Säg hej till Avatar V, den mest naturtrogna avatar som någonsin skapats. Skapa din gratis

Lägg till undertexter i video i stor skala med AI

Ladda upp en video eller klistra in en länk och få korrekta, redigerbara undertexter på några minuter. HeyGen transkriberar ljudet, synkar tidskoden och exporterar SRT eller inbrända undertexter så att ditt innehåll blir tillgängligt och optimerat för plattformar – utan manuell textning.

136 935 491Videos generated
111 527 937Avatars generated
18 863 487Videos translated
company logo 1
company logo 2
company logo 3
company logo 4
company logo 5
company logo 6
company logo 7
company logo 8
company logo 9
company logo 10
company logo 11
company logo 12
company logo 13
company logo 14
company logo 15
company logo 16
company logo 17
company logo 18
company logo 19
company logo 20
company logo 21
company logo 22
company logo 23
company logo 24
company logo 25
company logo 26
company logo 27
company logo 28
company logo 29
company logo 30
company logo 31
company logo 32
company logo 33
company logo 34
company logo 35
company logo 36
Trusted by millions worldwide to bring their stories to life.

Prova vår kostnadsfria bild‑till‑video‑generator

Kom igång gratis
Välj en avatar
Läppsynk läggs till efter generering
Skriv ditt manus
Skriv på valfritt språk
us flagcn flagge flagsp flag+
0/200 characters
Sociala klipp och kortformat innehåll

Sociala klipp och kortformat innehåll

Short, captioned videos perform better on mute-first platforms, especially when you add subtitles to a video. HeyGen produces readable burned-in captions and caption animations that increase viewability and watch time for Reels, Shorts, and Stories.

Utbildning och intern kommunikation

Utbildning och intern kommunikation

Make training videos and company updates accessible. Auto-captioned lessons and meeting recaps help non-native speakers and hearing-impaired colleagues follow content and search transcripts for key points.

Marknadsföring och produktdemonstrationer

Marknadsföring och produktdemonstrationer

Add searchable captions to product videos so viewers can scan benefits quickly. Export SRT files for web players and burned-in versions for social ads to maximize reach and clarity.

Intervjuer, poddar och paneler

Intervjuer, poddar och paneler

Long-form conversations need speaker-aware captions. HeyGen identifies speakers, timestamps dialogue, and outputs clean subtitle tracks that speed up editing and publishing for repurposed clips.

e-learning och regelefterlevnad

e-learning och regelefterlevnad

Ensure compliance by adding closed captions and downloadable transcripts. HeyGen’s caption exports and branding features help you meet accessibility rules and provide proof of compliance for audits.

Global distribution och lokalisering

Global distribution och lokalisering

Localize caption tracks for new markets using the video translator and multilingual voice options. HeyGen regenerates timing and subtitles so localized videos feel native and keep pacing intact, allowing you to add subtitles to a video seamlessly.

Varför HeyGen är det bästa verktyget för att lägga till undertexter i video

HeyGen kombinerar snabb transkribering, naturlig timing och enkla stilinställningar så att team och kreatörer kan lägga till undertexter i videor i stor skala. Förbättra retention, öka engagemanget och uppfyll tillgänglighetskrav utan komplexa verktyg.

Kom igång gratis
Snabb, exakt transkribering

Skapa undertexter på några minuter med interpunktion och talaridentifiering. HeyGen rättar vanliga fel och tidsstämplar raderna så att dina undertexter följer det naturliga talflödet och är lätta att läsa.

Helt redigerbara och anpassningsbara undertexter

Välj typsnitt, storlekar, positioner och animationer. Redigera transkriptioner manuellt eller godkänn föreslagna korrigeringar, och exportera sedan SRT-, VTT- eller inbrända versioner formaterade för sociala plattformar och webbspelare.

Skala upp och lokalisera utan ansträngning

Skapa textade batcher och lokala undertextspår med vårt videöversättningsverktyg. Ta fram flerspråkiga undertexter och exporter för globala målgrupper utan att spela in på nytt eller översätta manuellt.

