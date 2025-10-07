Börja med en produkt-URL, ett kort manus eller en enkel brief och skapa färdiga videoannonser utan kameror eller manuell redigering. HeyGen skapar automatiskt tempo, röstpålägg, undertexter och plattformsanpassade exporter så att team kan lansera fler annonsvarianter och se vad som skalar.
AI Video Ads Generator hjälper dig att skapa effektiva videoannonser utan inspelning eller manuellt redigeringsarbete. Börja med ett manus eller en idé, så omvandlar HeyGen det automatiskt till plattformsanpassade annonser optimerade för sociala medier, performance och digitala kampanjer. Skapa, uppdatera och skala annonsmaterial snabbare – utan mallar, tidslinjer eller produktionsförseningar.
When launches demand speed, traditional shoots create delays, but our AI ad solutions can streamline the process. HeyGen converts product pages or briefs into short, benefit-led launch videos so you can start paid campaigns in hours instead of weeks.
Large SKU catalogs need consistent creativity for every product. HeyGen automates b-roll, closeups, and feature callouts for each item so eCommerce teams can create scalable catalog promos with uniform quality.
Short form content requires immediate hooks and tight pacing. HeyGen builds vertical edits with punchy opening frames, readable captions, and platform-ready timing to improve click through and watch time on Reels and Shorts.
Retargeting needs tailored messages for different audience segments. HeyGen produces personalized variants highlighting discounts, benefits, or testimonials to increase conversions from warm traffic.
Agencies need volume and consistency across clients, especially when generating video ads in minutes. HeyGen enforces brand kits, produces organized exports, and speeds up iteration so agencies deliver more creatives without inflating costs.
Expanding globally requires localized creatives. HeyGen’s video translator regenerates voiceovers, captions, and pacing for each language so teams can test and launch localized campaigns quickly.
Varför HeyGen är det bästa AI-verktyget för att skapa video från manus
HeyGen förvandlar vilket manus som helst till en högkvalitativ, naturtrogen video på några minuter. Börja från en grov idé, ett färdigt manus eller bara några punktlistor. HeyGen skapar realistiska pratande scener med kraftfulla kontroller, så att du kan gå från ord till färdig video utan ett traditionellt produktionsarbetsflöde.
Förvandla manus till färdiga videor på några minuter. Det går mycket snabbare och är billigare än inspelning, omtagningar eller krångliga redigeringstidslinjer.
Skapa videor i proffsklass med ett arbetsflöde som är enkelt och intuitivt. Ingen erfarenhet av videoredigering. Ingen teknisk setup. Skriv bara, skapa, finslipa
Från första utkast till slutlig export effektiviserar HeyGens textbaserade editor hela processen. Uppdatera repliker, justera tempo, ändra scener och iterera snabbt – som att redigera ett dokument, inte en tidslinje.
Länka till videoarbetsflöden från produktsidor
Klistra in en produkt- eller landningssida-URL så hämtar HeyGen bilder, specifikationer och budskap för att skapa ett storyboard. Arbetsflödet från länk till video mappar sidans innehåll till flersceniga annonser eller korta reklamklipp som är optimerade för sociala medier, med minimalt manuellt arbete.
Manus till video med alternativ för mänsklig röst
Skriv ett kort manus eller låt HeyGen ta fram hooks och CTA:er. Motorn skapar naturligt klingande voiceovers i flera tonlägen och språk och lägger på exakt läppsynk när du använder talking head- eller avatarresurser så att berättarrösten alltid är i synk.
Kreativ automatisering och stilförinställningar
Välj visuella teman, tempo och bildformat så lägger HeyGen automatiskt till snygga rörelser, textningsstil och övergångar. Förinställningar i plattformen ser till att varje export är optimerad för annonsplacering och tittarens uppmärksamhet utan extra arbete med att ändra storlek.
