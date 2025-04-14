Gerador de B-Roll com IA para Vídeos Cinematográficos

Transforme um simples prompt de texto em b-roll cinematográfico em minutos. O gerador de b-roll com IA cria cenas prontas para edição, sem câmeras, sem taxas de banco de imagens e sem software de edição, para anúncios, vídeos explicativos e conteúdo para redes sociais.

Man using a laptop, with an overlay displaying "www.heygen.com" and a pink cursor.
144.055.056Vídeos gerados
118.947.746Avatares gerados
19.880.508Vídeos traduzidos
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Milhões de pessoas em todo o mundo confiam em nós para dar vida às suas histórias.
Ícone de carro branco estilizado em um fundo azul.Principais recursos

Recursos do Gerador de B-Roll com IA

Gere imagens de apoio (B-roll) a partir de um prompt

Digite uma cena e a IA gera, em poucos minutos, imagens de b-roll prontas para edição, sem precisar de banco de vídeos ou equipe de filmagem. Os modelos mais recentes de texto para vídeo dentro do HeyGen, incluindo Sora, Veo e Kling, transformam seu prompt em cenas cinematográficas de alta qualidade, takes de produto e fundos em movimento.

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A creator at a desk with a white HeyGen panel showing a '+ Generate cinematic city b-roll' prompt and a grid of AI-generated b-roll thumbnails, green Orby mascot peeking, mint background.

Transforme uma foto em B-rolls de alta qualidade

Envie uma imagem estática ou tire uma foto, e o mecanismo de imagem para vídeo adiciona panorâmicas, zooms e movimento de câmera para criar b-rolls suaves. Defina a direção dos planos do seu vídeo com um breve prompt, transformando um único ativo da marca em uma cena refinada, sem precisar filmar.

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A product still photo being turned into motion video with pan and zoom motion arrows and an 'Image to video' UI pill, on a sky-blue background.

Edição automática de tomadas no editor de vídeo com IA

O Speech Cleanup faz a edição automática dos seus takes de a-roll, removendo muletas verbais, pausas, falsos começos e regravações, e depois cuida da edição de vídeo unindo os melhores clipes. Transições invisíveis preenchem cada corte dentro do editor de vídeo com IA, fazendo o material parecer gravado perfeitamente já na primeira vez.

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An AI video editor timeline with trimmed clips and a green 'Speech Cleanup' toggle switched on, a presenter card alongside, on a lavender background.

Combine B-Roll e cores com a identidade da marca

Substitua imagens genéricas por ativos da sua própria marca para combinar com a sua identidade visual e elevar cada cena. Ajuste o ritmo, refine as transições e aplique correção de cor em nível profissional para que os visuais dinâmicos mantenham a mensagem alinhada. Combine as cenas geradas com um avatar falante de IA para ancorar a narrativa.

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A color-grading panel with a 'Brand kit' pill, brand color swatches and warmth/contrast sliders matching b-roll thumbnails to a palette, on a mint background.

Plataforma Tudo-em-Um, do Roteiro ao Vídeo

Vá além de clipes e crie um vídeo finalizado em uma plataforma tudo‑em‑um. Cole um briefing no fluxo de trabalho de roteiro para vídeo e o Video Agent escreve o roteiro, monta o storyboard, gera b-roll correspondente e adiciona narração dinâmica e faixas de legendas para um vídeo pronto para publicação.

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An all-in-one HeyGen workspace with a '+ Paste your brief' prompt, storyboard scenes, voiceover and subtitle tracks, a presenter card and green Orby mascot, on a sky-blue background.
Ícone de caixa de presente verde.Casos de uso

Casos de uso de um gerador de b-roll com IA

Um smartphone exibindo um anúncio em vídeo vertical com IA de um produto sem marca, com a legenda “Shop the drop” e um selo de interface “Video ad”, sobre um fundo lavanda.

Envolva compradores com anúncios em vídeo de IA

Produções com agências consomem orçamentos e semanas. Profissionais de marketing geram cenas dinâmicas e cortes envolventes a partir de um roteiro para economizar tempo e engajar compradores, depois as inserem em vídeos de marketing prontos para todos os canais em questão de minutos.