Automatisk generering av undertexter med talaridentifiering

HeyGen transkriberar automatiskt talat ljud och upptäcker talarbyten så att undertexter förblir korrekta i intervjuer, paneler och inspelningar med flera röster. Systemet lägger till smart interpunktion och radbrytningar för bättre läsbarhet och skapar rena undertextspår som du kan redigera eller exportera som SRT- och VTT-filer med hjälp av en undertextgenerator. Det sparar timmar jämfört med manuell transkribering och säkerställer tillgänglighet för tittare som är beroende av undertexter i video online.

Kom igång gratis →
A smiling woman with long dark hair wearing a purple blazer, with a "CC" icon in the top left and "AI Captions" text in the bottom right.

Exakt timing och bildrutaexakt synkronisering

Textning synkas med ljudet på stavelse- och frasnivå så att texten visas naturligt tillsammans med talet. HeyGens tidsmotor anpassar sig efter pauser, överlappningar och musik så att undertexter inte skymmer viktiga bildrutor, vilket gör det till ett viktigt verktyg för videoredigering. Exporter inkluderar tidskodsexakta filer som är klara för closed captioning, uppladdning till sociala medier och sändningsarbetsflöden.

Kom igång gratis →
Two headshots of an Asian woman, a text prompt "Create an employee training video...", and language selection buttons with English highlighted by a cursor.

Styrning av stil och plattformsförinställningar

Använd varumärkets typsnitt, färger, säkerhetsmarginaler och animerade textningsstilar med ett enda klick. HeyGen innehåller förinställningar för Facebook, Instagram, YouTube och TikTok så att textningen förblir lättläst i olika bildformat. Oavsett om du behöver inbrända sociala undertexter eller mjuka, av- och påslagsbara filer för videospelare håller formateringsalternativen dina videor varumärkesanpassade och i linje med plattformarnas riktlinjer.

Kom igång gratis →
A smiling senior man holding a tablet and a smiling young woman waving, in separate framed panels on a vibrant blue background.

Batchflöden för textning och lokalisering

Bearbeta många videor samtidigt genom att koppla CSV-data eller mappladdningar till mallar. HeyGen skapar sedan bildtexter, lokalanpassade undertextspår och exportpaket för varje språk. Tillsammans med vår videotranslator kan du skapa översatta voiceovers och synkroniserade undertexter för att snabbt öka räckvidden utan att ta fram nya originalvideor.

Kom igång gratis →
Video interface showing a virtual presenter, the Arc de Triomphe, and a banner highlighting 'Captions: Automatically Generates Subtitles'.

Används av över 100 000 team som värdesätter kvalitet, enkelhet och snabbhet

Se hur företag som ditt skalar sitt innehållsskapande och driver tillväxt med den mest innovativa bild-till-video-plattformen på marknaden.

Miro
"Det har gett våra skribenter möjlighet att vara lika kreativa i processen som jag är när det gäller visuellt berättande."

Steve Sowrey, Designer inom lärandemedia
Vision Creative Labs
"Det magiska ögonblicket för mig var när vi hade en video som jag hade gjort varje vecka. Plötsligt insåg vi att jag kunde skriva ett manus, skicka in det och aldrig mer behöva stå framför en kamera."

Roger Hirst, Medgrundare
Workday
"Det jag gillar med HeyGen är att jag inte längre behöver tacka nej till projekt. Det är som att vi har förstärkt vårt team. Vi kan göra mycket mer med de resurser vi har."

Justin Meisinger, Program Manager
reviews logo4.8
1,300+ reviews
reviews trophy
Så här fungerar det

Så lägger du till undertexter i video i stor skala med HeyGen

Lägg till undertexter i dina videor i fyra enkla steg.

Kom igång gratis
Steg 1

Ladda upp eller klistra in en URL

Lägg till din videofil eller klistra in en offentlig länk. HeyGen stöder vanliga format och molnimporter så att du kan komma igång direkt.

Steg 2

Skapa undertexter automatiskt

Välj det talade språket och kör transkriberingen. HeyGen identifierar talare, lägger till skiljetecken och synkar raderna med ljudet för exakt timing, vilket gör det till ett effektivt videoredigeringsverktyg för att skapa undertexter.

