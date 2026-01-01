Gerador de Clipes de Podcast com IA para Mídias Sociais

An AI podcast clip generator turns long episodes into short, shareable clips in minutes. Upload your recording, let AI find the best moments, and get captioned clips ready to post anywhere.

AI podcast clip generator turning a long episode into short, captioned, social-ready clips.
141.999.561Vídeos gerados
116.756.600Avatares gerados
19.584.524Vídeos traduzidos
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Milhões de pessoas em todo o mundo confiam em nós para dar vida às suas histórias.
Principais recursos

Criador de clipes com IA para transformar podcasts

Detecção de destaques com IA para clipes curtos

Pule horas vasculhando a linha do tempo. O Video Agent da HeyGen e sua tecnologia avançada de IA analisam o seu podcast, interpretam a fala e o ritmo, e o gerador de clipes identifica, com IA, os momentos mais fortes do seu conteúdo. Você recebe clipes prontos para compartilhar, cada um sendo um destaque em vídeo completo de partes do seu podcast.

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AI-powered highlight detection surfacing the strongest moments of a podcast as short clips.

Legenda e transcrição para cativar os espectadores

A maioria dos clipes em redes sociais é reproduzida no mudo, então é o texto na tela que mantém as pessoas assistindo. A transcrição precisa transforma fala em legendas com tempo automático no editor do AI Studio, e o gerador de legendas integrado permite que você personalize fontes, cores e layout para prender a atenção do público em qualquer plataforma de mídia social.

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Caption and transcription tools adding auto-timed subtitles to a podcast clip.

Recursos de edição de vídeo para clipes que prendem a atenção

Pare de regravar uma tomada só para corrigir alguns deslizes. Com um clique, o recurso de Limpeza de Fala com IA remove muletas verbais, pausas, falsos começos e regravações e, em seguida, o editor de vídeo com IA da HeyGen une os trechos com transições imperceptíveis. O resultado é uma tomada de alta qualidade, impecável e sem cortes bruscos.

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Video editing features cleaning up speech for scroll-stopping podcast clips.

Clipes de audiograma, reels e vídeos de formato curto

Um clipe em tela widescreen morre em um feed vertical. Cada clipe é automaticamente reenquadrado em vídeo de formato curto com um gerador de reels para Reels do Instagram, Shorts para TikTok e posts quadrados, além de um audiograma para programas em áudio ou vídeo. Um único upload parece nativo em todas as principais plataformas de vídeo.

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Audiogram, reel, and short-form video clips auto-reframed for vertical feeds.

Transforme o áudio do podcast em mais de 175 idiomas

Um único podcast pode alcançar muito além do seu primeiro público. Transforme qualquer trecho em mais de 175 idiomas com sincronização labial precisa e clonagem de voz que preserva o seu tom, ou faça apenas dublagem de áudio com IA para um tempo de entrega mais rápido. Publique conteúdo em vídeo de alta qualidade para todos os mercados e conquiste novos ouvintes sem precisar regravar.

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Transforming podcast audio into 175+ languages with accurate lip-sync.

Ideias de clipes de podcast e casos de uso

Podcasters reaproveitam episódios de formato longo

Podcasters reaproveitam episódios de formato longo

Editing a long-form episode by hand drains a full day. Repurpose each podcast episode in minutes and turn podcast episodes into engaging podcast clips ready for youtube shorts, keeping a steady posting schedule across every show.

Crie clipes para redes sociais que se tornem virais

Crie clipes para redes sociais que se tornem virais

Feeding every channel is relentless. Create social media clips from one interview, post scroll-stopping clips, and create viral clips across social media, then queue them as tiktok video posts to fill your feed.

Transforme conteúdo de podcast em clipes de vídeo

Transforme conteúdo de podcast em clipes de vídeo

Long lectures and episodes lose listeners fast. Convert your podcast into bite-sized podcast snippets, transform a recorded session into a short educational video, and give your audience focused clips to revisit anytime.

Clipes de mídia para seus demos de podcast

Clipes de mídia para seus demos de podcast

Buyers rarely watch a full webinar or video podcast. Clip the moment a feature lands, pair it with a product demo video, and share media clips for your podcast across email, ads, and landing pages.

Criador de clipes para agências de criadores de podcast

Criador de clipes para agências de criadores de podcast

Client requests pile up faster than editors deliver. This clip maker generates polished clips from each recording, lets teams choose from a variety of layouts and brand kits, and plugs them into marketing videos for every account.

Transforme seu podcast em treinamento para a equipe

Transforme seu podcast em treinamento para a equipe

Few employees rewatch an hour-long all-hands meeting. Turn your podcast and those episodes into shareable clips, fold them into a training video library, and keep distributed teams aligned in minutes.

