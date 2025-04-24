Hur Reply.io stärkte sin vd:s närvaro på TikTok med HeyGen
Reply.io, grundat 2014, är en flerkanalig plattform för säljengagemang för interna säljteam och byråer som hjälper dem att nå ut till potentiella kunder.
År 2023 ville grundaren och vd:n Oleg Campbell utöka sin närvaro i sociala medier, men all hans tid gick åt till att säkerställa en smidig drift av plattformen för sales engagement. För att stärka Reply.io:s trovärdighet och visa upp hans branschexpertis började Olegs sociala medier-team använda HeyGen för att lyfta hans närvaro i sociala medier genom att skapa engagerande innehåll som lyfter fram hans insikter och Reply.io:s tekniska innovationer.
Vi pratade med Anastasiia Nak, Reply.io:s social media manager som sköter Olegs sociala kanaler. Sedan dess har hennes team framgångsrikt stärkt Olegs närvaro på TikTok med hjälp av HeyGens verklighetstrogna avatarer.
Utmaningen
Till en början kändes det både överväldigande och kostsamt att lansera en plan för sociala medier för deras vd. Olegs fullspäckade schema lämnade väldigt lite utrymme för att spela in, redigera och samordna tider för produktionsteam att träffas flera gånger i veckan för att skapa innehåll till sociala medier. Utan ett effektivt arbetsflöde oroade sig teamet för att Olegs digitala närvaro som thought leader skulle ge begränsade resultat, vilket skulle göra det näst intill omöjligt att hålla en jämn nivå av engagerande innehåll.
Men allt förändrades när HeyGen introducerades. Plattformen gav teamet verktygen för att effektivt skapa högkvalitativa videor med minimalt med tid som behövde läggas på Olegs godkännande – till en bråkdel av kostnaden.
Lösningen
Oleg ville införa ett verktyg som gjorde att hans team kunde spara tid på att skapa innehåll för sociala medier och visa hur AI förändrar globala interaktioner.
HeyGen blev snabbt den mest kostnads- och tidseffektiva lösningen för Anastasiia och hennes team för att skapa Olegs personliga TikTok-videor. HeyGen gör det möjligt för dem att skapa kreativt innehåll samtidigt som Olegs följarskara i sociala medier växer kraftigt – utan att det kräver hans direkta medverkan.
Efter att ha testat flera olika generativa AI-videoplattformar valde teamet HeyGen eftersom de erbjöd de mest naturtrogna avatarerna och en lättanvänd process för att skapa video.
Med HeyGen kan Reply.io:s sociala team nu producera 10 till 14 videor i veckan, vilket minskar pressen från dagliga inspelningar och gör det möjligt för dem att nå Olegs publik. Genom att ladda upp olika avatarer kan de sömlöst förbättra sina videor, ofta utan att tittarna märker någon skillnad.
Anastasiias team behöver inte längre lägga timmar på att spela in videor. I stället kan de fokusera på det de är bäst på – att skapa engagerande innehåll.
Resultatet
Efter 10 månader med HeyGen har Olegs sociala medie-team sett imponerande resultat. Att använda HeyGen har inte bara sparat teamet upp till tre timmar per video, utan har också gett följande resultat på TikTok:
- Imponerande engagemang: Deras mest visade TikTok-video nådde 5,7 miljoner visningar med HeyGen, och de andra lockar konsekvent mellan 8 000 och 30 000 visningar.
- Tillväxt i följare: På 10 månader ökade Olegs antal följare på TikTok till 200 000 följare, med 50 000 nya följare under de första sex månaderna med HeyGen.
- Ökad trafik: Med länken i sin bio kan de nu driva mer trafik från TikTok än från någon annan social plattform, vilket påverkar deras verksamhet positivt genom att leda fler besökare till deras webbsida och ge Reply.io mer uppmärksamhet totalt sett.
”HeyGen har varit otroligt hjälpsamt för oss, särskilt eftersom det var ny mark för alla inblandade. Jag tror inte att många kreatörer lägger upp en eller två videor om dagen som fokuserar på AI samtidigt som de använder den. Vi var inte säkra på hur framgångsrika vi skulle bli i början. Vi hade inga virala videor förrän vi började använda HeyGen. När vi började använda det förändrades allt. Antalet följare ökade och vår publik blev mycket mer engagerad i innehållet.”
Anastasiia Nak
Social media manager på Reply.io