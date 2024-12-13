Gratuito para usar, fácil de compartilhar

A HeyGen oferece acesso a avatares e vozes realistas de IA—sem marca d'água, sem custo e sem necessidade de conta. Diferente de outras ferramentas de vídeo de avatar, a HeyGen permite que você:

Faça upload da sua foto ou use um personagem predefinido.

Digite sua mensagem e obtenha sincronização de voz instantânea.

Exporte em HD sem restrições

Use seu avatar no YouTube, TikTok, treinamentos e mais

Experimente e crie seu primeiro vídeo em menos de 5 minutos.