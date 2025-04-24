Oleg ville införa ett verktyg som gjorde att hans team kunde spara tid på att skapa innehåll för sociala medier och visa hur AI förändrar globala interaktioner.

HeyGen blev snabbt den mest kostnads- och tidseffektiva lösningen för Anastasiia och hennes team för att skapa Olegs personliga TikTok-videor. HeyGen gör det möjligt för dem att skapa kreativt innehåll samtidigt som Olegs följarskara i sociala medier växer kraftigt – utan att det kräver hans direkta medverkan.

Efter att ha testat flera olika generativa AI-videoplattformar valde teamet HeyGen eftersom de erbjöd de mest naturtrogna avatarerna och en lättanvänd process för att skapa video.

Med HeyGen kan Reply.io:s sociala team nu producera 10 till 14 videor i veckan, vilket minskar pressen från dagliga inspelningar och gör det möjligt för dem att nå Olegs publik. Genom att ladda upp olika avatarer kan de sömlöst förbättra sina videor, ofta utan att tittarna märker någon skillnad.

Anastasiias team behöver inte längre lägga timmar på att spela in videor. I stället kan de fokusera på det de är bäst på – att skapa engagerande innehåll.

Resultatet

Efter 10 månader med HeyGen har Olegs sociala medie-team sett imponerande resultat. Att använda HeyGen har inte bara sparat teamet upp till tre timmar per video, utan har också gett följande resultat på TikTok:

Imponerande engagemang: Deras mest visade TikTok-video nådde 5,7 miljoner visningar med HeyGen, och de andra lockar konsekvent mellan 8 000 och 30 000 visningar.

”HeyGen har varit otroligt hjälpsamt för oss, särskilt eftersom det var ny mark för alla inblandade. Jag tror inte att många kreatörer lägger upp en eller två videor om dagen som fokuserar på AI samtidigt som de använder den. Vi var inte säkra på hur framgångsrika vi skulle bli i början. Vi hade inga virala videor förrän vi började använda HeyGen. När vi började använda det förändrades allt. Antalet följare ökade och vår publik blev mycket mer engagerad i innehållet.”

Anastasiia Nak

Social media manager på Reply.io