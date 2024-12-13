Webinars e Podcasts Sob Demanda - Caso de Uso

Produza webinars e podcasts sob demanda sem esforço

Webinars e podcasts aumentam o engajamento, mas a produção geralmente é demorada e cara. HeyGen simplifica o processo, permitindo que você crie conteúdo profissional sob demanda em minutos. Não é necessário equipe de produção ou câmera.

video thumbnail

Benefícios e valor

Escale seus webinars e podcasts sob demanda com vídeos de alta qualidade

Crie webinars e podcasts com vídeo de IA

A produção tradicional de webinars e podcasts demanda muito tempo e requer uma equipe completa. Com o HeyGen, você pode gerar conteúdo de alta qualidade sob demanda utilizando avatares de IA e voiceovers automatizados, para que você possa se concentrar em entregar valor, e não em coordenar a produção de vídeos.

uma captura de tela de um webinar de tecnologia com Joyce Bell e Tim Weinuma captura de tela de um webinar de tecnologia com Joyce Bell e Tim Wein

Promova seu conteúdo com clipes de vídeo envolventes

Atraia mais visualizações com vídeos promocionais chamativos. Transforme webinars ou podcasts longos em clipes curtos e compartilháveis para redes sociais, campanhas de e-mail e páginas de destino sem edições extras.

Crie clipes promocionais chamativos para seus webinars para as redes sociais.Crie clipes promocionais chamativos para seus webinars para as redes sociais.

Reaproveite conteúdo em escala para diferentes públicos

Localize facilmente o conteúdo do seu webinar e podcast com traduções automáticas e sincronização labial alimentadas por IA. Crie versões em múltiplos idiomas para expandir seu alcance sem tempo de produção adicional.

uma tela de computador exibe uma chamada de vídeo entre chineses e alemãesuma tela de computador exibe uma chamada de vídeo entre chineses e alemães

Histórias de clientes

Descubra como os profissionais de marketing escalam conteúdo sob demanda

Como criar
webinars sob demanda e podcasts com o HeyGen

Faça login no HeyGen e prepare-se para criar gravações de webinars de alta qualidade, podcasts em vídeo e conteúdo promocional em minutos — sem a necessidade de uma equipe de produção.

Escolha entre modelos personalizáveis projetados para webinars, episódios de podcast e clipes promocionais. Precisa de controle total? Comece com uma tela em branco e aplique seu kit de marca com um clique para um visual contínuo e alinhado à sua marca.

Faça o upload do seu roteiro de webinar, introdução de podcast ou cópia promocional e escolha um avatar AI realista para transmitir sua mensagem. Use seu próprio gêmeo digital ou selecione entre mais de 250 avatares AI para criar um vídeo profissional e envolvente que pareça verdadeiramente personalizado.

Use o editor de arrastar e soltar do HeyGen para ajustar texto, fontes e cores. Adicione seu logotipo, visuais da marca e mensagens-chave para garantir que seu conteúdo esteja perfeitamente alinhado com o estilo e a voz da sua marca.

Incorpore imagens, ícones e animações da biblioteca de mídia da HeyGen para destacar recursos importantes, reforçar sua proposta de valor e tornar conceitos complexos claros no seu conteúdo gerado por IA.

Assim que seu vídeo estiver polido e pronto, exporte-o no formato de sua preferência e compartilhe-o por e-mail, redes sociais, páginas de destino ou canais internos — onde quer que seu público esteja.

video thumbnail

Perguntas Frequentes

Um webinar sob demanda é uma apresentação em vídeo pré-gravada que o público pode assistir a qualquer momento, ao contrário dos webinars ao vivo. Com o HeyGen, você pode criar facilmente webinars sob demanda profissionais usando avatares de IA, modelos personalizáveis e narrações automatizadas — sem a necessidade de uma equipe de produção de vídeo.

O HeyGen permite que você transforme o conteúdo do seu podcast em videopodcasts envolventes, adicionando avatares de IA, legendas e elementos visuais. Basta fazer o upload do seu roteiro ou áudio, selecionar um avatar e gerar um videopodcast dinâmico que pode ser compartilhado em várias plataformas.

Sim! A HeyGen facilita a criação de vídeos promocionais curtos e envolventes para impulsionar inscrições em webinars ou audições de podcasts. Você pode extrair momentos chave, adicionar visuais da marca e criar clipes teaser para redes sociais, campanhas de e-mail e páginas de destino, tudo isso potencializado por IA.

Não. O HeyGen é projetado para profissionais de marketing, não editores de vídeo. Suas ferramentas intuitivas de arrastar e soltar permitem que você crie conteúdo de webinar e podcast de alta qualidade sem habilidades técnicas ou software caro.

Sim! O HeyGen permite que você personalize seu vídeo com as cores da marca, fontes, logotipos e sobreposições, garantindo que seu conteúdo permaneça visualmente consistente em todas as plataformas.

Com o HeyGen, você pode facilmente dividir conteúdos longos em clipes curtos e compartilháveis. Destaque os principais pontos, adicione legendas e formate vídeos para diferentes canais—como LinkedIn, Instagram e campanhas de marketing por e-mail.

Sim! A HeyGen oferece tradução de vídeo com inteligência artificial, clonagem de voz e sincronização labial, permitindo que você localize rapidamente webinários e podcasts em vários idiomas — sem custos adicionais de produção.

HeyGen é utilizado por profissionais de marketing B2B, criadores de conteúdo, equipes de vendas e educadores para produzir e escalar webinars, podcasts em vídeo e conteúdo promocional de forma eficiente—frequentemente aproveitando nossas funcionalidades de criação de podcasts com IA.

Você pode exportar seus vídeos em vários formatos e compartilhá-los em plataformas como LinkedIn, YouTube, campanhas de e-mail, sites empresariais e ferramentas de comunicação interna. Os clientes também usam o Zapier para automatizar o processo de upload.

Com o HeyGen, você pode criar um vídeo de webinar sob demanda ou podcast totalmente polido em minutos, não semanas. Basta escolher um modelo, fazer o upload do seu roteiro, selecionar um avatar e exportar seu vídeo final — pronto para compartilhar.

Casos de Uso

De criadores a profissionais de marketing.

Mais de 100 casos de uso para HeyGen.

