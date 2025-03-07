Säg hej till Avatar V, den mest naturtrogna avatar som någonsin skapats. Skapa din gratis

AI-videogenerator för marknadsföring för varumärken

Skapa engagerande AI-marketingvideor som fångar uppmärksamhet och konverterar – utan avancerad redigering eller studioproduktion. Förvandla produktlänkar, manus eller enkla idéer till varumärkesanpassade videor för alla kanaler på några minuter. HeyGen hjälper team att leverera mer kreativt innehåll, testa snabbare och hålla marknadsföringen ständigt i rörelse.

136 668 074Videos generated
111 253 103Avatars generated
18 815 732Videos translated
Trusted by millions worldwide to bring their stories to life.

Betalda sociala och performance-annonser

Generate AI video ads for platforms like TikTok, Instagram, and YouTube in minutes. Test different hooks, offers, and formats without manual editing overhead. Optimize cost per result by quickly spotting what resonates.

Lanserings- och funktionsvideor

Turn new releases and updates into clear, engaging clips that highlight benefits. Show key features with overlays, captions, and close up visuals. Help audiences understand value quickly and remember why it matters.

Innehåll för webbplats, landningssida och onboarding

Add explainer videos to landing pages, pricing sections, and onboarding flows. Use video to clarify next steps and remove friction for new users. Better understanding often leads to higher conversion and activation.

Livscykel- och e-postmarknadsföring

Embed short marketing videos in nurture sequences and announcements. Use personalized intros, product demos, and educational moments to keep subscribers engaged. Video helps messages stand out inside busy inboxes.

B2B-försäljningsstöd och outreach

Give sales teams tailored video assets they can share in outreach and follow ups for better video marketing. Explain complex offers with simple visuals and narration. Strong videos make it easier for buyers to share your story internally.

Byrå- och frilansuppdrag för kunder

Produce on brand video libraries quickly for multiple clients. Use templates and presets to standardize quality while staying flexible. Deliver more creative options per project without burning extra hours.

Varför HeyGen är det bästa AI-verktyget för att skapa video från manus

HeyGen förvandlar vilket manus som helst till en högkvalitativ, naturtrogen video på några minuter. Börja från en grov idé, ett färdigt manus eller bara några punktlistor. HeyGen skapar realistiska pratande scener med kraftfulla kontroller, så att du kan gå från ord till färdig video utan ett traditionellt produktionsarbetsflöde.

Kom igång gratis
Blixtsnabb generering

Förvandla manus till färdiga videor på några minuter. Det går mycket snabbare och är billigare än inspelning, omtagningar eller krångliga redigeringstidslinjer.

Ingen inlärningskurva

Skapa professionella videor med ett arbetsflöde som är enkelt och intuitivt. Ingen redigeringsbakgrund. Ingen teknisk setup. Bara skriv, skapa, finjustera

Allt-i-ett kreativ editor

Från ditt första utkast till den slutliga exporten effektiviserar HeyGens textbaserade editor hela processen. Uppdatera repliker, justera tempo, ändra scener och iterera snabbt – som att redigera ett dokument, inte en tidslinje.

Länk och skript till videogenerering

Börja med en URL, produktbeskrivning eller marknadsföringsmanus och skapa scener automatiskt. HeyGen plockar ut nyckelpunkter och gör om dem till strukturerade videosegment. Du kan förfina eller skapa om tills konceptet känns rätt.

An AI content creation interface displaying a text editor, a generated presentation slide titled "Q3 Result Overview" with a man's photo, and a pop-up text summary.

Mallar för marknadsföring och annonsformat

Använd färdiga layouter för promos, explainers, produkthöjdpunkter och annonser i sociala medier. Mallarna sköter tempo, texthierarki och inramning åt dig, så att videorna ser proffsiga ut även när tidsplanen är tight.

A dashboard displays colorful business document cards including "Product launch" and "Sales pitch," with a pink cartoon mouse cursor.

AI-avatarer, röster och undertexter

Lägg till mänsklig närvaro med AI-avatarer och naturliga voiceovers på många språk. Automatiska undertexter förbättrar tillgänglighet och resultat i flöden där ljudet är avstängt. Du styr stil, ton och budskap utan att behöva skådespelare.

Voice cloning

Export till flera plattformar och bildformat

Exportera i vertikalt, kvadratiskt och horisontellt format anpassat för olika kanaler. Bevara säkra ytor, läsbarhet och rörelse i alla versioner. På så sätt kan du lansera kampanjer överallt från ett och samma projekt.

motion graphics photos to video

Används av över 100 000 team som värdesätter kvalitet, enkelhet och snabbhet

Se hur företag som ditt skalar sitt innehållsskapande och driver tillväxt med den mest innovativa bild-till-video-plattformen på marknaden.

Jag ser
"Det har gett våra skribenter möjlighet att vara lika kreativa i processen som jag är när det gäller visuellt berättande."

