAI Tiktok Video GeneratorAI Caption GeneratorAdd Text to VideoAI Subtitle GeneratorVideo Script GeneratorText to Speech AvatarAdd Photo to VideoAI Video Compressor

Börja skapa med HeyGen

Förvandla dina idéer till professionella videor med AI.

Kom igång gratis →
CTA background