Como funciona

Como funciona um gerador de clipes de podcast com IA

Transforme uma gravação completa de podcast em clipes refinados, prontos para postar, em quatro etapas simples, sem precisar de edição manual.

Etapa 1

Envie seu episódio

Envie seu podcast completo em vídeo ou áudio. O sistema faz a transcrição para seleção dos clipes.

Etapa 2

Deixe a IA encontrar os clipes

A IA analisa o episódio completo, avalia a fala e o ritmo e destaca os momentos mais fortes em forma de clipes.

Step 3

Clean up and caption

A Limpeza de Fala remove vícios de linguagem, pausas e começos falsos, e depois as legendas são adicionadas para você.

Step 4

Exportar e compartilhar

Exporte cada clipe em formato vertical, quadrado ou widescreen, pronto para postar em qualquer rede social.

Upload your episode step illustration.
Let AI find the clips step illustration.
Clean up and caption step illustration.
Export and share step illustration.

Perguntas frequentes (FAQs)

Um clipe de podcast com IA consegue remover vícios de linguagem do áudio do podcast sem deixar cortes picotados?

Sim. O Speech Cleanup detecta vícios de linguagem, pausas longas, falsos começos e regravações, e então usa transições invisíveis para preencher essas lacunas sem esforço. Os recursos de edição de vídeo do HeyGen permitem que você revise cada corte, para que o clipe final soe natural e pareça uma única tomada contínua.

Eu preciso aparecer na câmera para criar clipes de podcast?

Não. Você pode criar clipes de podcast a partir de uma gravação existente ou produzir uma versão em vídeo sem mostrar o rosto, com legendas, b-roll e visuais de IA. Com mais de 1.100 avatares e o Avatar IV, você pode criar conteúdo sem câmera e continuar publicando mesmo nas semanas em que não grava nada.

Posso enviar áudio ou vídeo e ainda assim criar clipes de vídeo?

Sim. Faça o upload do áudio do seu podcast e o sistema transforma cada destaque em um videoclipe ou audiograma com legendas e elementos visuais. Você pode adicionar narração com clonagem de voz por IA que combina com a sua voz a partir de mais de 300 opções, para que um programa focado em áudio ainda produza um arquivo de vídeo profissional.

Posso transformar um episódio em clipes em outros idiomas?

Yes. HeyGen supports 175+ languages, so you can clip one recording and localize it with accurate AI lip Sync and preserved voice tone. It is a fast way to expand your podcast's reach and attract new listeners worldwide without re-recording.

Why use HeyGen instead of a basic podcast clipping app?

A maioria dos aplicativos de clipes para por aí, apenas no corte. Além dos destaques, você conta com limpeza de áudio, legendas com a sua marca, avatares e tradução em uma única plataforma de texto para vídeo usada pela OpenAI, Shopify e HubSpot. Ela ajuda você a otimizar o processo de produção do seu podcast e a maximizar o alcance do seu conteúdo.

O gerador de clipes de podcast com IA é gratuito? O que os planos pagos oferecem a mais?

Sim, a HeyGen oferece um plano gratuito sem necessidade de cartão de crédito, para que você possa testar de graça e criar um clipe de podcast gratuito para experimentar o formato. Planos pagos a partir de US$ 24 por mês liberam episódios mais longos, mais clipes e acesso completo ao gerador de vídeos com IA.

How do I export clips for Instagram with my own branding?

Sim. Aplique seu logo, cores, fontes e vinhetas de abertura e encerramento com kits de marca para criar conteúdos envolventes que combinem com o estilo do seu programa. Você pode até trocar a aparência de um apresentador com troca de rosto por IA para manter os visuais consistentes em toda a série, do primeiro ao último clipe.

Posso criar clipes para o Instagram a partir de um webinar ou vídeo?

Sim. A ferramenta funciona com qualquer gravação longa, incluindo webinars, entrevistas e compartilhamentos de tela. Cole um link ou envie um arquivo, adicione uma introdução com a identidade da marca usando o fluxo de script para vídeo e transforme sua apresentação em clipes curtos com legendas para qualquer canal.

Como criar clipes de podcast envolventes para o Instagram?

Faça o upload da sua gravação e o HeyGen identifica automaticamente os melhores momentos, para que você crie clipes de podcast envolventes e produza vídeos para o Instagram em poucos minutos. Adicione legendas e elementos de branding no editor do AI Studio e publique seus clipes de podcast sem esforço, sem precisar de nenhuma edição manual.

Explore mais ferramentas com tecnologia de IA ferramentas

Dê vida a qualquer foto com voz e movimentos hiper-realistas usando o Avatar IV.

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