AI Smart Ventures, en ledare inom AI-drivna lösningar, har varit pionjär inom AI-användning sedan 2015. Deras uppdrag är att stärka och rusta företag med den interna AI‑kompetens de behöver för att ligga i framkant i en teknologidriven värld. Genom skräddarsydd AI‑utbildning, djupgående implementeringstjänster och insiktsfull strategisk rådgivning vägleder AI Smart Ventures företag genom komplexiteten i att införa AI i den företagsinterna miljön och levererar avancerade AI‑lösningar.

Med affärsområden dedikerade till AI Smart Marketing och AI Smart Insiders stod AI Smart Ventures inför utmaningen att producera skalbart, flerspråkigt videoinnehåll för en bred och varierad kundbas. Företagskunder behövde snabb lokalisering av utbildningsmaterial, men traditionella videoproduktionsmetoder var resurskrävande, tidsödande och saknade den flexibilitet som krävdes för att möta dessa behov.

Utbilda nästa generation i kraften med AI-video

För att ge företagare och deras team möjlighet att använda AI-verktyg effektivt i hela organisationen erbjuder AI Smart Ventures ett 10-veckors utbildningsprogram, AI Smart Insiders. Tack vare sin användarvänlighet, avatarernas kvalitet och sin mångsidighet lyfts HeyGen fram som ett av tre oumbärliga AI-videoverktyg.

”Vi ger praktisk AI-utbildning i hur man använder AI brett i hela företaget, och sedan ger vi fördjupad utbildning i specifika verktyg”, säger Nicole Donnelly, grundare av AI Smart Ventures. ”Vi lär ut detta till alla våra kohorter inom vår AI Smart Insiders-utbildning i hur man använder HeyGen.”

HeyGen gav den perfekta lösningen för AI Smart Ventures och deras kunder genom att erbjuda en intuitiv plattform för att skapa flerspråkiga videor med realistiska avatarer och röstpålägg. Plattformen integreras sömlöst i AI Smart Ventures verksamhet och gör det möjligt för teamet att snabbt producera, lokalisera och distribuera videoinnehåll på olika plattformar.

”Så många är rädda för video. Den återkoppling vi får är: ’Jag gillar inte att spela in video eftersom jag är väldigt självkritisk’,” sa Nicole. ”Efter att vi gör den första i HeyGen känner de sig mycket tryggare, eftersom de inte längre behöver spela in själva och har en källa för att skapa nya videor.”

Effektivisera videöversättning för you.com

Genom att använda HeyGen har AI Smart Ventures låst upp nya möjligheter för flerspråkig videoproduktion, vilket gör det möjligt att skapa snabbare och mer effektiva utbildnings- och marknadsföringslösningar. HeyGens plattform har blivit en viktig del av AI Smart Ventures uppdrag att driva innovation och skapa värde för sina kunder.

you.com används av miljontals människor och är en AI-produktivitetsmotor som gör djupgående sökningar, kör kod, genererar bilder och använder verktyg för att öka produktiviteten. För att effektivisera sin videöversättningsprocess anlitade you.com AI Smart Ventures för att snabbt och effektivt översätta avancerade utbildnings- och instruktionsvideor till tyska.

”En stor del av att få you.com-kontraktet var att vi kunde översätta utbildningskurser för företag till tyska snabbt. Alltså, riktigt snabbt. Med HeyGen kan vi göra det samma dag som de skapar sina engelska kurser och direkt växla över dem till tyska”, sa Nicole.

Skala upp livräddande utbildning till resten av världen