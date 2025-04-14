Transforme um simples prompt de texto em b-roll cinematográfico em minutos. O gerador de b-roll com IA cria cenas prontas para edição, sem câmeras, sem taxas de banco de imagens e sem software de edição, para anúncios, vídeos explicativos e conteúdo para redes sociais.
Recursos do Gerador de B-Roll com IA
Gere imagens de apoio (B-roll) a partir de um prompt
Digite uma cena e a IA gera, em poucos minutos, imagens de b-roll prontas para edição, sem precisar de banco de vídeos ou equipe de filmagem. Os modelos mais recentes de texto para vídeo dentro do HeyGen, incluindo Sora, Veo e Kling, transformam seu prompt em cenas cinematográficas de alta qualidade, takes de produto e fundos em movimento.
Transforme uma foto em B-rolls de alta qualidade
Envie uma imagem estática ou tire uma foto, e o mecanismo de imagem para vídeo adiciona panorâmicas, zooms e movimento de câmera para criar b-rolls suaves. Defina a direção dos planos do seu vídeo com um breve prompt, transformando um único ativo da marca em uma cena refinada, sem precisar filmar.
Edição automática de tomadas no editor de vídeo com IA
O Speech Cleanup faz a edição automática dos seus takes de a-roll, removendo muletas verbais, pausas, falsos começos e regravações, e depois cuida da edição de vídeo unindo os melhores clipes. Transições invisíveis preenchem cada corte dentro do editor de vídeo com IA, fazendo o material parecer gravado perfeitamente já na primeira vez.
Combine B-Roll e cores com a identidade da marca
Substitua imagens genéricas por ativos da sua própria marca para combinar com a sua identidade visual e elevar cada cena. Ajuste o ritmo, refine as transições e aplique correção de cor em nível profissional para que os visuais dinâmicos mantenham a mensagem alinhada. Combine as cenas geradas com um avatar falante de IA para ancorar a narrativa.
Plataforma Tudo-em-Um, do Roteiro ao Vídeo
Vá além de clipes e crie um vídeo finalizado em uma plataforma tudo‑em‑um. Cole um briefing no fluxo de trabalho de roteiro para vídeo e o Video Agent escreve o roteiro, monta o storyboard, gera b-roll correspondente e adiciona narração dinâmica e faixas de legendas para um vídeo pronto para publicação.
Produções com agências consomem orçamentos e semanas. Profissionais de marketing geram cenas dinâmicas e cortes envolventes a partir de um roteiro para economizar tempo e engajar compradores, depois as inserem em vídeos de marketing prontos para todos os canais em questão de minutos.
Gravar clipes novos todos os dias é lento e inconsistente. Transforme ideias rápidas em b-rolls e ganchos cinematográficos que aumentam seu alcance e depois publique tiktoks, Reels e Shorts virais com um fluxo de trabalho de vídeos para tiktok feito para gerar engajamento.
Gravar um demo profissional exige planejamento, equipamentos e edição. Descreva o recurso e gere b-rolls e closes relevantes que complementem um vídeo de demonstração de produto com cortes suaves, para que ele pareça feito em estúdio e pronto para ser lançado.
Ideias abstratas são difíceis de mostrar apenas com pessoas falando. Adicione conceitos animados e imagens de apoio para que um vídeo explicativo com IA torne temas complexos mais fáceis de entender, transformando roteiros densos em uma narrativa clara e envolvente.
Regravar cenas de treinamento a cada atualização sai caro. Em vez disso, gere cenas de estilo de vida que identifiquem e ilustrem cada etapa de um vídeo de treinamento; depois, edite o roteiro e regenere o conteúdo para manter a produção sempre em andamento sempre que o material mudar.
Pare de buscar novas imagens para cada episódio, podcast ou projeto de reaproveitamento. Gere b‑rolls ilimitados sob demanda para impulsionar um fluxo de trabalho de gerador de vídeos para YouTube, mantendo uma aparência consistente para criadores em centenas de episódios.
Como funciona o gerador de b-roll com IA
Crie b‑roll cinematográfico em quatro etapas, indo de um prompt escrito a imagens polidas, prontas para edição.
