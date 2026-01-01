A maioria dos aplicativos de clipes para por aí, apenas no corte. Além dos destaques, você conta com limpeza de áudio, legendas com a sua marca, avatares e tradução em uma única plataforma de texto para vídeo usada pela OpenAI, Shopify e HubSpot. Ela ajuda você a otimizar o processo de produção do seu podcast e a maximizar o alcance do seu conteúdo.