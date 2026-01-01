An AI podcast clip generator turns long episodes into short, shareable clips in minutes. Upload your recording, let AI find the best moments, and get captioned clips ready to post anywhere.
Criador de clipes com IA para transformar podcasts
Detecção de destaques com IA para clipes curtos
Pule horas vasculhando a linha do tempo. O Video Agent da HeyGen e sua tecnologia avançada de IA analisam o seu podcast, interpretam a fala e o ritmo, e o gerador de clipes identifica, com IA, os momentos mais fortes do seu conteúdo. Você recebe clipes prontos para compartilhar, cada um sendo um destaque em vídeo completo de partes do seu podcast.
Legenda e transcrição para cativar os espectadores
A maioria dos clipes em redes sociais é reproduzida no mudo, então é o texto na tela que mantém as pessoas assistindo. A transcrição precisa transforma fala em legendas com tempo automático no editor do AI Studio, e o gerador de legendas integrado permite que você personalize fontes, cores e layout para prender a atenção do público em qualquer plataforma de mídia social.
Recursos de edição de vídeo para clipes que prendem a atenção
Pare de regravar uma tomada só para corrigir alguns deslizes. Com um clique, o recurso de Limpeza de Fala com IA remove muletas verbais, pausas, falsos começos e regravações e, em seguida, o editor de vídeo com IA da HeyGen une os trechos com transições imperceptíveis. O resultado é uma tomada de alta qualidade, impecável e sem cortes bruscos.
Clipes de audiograma, reels e vídeos de formato curto
Um clipe em tela widescreen morre em um feed vertical. Cada clipe é automaticamente reenquadrado em vídeo de formato curto com um gerador de reels para Reels do Instagram, Shorts para TikTok e posts quadrados, além de um audiograma para programas em áudio ou vídeo. Um único upload parece nativo em todas as principais plataformas de vídeo.
Transforme o áudio do podcast em mais de 175 idiomas
Um único podcast pode alcançar muito além do seu primeiro público. Transforme qualquer trecho em mais de 175 idiomas com sincronização labial precisa e clonagem de voz que preserva o seu tom, ou faça apenas dublagem de áudio com IA para um tempo de entrega mais rápido. Publique conteúdo em vídeo de alta qualidade para todos os mercados e conquiste novos ouvintes sem precisar regravar.
Ideias de clipes de podcast e casos de uso
Editing a long-form episode by hand drains a full day. Repurpose each podcast episode in minutes and turn podcast episodes into engaging podcast clips ready for youtube shorts, keeping a steady posting schedule across every show.
Feeding every channel is relentless. Create social media clips from one interview, post scroll-stopping clips, and create viral clips across social media, then queue them as tiktok video posts to fill your feed.
Long lectures and episodes lose listeners fast. Convert your podcast into bite-sized podcast snippets, transform a recorded session into a short educational video, and give your audience focused clips to revisit anytime.
Buyers rarely watch a full webinar or video podcast. Clip the moment a feature lands, pair it with a product demo video, and share media clips for your podcast across email, ads, and landing pages.
Client requests pile up faster than editors deliver. This clip maker generates polished clips from each recording, lets teams choose from a variety of layouts and brand kits, and plugs them into marketing videos for every account.
Few employees rewatch an hour-long all-hands meeting. Turn your podcast and those episodes into shareable clips, fold them into a training video library, and keep distributed teams aligned in minutes.
Como funciona um gerador de clipes de podcast com IA
Transforme uma gravação completa de podcast em clipes refinados, prontos para postar, em quatro etapas simples, sem precisar de edição manual.
Envie seu podcast completo em vídeo ou áudio. O sistema faz a transcrição para seleção dos clipes.
A IA analisa o episódio completo, avalia a fala e o ritmo e destaca os momentos mais fortes em forma de clipes.
A Limpeza de Fala remove vícios de linguagem, pausas e começos falsos, e depois as legendas são adicionadas para você.
Exporte cada clipe em formato vertical, quadrado ou widescreen, pronto para postar em qualquer rede social.
Sim. O Speech Cleanup detecta vícios de linguagem, pausas longas, falsos começos e regravações, e então usa transições invisíveis para preencher essas lacunas sem esforço. Os recursos de edição de vídeo do HeyGen permitem que você revise cada corte, para que o clipe final soe natural e pareça uma única tomada contínua.
Não. Você pode criar clipes de podcast a partir de uma gravação existente ou produzir uma versão em vídeo sem mostrar o rosto, com legendas, b-roll e visuais de IA. Com mais de 1.100 avatares e o Avatar IV, você pode criar conteúdo sem câmera e continuar publicando mesmo nas semanas em que não grava nada.
Sim. Faça o upload do áudio do seu podcast e o sistema transforma cada destaque em um videoclipe ou audiograma com legendas e elementos visuais. Você pode adicionar narração com clonagem de voz por IA que combina com a sua voz a partir de mais de 300 opções, para que um programa focado em áudio ainda produza um arquivo de vídeo profissional.
Yes. HeyGen supports 175+ languages, so you can clip one recording and localize it with accurate AI lip Sync and preserved voice tone. It is a fast way to expand your podcast's reach and attract new listeners worldwide without re-recording.
A maioria dos aplicativos de clipes para por aí, apenas no corte. Além dos destaques, você conta com limpeza de áudio, legendas com a sua marca, avatares e tradução em uma única plataforma de texto para vídeo usada pela OpenAI, Shopify e HubSpot. Ela ajuda você a otimizar o processo de produção do seu podcast e a maximizar o alcance do seu conteúdo.
Sim, a HeyGen oferece um plano gratuito sem necessidade de cartão de crédito, para que você possa testar de graça e criar um clipe de podcast gratuito para experimentar o formato. Planos pagos a partir de US$ 24 por mês liberam episódios mais longos, mais clipes e acesso completo ao gerador de vídeos com IA.
Sim. Aplique seu logo, cores, fontes e vinhetas de abertura e encerramento com kits de marca para criar conteúdos envolventes que combinem com o estilo do seu programa. Você pode até trocar a aparência de um apresentador com troca de rosto por IA para manter os visuais consistentes em toda a série, do primeiro ao último clipe.
Sim. A ferramenta funciona com qualquer gravação longa, incluindo webinars, entrevistas e compartilhamentos de tela. Cole um link ou envie um arquivo, adicione uma introdução com a identidade da marca usando o fluxo de script para vídeo e transforme sua apresentação em clipes curtos com legendas para qualquer canal.
Faça o upload da sua gravação e o HeyGen identifica automaticamente os melhores momentos, para que você crie clipes de podcast envolventes e produza vídeos para o Instagram em poucos minutos. Adicione legendas e elementos de branding no editor do AI Studio e publique seus clipes de podcast sem esforço, sem precisar de nenhuma edição manual.
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Dê vida a qualquer foto com voz e movimentos hiper-realistas usando o Avatar IV.
Transforme longos episódios de podcast em clipes legendados, prontos para as redes sociais, com IA.