O que é Vibe Video?

Vibe Video é uma abordagem inovadora para a criação de vídeos que utiliza inteligência artificial para transformar seus conceitos em vídeos de alta qualidade sem esforço.

Ao fornecer um mínimo de entrada — como um roteiro ou uma breve descrição — a plataforma com IA da HeyGen gera vídeos completos e de nível profissional, eliminando a necessidade de edição complexa ou equipes de produção caras.

Como Funciona

Passo 1

Insira Sua Ideia

Forneça um roteiro ou uma breve descrição do seu conceito.

Passo 2

Selecione Suas Preferências

Escolha um avatar de IA, voz e modelo que melhor se adequem à sua mensagem.

Passo 3

Gerar Vídeo

Deixe a IA da HeyGen criar um vídeo de qualidade profissional baseado em suas escolhas.

Passo 4

Revisar e Publicar

Faça os ajustes necessários e publique seu vídeo nas plataformas desejadas.

Criação de Vídeo por IA

Por que escolher a Vibe Video?

Experimente o futuro da criação de vídeos com o Vibe Video. Inscreva-se agora e transforme suas ideias em vídeos cativantes sem esforço.

Fácil de usar

Não é necessário ter experiência prévia em edição de vídeo; nossa plataforma intuitiva torna a criação de vídeos acessível a todos.

Perguntas Frequentes do Vibe Video

O termo "Vibe Video" deriva de "vibe coding", uma abordagem impulsionada por IA que permite aos usuários descreverem o que querem em vez de criá-lo manualmente. Com o Vibe Video da HeyGen, você simplesmente descreve sua ideia, e o sistema automaticamente cria um vídeo profissional completo com avatares, narrações e visuais.

O Vibe Video da HeyGen é uma ferramenta de criação de vídeos com inteligência artificial que transforma roteiros ou ideias em vídeos de qualidade profissional usando avatares, narrações e modelos.

Não, o HeyGen é projetado para iniciantes. A plataforma lida com todos os elementos de produção de vídeo automaticamente, então não são necessárias habilidades prévias de edição.

Sim, você pode inserir seu próprio script ou um comando breve. A IA da HeyGen vai gerar o vídeo usando seu avatar selecionado, voz e estilo visual.

Sim, o HeyGen suporta a criação de vídeos multilíngues, incluindo dublagens em vários idiomas, facilitando a criação de conteúdo global.

Você pode criar vídeos explicativos, conteúdo de marketing, vídeos de treinamento, demonstrações de produtos e clipes para mídias sociais usando os modelos e ferramentas de IA da HeyGen.