Um smartphone exibindo um vídeo curto vertical para redes sociais com o gancho “Assista a isso”, ícones de engajamento e cenas de apoio (b-roll), sobre um fundo verde menta.

Clipes sociais que ampliam seu alcance

Gravar clipes novos todos os dias é lento e inconsistente. Transforme ideias rápidas em b-rolls e ganchos cinematográficos que aumentam seu alcance e depois publique tiktoks, Reels e Shorts virais com um fluxo de trabalho de vídeos para tiktok feito para gerar engajamento.

Uma demonstração de produto com um cartão de apresentador e miniaturas de b-roll em close-up unidas por marcadores de corte contínuo e um selo de interface escrito “Demonstração de produto”, sobre um fundo azul‑claro.

Demonstrações de Produto com B-Roll Perfeito

Gravar um demo profissional exige planejamento, equipamentos e edição. Descreva o recurso e gere b-rolls e closes relevantes que complementem um vídeo de demonstração de produto com cortes suaves, para que ele pareça feito em estúdio e pronto para ser lançado.

Uma cena explicativa com um cartão de apresentador, um diagrama conceitual de nós conectados e miniaturas de b-roll de apoio com um selo de interface escrito “Explainer”, sobre um fundo lavanda.

Vídeos explicativos e narrativas visuais

Ideias abstratas são difíceis de mostrar apenas com pessoas falando. Adicione conceitos animados e imagens de apoio para que um vídeo explicativo com IA torne temas complexos mais fáceis de entender, transformando roteiros densos em uma narrativa clara e envolvente.

Uma interface de módulo de treinamento passo a passo com miniaturas de b-roll de estilo de vida para as Etapas 1 e 2 e um selo de interface escrito “Training”, com um cartão de instrutor ao lado, sobre um fundo verde menta.

Escale a criação de conteúdos de treinamento

Regravar cenas de treinamento a cada atualização sai caro. Em vez disso, gere cenas de estilo de vida que identifiquem e ilustrem cada etapa de um vídeo de treinamento; depois, edite o roteiro e regenere o conteúdo para manter a produção sempre em andamento sempre que o material mudar.

Um editor de canal para criadores de conteúdo em formato longo, com uma lista de episódios e uma grade de biblioteca de mídia com clipes de b-roll reutilizáveis, um card do criador e o mascote verde Orby, sobre um fundo azul‑claro.

Canais de Formato Longo e de Criadores

Pare de buscar novas imagens para cada episódio, podcast ou projeto de reaproveitamento. Gere b‑rolls ilimitados sob demanda para impulsionar um fluxo de trabalho de gerador de vídeos para YouTube, mantendo uma aparência consistente para criadores em centenas de episódios.

Ícone de documento branco desfocado com um botão de play sobre um fundo azul-claro.Como funciona

Como funciona o gerador de b-roll com IA

Crie b‑roll cinematográfico em quatro etapas, indo de um prompt escrito a imagens polidas, prontas para edição.

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Passo 1: Escolha seu estilo

Escolha um formato, proporção e estilo visual, depois defina o clima e a direção da cena.

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Etapa 2: Escreva seu prompt

Descreva a cena que você deseja ou envie uma imagem de referência, e o sistema planejará a tomada.

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Etapa 3: Gere as filmagens

A IA gera b-roll cinematográfico com movimentos fluidos em poucos minutos, sem precisar de banco de imagens ou filmagens.

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Etapa 4: Refinar e Exportar

Ajuste o ritmo, as transições e as cores e exporte em qualquer proporção para anúncios, redes sociais ou YouTube.

Perguntas Frequentes (FAQs)

O que é um gerador de b-roll com IA e como ele funciona?

Um gerador de b-roll com IA transforma um prompt de texto ou uma imagem de referência em filmagens prontas para edição. Essa ferramenta de IA lê o seu roteiro, identifica as cenas de que você precisa e gera cenas de apoio cinematográficas, takes de produto e fundos em movimento para vídeos sem aparecer o rosto ou qualquer outro tipo de projeto.

O b-roll com IA oferece resultados profissionais na tela?

