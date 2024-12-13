Adapte e traduza documentários sem esforço para alcançar qualquer público

Com a plataforma de IA da HeyGen, você pode personalizar conteúdo documental, ajustar roteiros e traduzir vídeos para mais de 170 idiomas e dialetos de forma descomplicada. Garanta acessibilidade global e mantenha a relevância sem a necessidade de refilmagens caras ou processos de edição extensos.