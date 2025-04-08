Utnyttja en AI-stack för att skala upp marknadsföringen

Tomorrow.io:s marknadsföringsteam arbetar med ett brett ansvarsområde och en slimmad organisation med bara fem personer. För att kunna konkurrera med större organisationer med obegränsade marknadsresurser använder Kelly Peters, Director of Marketing, AI-drivna strategier och teknikstackar.

”Vi stöttar många olika affärsenheter. Vi måste sticka ut, precis som alla marknadsföringsteam. Men med tanke på vår storlek behöver vi också vara extra kreativa och resurseffektiva”, säger Peters. ”Det är därför vi verkligen har satsat på och omfamnat AI i stället för att bara reagera passivt.”

Marknadsteamet på Tomorrow.io förlitar sig i hög grad på video. Det är en viktig del av deras marknadsföringsstrategi, både ur ett SEO- och engagemangsperspektiv. Men traditionell videoproduktion är tidskrävande och kräver samordning med chefer, videofotografer och omfattande efterbearbetning.

”Vi vet att video kommer att engagera människor bättre och ha större genomslag ur ett varumärkesperspektiv”, sa Peters. ”Vi ser det som avgörande för framtidens marknadsföring.”

För att kunna arbeta mer enligt en ABM-inriktad strategi behövde teamet ett sätt att skala personaliserat innehåll på både konto- och individnivå och samtidigt behålla konsekvensen i ett växande antal leveranser. Det var det som ledde dem till HeyGen.

Hitta rätt plattform för sin innehållsmaskin

Efter att ha använt Synthesia insåg teamet att plattformen inte uppfyllde deras krav när det gällde avatarernas kvalitet. Tomorrow.io valde HeyGen för dess naturtrogna AI-avatarer och möjligheten att skapa och skicka personliga videor med chefer.

”En av utmaningarna vi hade innan vi började använda HeyGen var helt klart tiden. Det tar veckor att göra en riktigt snygg, professionell annons eller video. Och vi ville korta ner den tiden,” säger Madison Sofield, AI Content Strategy and Video Creation på Tomorrow.io.

Nu driver HeyGen Tomorrow.io:s dagliga innehållsmaskin och integreras sömlöst i deras innehållsarbetsflöden. Teamet använder plattformen för att skapa videoinnehåll som kan återanvändas i olika format, från produktgenomgångar och ledningsvideor till inlägg i sociala medier och e-postkampanjer.

”De flesta marknadsföringsteam planerar för sitt skrivna innehåll och skapar videor utifrån det. Vi däremot planerar för videoinnehåll och gör om det till skrivna texter”, säger Ruth Favela, AI Marketing Manager. ”Vi insåg: varför inte bara börja med en video som kan göras om till flera olika typer av innehåll?”

Till exempel använder Tomorrow.io HeyGen för att skapa AI-avatarer av chefer, inklusive sin CMO, och producera personligt anpassat videoinnehåll för viktiga prospekt. Allt teamet behöver göra är att träffa en intressent för att definiera målen, använda ChatGPT eller Claude för att skriva ett manus, lägga in det i HeyGen för att skapa en avatarvideo och exportera den för efterbearbetning – allt med AI. De färdiga videorna integreras sedan i distributionskanalerna.

”När jag såg min första HeyGen-video kändes det både väldigt häftigt och också väldigt konstigt, eftersom jag i princip hade skapat en video av min chef. Det kändes som att jag satt på så mycket makt, men också väldigt häftigt eftersom jag direkt kunde skapa något till våra annonser”, sa Madison.

Utöver marknadsföring hittade HeyGen AI-avatarer användning i flera olika avdelningar, med potentiella användningsområden som utbildningsmoduler eller kundsupportvideor. ”Vårt marknadsföringsteam har nu blivit en ledstjärna inom AI-marknadsföring, både internt och externt”, sa Peters.

Gör AI-video till avancerad marknadsföring