Stöd för batchgenerering, testning och analys
Skapa hundratals annonsvarianter genom att variera hooks, bilder eller CTA:er i stor skala med vår AI-annonsplattform. Exporter organiseras för annonskonton och A/B-tester. Använd inbyggda förslag för målgrupper och följ prestandasignaler så att team snabbt kan identifiera vilka kreativa element som fungerar bäst.
Så använder du AI-videogeneratorn för annonser
Skapa annonsklara videor i fyra tydliga steg, från brief till publiceringsklara resurser.
Klistra in en produkt-URL, ladda upp bilder eller skriv ett kort manus. HeyGen analyserar innehållet, plockar ut viktiga egenskaper och tar fram en scen-för-scen-storyboard som guidar genereringen.
Välj bildförhållande, visuellt tema och tempo. Använd din brand book så att logotyper, typsnitt och färger är konsekventa i alla varianter och placeringar.
Skapa flera versioner med olika hooks, visuella element och CTA:er. Förhandsgranska dem sida vid sida, justera text eller bildmaterial och generera nya varianter för A/B-testning utan manuell redigering av tidslinjen med vår annonsgenerator.
Ladda ner MP4-filer och bilder som är optimerade för Feed, Reels, Stories och in-stream-placeringar. Använd batchexporter för att ladda upp organiserade tillgångar direkt till annonsverktyg och börja testa direkt.
En AI-videogenerator för annonser omvandlar underlag, URL:er, bilder eller manus till färdiga annonsmaterial med automatiserad scenkomposition, röstsyntes, textning och exportformat. HeyGen kombinerar text till video och AI-avatarer för att skapa engagerande innehåll.bild till videoarbetsflöden för att skapa snygga annonser utan kameror eller manuellt redigeringsarbete.
HeyGen fokuserar på tydlighet, kontroll och hastighet i stället för tung mallberoende. Genom att låta team uppdatera manus i stället för att bygga om videor blir det enklare att iterera, hålla enhetlighet mellan kampanjer och skala upp annonsmaterial utan att bromsa produktionsarbetsflödet
AI hjälper dig att skapa fler annonsvarianter snabbare, vilket förbättrar testning och optimering. Resultaten beror fortfarande på ditt erbjudande och ditt budskap, men snabbare iteration gör det enklare att lära av utfallet och finslipa ditt material utan flaskhalsar i produktionen. Företag och kreatörer har redan skapat videor 136,655,440 videor med vår AI-plattform.
Ja. HeyGen stöder skapande av annonser för TikTok, Instagram, Facebook, YouTube och Google Ads. Många team använder också Återanvänd video för att anpassa samma annonsmaterial till flera plattformar utan att börja om från början.
Nej. HeyGen är gjort för marknadsförare, grundare och team som vill ha resultat utan avancerade redigeringsverktyg. De flesta ändringar handlar om enkla textuppdateringar, så det är lätt att använda även om du aldrig har redigerat en video tidigare.
Använd ett varumärkespaket med logotyper, typsnitt och färger. HeyGen upprätthåller varumärkesregler i alla genererade utkast och mallar, och gör det möjligt att låsa viktiga element så att team kan behålla konsekvens i stor skala.
HeyGen exporterar MP4-videofiler och högupplösta bilder som är formaterade för Feed, Reels, Stories, Messenger och in-stream-placeringar. Batchexport organiserar filer med tydlig namngivning för annonsansvariga och kampanjverktyg.
HeyGen följer vanliga plattformsrekommendationer som bildförhållande, läsbarhet för undertexter och typiska textratioer, men det är annonsören som i slutändan ansvarar för att följa riktlinjerna och få annonser godkända.
Du kan komma igång snabbt och testa arbetsflödet innan du skalar upp. HeyGen låter dig skapa din första AI-videoreklam direkt i webbläsaren, så att du kan se hur den passar in i din marknadsföringsprocess innan du bestämmer dig.planer från $49 per månad.
Du kan skapa produktkampanjer, varumärkesbyggande annonser, performance-creatives, utbildande annonser och meddelanden. För strukturerade layouter börjar många team med en videomall för att hålla varumärket enhetligt i alla kampanjer.
