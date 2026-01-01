AI Corporate Video Maker Built for Business

Turn any script into a polished corporate video in minutes with this corporate video maker. No cameras, no crews, no editing software. Produce internal updates, training, and brand stories ready to share.

AI corporate video maker turning a script into a leadership update video.
141.999.561Vídeos gerados
116.756.600Avatares gerados
19.584.524Vídeos traduzidos
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Milhões de pessoas em todo o mundo confiam em nós para dar vida às suas histórias.
Principais recursos

Features of Corporate Video Maker

AI Video Editing, Done Like a Pro

Envie suas gravações e deixe o editor de vídeo com IA remover automaticamente muletas, pausas, falsos começos e regravações. Transições invisíveis preenchem cada lacuna visual, para que você edite o vídeo e limpe cada tomada sem precisar de ferramentas manuais de edição, linhas do tempo ou novas filmagens.

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AI video editor cleaning up corporate footage automatically.

Create Corporate Videos from a Script

Cole um roteiro e crie rapidamente um vídeo corporativo completo, com cenas, narração e tempo definidos automaticamente. O mecanismo de texto para vídeo cuida de toda a criação do vídeo de ponta a ponta, para que você produza um vídeo profissional, explicativo ou outro conteúdo em vídeo sem precisar filmar ou fazer storyboard de nada.

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Corporate video built automatically from a script with AI.

Narrações em IA para vídeos empresariais profissionais

Generate natural voiceovers in 175+ languages straight from your script, or clone a leader's voice from a short sample. With AI voice cloning, every high-quality, professional business video keeps a consistent tone across regions without re-recording a single line of narration.

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AI voiceover studio generating multilingual narration for business video.

Editor de vídeo online tudo-em-um

Ajuste cenas, troque fundos, adicione animações e gráficos e insira o logotipo da sua empresa com controles simples. Este editor tudo‑em‑um e gerador de vídeos com IA é o editor de vídeo online que mantém seus vídeos alinhados à marca, para que qualquer pessoa possa criar resultados profissionais, sem precisar de experiência.

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All-in-one online video editor keeping corporate videos on brand.

Translate Professional Corporate Videos

Reach every office in its own language without rebuilding content. The video translator localizes any corporate video into 175+ languages with accurate lip-sync and the original voice preserved. Publish polished videos to your video platforms and every social media platform from one recording.

Comece grátis →
Translating professional corporate videos into 175+ languages.

Ideias e casos de uso para vídeos corporativos

Make a Business Video for Updates

Make a Business Video for Updates

Recording leadership messages eats hours and stalls communication. Make a business video from a written memo in minutes with script to video, and share a clear recap every employee gets the same day.

Training Videos and Employee Onboarding

Training Videos and Employee Onboarding

Filming step-by-step training is slow and expensive to update. Paste your lesson notes into a training video, choose a layout, and deploy consistent onboarding your team can watch and rewatch right away.

Vídeos de Produto, Demonstrações e Tutoriais

Vídeos de Produto, Demonstrações e Tutoriais

Planning and editing a demo shoot delays every launch. Describe the workflow, pick a format, and generate a high-quality product demo video that shows new features clearly within minutes, ready for product launches everywhere.

Marketing, promoções e reconhecimento de marca

Marketing, promoções e reconhecimento de marca

Agency video production runs into weeks and steep invoices. Write a script and produce polished marketing videos, a promo, or short-form tiktok clips for any platform, then localize for new markets in minutes.

Crie vídeos para treinamentos de conformidade

Crie vídeos para treinamentos de conformidade

Updating compliance content means costly reshoots every time a rule changes. Edit the script, regenerate, and create engaging policy videos across teams and languages instantly, then add captions to video for accessibility.

Engaging Business Video Messages

Engaging Business Video Messages

Executives lose hours filming each message that scales poorly. A digital AI spokesperson delivers a compelling business video once and distributes it globally, so company-wide updates stay personal without booking a studio or crew.