Steve Sowrey, Learning Media Designer
Vision Creative Labs
"Det magiska ögonblicket för mig var när vi hade en video som jag hade gjort varje vecka. Plötsligt insåg vi att jag kunde skriva ett manus, skicka in det och aldrig mer behöva stå framför en kamera."

Roger Hirst, Medgrundare
Workday
"Det jag gillar med HeyGen är att jag inte längre behöver tacka nej till projekt. Det är som att vi har förstärkt vårt team. Vi kan göra mycket mer med de resurser vi har."

Justin Meisinger, Program Manager
reviews logo4.8
1,300+ reviews
reviews trophy
Så fungerar det

Så använder du AI-videogeneratorn för marknadsföring

HeyGen ger marknadsförare ett enkelt arbetsflöde som passar in i befintlig kampanjplanering. Du står för brief och mål, AI-videogeneratorn sköter produktionsdetaljerna så att du kan fokusera på strategi och kreativt arbete.

Steg 1

Börja med en URL, idé eller manus

Klistra in en produktsida, skriv en kort prompt eller lägg till ditt befintliga manus. Ange ditt mål, din målgrupp och ditt huvudbudskap.

Steg 2

Välj stilar, layouter och röst

Välj mallar, färger, typsnitt och visuella stilar som matchar ditt varumärke för videoinnehåll. Välj en AI-röst eller avatar som förmedlar ditt budskap tydligt.

Steg 3

Finjustera scener, hooks och CTA:er

Förhandsgranska den skapade videon och justera text på skärmen, timing och visuella element. Testa alternativa hooks eller erbjudanden för att förbereda inför testning.

Steg 4

Exportera och publicera i alla kanaler

Ladda ner slutliga videor i rätt format för varje plattform. Ladda upp till annonsverktyg, landningssidor, webbsidor och e-postverktyg.

Vanliga frågor (FAQ)

Vad är AI-marketingvideor?

AI-marknadsföringsvideor är reklam- eller utbildningsvideor som skapas med hjälp av artificiell intelligens. De låter dig skapa manus, visuellt innehåll och voiceovers utifrån enkla indata så att kampanjer kan lanseras snabbare. Det minskar beroendet av traditionell videoproduktion.

Behöver jag erfarenhet av videoredigering för att använda HeyGen?

Nej. HeyGen är byggt för marknadsförare, inte redigerare. Mallar och guidade arbetsflöden tar hand om det tekniska så att du kan fokusera på budskap, målgrupp och resultat – och ändå få ett professionellt slutresultat.

Kan jag använda mina egna varumärkesresurser?

Ja. Du kan ladda upp logotyper, typsnitt, produktvideo och varumärkesbilder direkt i projekten. Dessa tillgångar visas i mallar så att varje video känns konsekvent och i linje med din visuella identitet.

Vilka kanaler kan jag skapa videor för?

Du kan skapa videor för sociala plattformar, annonsnätverk, webbsidor och e-postkampanjer. Olika bildformat och exportalternativ gör att du kan stödja TikTok, Instagram, YouTube, LinkedIn och fler kanaler utifrån samma grundkoncept.

Hur snabbt kan jag skapa en AI-marketingvideo?

Enkla videor kan skapas på bara några minuter när din idé är klar. Mer komplexa kampanjer med många varianter går fortfarande betydligt snabbare än traditionell produktion. Den här hastigheten är perfekt för att testa och reagera på resultat.

Kan jag lokalisera videor för olika marknader?

Ja. Du kan byta språk, röster och text på skärmen samtidigt som du behåller samma visuella innehåll. Lokalanpassade varianter hjälper dig att tala direkt till lokala målgrupper utan att behöva bygga om hela projekt.

Är den exporterade videokvaliteten tillräckligt bra för betalda annonser?

Ja. HeyGen exporterar högkvalitativa filer som fungerar bra i betalda kampanjer och organiska placeringar. Korrekt format, stöd för undertexter och bra tempo gör att videor ser professionella ut på varje plattform.

Kan team och byråer samarbeta i HeyGen?

Ja. Flera teammedlemmar kan dela åtkomst till projekt, ge feedback och hantera iterationer. Det gör det enklare för marknadsförings-, kreativa och performance-team att hålla sig samordnade.

Kan jag återanvända befintligt innehåll till AI-marknadsföringsvideor?

Ja. Du kan utgå från blogginlägg, produktsidor eller befintliga manus. Att göra om skrivet innehåll till video hjälper dig att förlänga livslängden på material du redan har och nå målgrupper som föredrar video.

Passar AI-marknadsföringsvideor för företag i alla storlekar?

Ja. Ensamma kreatörer, småföretag och stora organisationer kan alla dra nytta av AI-marketingvideor. Samma verktyg som hjälper globala team att skala upp videoproduktionen hjälper också mindre team att konkurrera med snabbare och bättre innehåll. Lås upp avancerade AI-videofunktioner med planer från $49 per månad.