Escolha um formato, proporção e estilo visual, depois defina o clima e a direção da cena.
Descreva a cena que você deseja ou envie uma imagem de referência, e o sistema planejará a tomada.
A IA gera b-roll cinematográfico com movimentos fluidos em poucos minutos, sem precisar de banco de imagens ou filmagens.
Ajuste o ritmo, as transições e as cores e exporte em qualquer proporção para anúncios, redes sociais ou YouTube.
Um gerador de b-roll com IA transforma um prompt de texto ou uma imagem de referência em filmagens prontas para edição. Essa ferramenta de IA lê o seu roteiro, identifica as cenas de que você precisa e gera cenas de apoio cinematográficas, takes de produto e fundos em movimento para vídeos sem aparecer o rosto ou qualquer outro tipo de projeto.
Sim. As filmagens vêm de modelos de ponta disponíveis no HeyGen, como Sora, Veo, Kling e Seedance, com movimentos fluidos, iluminação realista e profundidade. Ajuste o ritmo, as transições e a correção de cor dentro do gerador de vídeo com IA para que cada cena tenha um resultado profissional.
Não. Em vez de vasculhar bancos de imagens como o Pexels, o gerador identifica de forma inteligente as cenas que o seu roteiro precisa e cria b-roll original sob demanda. Você também mantém uma biblioteca de mídia com os clipes gerados para reutilizar em diferentes projetos.
Sim. Basta adicionar seus próprios vídeos e imagens, e o sistema aplica movimentos naturais, panorâmicas e movimentos de câmera. É a maneira mais rápida de transformar recursos existentes em cenas para um vídeo de produto, sem necessidade de nova gravação ou assinatura de banco de imagens.
Sim. Faça o upload do seu vídeo e o editor com IA permite adicionar imagens de apoio (b-roll) exatamente onde elas fortalecem sua mensagem. Incluir cortes relevantes ajuda a valorizar seus vídeos e deixa seu conteúdo com um aspecto profissional, sem precisar passar horas em edição manual.
Sim. O gerador de legendas adiciona legendas e closed captions com um clique e as sincroniza com a sua narração. Baixe um arquivo de vídeo compartilhável em qualquer proporção, com a faixa de legendas incorporada ao vídeo ou mantida separada.
Sim. Os vídeos gerados em um plano pago vêm com direitos comerciais completos para anúncios, lançamentos de produtos e trabalhos para clientes. Insira os clipes em um fluxo de criação de anúncios com IA ou em qualquer outro tipo de entrega. As exportações gratuitas incluem uma marca-d’água; os planos pagos a removem e liberam o uso totalmente comercial.
Você pode criar em lote clipes de ambiente, closes de produto e fundos em movimento na Biblioteca do App antes da sua edição principal. Os planos pagos liberam gerações ilimitadas, para que você possa construir uma biblioteca completa de cenas de apoio para uma campanha ou canal sem taxas por clipe.
Bibliotecas de stock oferecem clipes genéricos que outras marcas também usam, e as taxas de licenciamento se acumulam. Um gerador de b-roll cria imagens para a sua cena e marca exatas, fazendo com que os visuais pareçam originais. Combine-o com um gerador de roteiros de vídeo para planejar e produzir tudo em um só lugar.
Sim. A interface baseada em cenas se encaixa em um fluxo de trabalho de edição de vídeo já existente, com integração via API para tarefas em lote. Os b-rolls gerados combinam com o clima do seu projeto, então os cortes entram direto na sua linha do tempo sem quebrar o seu fluxo criativo.
Você pode começar gratuitamente, sem cartão de crédito, e gerar vídeos para testar o fluxo de trabalho, com uma marca d’água nas exportações gratuitas. Planos pagos a partir de US$ 24 por mês removem a marca d’água, liberam resolução mais alta, vídeos mais longos e direitos comerciais completos.
Sim. Encadeie clipes gerados com um apresentador, narração com gerador de voz em IA, música e legendas no mesmo projeto. Tudo é renderizado junto em uma única linha do tempo, e você pode baixar o vídeo final em HD ou compartilhá-lo diretamente nos seus canais.
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