Sim. As filmagens vêm de modelos de ponta disponíveis no HeyGen, como Sora, Veo, Kling e Seedance, com movimentos fluidos, iluminação realista e profundidade. Ajuste o ritmo, as transições e a correção de cor dentro do gerador de vídeo com IA para que cada cena tenha um resultado profissional.

Eu preciso ficar vasculhando bancos de imagens ou o Pexels atrás de imagens de apoio (b-roll)?

Não. Em vez de vasculhar bancos de imagens como o Pexels, o gerador identifica de forma inteligente as cenas que o seu roteiro precisa e cria b-roll original sob demanda. Você também mantém uma biblioteca de mídia com os clipes gerados para reutilizar em diferentes projetos.

Posso gerar b-roll a partir dos meus próprios vídeos e imagens?

Sim. Basta adicionar seus próprios vídeos e imagens, e o sistema aplica movimentos naturais, panorâmicas e movimentos de câmera. É a maneira mais rápida de transformar recursos existentes em cenas para um vídeo de produto, sem necessidade de nova gravação ou assinatura de banco de imagens.

Posso enviar meu próprio vídeo e adicionar cenas de apoio usando o editor com IA?

Sim. Faça o upload do seu vídeo e o editor com IA permite adicionar imagens de apoio (b-roll) exatamente onde elas fortalecem sua mensagem. Incluir cortes relevantes ajuda a valorizar seus vídeos e deixa seu conteúdo com um aspecto profissional, sem precisar passar horas em edição manual.

Posso adicionar legendas e closed captions ao b-roll com um clique?

Sim. O gerador de legendas adiciona legendas e closed captions com um clique e as sincroniza com a sua narração. Baixe um arquivo de vídeo compartilhável em qualquer proporção, com a faixa de legendas incorporada ao vídeo ou mantida separada.

Posso usar b-roll de IA comercialmente em anúncios e trabalhos para clientes?

Sim. Os vídeos gerados em um plano pago vêm com direitos comerciais completos para anúncios, lançamentos de produtos e trabalhos para clientes. Insira os clipes em um fluxo de criação de anúncios com IA ou em qualquer outro tipo de entrega. As exportações gratuitas incluem uma marca-d’água; os planos pagos a removem e liberam o uso totalmente comercial.

Quanto de b-roll posso gerar e existe algum limite de clipes?

Você pode criar em lote clipes de ambiente, closes de produto e fundos em movimento na Biblioteca do App antes da sua edição principal. Os planos pagos liberam gerações ilimitadas, para que você possa construir uma biblioteca completa de cenas de apoio para uma campanha ou canal sem taxas por clipe.

Por que usar um gerador de b-roll em vez de um banco de vídeos de stock?

Bibliotecas de stock oferecem clipes genéricos que outras marcas também usam, e as taxas de licenciamento se acumulam. Um gerador de b-roll cria imagens para a sua cena e marca exatas, fazendo com que os visuais pareçam originais. Combine-o com um gerador de roteiros de vídeo para planejar e produzir tudo em um só lugar.

O gerador de b-roll se encaixa no meu fluxo de edição e integrações?

Sim. A interface baseada em cenas se encaixa em um fluxo de trabalho de edição de vídeo já existente, com integração via API para tarefas em lote. Os b-rolls gerados combinam com o clima do seu projeto, então os cortes entram direto na sua linha do tempo sem quebrar o seu fluxo criativo.

O gerador de b-roll com IA é gratuito? O que os planos pagos oferecem a mais?

Você pode começar gratuitamente, sem cartão de crédito, e gerar vídeos para testar o fluxo de trabalho, com uma marca d’água nas exportações gratuitas. Planos pagos a partir de US$ 24 por mês removem a marca d’água, liberam resolução mais alta, vídeos mais longos e direitos comerciais completos.

Posso adicionar narração ao b-roll e baixar o vídeo finalizado?

Sim. Encadeie clipes gerados com um apresentador, narração com gerador de voz em IA, música e legendas no mesmo projeto. Tudo é renderizado junto em uma única linha do tempo, e você pode baixar o vídeo final em HD ou compartilhá-lo diretamente nos seus canais.

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