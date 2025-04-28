HeyGens AI-presentatör hjälper dig att skapa proffsiga videor utan kameror, studios eller personer framför kameran. I stället för att spela in dig själv skriver du ett manus, väljer en presentatör och låter HeyGen skapa en video som förmedlar ditt budskap tydligt och konsekvent.
Hur skapar du videor med AI-presentatörer?
Förvandla vilken idé, vilket dokument eller vilket utbildningsmaterial som helst till en engagerande video med en naturtrogen AI-presentatör.
HeyGen gör professionell videoproduktion enkel, snabb och skalbar.
Logga in på HeyGen, öppna ett befintligt utkast, välj en färdig mall eller starta ett projekt från grunden.
Välj bland över 1 100 avatarer som Business Casual Lily eller skapa din egen anpassade presentatör med hjälp av en enda bild eller video.
Skriv eller klistra in din text och använd HeyGens AI-manusassistent för att finslipa ditt budskap. Du kan också ladda upp eget ljud eller välja en av över 600 text-till-tal-röster.
Rendera din presentatörsledda video på några minuter, granska resultatet och ladda ner eller dela den direkt.
Kraftfulla funktioner som får vår AI-presentatör att sticka ut
Anpassningsbara AI-presentatörer
Välj bland över 1 100 AI-presentatörer eller skapa en som speglar ditt varumärke, din företagsledare eller dig själv. Lägg till logotyper, bakgrunder, gester eller kläder för att göra varje presentation varumärkesanpassad och trovärdig.
AI-presentatörer som talar över 175 språk och dialekter
Anpassa ditt innehåll till olika språk utan ansträngning. Dina AI-presentatörer kan tala över 100 språk och dialekter med perfekt uttal och naturlig läppsynk.
Behåll originalrösten eller klona din egen för flerspråkiga videor som låter naturliga och konsekventa.
AI-verktyg som ökar effektiviteten
En AI-presentatör är en virtuell presentatör på skärmen som levererar ditt manus som en video. Med HeyGen kan du skapa professionellt presenterat innehåll utan kameror eller inspelning, vilket gör videoproduktion snabbare, mer konsekvent och enklare att skala.
Logga in på HeyGen, välj din AI-presentatör/avatar, lägg till ditt manus eller din röst, anpassa varumärket och skapa en video av professionell kvalitet på bara några minuter.
Ja. Många team använder HeyGen AI Presenters för onboarding, regelefterlevnad och intern utbildning. Presentatörsledda videor hjälper dig att ge konsekventa förklaringar och är enkla att uppdatera när processer eller riktlinjer ändras
Ja. Du kan ladda upp din röstinspelning eller klona den med HeyGens röstkloningsteknik, så att din AI-presentatör kan tala naturligt med din ton och accent.
Det stämmer. Team använder HeyGen AI Presenters för produktdemonstrationer, nyheter och utbildande säljmaterial. I kombination med Personalized Video Platformkan du anpassa budskapet för olika målgrupper.
Ja. HeyGen erbjuder olika presentatörer och stilar som passar ditt varumärke. För mer kontroll över röstton och leverans använder vissa team AI Voice Generator tillsammans med presentatörsvideor.
De flesta videor kan skapas på några minuter. När ditt manus är klart genererar HeyGen snabbt presentatörsvideon, och uppdateringar kräver bara att du redigerar texten.
Nej. Du kan skapa AI-presentatörsvideor av professionell kvalitet helt och hållet online. Inga kameror, mikrofoner, studios eller redigeringsverktyg behövs – bara ditt manus och din fantasi.