Steg 3

Redigera och utforma undertexter

Gå igenom transkriptionen, rätta eventuella rader och välj textningsstilar eller plattformsförval. Lägg till inbrända undertexter eller behåll mjuka undertexter för av- och påslagbar uppspelning.

Steg 4

Exportera och distribuera

Exportera SRT-, VTT- eller inbrända MP4-filer som är optimerade för flöde, Stories eller webbspelare för att förbättra tillgängligheten i dina videoundertexter. Använd batchexport för att skapa flerspråkiga paket och färdiga filer att ladda upp i annonsverktyg.

An Apple iMac displays a data dashboard with charts and metrics, a keyboard, smartphone, and mug on a wooden desk.

Vanliga frågor (FAQ)

Hur lägger jag till undertexter i en video med HeyGen?

Ladda upp din video eller klistra in en länk, välj talat språk och kör automatisk transkribering. Redigera transkriptionen vid behov, välj stil eller exportalternativ och exportera sedan SRT-, VTT- eller inbrända videofiler som är klara för distribution.

Är de automatiskt genererade undertexterna korrekta?

HeyGen erbjuder automatiska undertexter med hög noggrannhet, inklusive interpunktion och talarigenkänning. Noggrannheten beror på ljudkvalitet och bakgrundsljud. Du kan redigera transkriptioner manuellt för att säkerställa 100 % korrekthet och exportera färdiga undertextfiler med hjälp av en undertextgenerator.

Vilka undertextformat kan jag exportera?

Exportera mjuka undertextfiler som SRT och VTT för spelare som stöder av- och påslagsbara undertexter, eller exportera inbrända MP4-filer med undertexter renderade direkt i videon för en bättre tittarupplevelse. HeyGen paketerar också språkvarianter för bulkexport, så att du kan lägga till undertexter till en video på flera språk.

Kan jag anpassa undertexter så att de matchar mitt varumärke?

Ja. Välj typsnitt, storlekar, färger, bakgrundsrutor och marginaler för säkerhetszoner. HeyGen innehåller förinställningar som är optimerade för sociala plattformar så att undertexter förblir läsbara på både mobiler och datorer.

Stöder HeyGen flera språk och lokalisering?

Ja. Använd videöversättaren för att skapa översatta manus och undertextspår. HeyGen synkroniserar de översatta texterna med justerad timing så att lokala versioner av videon känns naturliga på varje språk.

Kan jag texta många videor samtidigt i batch?

Ja. Använd batcharbetsflöden för att bearbeta mappar eller koppla CSV-poster till mallar. HeyGen skapar undertexter, lokalanpassade ljudspår och exportpaket för alla videor i jobbet.

Hur påverkar undertexter SEO och synlighet?

Sökbara transkriptioner och inbrända undertexter förbättrar tillgängligheten och ökar tiden på sidan, vilket kan stärka den organiska synligheten. SRT/VTT-filer hjälper också plattformar att indexera talat innehåll för bättre upptäckbarhet och ökar synligheten för videoundertexter.

Är mina uppladdningar och undertexter privata och säkra?

HeyGen krypterar uppladdningar och lagrar genererade tillgångar säkert, så att dina videoredigeringsprojekt förblir skyddade. Du behåller äganderätten till ditt innehåll och kan styra delning, lagringstid och exportinställningar utifrån dina integritetsbehov.

Explore more AI powered tools

Bring any photo to life with hyper‑realistic voice and movement using Avatar IV.

AI Video GeneratorVideo TranslatorText to Video AIAudio to Video AIAI Lip Sync Faceswap AIAI Voice GeneratorAI UGC AdsUrl to VideoScript to VideoAI Reel GeneratorAI Avatar GeneratorImage to Video AIVoice CloningYoutube Video TranslatorVideo AvatarAI Youtube Video MakerAI Tiktok Video GeneratorAI Caption GeneratorAdd Text to VideoAI Subtitle GeneratorVideo Script GeneratorText to Speech AvatarAdd Photo to VideoAI Video Compressor

Börja skapa med HeyGen

Förvandla dina idéer till professionella videor med AI.

Kom igång gratis →
CTA background