Como funciona

How a corporate video maker works

Create a corporate video with HeyGen in four clear steps that take you from a written script to a polished, share-ready video.

Etapa 1

Choose a Template

Escolha um estilo, defina a proporção, as cores e o layout e, em seguida, carregue seu kit de marca.

Etapa 2

Add Your Script

Write or paste your script, adjust pacing, and the system splits it into scenes automatically.

Etapa 3

Customize and Clean Up

Add narration, backgrounds, and subtitles, then run Speech Cleanup to remove fillers and pauses.

Etapa 4

Gerar e compartilhar

Render the final video in HD or 4K, then download it or publish to your channels in minutes.

Choosing a corporate video template and loading a brand kit.
Adding a script to a corporate video and splitting it into scenes.
Customizing a corporate video and running Speech Cleanup.
Generating a finished corporate video and sharing it in HD or 4K.

Perguntas Frequentes (FAQs)

Como criar um vídeo do zero com um criador de vídeos com IA?

Você não precisa começar do zero. Este criador de vídeos intuitivo permite que você faça um vídeo: cole um roteiro para criar cenas com facilidade ou faça atualizações simples a partir de um modelo. Com a função de URL para vídeo, você pode criar um vídeo corporativo online e obter um resultado com aparência profissional.

Will an AI corporate video look professional enough for executives?

Yes. Output renders in HD or 4K with lifelike presenters, natural lip-sync, and gesture control, so it reads as filmed footage. With Avatar IV, an executive update looks studio-made, and Speech Cleanup removes any filler words or awkward pauses before you share.

Can I customize ready-made corporate video templates for my brand?

Sim. Comece a partir de modelos prontos feitos para negócios e, em seguida, personalize cada modelo de vídeo do seu jeito. Escolha um modelo de vídeo corporativo ou nossos modelos de vídeo personalizáveis, troque as cores e adicione seu logo, e seus modelos de vídeo corporativos e modelos personalizáveis continuarão alinhados à sua marca.

Can I add royalty-free stock footage and export watermark-free?

Sim. Insira vídeos de banco de imagens livres de royalties, adicione animações ou faça upload dos seus próprios clipes para misturá-los com cenas de IA por meio de imagem para vídeo. Quando terminar, exporte e compartilhe seu vídeo em formato MP4 em HD ou 4K, sem marca d’água.

Existe algum criador de vídeos empresariais gratuito para fazer vídeos em poucos minutos?

Sim. Como um criador de vídeos corporativos gratuito, HeyGen permite que você crie vídeos empresariais online sem precisar de cartão de crédito. Faça vídeos gratuitamente no plano online gratuito, crie um vídeo em poucos minutos e use dublagem com IA para escalar para mais de 175 idiomas.

Como os vídeos corporativos aumentam a conversão em marketing?

Adicione uma chamada para ação clara a qualquer vídeo e acompanhe como isso aumenta a conversão em todas as campanhas. Use o gerador de legendas para acessibilidade, depois explore mais estilos de vídeo, de anúncios a promoções, e escale cada campanha a partir de um único roteiro.

Explore mais ferramentas com tecnologia de IA ferramentas

Dê vida a qualquer foto com voz e movimentos hiper-realistas usando o Avatar IV.

Gerador de Vídeo com IATradutor de VídeoIA de Texto para VídeoIA de Áudio para VídeoSincronização labial com IAFaceswap IAGerador de Voz com IAAnúncios UGC com IAURL do vídeoRoteiro para VídeoGerador de Reels com IAGerador de Avatar com IAIA de Imagem para VídeoClonagem de VozTradutor de Vídeos do YouTubeAvatar de VídeoCriador de Vídeos para YouTube com IAGerador de Vídeos para TikTok com IAGerador de Legendas com IAAdicionar texto ao vídeoGerador de Legendas com IAGerador de Roteiro de VídeoAvatar de Texto para FalaAdicionar foto ao vídeoCompressor de Vídeo com IA

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