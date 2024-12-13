O que é Vibe Video?

Vibe Video é uma abordagem inovadora para a criação de vídeos que utiliza inteligência artificial para transformar seus conceitos em vídeos de alta qualidade sem esforço.

Ao fornecer um mínimo de entrada — como um roteiro ou uma breve descrição — a plataforma com IA da HeyGen gera vídeos completos e de nível profissional, eliminando a necessidade de edição complexa ou equipes de produção caras.