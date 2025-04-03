Início Ferramenta Apresentador de Notícias de IA

Apresentador de Notícias com IA para Reportagens de Qualidade de Transmissão

Crie segmentos de notícias refinados, alertas e transmissões multilíngues com o âncora de notícias AI da HeyGen. Produza vídeos prontos para o estúdio a partir de roteiros, artigos ou URLs com âncoras realistas, sincronização labial perfeita e visuais seguros para transmissão — tudo isso sem a necessidade de uma equipe de filmagem.