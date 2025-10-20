AI-textgenerator för videoundertitlar

Skapa träffsäkra undertexter till vilken video som helst på några sekunder. HeyGens AI Caption Generator omvandlar talat ljud till rena, färdiga undertexter som förbättrar tillgänglighet, ökar engagemanget och hjälper ditt innehåll att prestera bättre på alla plattformar. Ladda upp din video, generera undertexter direkt och redigera dem med enkla verktyg som håller ditt arbetsflöde snabbt och stressfritt.

Skapa undertexter automatiskt med AI

Textning hjälper fler att se och förstå ditt innehåll. Det förbättrar tillgängligheten, ökar tittarnas engagemang och gör att dina videor presterar bättre på sociala plattformar. HeyGen ger dig ett enkelt sätt att skapa korrekta undertexter utan att behöva krånglig programvara eller manuell transkribering.

När AI sköter det tunga arbetet får du rena, tidsatta undertexter som direkt matchar ditt ljud. Du kan snabbt redigera dem, justera stilen och exportera det filformat du behöver för YouTube, TikTok, Instagram, Reels eller längre innehåll. Allt sker i din webbläsare, så du kan texta en video från vilken enhet som helst utan att oroa dig för lagring eller installation.

Om ditt klipp behöver trimmas innan du lägger till undertexter kan du snabbt fixa det med Online Video Trimmer-verktyget:

Best practice för bättre AI-genererade undertexter

Bra undertexter hjälper människor att följa ditt budskap även när de inte kan höja ljudet. För att få bästa möjliga resultat från HeyGens AI Caption Generator kan några enkla steg göra stor skillnad.

1. Använd tydligt ljud när det är möjligt. Ren och tydlig röst hjälper AI att fånga varje ord korrekt. Genom att minska bakgrundsljud och eko blir dina undertexter mer tillförlitliga.

2. Tala i ett jämnt tempo. Snabbt eller ojämnt tal kan skapa problem med tajmingen. Ett jämnt tempo hjälper dina undertexter att ligga i synk med din video.

3. Granska och förbättra dina undertexter. AI tar dig nästan hela vägen, men en snabb genomläsning säkerställer att namn, facktermer och accenter fångas korrekt.

4. Anpassa din textningsstil till plattformen. Kortare videor behöver ofta fet, lättläst text. Längre innehåll fungerar bäst med enkla undertexter som inte stör tittandet.

5. Välj rätt exportformat SRT- och VTT-filer fungerar bäst för YouTube eller utbildningsinnehåll. Inbrända undertexter är perfekta för TikTok, Instagram och Reels.

Nå fler tittare med textning som konverterar

HeyGen ger dig en komplett uppsättning verktyg för att skapa korrekta undertexter utan att sakta ner ditt arbetsflöde. Allt är utformat för att hjälpa dig att gå från uppladdning till export snabbt, samtidigt som du behåller full kontroll över slutresultatet.

1. AI-drivna automatiska undertexter Skapa undertexter på några sekunder med avancerad taligenkänning. HeyGen fångar talet tydligt och levererar rena, tidsatta undertexter som matchar din video.

2. Enkla redigeringsverktyg Åtgärda mindre fel, justera timing eller uppdatera skiljetecken direkt i editorn. Gör snabba förbättringar utan att ladda ner extra programvara.

3. Bränn in eller exportera textfilerExportera SRT- eller VTT-filer för plattformar som YouTube, eller bränn in texter direkt i din video för TikTok, Instagram och Reels.

4. Stöd för flerspråkiga undertexter Skapa undertexter på flera språk för att nå en global publik. Användbart för marknadsföring, utbildning och träningsvideor.

5. Anpassade stilar och formatering Justera typsnitt, färg, storlek och placering så att dina undertexter matchar din varumärkes- eller plattformsstil. Använd rena undertexter eller uppseendeväckande text för kortformat innehåll.

Om du vill lägga till extra text på skärmen eller lyfta fram viktiga ögonblick kan du testa Lägg till text i video-verktyget:

Så här fungerar det

Lägg till undertexter i din video i 4 enkla steg

Att skapa undertexter med HeyGen tar bara några få steg. Du behöver ingen redigeringsvana eller extra programvara. Allt sker online och du får rena, korrekta undertexter på några minuter.

Steg 1

Ladda upp din video

Välj din MP4-, MOV- eller WebM-fil och ladda upp den till HeyGen.

Steg 2

Låt AI skapa dina undertexter

HeyGen analyserar ditt ljud och skapar automatiskt korrekta, tidsstämplade undertexter.

Steg 3

Granska och redigera vid behov

Kontrollera namn, tekniska termer eller tidsjusteringar. Redigera undertexter direkt i editorn

Steg 4

Exportera dina undertexter

Ladda ner dina undertexter som en SRT- eller VTT-fil, eller exportera en video med inbrända undertexter om du ska publicera på TikTok, Instagram eller Reels.

Vanliga frågor om AI-textning

Hur fungerar en AI-textgenerator för videoundertexter?

En AI-textningsgenerator använder röstigenkänning för att omvandla ljud till text och lägger sedan till tidskoder så att textningen visas vid rätt tillfälle. Du kan granska, redigera och exportera textning som undertextfiler eller videor med textning redan inlagd. För enskilda kreatörer börjarCreator-planenpå $29.

Kan jag använda det här som en AI-undertextgenerator?

Ja. Det här verktyget fungerar både som AI-textningsgenerator och som undertextgenerator. Du kan automatiskt skapa undertexter, redigera dem för bättre noggrannhet och exportera SRT- eller VTT-filer för plattformar som stöder uppladdning av undertexter.

Hur träffsäkra är AI-genererade undertexter?

Med tydligt ljud är AI-genererade undertexter mycket träffsäkra och kräver oftast bara mindre justeringar. Genom att granska undertexterna säkerställer du att namn, facktermer och varumärkesspråk är korrekta innan publicering. Lås upp avancerade AI-videofunktioner med planer från $49 per månad.

Kan jag redigera undertexter efter att de har skapats?

Ja. Du kan justera formulering, interpunktion och timing direkt i editorn. Det gör att du kan finjustera undertexter utan att ladda upp videon på nytt eller använda separat programvara.

Vilka exportformat stöds?

Du kan exportera undertexter som SRT- eller VTT-filer eller ladda ner en video med inbrända undertexter. Inbrända undertexter är perfekta för TikTok, Instagram, Reels och andra sociala plattformar.

Hjälper undertexter till att öka engagemanget?

Ja. Många tittar på videor utan ljud. Textning hjälper tittare att förstå ditt budskap direkt, vilket kan öka visningstid, retention och engagemang totalt sett.

Kan jag kombinera undertexter med andra HeyGen-verktyg?

Ja. Många team använder undertexter tillsammans med AI Video Script Generator för att först skapa tydliga manus och sedan göra dem till videor med undertexter snabbare och med färre ändringar.

Hur kan jag enkelt dela videor med undertexter?

När du har exporterat din video med undertexter kan du använda HeyGens Dela video‑verktyg för att skicka en länk direkt till kollegor eller kunder utan stora nedladdningar.

