AI-videogenerator för marknadsföring för varumärken

Skapa engagerande AI-marketingvideor som fångar uppmärksamhet och konverterar – utan avancerad redigering eller studioproduktion. Förvandla produktlänkar, manus eller enkla idéer till varumärkesanpassade videor för alla kanaler på några minuter. HeyGen hjälper team att leverera mer kreativt innehåll, testa snabbare och hålla marknadsföringen ständigt i rörelse.
Generate AI video ads for platforms like TikTok, Instagram, and YouTube in minutes. Test different hooks, offers, and formats without manual editing overhead. Optimize cost per result by quickly spotting what resonates.
Turn new releases and updates into clear, engaging clips that highlight benefits. Show key features with overlays, captions, and close up visuals. Help audiences understand value quickly and remember why it matters.
Add explainer videos to landing pages, pricing sections, and onboarding flows. Use video to clarify next steps and remove friction for new users. Better understanding often leads to higher conversion and activation.
Embed short marketing videos in nurture sequences and announcements. Use personalized intros, product demos, and educational moments to keep subscribers engaged. Video helps messages stand out inside busy inboxes.
Give sales teams tailored video assets they can share in outreach and follow ups for better video marketing. Explain complex offers with simple visuals and narration. Strong videos make it easier for buyers to share your story internally.
Produce on brand video libraries quickly for multiple clients. Use templates and presets to standardize quality while staying flexible. Deliver more creative options per project without burning extra hours.
Varför HeyGen är det bästa AI-verktyget för att skapa video från manus
HeyGen förvandlar vilket manus som helst till en högkvalitativ, naturtrogen video på några minuter. Börja från en grov idé, ett färdigt manus eller bara några punktlistor. HeyGen skapar realistiska pratande scener med kraftfulla kontroller, så att du kan gå från ord till färdig video utan ett traditionellt produktionsarbetsflöde.
Förvandla manus till färdiga videor på några minuter. Det går mycket snabbare och är billigare än inspelning, omtagningar eller krångliga redigeringstidslinjer.
Skapa professionella videor med ett arbetsflöde som är enkelt och intuitivt. Ingen redigeringsbakgrund. Ingen teknisk setup. Bara skriv, skapa, finjustera
Från ditt första utkast till den slutliga exporten effektiviserar HeyGens textbaserade editor hela processen. Uppdatera repliker, justera tempo, ändra scener och iterera snabbt – som att redigera ett dokument, inte en tidslinje.
Länk och skript till videogenerering
Börja med en URL, produktbeskrivning eller marknadsföringsmanus och skapa scener automatiskt. HeyGen plockar ut nyckelpunkter och gör om dem till strukturerade videosegment. Du kan förfina eller skapa om tills konceptet känns rätt.
Mallar för marknadsföring och annonsformat
Använd färdiga layouter för promos, explainers, produkthöjdpunkter och annonser i sociala medier. Mallarna sköter tempo, texthierarki och inramning åt dig, så att videorna ser proffsiga ut även när tidsplanen är tight.
AI-avatarer, röster och undertexter
Lägg till mänsklig närvaro med AI-avatarer och naturliga voiceovers på många språk. Automatiska undertexter förbättrar tillgänglighet och resultat i flöden där ljudet är avstängt. Du styr stil, ton och budskap utan att behöva skådespelare.
Export till flera plattformar och bildformat
Exportera i vertikalt, kvadratiskt och horisontellt format anpassat för olika kanaler. Bevara säkra ytor, läsbarhet och rörelse i alla versioner. På så sätt kan du lansera kampanjer överallt från ett och samma projekt.
Så använder du AI-videogeneratorn för marknadsföring
HeyGen ger marknadsförare ett enkelt arbetsflöde som passar in i befintlig kampanjplanering. Du står för brief och mål, AI-videogeneratorn sköter produktionsdetaljerna så att du kan fokusera på strategi och kreativt arbete.
Klistra in en produktsida, skriv en kort prompt eller lägg till ditt befintliga manus. Ange ditt mål, din målgrupp och ditt huvudbudskap.
Välj mallar, färger, typsnitt och visuella stilar som matchar ditt varumärke för videoinnehåll. Välj en AI-röst eller avatar som förmedlar ditt budskap tydligt.
Förhandsgranska den skapade videon och justera text på skärmen, timing och visuella element. Testa alternativa hooks eller erbjudanden för att förbereda inför testning.
Ladda ner slutliga videor i rätt format för varje plattform. Ladda upp till annonsverktyg, landningssidor, webbsidor och e-postverktyg.
AI-marknadsföringsvideor är reklam- eller utbildningsvideor som skapas med hjälp av artificiell intelligens. De låter dig skapa manus, visuellt innehåll och voiceovers utifrån enkla indata så att kampanjer kan lanseras snabbare. Det minskar beroendet av traditionell videoproduktion.
Nej. HeyGen är byggt för marknadsförare, inte redigerare. Mallar och guidade arbetsflöden tar hand om det tekniska så att du kan fokusera på budskap, målgrupp och resultat – och ändå få ett professionellt slutresultat.
Ja. Du kan ladda upp logotyper, typsnitt, produktvideo och varumärkesbilder direkt i projekten. Dessa tillgångar visas i mallar så att varje video känns konsekvent och i linje med din visuella identitet.
Du kan skapa videor för sociala plattformar, annonsnätverk, webbsidor och e-postkampanjer. Olika bildformat och exportalternativ gör att du kan stödja TikTok, Instagram, YouTube, LinkedIn och fler kanaler utifrån samma grundkoncept.
Enkla videor kan skapas på bara några minuter när din idé är klar. Mer komplexa kampanjer med många varianter går fortfarande betydligt snabbare än traditionell produktion. Den här hastigheten är perfekt för att testa och reagera på resultat.
Ja. Du kan byta språk, röster och text på skärmen samtidigt som du behåller samma visuella innehåll. Lokalanpassade varianter hjälper dig att tala direkt till lokala målgrupper utan att behöva bygga om hela projekt.
Ja. HeyGen exporterar högkvalitativa filer som fungerar bra i betalda kampanjer och organiska placeringar. Korrekt format, stöd för undertexter och bra tempo gör att videor ser professionella ut på varje plattform.
Ja. Flera teammedlemmar kan dela åtkomst till projekt, ge feedback och hantera iterationer. Det gör det enklare för marknadsförings-, kreativa och performance-team att hålla sig samordnade.
Ja. Du kan utgå från blogginlägg, produktsidor eller befintliga manus. Att göra om skrivet innehåll till video hjälper dig att förlänga livslängden på material du redan har och nå målgrupper som föredrar video.
Ja. Ensamma kreatörer, småföretag och stora organisationer kan alla dra nytta av AI-marketingvideor. Samma verktyg som hjälper globala team att skala upp videoproduktionen hjälper också mindre team att konkurrera med snabbare och bättre innehåll. Lås upp avancerade AI-videofunktioner med planer från $49 per månad.
